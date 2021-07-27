На должность главнокомандующего ВСУ назначен Залужный
Генерал-майор, командующий войсками оперативного командования "Север" Валерий Залужный назначен на должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины вместо Руслана Хомчака.
Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По его словам, "на должность главнокомандующего назначен Валерий Залужный, командующий оперативного командования "Север".
Валерий Федорович Залужный - украинский военный, генерал-майор. С декабря 2019 года является командующим войсками оперативного командования "Север".
Предыдущие должности: начальник Объединенного оперативного штаба ВСУ - первый заместитель командующего объединенных сил (2018), начальник штаба - первый заместитель командующего войсками оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады в 2009-2012 годах и 24-й отдельной механизированной бригады - в 2007-2009 годах.
Залужному 46 лет, он родился в г.Новоград-Волынский Житомирской области.
Как сообщалось, 21 мая 2019 года Зеленский назначил Руслана Хомчака начальником Генерального штаба – главнокомандующим Вооруженными силами Украины вместо уволенного с этой должности Виктора Муженко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але потім він через братушок порішав, всетаки російська консерва, їх агент впливу і куплений суд дозволив йому всі згадки постирати, а виправданням для суду використали те що нібито бігус взяв інформацію із інтернету з анонімного сайту, який звичайно появився за день до публікації фейку бігусом, а тому так як не є автором то і не винен.
Вот и все претензии
я тоже не смотрю
а 73 % смотрят
а потом идут голосовать
Парни кончайте с этой вредной привычкой. От ваших "зрад" прежде всего страдают свои же патриоты.
Сам понял что ляпнул?
Впрочем, не трудись отвлекаться, глотай далее золотой дождь....
"Я не очень люблю об этом говорить, потому что судьба генерала и судьба солдата на войне по-разному воспринимаются ... Для меня война началась в середине июля 2014 года, с назначением заместителем командира сектора «С», который формировался в Донецкой области. С тех пор руководил почти всеми группировками, которые там создавали. Дошел до начальника штаба Объединенных сил.Запомнились, наверное ... солдаты. До сих пор со многими из них созваниваемся, переписываемся. Я рад, когда могу им чем-то помочь - решить какие-то военные или бытовые вопросы.О тяжелых событиях ... Это, пожалуй, 2014 год. Август. Затем Дебальцево. Как-то неспокойно было. Ощущение постоянной угрозы. В душе и в сердце ... Казалось, что будет еще хуже, чем было в 2014-м.Достаточно хорошо запечатлелся в памяти 25-й батальон, который я заводил туда, в район Дебальцево, расставлял на позиции. Первые бои, первые потери ...Тогда совсем изменилось отношение к солдату.Мобилизованы ... С ними иногда тяжело. Они не такие, как мы читали в уставе. Именно они, своей жизнью и кровью, сделали то, что имеем - врага остановили, и сейчас мы стоим на своих позициях ... Это их заслуга."
Залужний В.Ф. хоробрий та гідний генерал.
Знаю його діяльність не з розповідей. Виконував низку заходів під його керівництвом у 2016-2017р.
Достатньо "різкий" на дії щодо лупашити іхтамнєтів та іншу шелупонь "по-дорослому". (за президентства Порошенка. Зараз- не знаю)
Вдале призначення.
Однозначно.
А през уже НЕ глав.ком.? Или у нас ДВА глав.кома?
ГДЕ ЕГО СЛУЖБА В 2014-2015 гг когда была горячая фаза??? в штабе по баням отсиделся?? С этим кадром все ясно....
А Кривоніс чи Забродський не підходять на цю посаду,бо дуже проукраїнські.
І справді чому не вони?!