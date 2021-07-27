Головні новини 27 липня: відставка Хомчака, опитування про "єдиний народ"
Хомчака на посаді головнокомандувача ЗСУ змінить Залужний, українці розповіли, що думають про "єдиний народ", перша смерть від "дельта"-штаму коронавірусу - головні новини України 27 липня.
Відставка Хомчака
Президент Володимир Зеленський відправив Руслана Хомчака у відставку з посади головнокомандувача ЗСУ. Замість нього призначено Валерія Залужного. Сам Хомчак стане першим заступником секретаря РНБО (раніше цю посаду обіймав Михайло Коваль).
Коментуючи перестановки, Володимир Зеленський зазначив, що сфера оборони має функціонувати без непорозумінь між керівниками.
Свіжі рейтинги
Самого Зеленського на посаді президента готові підтримати 7,7% українців, Порошенка - 13,4%. 11,4% голосували б за Юлію Тимошенко, 10,1% - за Юрія Бойко, 7,8% - за Ігоря Смешка, 6,1% - за Володимира Гройсмана, 6,0% - за Євгена Мураєва, 4,1% - за Дмитра Разумкова.
Серед партій результат опитування такий: "Слуга народу" - 24,1%, "Євросолідарність" - 14,3%, "Батьківщина" - 12,8%, ОПЗЖ - 12,4%, "Українська стратегія" - 5,0% .
Що українці думають про "єдиний народ"
55% українців не згодні з заявою Путіна, що "росіяни й українці - один народ", 41% - погодилися.
При цьому на Сході України, а також серед парафіян УПЦ МП з такою думкою згодні понад 60% опитаних. Серед жителів Західного регіону, навпаки, понад 70% не погодилися з таким твердженням. Понад 80% виборців Опозиційної платформи, партій Мураєва і Шарія погоджуються з тезою про "один народ".
Хресна хода УПЦ МП у Києві
Українська православна церква Московського патріархату провела хресну ходу з нагоди Дня хрещення Київської Русі. Рух у центрі столиці було перекрито. За даними поліції, в хресній ході взяли участь понад 55 тис. осіб.
Перша смерть від "дельта"-штаму
В Олександрівській лікарні в Києві помер один із шести пацієнтів, в якого виявили "дельта"-штам коронавірусу. За словами медиків, хвороба у тих, що заразилися цим штамом, розвивається швидше і протікає важче.
Догана для поліцейських, які затримали нардепа "СН" Брагара
За результатами службового розслідування двом поліцейським, які зупинили автомобіль нардепа "СН" Брагара оголосили догану. Командира роти понизили, командиру батальйону винесли зауваження.
Справа в тому, що при зупинці Брагара правоохоронці не включили нагрудні відеореєстратори. А складений ними протокол за нібито водіння в стані наркотичного сп'яніння довелося скасовувати, коли експертиза показала, що Брагар був тверезий.
Скандал із групою Green Grey
Група Green Grey стверджує, що Офіс президента запросив їх заспівати на концерті до 30-річчя Незалежності пісню "Під дощем", але потім відкликав запрошення, оскільки пісня - російською мовою.
"На жаль, форма, в якій представники групи Green Grey публічно висловили свою позицію щодо закону про державну мову, видається організаторам некоректною, а бажання привернути до себе увагу на штучно роздутому конфлікті - непродуктивним", - повідомили в ОП.
А как быть в ситуации, когда сам руководитель это недоразумение?
О'кей, 24 серпня вже дуже незабаром, тож пора собі щось планувати.
Після офіційної частини буде хода ветеранів, волонтерів і інших причасних, збори починаються о 13:00 біля Червоного корпусу Шеви.
Тому запрошую приєднатись до твітерської коробочки, допомогти нести наші банери.
Ой, а шо такое?
Все, кто имел прямое отношение к Иловайской трагедии, исчезают из инфополя.
Не хотят ответить за штурм ахметовской ТЭЦ? Аваков, Семенченко, Хомчак...
Корбану приготовиться?)
обнимет, пред тем как нож в сердце воткнёт,
не вздумайте как-то сближаться с кацапом -
останеться кровь и ... кацапские лапы
• 45% опитаних підтримують надання Томосу про автокефалію Православній Церкві України, 19% - не підтримують, для 31% - це байдуже. Найбільша підтримка надання Томосу серед мешканців Заходу і Центру, людей старшого віку, а також тих, хто відносить себе до греко-католиків та ПЦУ. Негативно ставляться до надання Томосу виборці Опозиційної платформи, партій Мураєва і Шарія.
• 75% опитаних вважають Україну спадкоємицею Київської Русі. росію - 8%, 9% - не вважають правонаступницею жодну з двох країн. Для усіх вікових груп та більшості електоратів наступницею Київської Русі є Україна, однак серед мешканців Сходу та виборців Опозиційної платформи, партій Мураєва й Шарія таких менше половини.
• Більшість опитаних (55%) не погодилися із нещодавньою заявою *********** росії пуйла, що «росіяни та українці - один народ, який належить до одного історичного і духовного простору», 41% - з цим згодні.
На Сході, а також серед прихожан УПЦ МП з такою думкою погоджуються більше 60%. Серед мешканців Західного регіону, навпаки, більше 70% незгоді з цим.
Більше 80% виборців Опозиційної платформи, партій Мураєва і Шарія погоджуються з тезою про «один народ».
Вопрос звучал так: «Недавно препизидент рассеи пуйло заявил, что «русские и украинцы - один народ, который принадлежит к одному историческому и духовному пространству». Согласны ли вы с этим?»
Результаты по регионам Украины:
Восток: да - 65%, нет - 30%, не знаю - 5%;
Юг: да - 56%, нет - 40%, не знаю - 4%;
Центр: да - 36%, нет - 60%, не знаю - 4%;
Запад: да - 22%, нет - 75%, не знаю - 3%;
Всего по стране этот бред препизидента рассеи поддержали 41% опрошенных, против нее высказались 55%.
звiдки беруться рюзьге )) прошу, панове.
https://youtu.be/sIe9yUZn2-M
Може Ви не згодитесь, але може нам треба менше гучних декларацій про те що нас ведуть в ЄС і НАТО, а будувати Європу у себе? Тим більше, що хтось із європейських лідерів сказав, що в Європу й НАТО треба йти тихо.
Ото ж треба розвивати промисловість і обороноздатність, розвивати демократію? Отут треба ривок.
Отаким способом тільки можна вести в Європу, а не гучними, популістськими, брехливими деклараціями. А то наші політики розказують нам, що ми демократична країна, а самі побудували олігархію і довели країну до найгірших показників у Європі майже по всім параметрам. Наприклад, 111 місце в світі по ВВП на душу населення. Із європейських країн і навіть з країн бувшого ссср тільки Молдова трохи гірше. А за своїми гучними брехливими деклараціями тільки крадуть. А ми тільки по деклараціям голосуємо.