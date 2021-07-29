86% делегатов съезда "Голоса" выразили поддержку главе политсилы Рудик, - пресс-служба партии

Делегаты на съезде партии "Голос" выразили поддержку лидеру политсилы Кире Рудик.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии, передает Цензор.НЕТ.

"На съезде партии "Голос" лидер партии Кира Рудик отчиталась о работе партии со времени проведения местных выборах в октябре 2020 года и представила стратегическое видение дальнейшего развития партии. Отвечая на запрос части партийцев, был поставлен на голосование вопрос доверия председателю партии. 86% делегатов выразили свою поддержку действующей главе партии", - говорится в сообщении.

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