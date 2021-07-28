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Зеленский ввел Залужного в состав СНБО вместо Хомчака

Зеленский ввел Залужного в состав СНБО вместо Хомчака

Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) экс-главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, назначенного первым заместителем секретаря СНБО, и ввел в личный состав Совета назначенного на должность главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Соответствующий указ №325/2021 от 28 июля опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ввести в персональный состав СНБО Залужного Валерия Федоровича - главнокомандующего Вооруженных сил Украины; вывести из состава СНБО Р. Хомчака. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в тексте указа.

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Напомним, 27 июня президент Владимир Зеленский отправил Руслана Хомчака в отставку с должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначен Валерий Залужный. Сам Хомчак станет первым заместителем секретаря СНБО вместо Михаила Коваля.

Комментируя перестановки, Владимир Зеленский отметил, что сфера обороны должна функционировать без недоразумений между руководителями.

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) СНБО (4444) Залужный Валерий (661) Хомчак Руслан (250)


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Топ комментарии
+12
олээ олээ Латвия, таки натенули козломордных на олимпиаде и первое золото в виде спорта который в первые в олимпииских играх. Но главное рашиских нариков натянули, да страна где чуть более 1 милиона людей и какая то кучка руцкоязыков, надрала вяликих 140 милионов ватников. Баскет3х3

Izvinite chto drugaja tema, no eto taki .......
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28.07.2021 20:10 Ответить
+7
Немножко не по теме !
А сколько понтов и видосиков было - "преЗЕдент потребовал убрать из госдач чиновников")))
После указаний Зеленского провести массовый аудит на госдачах в "Конча-Заспа", оттуда, начиная с мая, съехало всего 3 человека: экс-генпрокурор Святослав Пискун, Давид Макарьян - нардеп 8-го созыва и некая Ольга Матвиенко.
Всё!
А как дысали, как дысали...
Сколько было шума, пиара, заседаний РНБО, телеинтервью, видосиков...
Зелёная гора в очередной раз родила мышь - как в своё время Коломойский родил Зеленского.
Абортарий был на переучёте?
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28.07.2021 20:08 Ответить
+5
за добу про Залужного довелося почути думки людей, яким я довіряю. Всі ці люди - про нього хорошої думки...
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28.07.2021 20:04 Ответить
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Пипец, Зе-наперсточник!
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28.07.2021 20:00 Ответить
любопытно, а куда ушлого Коваля засунут?..
пробыть при Литвинах 11 лет главным кадровиком (2003-2014 гг. - первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины - директор Департамента по работе с личным составом), это нужно было иметь в Мацкве крутую крышу, что б его на таком теплом месте не трогали..
не удивлюсь, если он окажется агентом ФСБ..
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28.07.2021 20:02 Ответить
Главнокомандующий есть, теперь можно обсудить и тарифы.
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28.07.2021 20:04 Ответить
за добу про Залужного довелося почути думки людей, яким я довіряю. Всі ці люди - про нього хорошої думки...
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28.07.2021 20:04 Ответить
Немножко не по теме !
А сколько понтов и видосиков было - "преЗЕдент потребовал убрать из госдач чиновников")))
После указаний Зеленского провести массовый аудит на госдачах в "Конча-Заспа", оттуда, начиная с мая, съехало всего 3 человека: экс-генпрокурор Святослав Пискун, Давид Макарьян - нардеп 8-го созыва и некая Ольга Матвиенко.
Всё!
А как дысали, как дысали...
Сколько было шума, пиара, заседаний РНБО, телеинтервью, видосиков...
Зелёная гора в очередной раз родила мышь - как в своё время Коломойский родил Зеленского.
Абортарий был на переучёте?
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28.07.2021 20:08 Ответить
Абортарий зарос зеленой плесенью с экзотическим названием "лишь бы не было войны". Так выглядит болото, куда пачками падают мины, а зеленая тина все равно сверху постепенно все затягивает.
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28.07.2021 20:18 Ответить
олээ олээ Латвия, таки натенули козломордных на олимпиаде и первое золото в виде спорта который в первые в олимпииских играх. Но главное рашиских нариков натянули, да страна где чуть более 1 милиона людей и какая то кучка руцкоязыков, надрала вяликих 140 милионов ватников. Баскет3х3

Izvinite chto drugaja tema, no eto taki .......
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28.07.2021 20:10 Ответить
Заспокойтеся. Перевербувати козиря, зеленого, бєню це США як два пальця об асфальт.
Що їм дасть рашка? Нічого. Що їм запропонують Штати - все.
Все буде Україна!!!
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28.07.2021 20:14 Ответить
Мабуть Хомчак "взбрьікнул", незадоволений своїм та своє дружини, "уходом".
То ж нарвався на гамбіт.
Але ж він не "пішак"?
Закрутилося...
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29.07.2021 10:10 Ответить
 
 