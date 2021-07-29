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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский завтра с рабочей поездкой посетит Донецкую область, - ОГА

Зеленский завтра с рабочей поездкой посетит Донецкую область, - ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 30 июля, осуществит рабочую поездку в Донецкую область.

Об этом сообщает Донецкая областная государственная администрация в соцсети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"30 июля 2021 года состоится рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Донецкую область. Приглашаем представителей СМИ, просим пройти аккредитацию до 16:00 29 июля 2021 года", - указывается в сообщении.

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Ранее СМИ сообщили, что СНБО в пятницу проведет выездное заседание в Донецкой области. Ожидается, что будут рассмотрены ситуация на линии соприкосновения и комплекс вопросов, связанных с охраной государственной границы.

Автор: 

Зеленский Владимир (21077) СНБО (4446) Донецкая область (10126)


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Топ комментарии
+5
давай зеля, принеси туда какой-нибудь катаклизьм кормильцам
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29.07.2021 15:53 Ответить
+5
С Андреем Елдаком зеле бухать тяжело. Ермак даже не окосеет, а зелю сразу под капельницу
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29.07.2021 15:55 Ответить
+5
Ну в саму Юзівку вона засцить, звісно. Так пробіжиться свіжеклепаними траншеями на студії 95-го на околицях Броварів, на край Ш.Ланівського полігону.
А за Луганськ взагалі промовчу.
Тому, то і київ з Одесою потопають, бо ВОНО нікуди, тільки пердить голосно в своїх відосах, ЗЕлень порхата.
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29.07.2021 17:07 Ответить
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давай зеля, принеси туда какой-нибудь катаклизьм кормильцам
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29.07.2021 15:53 Ответить
Ну в саму Юзівку вона засцить, звісно. Так пробіжиться свіжеклепаними траншеями на студії 95-го на околицях Броварів, на край Ш.Ланівського полігону.
А за Луганськ взагалі промовчу.
Тому, то і київ з Одесою потопають, бо ВОНО нікуди, тільки пердить голосно в своїх відосах, ЗЕлень порхата.
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29.07.2021 17:07 Ответить
проблевался - прокапался - опять как огурчик ?
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29.07.2021 15:54 Ответить
С Андреем Елдаком зеле бухать тяжело. Ермак даже не окосеет, а зелю сразу под капельницу
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29.07.2021 15:55 Ответить
Це ж на якій кіностудії буде та донецька обл?
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29.07.2021 15:59 Ответить
Кстати, JFK в свое время, тоже решил посетить в 1963 году Техасчину в целом и Даллас в частности.... Эх, бляха-муха.......если бы с тем же результатом!!!Зеленский завтра с рабочей поездкой посетит Донецкую область, - ОГА - Цензор.НЕТ 8669
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29.07.2021 16:00 Ответить
Держитесь Дончане! Бедоносец летит.
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29.07.2021 16:02 Ответить
В Горловку его !
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29.07.2021 16:07 Ответить
Зачем,сказать что не лох?
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29.07.2021 16:09 Ответить
Может не надо???
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29.07.2021 16:09 Ответить
. Если Президент Украины не назначит в ближайшее время в городах юга востока Украины военных комендантов, то через три месяца Украина может потерять часть юга востока. Сепары там кишат и ждут ...асвабадителей
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29.07.2021 16:10 Ответить
Та хай в Донецк заскочит.
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29.07.2021 16:26 Ответить
з концертом сраного Кварталу, як в 2014 роцi ?

Зеленський завтра з робочою поїздкою відвідає Донецьку область, - ОДА - Цензор.НЕТ 8006

Зеленський завтра з робочою поїздкою відвідає Донецьку область, - ОДА - Цензор.НЕТ 6191
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29.07.2021 23:40 Ответить
потоп і нашесття саранчі гарантоване
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29.07.2021 17:05 Ответить
 
 