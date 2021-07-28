Коваленко уходит с должности главы Черниговской ОГА. Вместо нее будет Чаус
Правительство одобрило увольнение главы Черниговской областной государственной администрации Анны Коваленко - жены бывшего главнокомандующиего ВСУ Руслана Хомчака. Должность займет Вячеслав Чаус.
Это решение было принято на заседании Кабминав среду, 28 июля, сообщает Цензор.НЕТ.
Также правительство согласовало назначение на должность главы Черниговской ОГА Вячеслава Чауса.
Во время представления Чаус рассказал, что родился и вырос в Чернигове. В течение последних шести лет он работал в компании "Укргаздобыча" сначала в должности директора по направлению, а затем заместителем генерального директора.
Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский об увольнении Хомчака: Сфера обороны должна функционировать без недоразумений между руководителями
Напомним, Анну Коваленко президент Зеленский представил в качестве председателя Черниговской ОГА 15 октября 2020 года.
Напомним, 27 июня президент Владимир Зеленский отправил Руслана Хомчака в отставку с должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначен Валерий Залужный. Сам Хомчак станет первым заместителем секретаря СНБО вместо Михаила Коваля.
Комментируя перестановки, Владимир Зеленский отметил, что сфера обороны должна функционировать без недоразумений между руководителями.
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https://www.facebook.com/permalink.php Alex Noinets : Господи, як тупо, як позорно. Навіть не скриває ніхто, що це була посада не як для службовця, а як для генеральської жінки, і що область була віддана "в кормлєніє", а тепер відібрана.
Яка ганьбища.
Так що те, що зам брав хабаря, це ще не доказ проти його керівника.
Ви напевно не знайоми з існуючею системою призначення кадрів. В армії взагалі тільки міністр оборони має хочь який вплив на призначення замів, а на ланках ніже, командир взагалі не впливає на призначення зама.
У Адміністраціях зараз май же такаж ситуація.
- Так это девушка!
- Транссексуал.
Отакі у нас професійні призначення від президента.
Обрали самодура паруліть страной...
что теперь? развод и поиск нового "папика"?
хірургамолодильних яблучок?
тасует колоду и показывает карточные фокусы изумлённому пиплу
А потом удивляются- дорог нет ,обочины в бурьянах и т д
жлоби понавибирали елітних жлобів..
вже два роки препздунства Найвеличнішого - хйлу під хвіст, а життя - штука коротка..(
Из рук в руки. Ну чтобы кто-нибудь случайно не вернул подерибаненную землю.
А где же следствие?