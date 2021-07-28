Коваленко йде з посади голови Чернігівської ОДА. Замість неї буде Чаус
Уряд схвалив звільнення голови Чернігівської обласної державної адміністрації Ганни Коваленко - дружини колишнього головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака. Посаду обійме В'ячеслав Чаус.
Це рішення було прийнято на засіданні Кабміну в середу, 28 липня, повідомляє Цензор.НЕТ.
Також уряд узгодив призначення на посаду голови Чернігівської ОДА В'ячеслава Чауса.
Під час представлення Чаус розповів, що народився і виріс у Чернігові. Впродовж останніх шести років він працював у компанії "Укргазвидобування" спочатку на посаді директора по напрямку, а потім заступником генерального директора.
Нагадаємо, Ганну Коваленко президент Зеленський представив як голову Чернігівської ОДА 15 жовтня 2020 року.
Нагадаємо, 27 липня президент Володимир Зеленський відправив Руслана Хомчака у відставку з посади головнокомандувача ЗСУ. Замість нього призначено Валерія Залужного. Сам Хомчак стане першим заступником секретаря РНБО замість Михайла Коваля.
Коментуючи перестановки, Володимир Зеленський зазначив, що сфера оборони має функціонувати без непорозумінь між керівниками.
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https://www.facebook.com/permalink.php Alex Noinets : Господи, як тупо, як позорно. Навіть не скриває ніхто, що це була посада не як для службовця, а як для генеральської жінки, і що область була віддана "в кормлєніє", а тепер відібрана.
Яка ганьбища.
Так що те, що зам брав хабаря, це ще не доказ проти його керівника.
Ви напевно не знайоми з існуючею системою призначення кадрів. В армії взагалі тільки міністр оборони має хочь який вплив на призначення замів, а на ланках ніже, командир взагалі не впливає на призначення зама.
У Адміністраціях зараз май же такаж ситуація.
- Так это девушка!
- Транссексуал.
Отакі у нас професійні призначення від президента.
Обрали самодура паруліть страной...
что теперь? развод и поиск нового "папика"?
хірургамолодильних яблучок?
тасует колоду и показывает карточные фокусы изумлённому пиплу
А потом удивляются- дорог нет ,обочины в бурьянах и т д
жлоби понавибирали елітних жлобів..
вже два роки препздунства Найвеличнішого - хйлу під хвіст, а життя - штука коротка..(
Из рук в руки. Ну чтобы кто-нибудь случайно не вернул подерибаненную землю.
А где же следствие?