На посаду головнокомандувача ЗСУ призначено Залужного

Генерал-майора, командувача військ оперативного командування "Північ" Валерія Залужного призначено на посаду головнокомандувача Збройних сил України замість Руслана Хомчака.

Про це повідомив на брифінгу прессекретар глави держави Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, "на посаду головнокомандувача призначено Валерія Залужного, командувача оперативного командування "Північ".

Валерій Федорович Залужний - український військовий, генерал-майор. З грудня 2019 року - командувач військ оперативного командування "Північ".

Попередні посади: начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ - перший заступник командувача об'єднаних сил (2018), начальник штабу - перший заступник командувача військ оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗСУ (2017). Командир 51-ї окремої механізованої бригади в 2009-2012 роках і 24-ї окремої механізованої бригади - в 2007-2009 роках.

Читайте також: Хомчак іде з посади головнокомандувача ЗCУ

Залужному 46 років, він народився в м. Новограді-Волинському Житомирської області.

Як повідомлялося, 21 травня 2019 року Зеленський призначив Руслана Хомчака начальником Генерального штабу - головнокомандувачем Збройних сил України замість звільненого з цієї посади Віктора Муженка.