Зеленський ввів Залужного до складу РНБО замість Хомчака
Президент України Володимир Зеленський вивів зі складу Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) ексголовнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака, призначеного першим заступником секретаря РНБО, і ввів в особовий склад Ради призначеного на посаду головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Відповідний указ №325/2021 від 28 липня опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ввести до персонального складу РНБО Залужного Валерія Федоровича - головнокомандувача Збройних сил України; вивести зі складу РНБО Р. Хомчака. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування", - сказано в тексті указу.
Нагадаємо, 27 липня президент Володимир Зеленський відправив Руслана Хомчака у відставку з посади головнокомандувача ЗСУ. Замість нього призначено Валерія Залужного. Сам Хомчак стане першим заступником секретаря РНБО замість Михайла Коваля.
Коментуючи перестановки, Володимир Зеленський зазначив, що сфера оборони має функціонувати без непорозумінь між керівниками.
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пробыть при Литвинах 11 лет главным кадровиком (2003-2014 гг. - первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины - директор Департамента по работе с личным составом), это нужно было иметь в Мацкве крутую крышу, что б его на таком теплом месте не трогали..
не удивлюсь, если он окажется агентом ФСБ..
А сколько понтов и видосиков было - "преЗЕдент потребовал убрать из госдач чиновников")))
После указаний Зеленского провести массовый аудит на госдачах в "Конча-Заспа", оттуда, начиная с мая, съехало всего 3 человека: экс-генпрокурор Святослав Пискун, Давид Макарьян - нардеп 8-го созыва и некая Ольга Матвиенко.
Всё!
А как дысали, как дысали...
Сколько было шума, пиара, заседаний РНБО, телеинтервью, видосиков...
Зелёная гора в очередной раз родила мышь - как в своё время Коломойский родил Зеленского.
Абортарий был на переучёте?
Izvinite chto drugaja tema, no eto taki .......
Що їм дасть рашка? Нічого. Що їм запропонують Штати - все.
Все буде Україна!!!
То ж нарвався на гамбіт.
Але ж він не "пішак"?
Закрутилося...