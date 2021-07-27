РУС
Хомчак заменит Коваля на должности первого замсекретаря СНБО

Хомчак заменит Коваля на должности первого замсекретаря СНБО

Руслан Хомчак, который уходит с должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины, заменит Михаила Коваля на должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Руслан Хомчак… переходит на первого секретаря СНБО. Соответственно, с этой должности уходит действующий первый заместитель Михаил Коваль", - сказал Никифоров.

Он уточнил, что официальные документы об увольнении Хомчака с должности главнокомандующего ВСУ и его назначении на должность первого замсекретаря СНБО будут обнародованы в ближайшее время.

Читайте: Хомчак уходит с должности главнокомандующего ВCУ

"Я думаю, это технический вопрос. Они должны вот-вот появиться, разумеется… Без приказов мы бы эту новость сейчас не сообщали", - подчеркнул Никифоров, отвечая на вопросы журналистов.

Генерал-полковник Хомчак - участник войны на Донбассе, экс-начальник штаба Сухопутных войск ВСУ (2016-2017 гг).

С февраля 2017 года до мая 2019 года занимал должность главного инспектора Министерства обороны. 21 мая 2019 года был назначен начальником Генерального штаба ВСУ. С марта 2020 - главнокомандующий Вооруженными силами Украины.

Также читайте: На должность главнокомандующего ВСУ назначен Залужный

Генерал-полковник Михаил Коваль с марта по июль 2014 года исполнял обязанности министра обороны Украины. С июля 2014 по январь 2015 – замсекретаря СНБО. В январе 2015 был назначен на должность первого заместителя секретаря СНБО.

