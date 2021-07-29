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86% делегатів з'їзду "Голосу" висловили підтримку главі політсили Рудик, - пресслужба партії

86% делегатів з'їзду

Делегати на з'їзді партії "Голос" висловили підтримку лідерці політсили Кірі Рудик.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби партії, передає Цензор.НЕТ.

"На з'їзді партії "Голос" лідерка партії Кіра Рудик відзвітувала про роботу партії з часу проведення місцевих виборів жовтня 2020 року та презентувала стратегічне бачення подальшого розвитку партії. Відповідаючи на запит частини партійців, було поставлено на голосування питання довіри голові партії. 86% делегатів висловили свою підтримку чинній голові партії", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Більшість народних депутатів не братимуть участі в з'їзді "Голосу" і залишають партію, - Устінова. ДОКУМЕНТ+ІНФОГРАФІКА

86% делегатів зїзду Голосу висловили підтримку главі політсили Рудик, - пресслужба партії 01

з’їзд (120) Голос партія (513) Рудик Кіра (104)


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Топ коментарі
+8
86% делегатов съезда "Голоса" выразили поддержку главе политсилы Рудик, - пресс-служба партии - Цензор.НЕТ 7899
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29.07.2021 13:30 Відповісти
+7
Кто девушке платит, тот ее и танцует.
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29.07.2021 13:27 Відповісти
+7
От лихо ,вмерло мертвонародженне дитя !!!))))
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29.07.2021 13:35 Відповісти
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Устно, или на туалетной бумаге с коричневым вензелем.
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29.07.2021 13:26 Відповісти
Голос олігархів з самого початку був фейковою партією, створеною олігархами щоб не дати пройти в парламент Громадянській позиції Гриценка!
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29.07.2021 14:35 Відповісти
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29.07.2021 14:43 Відповісти
Яким чином, Ігорьоня? Вони краще , ніж Гриць могли лизнути бубочку?
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29.07.2021 15:00 Відповісти
Голос відібрав голоси у Громадянської позиції і Громадянська позиція не пройшла в парламент, а замість неї в парламент пройшли проститутки.
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29.07.2021 15:34 Відповісти
Кто девушке платит, тот ее и танцует.
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29.07.2021 13:27 Відповісти
сейчас актуальней- кто девочке платит, у того она и с осет
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29.07.2021 13:31 Відповісти
...и сосна.!
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29.07.2021 14:01 Відповісти
поддержим политманду рудик- верную члениню партии пинчука
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29.07.2021 13:30 Відповісти
Не партія, а якесь збіговисько.
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29.07.2021 13:30 Відповісти
Політичних імпотентів !!!)))
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29.07.2021 13:33 Відповісти
в нас майже увесь політикум - збіговисько імпотентів...
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29.07.2021 14:00 Відповісти
Помиляєшься ,істеблішмент України ,це єдине Кучмівське кубло гельмінтів-політиканів ,які знесилюють та нищат державу Україна !!!)))
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29.07.2021 14:04 Відповісти
86% делегатов съезда "Голоса" выразили поддержку главе политсилы Рудик, - пресс-служба партии - Цензор.НЕТ 7899
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29.07.2021 13:30 Відповісти
Шлюююхиии!)))
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29.07.2021 13:36 Відповісти
Ага. Все 5 человек. 😁

Причем трое из них - Пинчук, Фридман и сама Рудык.
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29.07.2021 13:31 Відповісти
где Сцявик ?
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29.07.2021 13:33 Відповісти
Головне вчасно зліняти !!)))
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29.07.2021 13:34 Відповісти
Как где? Считает бабло)))
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29.07.2021 13:38 Відповісти
Готовится третий раз стать детапутом.
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29.07.2021 13:40 Відповісти
От лихо ,вмерло мертвонародженне дитя !!!))))
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29.07.2021 13:35 Відповісти
И не просто вмерло, а громко пёрднув напоследок)))
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29.07.2021 13:38 Відповісти
Аха-ха)))
Вот Самопомочь тихо почила в бозе, а партия Голос опозорилась по полной ещё не досидев своё.
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29.07.2021 13:35 Відповісти
А дваждынедодетапут был? Или харчал как обычно?
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29.07.2021 13:39 Відповісти
Идиоты . Но все из-за труса вакарчука .
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29.07.2021 13:40 Відповісти
Спасибо Вакарчуку за очередное шоу...
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29.07.2021 13:40 Відповісти
Хорошо кормят в парти Голос)) Кира такая деваха - внешность доярки на здоровом сельском корме))
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29.07.2021 13:41 Відповісти
Там и мозги доярки. Даже не знаю, как так случилось. Слушал Сергея Рахманина по радио НВ - умный мужик (хотя и скучный), и Притулу слушал - то же вполне адекватный человек (хоть и без глубокого понимания политических процессов). Но Рудик - это дно, уровень размышлений приблизительно такой же, как у продавщицы на кассе супермаркета, если последней грамм 300 выпить, чтобы язык развязался и мозги отключились.
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30.07.2021 11:04 Відповісти
Ну да, она слабый политик, конечно. Плюс к этому действительно глупа.
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30.07.2021 19:12 Відповісти
Все это продлится до следующих парламентских выборов... проект по сути закрыт... "Членам" нужно искать новое трудоустройство.. ну если они кому то будут нужны после этого. Из всех либеральных партий ( которые пытались создать в Украине) это самый оглушительный провал. Все началось еще до выборов когда Вакарчук не выставил свою кандидатуру на пост президента.. потеряв тем самым рейтинговость, в результате чего партия набрала мало голосов на парламентских выборах.. потом Стасик вообще сбежал ( уже второй раз..) хоть и говорил что идет в политику всерьез и надолго. Ну а дальше все посыпалось как карточный домик.. ( Ну а теперь немного "юмора" - Раньше на парт собраниях разбирая заявления жен говорили по поводу мужей " Предал жену, предаст и Родину". По Стасику все наоборот. Сначала предал избирателей, по сути народ. Потом предал партию, по сути людей которые пошли за ним.. Теперь уже предал и жену.. А значит по тенденции предаст и Родину. ( ну где то так). Нехай щастить...
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29.07.2021 14:05 Відповісти
ура, товарисчи! этапабеда! споемте вместе по такому поводу!
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29.07.2021 14:05 Відповісти
Смотрю там зебилов поболее 73% оказалось
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29.07.2021 14:07 Відповісти
На поросенка похожа...
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29.07.2021 14:18 Відповісти
А чому не усі 146%?
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29.07.2021 14:26 Відповісти
І сенсор не допоміг скинути...
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29.07.2021 14:26 Відповісти
А хто тих делегатів делегував?
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29.07.2021 14:27 Відповісти
86% делегатов - это сколько человек?
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29.07.2021 14:41 Відповісти
86% этому чудовищу - это всё, что нужно знать об этой фейковой партийке.
Она "издохнет, подавившись собственной ложью"(Марк Твен)
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29.07.2021 14:50 Відповісти
Нормальная внутрипартийная борьба. Путину такие партии как кость в горле.
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29.07.2021 15:22 Відповісти
чего?
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29.07.2021 15:58 Відповісти
Вона чимось нагадує порося.
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29.07.2021 16:02 Відповісти
Потрібно цій недопартії сказати - прощавай навічно. Партія яка працює не в інтересах України повинна піти в забуття.
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29.07.2021 16:19 Відповісти
А чё не 73%???
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29.07.2021 16:23 Відповісти
Там все проще. Миша Фридман, как человек исскуства, вложился в проэкт своего друга Славика. Под санкции не попал, мутит воду возле Байдена, Пинчуку передал проект Славика, бедолага Садовый до последнего верил, что первым будет он. Пинчук вернул деньги, вложенные в проект. Партейцы возмутились, их прогнали. Ермак спас Киру от НАПКа через суд Вовка. А она теперь кочевряжится. Всех свидетелей кражи партийных денег разогнала, и все в ажуре.
Недавно прошло через кремлевские ТК, что по Москве начались аресты Манукянов в милицейских лампасах, чего даже при Сталине небыло. Оказывается, вместе с Мишей Фридманом центровые армяне "украли" ЖК у правительства Москвы. А Альфа Групп стала в долю. Так что Мише невыгодно "вкладываться" в партейки в Украине. А тут еще месть за непопадание в санкционный список ....
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29.07.2021 16:28 Відповісти
конченная дурепа туда ей и дорога
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29.07.2021 21:53 Відповісти
 
 