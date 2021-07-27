На посаду головнокомандувача ЗСУ призначено Залужного
Генерал-майора, командувача військ оперативного командування "Північ" Валерія Залужного призначено на посаду головнокомандувача Збройних сил України замість Руслана Хомчака.
Про це повідомив на брифінгу прессекретар глави держави Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За його словами, "на посаду головнокомандувача призначено Валерія Залужного, командувача оперативного командування "Північ".
Валерій Федорович Залужний - український військовий, генерал-майор. З грудня 2019 року - командувач військ оперативного командування "Північ".
Попередні посади: начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ - перший заступник командувача об'єднаних сил (2018), начальник штабу - перший заступник командувача військ оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗСУ (2017). Командир 51-ї окремої механізованої бригади в 2009-2012 роках і 24-ї окремої механізованої бригади - в 2007-2009 роках.
Залужному 46 років, він народився в м. Новограді-Волинському Житомирської області.
Як повідомлялося, 21 травня 2019 року Зеленський призначив Руслана Хомчака начальником Генерального штабу - головнокомандувачем Збройних сил України замість звільненого з цієї посади Віктора Муженка.
Але потім він через братушок порішав, всетаки російська консерва, їх агент впливу і куплений суд дозволив йому всі згадки постирати, а виправданням для суду використали те що нібито бігус взяв інформацію із інтернету з анонімного сайту, який звичайно появився за день до публікації фейку бігусом, а тому так як не є автором то і не винен.
Вот и все претензии
я тоже не смотрю
а 73 % смотрят
а потом идут голосовать
Парни кончайте с этой вредной привычкой. От ваших "зрад" прежде всего страдают свои же патриоты.
Сам понял что ляпнул?
Впрочем, не трудись отвлекаться, глотай далее золотой дождь....
"Я не очень люблю об этом говорить, потому что судьба генерала и судьба солдата на войне по-разному воспринимаются ... Для меня война началась в середине июля 2014 года, с назначением заместителем командира сектора «С», который формировался в Донецкой области. С тех пор руководил почти всеми группировками, которые там создавали. Дошел до начальника штаба Объединенных сил.Запомнились, наверное ... солдаты. До сих пор со многими из них созваниваемся, переписываемся. Я рад, когда могу им чем-то помочь - решить какие-то военные или бытовые вопросы.О тяжелых событиях ... Это, пожалуй, 2014 год. Август. Затем Дебальцево. Как-то неспокойно было. Ощущение постоянной угрозы. В душе и в сердце ... Казалось, что будет еще хуже, чем было в 2014-м.Достаточно хорошо запечатлелся в памяти 25-й батальон, который я заводил туда, в район Дебальцево, расставлял на позиции. Первые бои, первые потери ...Тогда совсем изменилось отношение к солдату.Мобилизованы ... С ними иногда тяжело. Они не такие, как мы читали в уставе. Именно они, своей жизнью и кровью, сделали то, что имеем - врага остановили, и сейчас мы стоим на своих позициях ... Это их заслуга."
Залужний В.Ф. хоробрий та гідний генерал.
Знаю його діяльність не з розповідей. Виконував низку заходів під його керівництвом у 2016-2017р.
Достатньо "різкий" на дії щодо лупашити іхтамнєтів та іншу шелупонь "по-дорослому". (за президентства Порошенка. Зараз- не знаю)
Вдале призначення.
Однозначно.
А през уже НЕ глав.ком.? Или у нас ДВА глав.кома?
ГДЕ ЕГО СЛУЖБА В 2014-2015 гг когда была горячая фаза??? в штабе по баням отсиделся?? С этим кадром все ясно....
А Кривоніс чи Забродський не підходять на цю посаду,бо дуже проукраїнські.
І справді чому не вони?!