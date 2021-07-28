Зеленский ввел Залужного в состав СНБО вместо Хомчака
Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) экс-главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, назначенного первым заместителем секретаря СНБО, и ввел в личный состав Совета назначенного на должность главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Соответствующий указ №325/2021 от 28 июля опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
"Ввести в персональный состав СНБО Залужного Валерия Федоровича - главнокомандующего Вооруженных сил Украины; вывести из состава СНБО Р. Хомчака. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в тексте указа.
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Напомним, 27 июня президент Владимир Зеленский отправил Руслана Хомчака в отставку с должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначен Валерий Залужный. Сам Хомчак станет первым заместителем секретаря СНБО вместо Михаила Коваля.
Комментируя перестановки, Владимир Зеленский отметил, что сфера обороны должна функционировать без недоразумений между руководителями.
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пробыть при Литвинах 11 лет главным кадровиком (2003-2014 гг. - первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины - директор Департамента по работе с личным составом), это нужно было иметь в Мацкве крутую крышу, что б его на таком теплом месте не трогали..
не удивлюсь, если он окажется агентом ФСБ..
А сколько понтов и видосиков было - "преЗЕдент потребовал убрать из госдач чиновников")))
После указаний Зеленского провести массовый аудит на госдачах в "Конча-Заспа", оттуда, начиная с мая, съехало всего 3 человека: экс-генпрокурор Святослав Пискун, Давид Макарьян - нардеп 8-го созыва и некая Ольга Матвиенко.
Всё!
А как дысали, как дысали...
Сколько было шума, пиара, заседаний РНБО, телеинтервью, видосиков...
Зелёная гора в очередной раз родила мышь - как в своё время Коломойский родил Зеленского.
Абортарий был на переучёте?
Izvinite chto drugaja tema, no eto taki .......
Що їм дасть рашка? Нічого. Що їм запропонують Штати - все.
Все буде Україна!!!
То ж нарвався на гамбіт.
Але ж він не "пішак"?
Закрутилося...