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Коваленко уходит с должности главы Черниговской ОГА. Вместо нее будет Чаус

Коваленко уходит с должности главы Черниговской ОГА. Вместо нее будет Чаус

Правительство одобрило увольнение главы Черниговской областной государственной администрации Анны Коваленко - жены бывшего главнокомандующиего ВСУ Руслана Хомчака. Должность займет Вячеслав Чаус.

Это решение было принято на заседании Кабминав среду, 28 июля, сообщает Цензор.НЕТ.

Также правительство согласовало назначение на должность главы Черниговской ОГА Вячеслава Чауса.

Во время представления Чаус рассказал, что родился и вырос в Чернигове. В течение последних шести лет он работал в компании "Укргаздобыча" сначала в должности директора по направлению, а затем заместителем генерального директора.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский об увольнении Хомчака: Сфера обороны должна функционировать без недоразумений между руководителями

Напомним, Анну Коваленко президент Зеленский представил в качестве председателя Черниговской ОГА 15 октября 2020 года.

Напомним, 27 июня президент Владимир Зеленский отправил Руслана Хомчака в отставку с должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначен Валерий Залужный. Сам Хомчак станет первым заместителем секретаря СНБО вместо Михаила Коваля.

Комментируя перестановки, Владимир Зеленский отметил, что сфера обороны должна функционировать без недоразумений между руководителями.

Автор: 

Кабмин (14041) ОГА (2394) отставка (3163) Черниговщина (1486) Анна Коваленко (53)


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Топ комментарии
+55
Зняли з посади Хомчака, зняли і його дружину.
Отакі у нас професійні призначення від президента.
Обрали самодура паруліть страной...
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28.07.2021 18:59 Ответить
+45
Т.е., Чернигов был тупо отдан Хомчаку на кормление.Эти зеленые деятели даже уже не пытаются шо-то скрывать.
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28.07.2021 18:50 Ответить
+28
под себя не ходила, по крайней мере на камеры, уже более чем достаточно для зе!команды
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28.07.2021 18:59 Ответить
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ойойой как нехорошо получилось - вова вознес вова и бабах оземь!
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28.07.2021 18:48 Ответить
сразу обоих !!!
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28.07.2021 18:48 Ответить
не прошло и года , ай как обидна!!!
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28.07.2021 18:52 Ответить
Ну, бабла молодожёны за годик нарубили.
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28.07.2021 19:45 Ответить
Ну зачем же так окунать в грязь пани Анну. При ней Чернигов стал одним из лучших городов Украины. Поедь, старый солдат, и посмотри на Чернигов. Сравни: каким он был ещё пару лет назад и каким стал сегодня.. А потом уже воняй.
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28.07.2021 21:50 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27026740.html Такой ценный кадр в РНБО нужен Коваленко йде з посади голови Чернігівської ОДА. Замість неї буде Чаус - Цензор.НЕТ 9009

https://www.facebook.com/permalink.php Alex Noinets : Господи, як тупо, як позорно. Навіть не скриває ніхто, що це була посада не як для службовця, а як для генеральської жінки, і що область була віддана "в кормлєніє", а тепер відібрана.

Яка ганьбища.
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28.07.2021 23:31 Ответить
А мені і їхать не треба нікуди! Просто глянуть у вікно! Так от - вона "ні хрєна" толком не зробила :просто на посаді числилася!!! Чи ти думаєш що тебе читають лише люди що Чернігова ніколи не бачили?!!!
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29.07.2021 03:30 Ответить
А она в Чернигове еще и мэром подрабатывала? На пол ставки или на ставеу? 🤭
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29.07.2021 05:24 Ответить
То була "плата за лояльність" Хомчаку - посадили бабец на "кормне місце"!!! Люди кажуть - "доїла" - "як не в себе" (мабуть знала , що ненадовго)
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29.07.2021 05:39 Ответить
К слову, придет время и таких как она будут не окунать, а топить в грязи. Физически.
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29.07.2021 05:26 Ответить
Это не её заслуга, а Атрошенко.
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29.07.2021 08:21 Ответить
А які результати роботи цієї дівчини на посаді губернатора? Такі самі як в Хомчака на посаді НачГенштабу?
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28.07.2021 18:52 Ответить
под себя не ходила, по крайней мере на камеры, уже более чем достаточно для зе!команды
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28.07.2021 18:59 Ответить
Ну таких зашкваров как у шмаркли конечно не было.
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28.07.2021 19:12 Ответить
Її зама затримали за отримання хабарів якщо правильно пам'ять.Так що не все так однозначно.
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28.07.2021 19:20 Ответить
У мого діда зам крав на комбінаті, та ще і намагався дідуся підставити. А дідусь був дуже принціповою, порядною людиною.
Так що те, що зам брав хабаря, це ще не доказ проти його керівника.
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28.07.2021 21:19 Ответить
Ваш дід думаю виняток.У зелені нема принципів тільки бабло,всі призначення не за розумом а по відданості до них.
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28.07.2021 21:22 Ответить
Якщо керівника влаштовує зам-хабарник, тоді керівник у моральному відношенні тряпка без яєць і принципів, або є у долі з хабарником. Третього не дано.
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28.07.2021 22:31 Ответить
Я знав одного генерала, справжнього Героя. Коли він керував військовим вишем, був в нього зам по тилу, з євреїв. Те, що зам хабарник, виявилось випадково, коли директор птахофабрики спитав генерала - "Ну как Вам товарищ генерал те цыплята, что для вас передали?". Вот тоді був великий вибух емоцій.

Ви напевно не знайоми з існуючею системою призначення кадрів. В армії взагалі тільки міністр оборони має хочь який вплив на призначення замів, а на ланках ніже, командир взагалі не впливає на призначення зама.

У Адміністраціях зараз май же такаж ситуація.
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28.07.2021 22:45 Ответить
Значит ваш дед был плохой руководитель.
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29.07.2021 07:58 Ответить
дід у метрової курви був принцІпово не курвою?
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29.07.2021 11:23 Ответить
..а що в Україні є губерніі?
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28.07.2021 20:13 Ответить
Землю в Десне с мужем украла. Вот и весь результат.
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28.07.2021 23:18 Ответить
Всё, мы стобой больше не друзья! Отдавай мои игрушки взад!
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28.07.2021 18:53 Ответить
А чому нехорошо? Дуже добре! Святих і наближених бути не повинно.
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28.07.2021 19:19 Ответить
- Санду меня спрашивала, где Чаус. А вот!
- Так это девушка!
- Транссексуал.
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28.07.2021 20:17 Ответить
Т.е., Чернигов был тупо отдан Хомчаку на кормление.Эти зеленые деятели даже уже не пытаются шо-то скрывать.
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28.07.2021 18:50 Ответить
Кусок военного полигона Десна подерибанен и отдан атошникам, которые совершенно случайно потом продали свои участки одному человеку. Это пять!
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28.07.2021 19:33 Ответить
Я про це зразу сказав - як тільки почув про призначення!!! І це підтвердилося - сказала знайома з міськради : "Торби" виросли мінімум на 40%!"
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29.07.2021 05:47 Ответить
Зняли з посади Хомчака, зняли і його дружину.
Отакі у нас професійні призначення від президента.
Обрали самодура паруліть страной...
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28.07.2021 18:59 Ответить
Но участки с лесом оттяпаные у полигона Десна под Черниговом они как раз успели ********. Отличный дуэт
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28.07.2021 19:32 Ответить
ну шо чете Хомчаков хорошего настроения....
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28.07.2021 19:07 Ответить
його ж з РНБО не вивели,навіть посаду дали, щоб не розбазікувався на волі вольній...
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28.07.2021 19:11 Ответить
ще як Чаус згодиться , але не з мішка викрадений )
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28.07.2021 19:12 Ответить
а девка думала "вот наконец то карта поперла"
что теперь? развод и поиск нового "папика"?
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28.07.2021 19:10 Ответить
Так вот где всплыл судья Чаус!
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28.07.2021 19:10 Ответить
думки зійшлися... будемо дума про себе краще )
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28.07.2021 19:13 Ответить
И о чём это говорит? Что у Зеленского нет людей с хорошими деловыми качествами. Есть только люди, котрых он считает лично преданными, или не очень.
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28.07.2021 19:11 Ответить
міняє как памперси
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28.07.2021 19:13 Ответить
Продам трилітрові, скляні банки. Недорого
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28.07.2021 19:12 Ответить
ТЮльку маринувати чи зберігати частинки вАни, що залищились від хірурга молодильних яблучок?
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29.07.2021 11:27 Ответить
зеля в цирке, поэтому он-
тасует колоду и показывает карточные фокусы изумлённому пиплу
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28.07.2021 19:23 Ответить
На украинцах испытывают чью-то дурь . Как можно девочку без реального опыта руководства в народном хозяйстве ставить главой областной администрации ?

А потом удивляются- дорог нет ,обочины в бурьянах и т д
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28.07.2021 19:28 Ответить
Які бур'яни у обочини-які дороги! Дєвачка по мінетах профі! Цього досить !
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28.07.2021 22:05 Ответить
Оказывается, Чаус - вполне распространённая фамилия.
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28.07.2021 19:29 Ответить
ааа, от для чого Чауса з Молдови привезли!
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28.07.2021 19:29 Ответить
Ну женушка помогла Хомчаку оттяпать кусок военного полигона Десна. Лес ушел на дрова, землю продали. Дело сделано. Можно уходить
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28.07.2021 19:29 Ответить
а теперь признавайтесь, у кого есть медль имени хомчака?))))
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28.07.2021 19:30 Ответить
Всю семью ХОМЧАКОВ - на выход... Всю семью - в сад! Когда уже такое проделают со всей огромной ненасытной пустоголовой семьёй зеленских-ермаков-шефиров-стефанчуков-подоляков-татаровых???
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28.07.2021 19:33 Ответить
це не кумовство - це серійне блдство іменем Зелі..
жлоби понавибирали елітних жлобів..
вже два роки препздунства Найвеличнішого - хйлу під хвіст, а життя - штука коротка..(
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28.07.2021 19:56 Ответить
дура полная
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28.07.2021 20:02 Ответить
а шо таке Хома в опалу потрапив бубачкіну ?
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28.07.2021 20:18 Ответить
Щось Чаусiв розвeлось
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28.07.2021 20:34 Ответить
Не удивлен. Ну что эта мокрощелка может понимать в управлении областью!!?
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28.07.2021 22:22 Ответить
тот самый Чаус? Или это другой?
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28.07.2021 23:26 Ответить
https://news.obozrevatel.com/politics/v-kabmine-soglasovali-naznachenie-novogo-glavyi-chernigovskoj-oga-deklaratsiya-i-foto.htm На данный момент Чаус занимает пост заместителя генерального директора по земельным и социальным вопросам компании "Укргаздобыча".

Из рук в руки. Ну чтобы кто-нибудь случайно не вернул подерибаненную землю.
А где же следствие?
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29.07.2021 07:56 Ответить
Это какой Чаус? Не тот ли кто взятки прятал в стеклянные банки и в огороде закапывал?
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29.07.2021 18:32 Ответить
 
 