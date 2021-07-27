Хомчак замінить Коваля на посаді першого заступника секретаря РНБО

Руслан Хомчак, який іде з посади головнокомандувача Збройних сил України, замінить Михайла Коваля на посаді першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Про це заявив на брифінгу прессекретар президента України Сергій Никифоров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Руслан Хомчак ... переходить на першого секретаря РНБО. Відповідно з цієї посади йде нинішній перший заступник Михайло Коваль", - сказав Никифоров.

Він уточнив, що офіційні документи про звільнення Хомчака з посади головнокомандувача ЗСУ та його призначення на посаду першого заступника секретаря РНБО буде оприлюднено у відкритому доступі найближчим часом.

"Я думаю, це технічне питання. Вони мають от-от з'явитися, звісно... Без наказів ми цю новину зараз не повідомляли б", - наголосив Никифоров, відповідаючи на запитання журналістів.

Генерал-полковник Хомчак - учасник війни на Донбасі, екс-начальник штабу Сухопутних військ ЗСУ (2016-2017 рр.).

З лютого 2017 року до травня 2019 року обіймав посаду головного інспектора Міністерства оборони. 21 травня 2019 року був призначений начальником Генерального штабу ЗСУ. З березня 2020 року - головнокомандувач Збройних сил України.

Генерал-полковник Михайло Коваль з березня по липень 2014 року виконував обов'язки міністра оборони України. З липня 2014-го по січень 2015 року - заступник секретаря РНБО. У січні 2015 року був призначений на посаду першого заступника секретаря РНБО.