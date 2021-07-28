Коваленко йде з посади голови Чернігівської ОДА. Замість неї буде Чаус

Уряд схвалив звільнення голови Чернігівської обласної державної адміністрації Ганни Коваленко - дружини колишнього головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака. Посаду обійме В'ячеслав Чаус.

Це рішення було прийнято на засіданні Кабміну в середу, 28 липня, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також уряд узгодив призначення на посаду голови Чернігівської ОДА В'ячеслава Чауса.

Під час представлення Чаус розповів, що народився і виріс у Чернігові. Впродовж останніх шести років він працював у компанії "Укргазвидобування" спочатку на посаді директора по напрямку, а потім заступником генерального директора.

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Нагадаємо, Ганну Коваленко президент Зеленський представив як голову Чернігівської ОДА 15 жовтня 2020 року.

Нагадаємо, 27 липня президент Володимир Зеленський відправив Руслана Хомчака у відставку з посади головнокомандувача ЗСУ. Замість нього призначено Валерія Залужного. Сам Хомчак стане першим заступником секретаря РНБО замість Михайла Коваля.

Коментуючи перестановки, Володимир Зеленський зазначив, що сфера оборони має функціонувати без непорозумінь між керівниками.