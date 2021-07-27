На должность главнокомандующего ВСУ назначен Залужный

Генерал-майор, командующий войсками оперативного командования "Север" Валерий Залужный назначен на должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины вместо Руслана Хомчака.

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, "на должность главнокомандующего назначен Валерий Залужный, командующий оперативного командования "Север".

Валерий Федорович Залужный - украинский военный, генерал-майор. С декабря 2019 года является командующим войсками оперативного командования "Север".

Предыдущие должности: начальник Объединенного оперативного штаба ВСУ - первый заместитель командующего объединенных сил (2018), начальник штаба - первый заместитель командующего войсками оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады в 2009-2012 годах и 24-й отдельной механизированной бригады - в 2007-2009 годах.

Залужному 46 лет, он родился в г.Новоград-Волынский Житомирской области.

Как сообщалось, 21 мая 2019 года Зеленский назначил Руслана Хомчака начальником Генерального штаба – главнокомандующим Вооруженными силами Украины вместо уволенного с этой должности Виктора Муженко.