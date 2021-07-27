Хомчак відзвітував про виконані завдання, - Генштаб

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак перерахував виконані завдання, які ставив для себе і відомства після призначення на цю посаду.

Про це повідомляє пресслужба ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Вступаючи на посаду, 23 травня 2019 року, я визначив пріоритетні завдання для себе та Збройних Сил України. Основні з них виконано, а також закладено суттєве підґрунтя для реалізації запланованого", - цитує пресслужба слова Хомчака.

Зокрема, Хомчак вважає, що в ЗСУ завершено перший практичний етап трансформації системи об’єднаного керівництва сил оборони та створено систему військового управління, яка забезпечуватиме ефективне та безперервне управління військами в умовах загрози розширення збройної агресії Російської Федерації та сучасних безпекових викликів.



"Органи військового управління перейшли на функціонування у складі типових J- (G, A, N) структур. Зазначений перехід створює фактично нову культуру роботи штабів усіх рівнів, орієнтовану на підвищення рівня їхньої взаємосумісності з органами управління збройних сил держав-членів НАТО. До кінця цього року всі органи військового управління набудуть повних оперативних спроможностей у нових організаційних структурах", - сказано в повідомленні.

Крім того, здійснено оптимізацію процедур вироблення управлінських рішень з чітким розмежуванням повноважень та відповідальності за реалізацію функціональних вертикалей щодо генерування (підготовки, розвитку), застосування та забезпечення військ (сил).

Також проаналізовано стан забезпечення Збройних Сил. "Нарощено організацію підготовки військ за стандартами НАТО, продовжено впровадження досвіду, набутого під час проведення АТО/ООС, вдосконалено навчально-матеріальну базу. На належному рівні забезпечено безпеку арсеналів, баз і складів ЗС України", - зауважили в пресслужбі ЗС.

Крім того, за словами Хомчака, поглиблено співробітництво у сфері оборони щодо входження до Євроатлантичної системи колективної безпеки. "Ми активізували військовий діалог з Альянсом на стратегічному рівні та розширили співпрацю в Чорноморському регіоні. Дякую нашим союзникам та партнерам за повне розуміння та підтримку, яку вони надають для розвитку Українського війська", - підсумували у відомстві.

27 липня президент Володимир Зеленський відправив Руслана Хомчака у відставку з посади головнокомандувача ЗСУ. Замість нього призначено Валерія Залужного. Сам Хомчак стане першим заступником секретаря РНБО замість Михайла Коваля.

Коментуючи перестановки, Володимир Зеленський зазначив, що сфера оборони має функціонувати без непорозумінь між керівниками.





