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Зеленський ввів Залужного до складу РНБО замість Хомчака

Зеленський ввів Залужного до складу РНБО замість Хомчака

Президент України Володимир Зеленський вивів зі складу Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) ексголовнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака, призначеного першим заступником секретаря РНБО, і ввів в особовий склад Ради призначеного на посаду головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Відповідний указ №325/2021 від 28 липня опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ввести до персонального складу РНБО Залужного Валерія Федоровича - головнокомандувача Збройних сил України; вивести зі складу РНБО Р. Хомчака. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування", - сказано в тексті указу.

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Нагадаємо, 27 липня президент Володимир Зеленський відправив Руслана Хомчака у відставку з посади головнокомандувача ЗСУ. Замість нього призначено Валерія Залужного. Сам Хомчак стане першим заступником секретаря РНБО замість Михайла Коваля.

Коментуючи перестановки, Володимир Зеленський зазначив, що сфера оборони має функціонувати без непорозумінь між керівниками.

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) РНБО (2298) Залужний Валерій (728) Хомчак Руслан (246)


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Топ коментарі
+12
олээ олээ Латвия, таки натенули козломордных на олимпиаде и первое золото в виде спорта который в первые в олимпииских играх. Но главное рашиских нариков натянули, да страна где чуть более 1 милиона людей и какая то кучка руцкоязыков, надрала вяликих 140 милионов ватников. Баскет3х3

Izvinite chto drugaja tema, no eto taki .......
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28.07.2021 20:10 Відповісти
+7
Немножко не по теме !
А сколько понтов и видосиков было - "преЗЕдент потребовал убрать из госдач чиновников")))
После указаний Зеленского провести массовый аудит на госдачах в "Конча-Заспа", оттуда, начиная с мая, съехало всего 3 человека: экс-генпрокурор Святослав Пискун, Давид Макарьян - нардеп 8-го созыва и некая Ольга Матвиенко.
Всё!
А как дысали, как дысали...
Сколько было шума, пиара, заседаний РНБО, телеинтервью, видосиков...
Зелёная гора в очередной раз родила мышь - как в своё время Коломойский родил Зеленского.
Абортарий был на переучёте?
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28.07.2021 20:08 Відповісти
+5
за добу про Залужного довелося почути думки людей, яким я довіряю. Всі ці люди - про нього хорошої думки...
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28.07.2021 20:04 Відповісти
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Пипец, Зе-наперсточник!
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28.07.2021 20:00 Відповісти
любопытно, а куда ушлого Коваля засунут?..
пробыть при Литвинах 11 лет главным кадровиком (2003-2014 гг. - первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины - директор Департамента по работе с личным составом), это нужно было иметь в Мацкве крутую крышу, что б его на таком теплом месте не трогали..
не удивлюсь, если он окажется агентом ФСБ..
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28.07.2021 20:02 Відповісти
Главнокомандующий есть, теперь можно обсудить и тарифы.
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28.07.2021 20:04 Відповісти
за добу про Залужного довелося почути думки людей, яким я довіряю. Всі ці люди - про нього хорошої думки...
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28.07.2021 20:04 Відповісти
Немножко не по теме !
А сколько понтов и видосиков было - "преЗЕдент потребовал убрать из госдач чиновников")))
После указаний Зеленского провести массовый аудит на госдачах в "Конча-Заспа", оттуда, начиная с мая, съехало всего 3 человека: экс-генпрокурор Святослав Пискун, Давид Макарьян - нардеп 8-го созыва и некая Ольга Матвиенко.
Всё!
А как дысали, как дысали...
Сколько было шума, пиара, заседаний РНБО, телеинтервью, видосиков...
Зелёная гора в очередной раз родила мышь - как в своё время Коломойский родил Зеленского.
Абортарий был на переучёте?
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28.07.2021 20:08 Відповісти
Абортарий зарос зеленой плесенью с экзотическим названием "лишь бы не было войны". Так выглядит болото, куда пачками падают мины, а зеленая тина все равно сверху постепенно все затягивает.
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28.07.2021 20:18 Відповісти
олээ олээ Латвия, таки натенули козломордных на олимпиаде и первое золото в виде спорта который в первые в олимпииских играх. Но главное рашиских нариков натянули, да страна где чуть более 1 милиона людей и какая то кучка руцкоязыков, надрала вяликих 140 милионов ватников. Баскет3х3

Izvinite chto drugaja tema, no eto taki .......
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28.07.2021 20:10 Відповісти
Заспокойтеся. Перевербувати козиря, зеленого, бєню це США як два пальця об асфальт.
Що їм дасть рашка? Нічого. Що їм запропонують Штати - все.
Все буде Україна!!!
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28.07.2021 20:14 Відповісти
Мабуть Хомчак "взбрьікнул", незадоволений своїм та своє дружини, "уходом".
То ж нарвався на гамбіт.
Але ж він не "пішак"?
Закрутилося...
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29.07.2021 10:10 Відповісти
 
 