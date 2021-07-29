Зеленский завтра с рабочей поездкой посетит Донецкую область, - ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 30 июля, осуществит рабочую поездку в Донецкую область.

Об этом сообщает Донецкая областная государственная администрация в соцсети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"30 июля 2021 года состоится рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Донецкую область. Приглашаем представителей СМИ, просим пройти аккредитацию до 16:00 29 июля 2021 года", - указывается в сообщении.

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Ранее СМИ сообщили, что СНБО в пятницу проведет выездное заседание в Донецкой области. Ожидается, что будут рассмотрены ситуация на линии соприкосновения и комплекс вопросов, связанных с охраной государственной границы.