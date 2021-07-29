Зеленський завтра з робочою поїздкою відвідає Донецьку область, - ОДА

Президент України Володимир Зеленський в п'ятницю, 30 липня, здійснить робочу поїздку до Донецької області.

Про це повідомляє Донецька обласна державна адміністрація в соцмережі "Фейсбук" передає Цензор.НЕТ.

"30 липня 2021 року відбудеться робоча поїздка Президента України Володимира Зеленського до Донецької області. Запрошуємо представників ЗМІ та просимо пройти акредитацію до 16:00 години 29 липня 2021 року", - вказується в повідомленні.

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Раніше ЗМІ повідомили, що РНБО в п'ятницю проведе виїзне засідання в Донецькій області. Очікується, що будуть розглянуті ситуація на лінії зіткнення і комплекс питань, пов'язаних з охороною державного кордону.