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Новини Агресія Росії проти України
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Зеленський завтра з робочою поїздкою відвідає Донецьку область, - ОДА

Зеленський завтра з робочою поїздкою відвідає Донецьку область, - ОДА

Президент України Володимир Зеленський в п'ятницю, 30 липня, здійснить робочу поїздку до Донецької області.

Про це повідомляє Донецька обласна державна адміністрація в соцмережі "Фейсбук" передає Цензор.НЕТ.

"30 липня 2021 року відбудеться робоча поїздка Президента України Володимира Зеленського до Донецької області. Запрошуємо представників ЗМІ та просимо пройти акредитацію до 16:00 години 29 липня 2021 року", - вказується в повідомленні.

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Раніше ЗМІ повідомили, що РНБО в п'ятницю проведе виїзне засідання в Донецькій області. Очікується, що будуть розглянуті ситуація на лінії зіткнення і комплекс питань, пов'язаних з охороною державного кордону.

Зеленський Володимир (24576) РНБО (2302) Донецька область (8942)


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Топ коментарі
+5
давай зеля, принеси туда какой-нибудь катаклизьм кормильцам
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29.07.2021 15:53 Відповісти
+5
С Андреем Елдаком зеле бухать тяжело. Ермак даже не окосеет, а зелю сразу под капельницу
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29.07.2021 15:55 Відповісти
+5
Ну в саму Юзівку вона засцить, звісно. Так пробіжиться свіжеклепаними траншеями на студії 95-го на околицях Броварів, на край Ш.Ланівського полігону.
А за Луганськ взагалі промовчу.
Тому, то і київ з Одесою потопають, бо ВОНО нікуди, тільки пердить голосно в своїх відосах, ЗЕлень порхата.
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29.07.2021 17:07 Відповісти
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давай зеля, принеси туда какой-нибудь катаклизьм кормильцам
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29.07.2021 15:53 Відповісти
Ну в саму Юзівку вона засцить, звісно. Так пробіжиться свіжеклепаними траншеями на студії 95-го на околицях Броварів, на край Ш.Ланівського полігону.
А за Луганськ взагалі промовчу.
Тому, то і київ з Одесою потопають, бо ВОНО нікуди, тільки пердить голосно в своїх відосах, ЗЕлень порхата.
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29.07.2021 17:07 Відповісти
проблевался - прокапался - опять как огурчик ?
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29.07.2021 15:54 Відповісти
С Андреем Елдаком зеле бухать тяжело. Ермак даже не окосеет, а зелю сразу под капельницу
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29.07.2021 15:55 Відповісти
Це ж на якій кіностудії буде та донецька обл?
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29.07.2021 15:59 Відповісти
Кстати, JFK в свое время, тоже решил посетить в 1963 году Техасчину в целом и Даллас в частности.... Эх, бляха-муха.......если бы с тем же результатом!!!Зеленский завтра с рабочей поездкой посетит Донецкую область, - ОГА - Цензор.НЕТ 8669
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29.07.2021 16:00 Відповісти
Держитесь Дончане! Бедоносец летит.
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29.07.2021 16:02 Відповісти
В Горловку его !
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29.07.2021 16:07 Відповісти
Зачем,сказать что не лох?
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29.07.2021 16:09 Відповісти
Может не надо???
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29.07.2021 16:09 Відповісти
. Если Президент Украины не назначит в ближайшее время в городах юга востока Украины военных комендантов, то через три месяца Украина может потерять часть юга востока. Сепары там кишат и ждут ...асвабадителей
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29.07.2021 16:10 Відповісти
Та хай в Донецк заскочит.
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29.07.2021 16:26 Відповісти
з концертом сраного Кварталу, як в 2014 роцi ?

Зеленський завтра з робочою поїздкою відвідає Донецьку область, - ОДА - Цензор.НЕТ 8006

Зеленський завтра з робочою поїздкою відвідає Донецьку область, - ОДА - Цензор.НЕТ 6191
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29.07.2021 23:40 Відповісти
потоп і нашесття саранчі гарантоване
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29.07.2021 17:05 Відповісти
 
 