86% делегатів з'їзду "Голосу" висловили підтримку главі політсили Рудик, - пресслужба партії
Делегати на з'їзді партії "Голос" висловили підтримку лідерці політсили Кірі Рудик.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби партії, передає Цензор.НЕТ.
"На з'їзді партії "Голос" лідерка партії Кіра Рудик відзвітувала про роботу партії з часу проведення місцевих виборів жовтня 2020 року та презентувала стратегічне бачення подальшого розвитку партії. Відповідаючи на запит частини партійців, було поставлено на голосування питання довіри голові партії. 86% делегатів висловили свою підтримку чинній голові партії", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+8 олег иванов #434516
показати весь коментар29.07.2021 13:30 Відповісти Посилання
+7 18c49ed2
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+7 Дмитро Черних #470343
показати весь коментар29.07.2021 13:35 Відповісти Посилання
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Причем трое из них - Пинчук, Фридман и сама Рудык.
Вот Самопомочь тихо почила в бозе, а партия Голос опозорилась по полной ещё не досидев своё.
Она "издохнет, подавившись собственной ложью"(Марк Твен)
Недавно прошло через кремлевские ТК, что по Москве начались аресты Манукянов в милицейских лампасах, чего даже при Сталине небыло. Оказывается, вместе с Мишей Фридманом центровые армяне "украли" ЖК у правительства Москвы. А Альфа Групп стала в долю. Так что Мише невыгодно "вкладываться" в партейки в Украине. А тут еще месть за непопадание в санкционный список ....