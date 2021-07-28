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Коваленко йде з посади голови Чернігівської ОДА. Замість неї буде Чаус

Коваленко йде з посади голови Чернігівської ОДА. Замість неї буде Чаус

Уряд схвалив звільнення голови Чернігівської обласної державної адміністрації Ганни Коваленко - дружини колишнього головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака. Посаду обійме В'ячеслав Чаус.

Це рішення було прийнято на засіданні Кабміну в середу, 28 липня, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також уряд узгодив призначення на посаду голови Чернігівської ОДА В'ячеслава Чауса.

Під час представлення Чаус розповів, що народився і виріс у Чернігові. Впродовж останніх шести років він працював у компанії "Укргазвидобування" спочатку на посаді директора по напрямку, а потім заступником генерального директора.

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Нагадаємо, Ганну Коваленко президент Зеленський представив як голову Чернігівської ОДА 15 жовтня 2020 року.

Нагадаємо, 27 липня президент Володимир Зеленський відправив Руслана Хомчака у відставку з посади головнокомандувача ЗСУ. Замість нього призначено Валерія Залужного. Сам Хомчак стане першим заступником секретаря РНБО замість Михайла Коваля.

Коментуючи перестановки, Володимир Зеленський зазначив, що сфера оборони має функціонувати без непорозумінь між керівниками.

Автор: 

Кабмін (14180) ОДА (1631) відставка (1473) Чернігівщина (1585) Анна Коваленко (46)


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Топ коментарі
+55
Зняли з посади Хомчака, зняли і його дружину.
Отакі у нас професійні призначення від президента.
Обрали самодура паруліть страной...
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28.07.2021 18:59 Відповісти
+45
Т.е., Чернигов был тупо отдан Хомчаку на кормление.Эти зеленые деятели даже уже не пытаются шо-то скрывать.
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28.07.2021 18:50 Відповісти
+28
под себя не ходила, по крайней мере на камеры, уже более чем достаточно для зе!команды
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28.07.2021 18:59 Відповісти
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ойойой как нехорошо получилось - вова вознес вова и бабах оземь!
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28.07.2021 18:48 Відповісти
сразу обоих !!!
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28.07.2021 18:48 Відповісти
не прошло и года , ай как обидна!!!
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28.07.2021 18:52 Відповісти
Ну, бабла молодожёны за годик нарубили.
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28.07.2021 19:45 Відповісти
Ну зачем же так окунать в грязь пани Анну. При ней Чернигов стал одним из лучших городов Украины. Поедь, старый солдат, и посмотри на Чернигов. Сравни: каким он был ещё пару лет назад и каким стал сегодня.. А потом уже воняй.
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28.07.2021 21:50 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27026740.html Такой ценный кадр в РНБО нужен Коваленко йде з посади голови Чернігівської ОДА. Замість неї буде Чаус - Цензор.НЕТ 9009

https://www.facebook.com/permalink.php Alex Noinets : Господи, як тупо, як позорно. Навіть не скриває ніхто, що це була посада не як для службовця, а як для генеральської жінки, і що область була віддана "в кормлєніє", а тепер відібрана.

Яка ганьбища.
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28.07.2021 23:31 Відповісти
А мені і їхать не треба нікуди! Просто глянуть у вікно! Так от - вона "ні хрєна" толком не зробила :просто на посаді числилася!!! Чи ти думаєш що тебе читають лише люди що Чернігова ніколи не бачили?!!!
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29.07.2021 03:30 Відповісти
А она в Чернигове еще и мэром подрабатывала? На пол ставки или на ставеу? 🤭
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29.07.2021 05:24 Відповісти
То була "плата за лояльність" Хомчаку - посадили бабец на "кормне місце"!!! Люди кажуть - "доїла" - "як не в себе" (мабуть знала , що ненадовго)
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29.07.2021 05:39 Відповісти
К слову, придет время и таких как она будут не окунать, а топить в грязи. Физически.
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29.07.2021 05:26 Відповісти
Это не её заслуга, а Атрошенко.
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29.07.2021 08:21 Відповісти
А які результати роботи цієї дівчини на посаді губернатора? Такі самі як в Хомчака на посаді НачГенштабу?
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28.07.2021 18:52 Відповісти
под себя не ходила, по крайней мере на камеры, уже более чем достаточно для зе!команды
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28.07.2021 18:59 Відповісти
Ну таких зашкваров как у шмаркли конечно не было.
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28.07.2021 19:12 Відповісти
Її зама затримали за отримання хабарів якщо правильно пам'ять.Так що не все так однозначно.
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28.07.2021 19:20 Відповісти
У мого діда зам крав на комбінаті, та ще і намагався дідуся підставити. А дідусь був дуже принціповою, порядною людиною.
Так що те, що зам брав хабаря, це ще не доказ проти його керівника.
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28.07.2021 21:19 Відповісти
Ваш дід думаю виняток.У зелені нема принципів тільки бабло,всі призначення не за розумом а по відданості до них.
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28.07.2021 21:22 Відповісти
Якщо керівника влаштовує зам-хабарник, тоді керівник у моральному відношенні тряпка без яєць і принципів, або є у долі з хабарником. Третього не дано.
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28.07.2021 22:31 Відповісти
Я знав одного генерала, справжнього Героя. Коли він керував військовим вишем, був в нього зам по тилу, з євреїв. Те, що зам хабарник, виявилось випадково, коли директор птахофабрики спитав генерала - "Ну как Вам товарищ генерал те цыплята, что для вас передали?". Вот тоді був великий вибух емоцій.

Ви напевно не знайоми з існуючею системою призначення кадрів. В армії взагалі тільки міністр оборони має хочь який вплив на призначення замів, а на ланках ніже, командир взагалі не впливає на призначення зама.

У Адміністраціях зараз май же такаж ситуація.
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28.07.2021 22:45 Відповісти
Значит ваш дед был плохой руководитель.
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29.07.2021 07:58 Відповісти
дід у метрової курви був принцІпово не курвою?
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29.07.2021 11:23 Відповісти
..а що в Україні є губерніі?
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28.07.2021 20:13 Відповісти
Землю в Десне с мужем украла. Вот и весь результат.
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28.07.2021 23:18 Відповісти
Всё, мы стобой больше не друзья! Отдавай мои игрушки взад!
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28.07.2021 18:53 Відповісти
А чому нехорошо? Дуже добре! Святих і наближених бути не повинно.
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28.07.2021 19:19 Відповісти
- Санду меня спрашивала, где Чаус. А вот!
- Так это девушка!
- Транссексуал.
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28.07.2021 20:17 Відповісти
Т.е., Чернигов был тупо отдан Хомчаку на кормление.Эти зеленые деятели даже уже не пытаются шо-то скрывать.
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28.07.2021 18:50 Відповісти
Кусок военного полигона Десна подерибанен и отдан атошникам, которые совершенно случайно потом продали свои участки одному человеку. Это пять!
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28.07.2021 19:33 Відповісти
Я про це зразу сказав - як тільки почув про призначення!!! І це підтвердилося - сказала знайома з міськради : "Торби" виросли мінімум на 40%!"
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29.07.2021 05:47 Відповісти
Зняли з посади Хомчака, зняли і його дружину.
Отакі у нас професійні призначення від президента.
Обрали самодура паруліть страной...
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28.07.2021 18:59 Відповісти
Но участки с лесом оттяпаные у полигона Десна под Черниговом они как раз успели ********. Отличный дуэт
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28.07.2021 19:32 Відповісти
ну шо чете Хомчаков хорошего настроения....
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28.07.2021 19:07 Відповісти
його ж з РНБО не вивели,навіть посаду дали, щоб не розбазікувався на волі вольній...
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28.07.2021 19:11 Відповісти
ще як Чаус згодиться , але не з мішка викрадений )
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28.07.2021 19:12 Відповісти
а девка думала "вот наконец то карта поперла"
что теперь? развод и поиск нового "папика"?
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28.07.2021 19:10 Відповісти
Так вот где всплыл судья Чаус!
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28.07.2021 19:10 Відповісти
думки зійшлися... будемо дума про себе краще )
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28.07.2021 19:13 Відповісти
И о чём это говорит? Что у Зеленского нет людей с хорошими деловыми качествами. Есть только люди, котрых он считает лично преданными, или не очень.
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28.07.2021 19:11 Відповісти
міняє как памперси
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28.07.2021 19:13 Відповісти
Продам трилітрові, скляні банки. Недорого
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28.07.2021 19:12 Відповісти
ТЮльку маринувати чи зберігати частинки вАни, що залищились від хірурга молодильних яблучок?
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29.07.2021 11:27 Відповісти
зеля в цирке, поэтому он-
тасует колоду и показывает карточные фокусы изумлённому пиплу
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28.07.2021 19:23 Відповісти
На украинцах испытывают чью-то дурь . Как можно девочку без реального опыта руководства в народном хозяйстве ставить главой областной администрации ?

А потом удивляются- дорог нет ,обочины в бурьянах и т д
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28.07.2021 19:28 Відповісти
Які бур'яни у обочини-які дороги! Дєвачка по мінетах профі! Цього досить !
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28.07.2021 22:05 Відповісти
Оказывается, Чаус - вполне распространённая фамилия.
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28.07.2021 19:29 Відповісти
ааа, от для чого Чауса з Молдови привезли!
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28.07.2021 19:29 Відповісти
Ну женушка помогла Хомчаку оттяпать кусок военного полигона Десна. Лес ушел на дрова, землю продали. Дело сделано. Можно уходить
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28.07.2021 19:29 Відповісти
а теперь признавайтесь, у кого есть медль имени хомчака?))))
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28.07.2021 19:30 Відповісти
Всю семью ХОМЧАКОВ - на выход... Всю семью - в сад! Когда уже такое проделают со всей огромной ненасытной пустоголовой семьёй зеленских-ермаков-шефиров-стефанчуков-подоляков-татаровых???
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28.07.2021 19:33 Відповісти
це не кумовство - це серійне блдство іменем Зелі..
жлоби понавибирали елітних жлобів..
вже два роки препздунства Найвеличнішого - хйлу під хвіст, а життя - штука коротка..(
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28.07.2021 19:56 Відповісти
дура полная
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28.07.2021 20:02 Відповісти
а шо таке Хома в опалу потрапив бубачкіну ?
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28.07.2021 20:18 Відповісти
Щось Чаусiв розвeлось
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28.07.2021 20:34 Відповісти
Не удивлен. Ну что эта мокрощелка может понимать в управлении областью!!?
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28.07.2021 22:22 Відповісти
тот самый Чаус? Или это другой?
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28.07.2021 23:26 Відповісти
https://news.obozrevatel.com/politics/v-kabmine-soglasovali-naznachenie-novogo-glavyi-chernigovskoj-oga-deklaratsiya-i-foto.htm На данный момент Чаус занимает пост заместителя генерального директора по земельным и социальным вопросам компании "Укргаздобыча".

Из рук в руки. Ну чтобы кто-нибудь случайно не вернул подерибаненную землю.
А где же следствие?
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29.07.2021 07:56 Відповісти
Это какой Чаус? Не тот ли кто взятки прятал в стеклянные банки и в огороде закапывал?
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29.07.2021 18:32 Відповісти
 
 