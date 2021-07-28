Коваленко уходит с должности главы Черниговской ОГА. Вместо нее будет Чаус

Правительство одобрило увольнение главы Черниговской областной государственной администрации Анны Коваленко - жены бывшего главнокомандующиего ВСУ Руслана Хомчака. Должность займет Вячеслав Чаус.

Это решение было принято на заседании Кабминав среду, 28 июля, сообщает Цензор.НЕТ.

Также правительство согласовало назначение на должность главы Черниговской ОГА Вячеслава Чауса.

Во время представления Чаус рассказал, что родился и вырос в Чернигове. В течение последних шести лет он работал в компании "Укргаздобыча" сначала в должности директора по направлению, а затем заместителем генерального директора.

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Напомним, Анну Коваленко президент Зеленский представил в качестве председателя Черниговской ОГА 15 октября 2020 года.

Напомним, 27 июня президент Владимир Зеленский отправил Руслана Хомчака в отставку с должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначен Валерий Залужный. Сам Хомчак станет первым заместителем секретаря СНБО вместо Михаила Коваля.

Комментируя перестановки, Владимир Зеленский отметил, что сфера обороны должна функционировать без недоразумений между руководителями.