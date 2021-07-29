86% делегатов съезда "Голоса" выразили поддержку главе политсилы Рудик, - пресс-служба партии
Делегаты на съезде партии "Голос" выразили поддержку лидеру политсилы Кире Рудик.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии, передает Цензор.НЕТ.
"На съезде партии "Голос" лидер партии Кира Рудик отчиталась о работе партии со времени проведения местных выборах в октябре 2020 года и представила стратегическое видение дальнейшего развития партии. Отвечая на запрос части партийцев, был поставлен на голосование вопрос доверия председателю партии. 86% делегатов выразили свою поддержку действующей главе партии", - говорится в сообщении.
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+8 олег иванов #434516
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+7 Дмитро Черних #470343
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Причем трое из них - Пинчук, Фридман и сама Рудык.
Вот Самопомочь тихо почила в бозе, а партия Голос опозорилась по полной ещё не досидев своё.
Она "издохнет, подавившись собственной ложью"(Марк Твен)
Недавно прошло через кремлевские ТК, что по Москве начались аресты Манукянов в милицейских лампасах, чего даже при Сталине небыло. Оказывается, вместе с Мишей Фридманом центровые армяне "украли" ЖК у правительства Москвы. А Альфа Групп стала в долю. Так что Мише невыгодно "вкладываться" в партейки в Украине. А тут еще месть за непопадание в санкционный список ....