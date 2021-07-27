Хомчак отчитался о выполненных задачах, - Генштаб
Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак перечислил выполненные задачи, которые ставил для себя и ведомства после назначения на эту должность
Об этом сообщает пресс-служба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Вступая в должность 23 мая 2019 года, я определил приоритетные задачи для себя и Вооруженных сил Украины. Основные из них выполнены. А также заложено существенное основание для реализации запланированного", - цитирует пресс-служба слова Хомчака.
В частности, Хомчак считает, что в ВСУ завершен первый практический этап трансформации системы объединенного руководства сил обороны. Создана система военного управления, которая сможет обеспечить эффективное и непрерывное управление войсками в условиях угрозы расширения вооруженной агрессии Российской Федерации и современных вызовов по безопасности.
"Органы военного управления перешли на функционирование в составе типовых J- (G, A, N) структур. Указанный переход создает фактически новую культуру работы штабов всех уровней, ориентированную на повышение уровня их совместимости с органами управления вооруженных сил государств-членов НАТО. К концу этого года все органы военного управления приобретут полных оперативных возможностей в новых организационных структурах", - сказано в сообщении.
Кроме того, осуществлена оптимизация процедур выработки управленческих решений с четким разграничением полномочий и ответственности за реализацию функциональных вертикалей по генерации (подготовки, развития), применение и обеспечение войск (сил).
Также проанализировано состояние обеспечения ВС. "Наращено организацию подготовки войск по стандартам НАТО, продолжено внедрение опыта, приобретенного во время проведения АТО/ООС, усовершенствовано учебно-материальную базу. На должном уровне обеспечено безопасность арсеналов, баз и складов ВС Украины", - отметили в пресс-службе ВС.
Кроме того, по словам Хомчака, углубленно сотрудничество в сфере обороны о вхождении в евроатлантической системы коллективной безопасности. "Мы активизировали военный диалог с НАТО на стратегическом уровне и расширили сотрудничество в Черноморском регионе. Спасибо нашим союзникам и партнерам за полное понимание и поддержку, которую они предоставляют для развития украинской армии", - подытожили в ведомстве.
27 июня президент Владимир Зеленский отправил Руслана Хомчака в отставку с должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначен Валерий Залужный. Сам Хомчак станет первым заместителем секретаря СНБО вместо Михаила Коваля.
Комментируя перестановки, Владимир Зеленский отметил, что сфера обороны должна функционировать без недоразумений между руководителями.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1) До него наши потери были 1:5, сейчас 10:1.
2) До него в армии кормили как следует, сейчас едят дерьмо через одну фирму-прокладку.
3) Он увидел мир у }{уйла. Правда, в очке, а не в глазах, но какая разница?
Не думаю, что Хомчак на такое способен. Он наверное таких слов как манускрипт Войнича не знает. Все дело...В...Ре ..зуль...та...тах!....
Гособоронзаказ оформлен?...Выполнен?....Состояние комплектации войск на случай агрессии.....??? ... Состояние ПВО на случай агрессии...слаженость ПВО, не на ловле румынских кукурузников с мамалыгой, а на имитации массированных многовекторных атак противника.
Состояние полигонов....??? ..состояние тылового обеспечения??.
Что все так хорошо, что есть гордится.....??? Дык может время пердеть лежа и просто в носу ковыряться, а нефиг делать больше!!! Фсье сделано.....Хомчаком.
Одно из самых варварских "достижений" Хомчака в условиях войны то, что он практически истребил волонтерский транспорт в ЗСУ.
Хомчак привел весь транспорт к штатному состоянию без учета специфики ведения боевых действий, особенно в условиях позиционной войны. Потому что не имел по сути боевого опыта и не понимал что происходит в реальности. Единицы машин были поставлены на облик там, где в штатке МИРНОГО времени была положена машина, а ее держава не дала.
Остальной волонтерский транспорт запрещали. Вплоть до изъятия ВСП автомобилей. На бляхи с военными за рулем, тоже с подачи Хомчака, ВСП устраивало охоту. В итоге, через пол года после начала "реформ", МПЗшники на нараду ездили МАЗами или Кразами, сжигая тонные солярки. Потому что Хомчак так боролся с расходом топлива.
Почему я сейчас об этом пишу, хотя, казалось бы, Хомчака припарковали в РНБО? Потому что минимум года два (это оптимистично) на фронте будут икаться "реформы" по транспорту. Там, где два года назад, несколько ящиков патронов или продукты на неделю на спостережный пункт забрасывали каким то волонтерским корчем, сегодня туда прут или большой армейский грузовик или бэху/МТЛБ.
Не говоря о расходе топлива, это сладкие булки для ПТУРистов противника. Есть разница по чему стрелять? По мелкой гражданской машине, не факт что с военными, или по МАЗу/Уралу или вообще мотолыге или бэхе? Есть конечно. А у противника ПТУРов как грязи. Раз в несколько лет РФ обновляет запасы на складах, и все что списывают, они утилизирует через Донбасс.
Теперь что касается медицинских и штабных "богданов" на базе Great Wall Wingle 5. Их больше не будет. Завод "Богдан" банкрот, по закупке этих машин открыты уголовные дела по высосанным из пальца поводам. В перспективе 99,9 в периоде, что там не найдут нарушений, но желание отобьют что то подобное делать. Поэтому новых поставок "Богданов 2251" ждать не приходится. Но это еще не все. Картина веселее, потому что те что сейчас в ЗСУ некому обслуживать. Не будет запчастей, не будет ремонтов. Обязательства по обслуживанию и поставке запчастей были на «Богдане». То есть Хомчак, кончил как класс волонтерский транспорт, не предложив и не предоставив ничего вместо него.
Я просто напомню, что волонтерские машины сотнями завозились из европы с 14 по 19 год. В черную, в белую, через минсоцполитики, как бляхи. Сейчас ситуация другая. Во первых, собрать денег на машину довольно проблемно. Во вторых, дешевых корчей просто нет. Поэтому питать иллюзии, что опять волонтеры исправят ситуацию не нужно. Время совсем другое.
Это заслуга исключительно Руслана Борисовича Хомчака.
Позже поговорим о других достижениях. Например к чему приведут в перспективе запреты на активную работу средств ПВО, про систему распределения средств связи по бригадам, по средствам РЭБ, которые как бы есть на бумаге, но их никто не видел кроме как на учениях и во время приезда Зеленского на фронт, когда душили свои же БПЛА.
Все "реформы" о которых бодро рапортует сам Хомчак, были начаты еще в 18 году. Все помнят когда было определен переходной период для внедрения J- (G, A, N) структур, для разделения полномочий НГШ и главкома. Тогда же министр Полторак стал гражданским лицом. Это все части реформ, которые были начаты довольно давно. Мы же с вами будем говорить о прикладных "достижениях" Руслан Борисыча.
И да, не забывайте, что ЗСУ не смотря на все старания бывшего главкома, воюет. И им нужна наша помощь. Роман Донік