Хомчак отчитался о выполненных задачах, - Генштаб

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак перечислил выполненные задачи, которые ставил для себя и ведомства после назначения на эту должность

Об этом сообщает пресс-служба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Вступая в должность 23 мая 2019 года, я определил приоритетные задачи для себя и Вооруженных сил Украины. Основные из них выполнены. А также заложено существенное основание для реализации запланированного", - цитирует пресс-служба слова Хомчака.

В частности, Хомчак считает, что в ВСУ завершен первый практический этап трансформации системы объединенного руководства сил обороны. Создана система военного управления, которая сможет обеспечить эффективное и непрерывное управление войсками в условиях угрозы расширения вооруженной агрессии Российской Федерации и современных вызовов по безопасности.

"Органы военного управления перешли на функционирование в составе типовых J- (G, A, N) структур. Указанный переход создает фактически новую культуру работы штабов всех уровней, ориентированную на повышение уровня их совместимости с органами управления вооруженных сил государств-членов НАТО. К концу этого года все органы военного управления приобретут полных оперативных возможностей в новых организационных структурах", - сказано в сообщении.

Кроме того, осуществлена оптимизация процедур выработки управленческих решений с четким разграничением полномочий и ответственности за реализацию функциональных вертикалей по генерации (подготовки, развития), применение и обеспечение войск (сил).

Также проанализировано состояние обеспечения ВС. "Наращено организацию подготовки войск по стандартам НАТО, продолжено внедрение опыта, приобретенного во время проведения АТО/ООС, усовершенствовано учебно-материальную базу. На должном уровне обеспечено безопасность арсеналов, баз и складов ВС Украины", - отметили в пресс-службе ВС.

Кроме того, по словам Хомчака, углубленно сотрудничество в сфере обороны о вхождении в евроатлантической системы коллективной безопасности. "Мы активизировали военный диалог с НАТО на стратегическом уровне и расширили сотрудничество в Черноморском регионе. Спасибо нашим союзникам и партнерам за полное понимание и поддержку, которую они предоставляют для развития украинской армии", - подытожили в ведомстве.

27 июня президент Владимир Зеленский отправил Руслана Хомчака в отставку с должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначен Валерий Залужный. Сам Хомчак станет первым заместителем секретаря СНБО вместо Михаила Коваля.

Комментируя перестановки, Владимир Зеленский отметил, что сфера обороны должна функционировать без недоразумений между руководителями.






