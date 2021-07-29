86% делегатів з'їзду "Голосу" висловили підтримку главі політсили Рудик, - пресслужба партії

Делегати на з'їзді партії "Голос" висловили підтримку лідерці політсили Кірі Рудик.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби партії, передає Цензор.НЕТ.

"На з'їзді партії "Голос" лідерка партії Кіра Рудик відзвітувала про роботу партії з часу проведення місцевих виборів жовтня 2020 року та презентувала стратегічне бачення подальшого розвитку партії. Відповідаючи на запит частини партійців, було поставлено на голосування питання довіри голові партії. 86% делегатів висловили свою підтримку чинній голові партії", - йдеться в повідомленні.

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