Хомчак відзвітував про виконані завдання, - Генштаб
Колишній головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак перерахував виконані завдання, які ставив для себе і відомства після призначення на цю посаду.
Про це повідомляє пресслужба ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Вступаючи на посаду, 23 травня 2019 року, я визначив пріоритетні завдання для себе та Збройних Сил України. Основні з них виконано, а також закладено суттєве підґрунтя для реалізації запланованого", - цитує пресслужба слова Хомчака.
Зокрема, Хомчак вважає, що в ЗСУ завершено перший практичний етап трансформації системи об’єднаного керівництва сил оборони та створено систему військового управління, яка забезпечуватиме ефективне та безперервне управління військами в умовах загрози розширення збройної агресії Російської Федерації та сучасних безпекових викликів.
"Органи військового управління перейшли на функціонування у складі типових J- (G, A, N) структур. Зазначений перехід створює фактично нову культуру роботи штабів усіх рівнів, орієнтовану на підвищення рівня їхньої взаємосумісності з органами управління збройних сил держав-членів НАТО. До кінця цього року всі органи військового управління набудуть повних оперативних спроможностей у нових організаційних структурах", - сказано в повідомленні.
Крім того, здійснено оптимізацію процедур вироблення управлінських рішень з чітким розмежуванням повноважень та відповідальності за реалізацію функціональних вертикалей щодо генерування (підготовки, розвитку), застосування та забезпечення військ (сил).
Також проаналізовано стан забезпечення Збройних Сил. "Нарощено організацію підготовки військ за стандартами НАТО, продовжено впровадження досвіду, набутого під час проведення АТО/ООС, вдосконалено навчально-матеріальну базу. На належному рівні забезпечено безпеку арсеналів, баз і складів ЗС України", - зауважили в пресслужбі ЗС.
Крім того, за словами Хомчака, поглиблено співробітництво у сфері оборони щодо входження до Євроатлантичної системи колективної безпеки. "Ми активізували військовий діалог з Альянсом на стратегічному рівні та розширили співпрацю в Чорноморському регіоні. Дякую нашим союзникам та партнерам за повне розуміння та підтримку, яку вони надають для розвитку Українського війська", - підсумували у відомстві.
27 липня президент Володимир Зеленський відправив Руслана Хомчака у відставку з посади головнокомандувача ЗСУ. Замість нього призначено Валерія Залужного. Сам Хомчак стане першим заступником секретаря РНБО замість Михайла Коваля.
Коментуючи перестановки, Володимир Зеленський зазначив, що сфера оборони має функціонувати без непорозумінь між керівниками.
1) До него наши потери были 1:5, сейчас 10:1.
2) До него в армии кормили как следует, сейчас едят дерьмо через одну фирму-прокладку.
3) Он увидел мир у }{уйла. Правда, в очке, а не в глазах, но какая разница?
Не думаю, что Хомчак на такое способен. Он наверное таких слов как манускрипт Войнича не знает. Все дело...В...Ре ..зуль...та...тах!....
Гособоронзаказ оформлен?...Выполнен?....Состояние комплектации войск на случай агрессии.....??? ... Состояние ПВО на случай агрессии...слаженость ПВО, не на ловле румынских кукурузников с мамалыгой, а на имитации массированных многовекторных атак противника.
Состояние полигонов....??? ..состояние тылового обеспечения??.
Что все так хорошо, что есть гордится.....??? Дык может время пердеть лежа и просто в носу ковыряться, а нефиг делать больше!!! Фсье сделано.....Хомчаком.
Одно из самых варварских "достижений" Хомчака в условиях войны то, что он практически истребил волонтерский транспорт в ЗСУ.
Хомчак привел весь транспорт к штатному состоянию без учета специфики ведения боевых действий, особенно в условиях позиционной войны. Потому что не имел по сути боевого опыта и не понимал что происходит в реальности. Единицы машин были поставлены на облик там, где в штатке МИРНОГО времени была положена машина, а ее держава не дала.
Остальной волонтерский транспорт запрещали. Вплоть до изъятия ВСП автомобилей. На бляхи с военными за рулем, тоже с подачи Хомчака, ВСП устраивало охоту. В итоге, через пол года после начала "реформ", МПЗшники на нараду ездили МАЗами или Кразами, сжигая тонные солярки. Потому что Хомчак так боролся с расходом топлива.
Почему я сейчас об этом пишу, хотя, казалось бы, Хомчака припарковали в РНБО? Потому что минимум года два (это оптимистично) на фронте будут икаться "реформы" по транспорту. Там, где два года назад, несколько ящиков патронов или продукты на неделю на спостережный пункт забрасывали каким то волонтерским корчем, сегодня туда прут или большой армейский грузовик или бэху/МТЛБ.
Не говоря о расходе топлива, это сладкие булки для ПТУРистов противника. Есть разница по чему стрелять? По мелкой гражданской машине, не факт что с военными, или по МАЗу/Уралу или вообще мотолыге или бэхе? Есть конечно. А у противника ПТУРов как грязи. Раз в несколько лет РФ обновляет запасы на складах, и все что списывают, они утилизирует через Донбасс.
Теперь что касается медицинских и штабных "богданов" на базе Great Wall Wingle 5. Их больше не будет. Завод "Богдан" банкрот, по закупке этих машин открыты уголовные дела по высосанным из пальца поводам. В перспективе 99,9 в периоде, что там не найдут нарушений, но желание отобьют что то подобное делать. Поэтому новых поставок "Богданов 2251" ждать не приходится. Но это еще не все. Картина веселее, потому что те что сейчас в ЗСУ некому обслуживать. Не будет запчастей, не будет ремонтов. Обязательства по обслуживанию и поставке запчастей были на «Богдане». То есть Хомчак, кончил как класс волонтерский транспорт, не предложив и не предоставив ничего вместо него.
Я просто напомню, что волонтерские машины сотнями завозились из европы с 14 по 19 год. В черную, в белую, через минсоцполитики, как бляхи. Сейчас ситуация другая. Во первых, собрать денег на машину довольно проблемно. Во вторых, дешевых корчей просто нет. Поэтому питать иллюзии, что опять волонтеры исправят ситуацию не нужно. Время совсем другое.
Это заслуга исключительно Руслана Борисовича Хомчака.
Позже поговорим о других достижениях. Например к чему приведут в перспективе запреты на активную работу средств ПВО, про систему распределения средств связи по бригадам, по средствам РЭБ, которые как бы есть на бумаге, но их никто не видел кроме как на учениях и во время приезда Зеленского на фронт, когда душили свои же БПЛА.
Все "реформы" о которых бодро рапортует сам Хомчак, были начаты еще в 18 году. Все помнят когда было определен переходной период для внедрения J- (G, A, N) структур, для разделения полномочий НГШ и главкома. Тогда же министр Полторак стал гражданским лицом. Это все части реформ, которые были начаты довольно давно. Мы же с вами будем говорить о прикладных "достижениях" Руслан Борисыча.
И да, не забывайте, что ЗСУ не смотря на все старания бывшего главкома, воюет. И им нужна наша помощь. Роман Донік