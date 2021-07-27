УКР
46 996 195

На посаду головнокомандувача ЗСУ призначено Залужного

Генерал-майора, командувача військ оперативного командування "Північ" Валерія Залужного призначено на посаду головнокомандувача Збройних сил України замість Руслана Хомчака.

Про це повідомив на брифінгу прессекретар глави держави Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, "на посаду головнокомандувача призначено Валерія Залужного, командувача оперативного командування "Північ".

Валерій Федорович Залужний - український військовий, генерал-майор. З грудня 2019 року - командувач військ оперативного командування "Північ".

Попередні посади: начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ - перший заступник командувача об'єднаних сил (2018), начальник штабу - перший заступник командувача військ оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗСУ (2017). Командир 51-ї окремої механізованої бригади в 2009-2012 роках і 24-ї окремої механізованої бригади - в 2007-2009 роках.

Читайте також: Хомчак іде з посади головнокомандувача ЗCУ

Залужному 46 років, він народився в м. Новограді-Волинському Житомирської області.

Як повідомлялося, 21 травня 2019 року Зеленський призначив Руслана Хомчака начальником Генерального штабу - головнокомандувачем Збройних сил України замість звільненого з цієї посади Віктора Муженка.

Автор: 

призначення (2356) ЗСУ (7944) Залужний Валерій (744) Хомчак Руслан (246)
Топ коментарі
+34
Щось сумніваюсь, що Зе призначить нормальну людину на високу посаду.
Хіба що випадково.
Побачимо...
показати весь коментар
27.07.2021 18:54 Відповісти
+32
ну, хоть не Лысый из Квартала.. уже лучше..
показати весь коментар
27.07.2021 19:23 Відповісти
+32
По поводу участия В. Залужного в войне 2014-2015г., как он сам рассказывает:
"Я не очень люблю об этом говорить, потому что судьба генерала и судьба солдата на войне по-разному воспринимаются ... Для меня война началась в середине июля 2014 года, с назначением заместителем командира сектора «С», который формировался в Донецкой области. С тех пор руководил почти всеми группировками, которые там создавали. Дошел до начальника штаба Объединенных сил.Запомнились, наверное ... солдаты. До сих пор со многими из них созваниваемся, переписываемся. Я рад, когда могу им чем-то помочь - решить какие-то военные или бытовые вопросы.О тяжелых событиях ... Это, пожалуй, 2014 год. Август. Затем Дебальцево. Как-то неспокойно было. Ощущение постоянной угрозы. В душе и в сердце ... Казалось, что будет еще хуже, чем было в 2014-м.Достаточно хорошо запечатлелся в памяти 25-й батальон, который я заводил туда, в район Дебальцево, расставлял на позиции. Первые бои, первые потери ...Тогда совсем изменилось отношение к солдату.Мобилизованы ... С ними иногда тяжело. Они не такие, как мы читали в уставе. Именно они, своей жизнью и кровью, сделали то, что имеем - врага остановили, и сейчас мы стоим на своих позициях ... Это их заслуга."
показати весь коментар
27.07.2021 19:42 Відповісти
Командувач ОК «Північ» Сухопутних військ генерал-майор Валерій Залужний прощається з загиблим офіцером 58-ї Бригади Володимиром Шпаком На должность главнокомандующего ВСУ назначен Залужный - Цензор.НЕТ 9600
показати весь коментар
27.07.2021 19:07 Відповісти
Це вже обнадіює, хоча.... Дай Бог ввін буде нормальний
показати весь коментар
27.07.2021 19:12 Відповісти
В далекому 95,коли придністровці вербували курсантів до себе,викладач ,до речі з цивільних,російськомовних,одесит,в віці,сказав не спішіть вас також це чекає.Ще Україна буде воювати з цапками,тема розвинулася.Так от,Валера,тоді комвід.першим сказав деяким корінним расєйським"а я по вам стріляти і вбивати буду,не вагаючись,якщо прийдете з війною".
показати весь коментар
27.07.2021 19:20 Відповісти
Коли мене родичі дружини(з братом її я вчився в паралельному класі) назвали мене "бандерою" я сказав: "Сашку не пускайте на Донбас! Я не буду придивляться у лице під каскою!!!" Сашко живий до цих пір!!!
показати весь коментар
27.07.2021 19:35 Відповісти
Ну хоть одно нормальное назначение . А Хомчак та еще мразь при чем , та мразь которую чего то обошли стороной в вопросе вины за Иловайск повесив всех собак на Пороха который там вообще не при делах был
показати весь коментар
27.07.2021 19:12 Відповісти
а при чём он был.. аж интересно
показати весь коментар
27.07.2021 19:16 Відповісти
...при бабках
показати весь коментар
27.07.2021 19:48 Відповісти
При том, что Хомчак - человек каломойши и это он разрабатывал план операции по иловайску для семенченко. ГШ тогда вовсе не стремился отбивать иловайск. Они действовали по принципу окружения и удушения противника.
показати весь коментар
28.07.2021 08:54 Відповісти
ни сном ни духом... он про Родину думал..
показати весь коментар
27.07.2021 21:23 Відповісти
одного только того, что он висит на всех досках возмездия "лугандона" по типу нашего миротворца - уже внушает доверие, будем посмотреть.
показати весь коментар
27.07.2021 19:14 Відповісти
Свинарчуки сидят? Что то вони не слышно?
показати весь коментар
27.07.2021 19:18 Відповісти
Не сидять і навіть справи проти них всі закриті, а Бігус ще і у судовому порядку вибачився перед одним з них за "недостовірну інформацію"
показати весь коментар
27.07.2021 22:14 Відповісти
Не бреши
показати весь коментар
27.07.2021 22:42 Відповісти
Вибачився і справи закрито це факт.
Але потім він через братушок порішав, всетаки російська консерва, їх агент впливу і куплений суд дозволив йому всі згадки постирати, а виправданням для суду використали те що нібито бігус взяв інформацію із інтернету з анонімного сайту, який звичайно появився за день до публікації фейку бігусом, а тому так як не є автором то і не винен.
показати весь коментар
27.07.2021 23:17 Відповісти
А шо там на свинособакии?
показати весь коментар
27.07.2021 22:59 Відповісти
карьера как на дрожжах у этого Залужного, не иначе как очередной Ермак у власти. а это уже очень опасно.
показати весь коментар
27.07.2021 19:21 Відповісти
про 2014-2015 годы в тексте ни слова
показати весь коментар
27.07.2021 22:07 Відповісти
Дачу достраивал ,некогда было.😁😁😁
показати весь коментар
27.07.2021 22:20 Відповісти
И в ООС назначен в 18-м, в самый "трудный" год, для послужного списка...
показати весь коментар
27.07.2021 23:12 Відповісти
Валерий Залужный родился 8 июля 1973 в Новоград-Волынске Житомирской области. В 1997 году с отличием закончил общевойсковой факультет Одесского высшего объединенного командного училища и прошел все ступени военной службы: взводный, ротный, комбат, начальник штаба - зам.командира бригады, командир 51-й отдельной механизированной бригады. В 2017 году получил звание генерал-майор.
показати весь коментар
27.07.2021 22:21 Відповісти
ну принаймні начебто нежид, як Хомчак
показати весь коментар
27.07.2021 23:14 Відповісти
молодець! Дивишся в корінь
показати весь коментар
28.07.2021 23:40 Відповісти
ну, хоть не Лысый из Квартала.. уже лучше..
показати весь коментар
27.07.2021 19:23 Відповісти
Дык - какие у вас претензии к Лысому из квартала? Он на своем месте - заявил, что он шоумен и лезть туда, где он ничего не понимает - не собирается.
показати весь коментар
27.07.2021 19:29 Відповісти
это был сарказм..
показати весь коментар
27.07.2021 19:31 Відповісти
он Фантомас или Котовский ?
показати весь коментар
27.07.2021 21:50 Відповісти
Питання тільки у цині
показати весь коментар
27.07.2021 22:15 Відповісти
У чому? Петушок, шло бы ты отсюда
показати весь коментар
27.07.2021 23:01 Відповісти
Ещё не вечер. Вон Вирастюк тоже вроде бы никуда не рыпался, а потом...
показати весь коментар
28.07.2021 00:08 Відповісти
Лысый снимается в дебильном шоу для дебилов
Вот и все претензии
показати весь коментар
28.07.2021 08:32 Відповісти
Странные у вас претензии. Разве он заставляет вас смотреть свое шоу? Я вот не смотрю - и потому у меня к нему претензий нет.
показати весь коментар
28.07.2021 10:22 Відповісти
массовое оболванивание избирателей привело к катастрофе 2019 года
я тоже не смотрю
а 73 % смотрят
а потом идут голосовать
показати весь коментар
28.07.2021 10:52 Відповісти
Какое оболванивание? Это развлекательное шоу, оно не влияет на голосование. Народ в любом случае требует зрелищ и будет их получать так или иначе. Желаете, чтобы народ смотрел зарубежный КВН или камедиклаб?
показати весь коментар
28.07.2021 12:38 Відповісти
нормальный человек не смотрит масляковский квн и тем более камедиклаб
показати весь коментар
28.07.2021 15:19 Відповісти
Еще раз для ооочень туго воспринимающих информацию: народу всегда нужны зрелища. И у комедийных шоу всегда будут зрители. И отсутствие предложения в Украине толкнет этот самый народ на просмотр российских комедийных шоу. Потому скажите лысому спасибо, что смотрят его, а не квн.
показати весь коментар
28.07.2021 17:33 Відповісти
Простые претензии - рядом стоял, все видел, все знал, но молчал и делал вид (и делает в чем его роль и состоит), что мимо проходил.
показати весь коментар
28.07.2021 18:38 Відповісти
Видел и знал что? Не путайте свои больные фантазии с реальностью.
показати весь коментар
28.07.2021 19:25 Відповісти
он пострижен налысо , так модно и практично
показати весь коментар
27.07.2021 20:45 Відповісти
А ***** наколот ботоксом, шо тоже мода такая?
показати весь коментар
27.07.2021 23:35 Відповісти
Вы правы , ботокс тоже в моде , но больше среди женщин . Вы наверно тоже возбуждаетесь от пухлых губ девушек )
показати весь коментар
29.07.2021 10:33 Відповісти
А шо так? Сравниваете, дорогой товарищ, ***** с бабушкой, или он дедушка?
показати весь коментар
30.07.2021 00:44 Відповісти
Кого не назначь главкомом - а украинцы все равно будут кричать ЗРАДА !!!
Парни кончайте с этой вредной привычкой. От ваших "зрад" прежде всего страдают свои же патриоты.
показати весь коментар
27.07.2021 19:37 Відповісти
Це зрадна зрадна!
показати весь коментар
27.07.2021 21:12 Відповісти
Ты коменты с5ачала почитай, Алешка!, ты вологодского самогона накатил небось и зрады мерещатся ему
показати весь коментар
27.07.2021 21:16 Відповісти
то какао-боты на этом сайте "зрада" кукарекают.
показати весь коментар
27.07.2021 22:20 Відповісти
А ********* подсасывают?
показати весь коментар
27.07.2021 23:02 Відповісти
сам себя о себе спроси.
показати весь коментар
27.07.2021 23:08 Відповісти
Шо петушок, бомбит?
показати весь коментар
27.07.2021 23:34 Відповісти
хорошо ты само себе лишь о себе написало: "Шо петушок, бомбит?"
показати весь коментар
28.07.2021 15:49 Відповісти
Чмо зауральский, пасть захлопни
показати весь коментар
28.07.2021 16:26 Відповісти
хорошо ты само себе лишь о себе написало: "Чмо зауральский, пасть захлопни"
показати весь коментар
28.07.2021 16:37 Відповісти
Все еще забил? Серьезно? Или так нравится вазовская ссанина в рот, вкупе с правлением никем не избранного срамака?
показати весь коментар
28.07.2021 09:00 Відповісти
хорошо ты само себе лишь о себе написало: "Все еще забил? Серьезно? Или так нравится вазовская ссанина в рот, вкупе с правлением никем не избранного срамака?"
показати весь коментар
28.07.2021 15:50 Відповісти
Какая глубокая и прямая мысль.
Сам понял что ляпнул?

Впрочем, не трудись отвлекаться, глотай далее золотой дождь....
показати весь коментар
01.08.2021 22:01 Відповісти
По поводу участия В. Залужного в войне 2014-2015г., как он сам рассказывает:
показати весь коментар
27.07.2021 19:42 Відповісти
дякую однозначно, але невже так складно ще й посилання прикріпити?
показати весь коментар
27.07.2021 20:36 Відповісти
Ссылка на источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2877426-valerij-zaluznij-generalmajor-komanduvac-vijsk-ok-pivnic.html
показати весь коментар
27.07.2021 21:14 Відповісти
Спасибо прочитал. Знае шо казать цей генерал,важко якiсь прогнози робити, бо красиве мовлення це не службова характеристика
показати весь коментар
27.07.2021 21:35 Відповісти
Возле зели наркомана все проходимцы .купил место или как.или купили?
показати весь коментар
27.07.2021 19:52 Відповісти
А шо с кваратала кадры уже закончились?
показати весь коментар
27.07.2021 19:56 Відповісти
Там их и не было.
показати весь коментар
27.07.2021 20:03 Відповісти
Более 30 человек, ранее занимавших должности в Студии Квартал 95 или связанных с ней организациях, "перекочевали" в правительство и получили государственные посты. Об этом сообщил Комитет избирателей Украины
показати весь коментар
27.07.2021 21:01 Відповісти
кадри з кварталу потрібні були на першому етапі. Зараз поступово їх мінятимуть на агентуру
показати весь коментар
28.07.2021 23:46 Відповісти
Пане, Бутусов, ви щось дуже стримано представили нового начальника штабу, звісно це не "это один из самых профессиональных армейских руководителей," Джерело: https://censor.net/ua/r3128079
показати весь коментар
27.07.2021 19:57 Відповісти
показати весь коментар
27.07.2021 20:32 Відповісти
Дати йому ніж і москаля. Якщо заріже, то можна призначати.
показати весь коментар
27.07.2021 20:09 Відповісти
Зеленський гарячково міняє керівництво ЗСУ і МВС в надії, що новопризначені підтримають його коли настане новий Майдан. Йому байдужі професійні якості новопризначених.Головне питання - чи віддасть команду стріляти по мітингуючих Монастирський і цей Залужний. Монастирський, судячи з овацій у Раді (та й по фізіономії...) - віддасть.
показати весь коментар
27.07.2021 20:17 Відповісти
Монастирський і Залужний команду стріляти по мітингуючих не дадуть.
показати весь коментар
27.07.2021 21:21 Відповісти
Перший? Не факт
показати весь коментар
28.07.2021 06:33 Відповісти
На вигляд - інтелігент.
показати весь коментар
28.07.2021 19:47 Відповісти
що ти мелеш, придурку?
показати весь коментар
27.07.2021 21:24 Відповісти
Зеле отдать такой приказ - проще самому сразу же застрелиться.
показати весь коментар
27.07.2021 21:47 Відповісти
Юзік з Лисим посувєтувалісь і призначили головнокомандувача ЗСУ.
показати весь коментар
27.07.2021 20:37 Відповісти
Щось в цього головнокомандуючого, прям таки цікавий період служби 2014-2016 роки. Розставляти фішки на карті. Ти туди ти сюди, а сюди так а туди там ми так!
показати весь коментар
27.07.2021 21:31 Відповісти
табло конечно суровое. но как оно будет на деле, хз..
показати весь коментар
27.07.2021 21:34 Відповісти
Це той, що штрафував за вогонь у відповідь?
показати весь коментар
27.07.2021 22:04 Відповісти
Нет, это тот который ***** на бутылку насаживал
показати весь коментар
27.07.2021 23:37 Відповісти
что пользы человеку от трудов его, с которыми он трудится под солнцем... если будет повторением барана-тарана...
показати весь коментар
27.07.2021 22:11 Відповісти
Немає нічого складного, як наговарювати дурню на людину, яку не знаєш.
Залужний В.Ф. хоробрий та гідний генерал.
Знаю його діяльність не з розповідей. Виконував низку заходів під його керівництвом у 2016-2017р.
Достатньо "різкий" на дії щодо лупашити іхтамнєтів та іншу шелупонь "по-дорослому". (за президентства Порошенка. Зараз- не знаю)
Вдале призначення.
Однозначно.
показати весь коментар
27.07.2021 22:52 Відповісти
от і побачимо , як він відплатить за наших дівчат !
показати весь коментар
27.07.2021 23:28 Відповісти
Служба в ньго- залужна! Штаб, штаб, штаб, штаб. Як срати в окопі- його не навчили...
показати весь коментар
27.07.2021 23:40 Відповісти
Що за нього скаже Забродський. Цікаво почути...
показати весь коментар
27.07.2021 23:46 Відповісти
To eсть он назначенец Коломойского ?
показати весь коментар
28.07.2021 02:00 Відповісти
А Кривоніс чи Забродський не підходять на цю посаду,бо дуже проукраїнські.
показати весь коментар
28.07.2021 07:07 Відповісти
"...на должность главнокомандующего Вооруженными силами Украиныю..."?
А през уже НЕ глав.ком.? Или у нас ДВА глав.кома?
показати весь коментар
28.07.2021 08:36 Відповісти
Один верховный, а второй - просто.
показати весь коментар
28.07.2021 10:51 Відповісти
Предыдущие должности: начальник Объединенного оперативного штаба ВСУ - первый заместитель командующего объединенных сил (2018), начальник штаба - первый заместитель командующего войсками оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады в 2009-2012 годах и 24-й отдельной механизированной бригады - в 2007-2009 годах.

ГДЕ ЕГО СЛУЖБА В 2014-2015 гг когда была горячая фаза??? в штабе по баням отсиделся?? С этим кадром все ясно....
показати весь коментар
28.07.2021 08:45 Відповісти
Точнее с 2012 по 2017 ?
показати весь коментар
28.07.2021 18:10 Відповісти
Все, кто работает с Зедебилом, все - подлые твари!!!
показати весь коментар
28.07.2021 09:56 Відповісти
https://censor.net/ru/user/296819
А Кривоніс чи Забродський не підходять на цю посаду,бо дуже проукраїнські.
І справді чому не вони?!
показати весь коментар
28.07.2021 12:46 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 