Зеленський завтра з робочою поїздкою відвідає Донецьку область, - ОДА
Президент України Володимир Зеленський в п'ятницю, 30 липня, здійснить робочу поїздку до Донецької області.
Про це повідомляє Донецька обласна державна адміністрація в соцмережі "Фейсбук" передає Цензор.НЕТ.
"30 липня 2021 року відбудеться робоча поїздка Президента України Володимира Зеленського до Донецької області. Запрошуємо представників ЗМІ та просимо пройти акредитацію до 16:00 години 29 липня 2021 року", - вказується в повідомленні.
Раніше ЗМІ повідомили, що РНБО в п'ятницю проведе виїзне засідання в Донецькій області. Очікується, що будуть розглянуті ситуація на лінії зіткнення і комплекс питань, пов'язаних з охороною державного кордону.
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+5 Огусто
показати весь коментар29.07.2021 17:07 Відповісти Посилання
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А за Луганськ взагалі промовчу.
Тому, то і київ з Одесою потопають, бо ВОНО нікуди, тільки пердить голосно в своїх відосах, ЗЕлень порхата.