Зеленский ввел Залужного в состав СНБО вместо Хомчака

Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) экс-главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, назначенного первым заместителем секретаря СНБО, и ввел в личный состав Совета назначенного на должность главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Соответствующий указ №325/2021 от 28 июля опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ввести в персональный состав СНБО Залужного Валерия Федоровича - главнокомандующего Вооруженных сил Украины; вывести из состава СНБО Р. Хомчака. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в тексте указа.

Также читайте: Коваленко уходит с должности главы Черниговской ОГА. Вместо нее будет Чаус

Напомним, 27 июня президент Владимир Зеленский отправил Руслана Хомчака в отставку с должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначен Валерий Залужный. Сам Хомчак станет первым заместителем секретаря СНБО вместо Михаила Коваля.

Комментируя перестановки, Владимир Зеленский отметил, что сфера обороны должна функционировать без недоразумений между руководителями.