Головні новини 27 липня: відставка Хомчака, опитування про "єдиний народ"

Хомчака на посаді головнокомандувача ЗСУ змінить Залужний, українці розповіли, що думають про "єдиний народ", перша смерть від "дельта"-штаму коронавірусу - головні новини України 27 липня.

Відставка Хомчака

Президент Володимир Зеленський відправив Руслана Хомчака у відставку з посади головнокомандувача ЗСУ. Замість нього призначено Валерія Залужного. Сам Хомчак стане першим заступником секретаря РНБО (раніше цю посаду обіймав Михайло Коваль).

Коментуючи перестановки, Володимир Зеленський зазначив, що сфера оборони має функціонувати без непорозумінь між керівниками.

Свіжі рейтинги

Самого Зеленського на посаді президента готові підтримати 7,7% українців, Порошенка - 13,4%. 11,4% голосували б за Юлію Тимошенко, 10,1% - за Юрія Бойко, 7,8% - за Ігоря Смешка, 6,1% - за Володимира Гройсмана, 6,0% - за Євгена Мураєва, 4,1% - за Дмитра Разумкова.

Серед партій результат опитування такий: "Слуга народу" - 24,1%, "Євросолідарність" - 14,3%, "Батьківщина" - 12,8%, ОПЗЖ - 12,4%, "Українська стратегія" - 5,0% .

Що українці думають про "єдиний народ"

55% українців не згодні з заявою Путіна, що "росіяни й українці - один народ", 41% - погодилися.

При цьому на Сході України, а також серед парафіян УПЦ МП з такою думкою згодні понад 60% опитаних. Серед жителів Західного регіону, навпаки, понад 70% не погодилися з таким твердженням. Понад 80% виборців Опозиційної платформи, партій Мураєва і Шарія погоджуються з тезою про "один народ".

Хресна хода УПЦ МП у Києві

Українська православна церква Московського патріархату провела хресну ходу з нагоди Дня хрещення Київської Русі. Рух у центрі столиці було перекрито. За даними поліції, в хресній ході взяли участь понад 55 тис. осіб.

Перша смерть від "дельта"-штаму

В Олександрівській лікарні в Києві помер один із шести пацієнтів, в якого виявили "дельта"-штам коронавірусу. За словами медиків, хвороба у тих, що заразилися цим штамом, розвивається швидше і протікає важче.

Догана для поліцейських, які затримали нардепа "СН" Брагара

За результатами службового розслідування двом поліцейським, які зупинили автомобіль нардепа "СН" Брагара оголосили догану. Командира роти понизили, командиру батальйону винесли зауваження.

Справа в тому, що при зупинці Брагара правоохоронці не включили нагрудні відеореєстратори. А складений ними протокол за нібито водіння в стані наркотичного сп'яніння довелося скасовувати, коли експертиза показала, що Брагар був тверезий.

Скандал із групою Green Grey

Група Green Grey стверджує, що Офіс президента запросив їх заспівати на концерті до 30-річчя Незалежності пісню "Під дощем", але потім відкликав запрошення, оскільки пісня - російською мовою.

"На жаль, форма, в якій представники групи Green Grey публічно висловили свою позицію щодо закону про державну мову, видається організаторам некоректною, а бажання привернути до себе увагу на штучно роздутому конфлікті - непродуктивним", - повідомили в ОП.