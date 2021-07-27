РУС
На должность главнокомандующего ВСУ назначен Залужный

Генерал-майор, командующий войсками оперативного командования "Север" Валерий Залужный назначен на должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины вместо Руслана Хомчака.

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, "на должность главнокомандующего назначен Валерий Залужный, командующий оперативного командования "Север".

Валерий Федорович Залужный - украинский военный, генерал-майор. С декабря 2019 года является командующим войсками оперативного командования "Север".

Предыдущие должности: начальник Объединенного оперативного штаба ВСУ - первый заместитель командующего объединенных сил (2018), начальник штаба - первый заместитель командующего войсками оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады в 2009-2012 годах и 24-й отдельной механизированной бригады - в 2007-2009 годах.

Читайте: Хомчак уходит с должности главнокомандующего ВCУ

Залужному 46 лет, он родился в г.Новоград-Волынский Житомирской области.

Как сообщалось, 21 мая 2019 года Зеленский назначил Руслана Хомчака начальником Генерального штаба – главнокомандующим Вооруженными силами Украины вместо уволенного с этой должности Виктора Муженко.

назначение (2212) ВСУ (6938) Залужный Валерий (677) Хомчак Руслан (250)
Щось сумніваюсь, що Зе призначить нормальну людину на високу посаду.
Хіба що випадково.
Побачимо...
27.07.2021 18:54 Ответить
+32
ну, хоть не Лысый из Квартала.. уже лучше..
27.07.2021 19:23 Ответить
+32
По поводу участия В. Залужного в войне 2014-2015г., как он сам рассказывает:
27.07.2021 19:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
27.07.2021 19:07 Ответить
Це вже обнадіює, хоча.... Дай Бог ввін буде нормальний
показать весь комментарий
27.07.2021 19:12 Ответить
В далекому 95,коли придністровці вербували курсантів до себе,викладач ,до речі з цивільних,російськомовних,одесит,в віці,сказав не спішіть вас також це чекає.Ще Україна буде воювати з цапками,тема розвинулася.Так от,Валера,тоді комвід.першим сказав деяким корінним расєйським"а я по вам стріляти і вбивати буду,не вагаючись,якщо прийдете з війною".
27.07.2021 19:20 Ответить
Коли мене родичі дружини(з братом її я вчився в паралельному класі) назвали мене "бандерою" я сказав: "Сашку не пускайте на Донбас! Я не буду придивляться у лице під каскою!!!" Сашко живий до цих пір!!!
показать весь комментарий
27.07.2021 19:35 Ответить
Ну хоть одно нормальное назначение . А Хомчак та еще мразь при чем , та мразь которую чего то обошли стороной в вопросе вины за Иловайск повесив всех собак на Пороха который там вообще не при делах был
27.07.2021 19:12 Ответить
а при чём он был.. аж интересно
показать весь комментарий
...при бабках
27.07.2021 19:48 Ответить
При том, что Хомчак - человек каломойши и это он разрабатывал план операции по иловайску для семенченко. ГШ тогда вовсе не стремился отбивать иловайск. Они действовали по принципу окружения и удушения противника.
показать весь комментарий
ни сном ни духом... он про Родину думал..
показать весь комментарий
одного только того, что он висит на всех досках возмездия "лугандона" по типу нашего миротворца - уже внушает доверие, будем посмотреть.
показать весь комментарий
Свинарчуки сидят? Что то вони не слышно?
показать весь комментарий
Не сидять і навіть справи проти них всі закриті, а Бігус ще і у судовому порядку вибачився перед одним з них за "недостовірну інформацію"
показать весь комментарий
Не бреши
показать весь комментарий
Вибачився і справи закрито це факт.
Але потім він через братушок порішав, всетаки російська консерва, їх агент впливу і куплений суд дозволив йому всі згадки постирати, а виправданням для суду використали те що нібито бігус взяв інформацію із інтернету з анонімного сайту, який звичайно появився за день до публікації фейку бігусом, а тому так як не є автором то і не винен.
показать весь комментарий
А шо там на свинособакии?
показать весь комментарий
карьера как на дрожжах у этого Залужного, не иначе как очередной Ермак у власти. а это уже очень опасно.
показать весь комментарий
про 2014-2015 годы в тексте ни слова
показать весь комментарий
Дачу достраивал ,некогда было.😁😁😁
показать весь комментарий
И в ООС назначен в 18-м, в самый "трудный" год, для послужного списка...
показать весь комментарий
Валерий Залужный родился 8 июля 1973 в Новоград-Волынске Житомирской области. В 1997 году с отличием закончил общевойсковой факультет Одесского высшего объединенного командного училища и прошел все ступени военной службы: взводный, ротный, комбат, начальник штаба - зам.командира бригады, командир 51-й отдельной механизированной бригады. В 2017 году получил звание генерал-майор.
показать весь комментарий
ну принаймні начебто нежид, як Хомчак
показать весь комментарий
молодець! Дивишся в корінь
показать весь комментарий
ну, хоть не Лысый из Квартала.. уже лучше..
показать весь комментарий
Дык - какие у вас претензии к Лысому из квартала? Он на своем месте - заявил, что он шоумен и лезть туда, где он ничего не понимает - не собирается.
показать весь комментарий
это был сарказм..
показать весь комментарий
он Фантомас или Котовский ?
показать весь комментарий
Питання тільки у цині
показать весь комментарий
У чому? Петушок, шло бы ты отсюда
показать весь комментарий
Ещё не вечер. Вон Вирастюк тоже вроде бы никуда не рыпался, а потом...
показать весь комментарий
Лысый снимается в дебильном шоу для дебилов
Вот и все претензии
показать весь комментарий
Странные у вас претензии. Разве он заставляет вас смотреть свое шоу? Я вот не смотрю - и потому у меня к нему претензий нет.
показать весь комментарий
массовое оболванивание избирателей привело к катастрофе 2019 года
я тоже не смотрю
а 73 % смотрят
а потом идут голосовать
показать весь комментарий
Какое оболванивание? Это развлекательное шоу, оно не влияет на голосование. Народ в любом случае требует зрелищ и будет их получать так или иначе. Желаете, чтобы народ смотрел зарубежный КВН или камедиклаб?
показать весь комментарий
нормальный человек не смотрит масляковский квн и тем более камедиклаб
показать весь комментарий
Еще раз для ооочень туго воспринимающих информацию: народу всегда нужны зрелища. И у комедийных шоу всегда будут зрители. И отсутствие предложения в Украине толкнет этот самый народ на просмотр российских комедийных шоу. Потому скажите лысому спасибо, что смотрят его, а не квн.
показать весь комментарий
Простые претензии - рядом стоял, все видел, все знал, но молчал и делал вид (и делает в чем его роль и состоит), что мимо проходил.
показать весь комментарий
Видел и знал что? Не путайте свои больные фантазии с реальностью.
показать весь комментарий
он пострижен налысо , так модно и практично
показать весь комментарий
А ***** наколот ботоксом, шо тоже мода такая?
показать весь комментарий
Вы правы , ботокс тоже в моде , но больше среди женщин . Вы наверно тоже возбуждаетесь от пухлых губ девушек )
показать весь комментарий
А шо так? Сравниваете, дорогой товарищ, ***** с бабушкой, или он дедушка?
показать весь комментарий
Кого не назначь главкомом - а украинцы все равно будут кричать ЗРАДА !!!
Парни кончайте с этой вредной привычкой. От ваших "зрад" прежде всего страдают свои же патриоты.
показать весь комментарий
Це зрадна зрадна!
показать весь комментарий
Ты коменты с5ачала почитай, Алешка!, ты вологодского самогона накатил небось и зрады мерещатся ему
показать весь комментарий
то какао-боты на этом сайте "зрада" кукарекают.
показать весь комментарий
А ********* подсасывают?
показать весь комментарий
сам себя о себе спроси.
показать весь комментарий
Шо петушок, бомбит?
показать весь комментарий
хорошо ты само себе лишь о себе написало: "Шо петушок, бомбит?"
показать весь комментарий
Чмо зауральский, пасть захлопни
показать весь комментарий
хорошо ты само себе лишь о себе написало: "Чмо зауральский, пасть захлопни"
показать весь комментарий
Все еще забил? Серьезно? Или так нравится вазовская ссанина в рот, вкупе с правлением никем не избранного срамака?
показать весь комментарий
хорошо ты само себе лишь о себе написало: "Все еще забил? Серьезно? Или так нравится вазовская ссанина в рот, вкупе с правлением никем не избранного срамака?"
показать весь комментарий
Какая глубокая и прямая мысль.
Сам понял что ляпнул?

Впрочем, не трудись отвлекаться, глотай далее золотой дождь....
показать весь комментарий
По поводу участия В. Залужного в войне 2014-2015г., как он сам рассказывает:
"Я не очень люблю об этом говорить, потому что судьба генерала и судьба солдата на войне по-разному воспринимаются ... Для меня война началась в середине июля 2014 года, с назначением заместителем командира сектора «С», который формировался в Донецкой области. С тех пор руководил почти всеми группировками, которые там создавали. Дошел до начальника штаба Объединенных сил.Запомнились, наверное ... солдаты. До сих пор со многими из них созваниваемся, переписываемся. Я рад, когда могу им чем-то помочь - решить какие-то военные или бытовые вопросы.О тяжелых событиях ... Это, пожалуй, 2014 год. Август. Затем Дебальцево. Как-то неспокойно было. Ощущение постоянной угрозы. В душе и в сердце ... Казалось, что будет еще хуже, чем было в 2014-м.Достаточно хорошо запечатлелся в памяти 25-й батальон, который я заводил туда, в район Дебальцево, расставлял на позиции. Первые бои, первые потери ...Тогда совсем изменилось отношение к солдату.Мобилизованы ... С ними иногда тяжело. Они не такие, как мы читали в уставе. Именно они, своей жизнью и кровью, сделали то, что имеем - врага остановили, и сейчас мы стоим на своих позициях ... Это их заслуга."
27.07.2021 19:42 Ответить
дякую однозначно, але невже так складно ще й посилання прикріпити?
показать весь комментарий
Ссылка на источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2877426-valerij-zaluznij-generalmajor-komanduvac-vijsk-ok-pivnic.html
показать весь комментарий
Спасибо прочитал. Знае шо казать цей генерал,важко якiсь прогнози робити, бо красиве мовлення це не службова характеристика
показать весь комментарий
Возле зели наркомана все проходимцы .купил место или как.или купили?
показать весь комментарий
А шо с кваратала кадры уже закончились?
показать весь комментарий
Там их и не было.
показать весь комментарий
Более 30 человек, ранее занимавших должности в Студии Квартал 95 или связанных с ней организациях, "перекочевали" в правительство и получили государственные посты. Об этом сообщил Комитет избирателей Украины
показать весь комментарий
кадри з кварталу потрібні були на першому етапі. Зараз поступово їх мінятимуть на агентуру
показать весь комментарий
Пане, Бутусов, ви щось дуже стримано представили нового начальника штабу, звісно це не "это один из самых профессиональных армейских руководителей," Джерело: https://censor.net/ua/r3128079
показать весь комментарий
27.07.2021 19:57 Ответить
27.07.2021 20:32 Ответить
Дати йому ніж і москаля. Якщо заріже, то можна призначати.
показать весь комментарий
Зеленський гарячково міняє керівництво ЗСУ і МВС в надії, що новопризначені підтримають його коли настане новий Майдан. Йому байдужі професійні якості новопризначених.Головне питання - чи віддасть команду стріляти по мітингуючих Монастирський і цей Залужний. Монастирський, судячи з овацій у Раді (та й по фізіономії...) - віддасть.
показать весь комментарий
Монастирський і Залужний команду стріляти по мітингуючих не дадуть.
показать весь комментарий
Перший? Не факт
показать весь комментарий
На вигляд - інтелігент.
показать весь комментарий
що ти мелеш, придурку?
показать весь комментарий
Зеле отдать такой приказ - проще самому сразу же застрелиться.
показать весь комментарий
Юзік з Лисим посувєтувалісь і призначили головнокомандувача ЗСУ.
показать весь комментарий
Щось в цього головнокомандуючого, прям таки цікавий період служби 2014-2016 роки. Розставляти фішки на карті. Ти туди ти сюди, а сюди так а туди там ми так!
показать весь комментарий
табло конечно суровое. но как оно будет на деле, хз..
показать весь комментарий
Це той, що штрафував за вогонь у відповідь?
показать весь комментарий
Нет, это тот который ***** на бутылку насаживал
показать весь комментарий
что пользы человеку от трудов его, с которыми он трудится под солнцем... если будет повторением барана-тарана...
показать весь комментарий
Немає нічого складного, як наговарювати дурню на людину, яку не знаєш.
Залужний В.Ф. хоробрий та гідний генерал.
Знаю його діяльність не з розповідей. Виконував низку заходів під його керівництвом у 2016-2017р.
Достатньо "різкий" на дії щодо лупашити іхтамнєтів та іншу шелупонь "по-дорослому". (за президентства Порошенка. Зараз- не знаю)
Вдале призначення.
Однозначно.
27.07.2021 22:52 Ответить
от і побачимо , як він відплатить за наших дівчат !
показать весь комментарий
Служба в ньго- залужна! Штаб, штаб, штаб, штаб. Як срати в окопі- його не навчили...
показать весь комментарий
Що за нього скаже Забродський. Цікаво почути...
показать весь комментарий
To eсть он назначенец Коломойского ?
показать весь комментарий
А Кривоніс чи Забродський не підходять на цю посаду,бо дуже проукраїнські.
показать весь комментарий
"...на должность главнокомандующего Вооруженными силами Украиныю..."?
А през уже НЕ глав.ком.? Или у нас ДВА глав.кома?
показать весь комментарий
Один верховный, а второй - просто.
показать весь комментарий
Предыдущие должности: начальник Объединенного оперативного штаба ВСУ - первый заместитель командующего объединенных сил (2018), начальник штаба - первый заместитель командующего войсками оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады в 2009-2012 годах и 24-й отдельной механизированной бригады - в 2007-2009 годах.

ГДЕ ЕГО СЛУЖБА В 2014-2015 гг когда была горячая фаза??? в штабе по баням отсиделся?? С этим кадром все ясно....
показать весь комментарий
Точнее с 2012 по 2017 ?
показать весь комментарий
Все, кто работает с Зедебилом, все - подлые твари!!!
показать весь комментарий
https://censor.net/ru/user/296819
А Кривоніс чи Забродський не підходять на цю посаду,бо дуже проукраїнські.
І справді чому не вони?!
показать весь комментарий
