5 487

Головні новини 27 липня: відставка Хомчака, опитування про "єдиний народ"

Головні новини 27 липня: відставка Хомчака, опитування про "єдиний народ"

Хомчака на посаді головнокомандувача ЗСУ змінить Залужний, українці розповіли, що думають про "єдиний народ", перша смерть від "дельта"-штаму коронавірусу - головні новини України 27 липня.

Відставка Хомчака

Президент Володимир Зеленський відправив Руслана Хомчака у відставку з посади головнокомандувача ЗСУ. Замість нього призначено Валерія Залужного. Сам Хомчак стане першим заступником секретаря РНБО (раніше цю посаду обіймав Михайло Коваль).

Коментуючи перестановки, Володимир Зеленський зазначив, що сфера оборони має функціонувати без непорозумінь між керівниками.

Свіжі рейтинги

Самого Зеленського на посаді президента готові підтримати 7,7% українців, Порошенка - 13,4%. 11,4% голосували б за Юлію Тимошенко, 10,1% - за Юрія Бойко, 7,8% - за Ігоря Смешка, 6,1% - за Володимира Гройсмана, 6,0% - за Євгена Мураєва, 4,1% - за Дмитра Разумкова.

Серед партій результат опитування такий: "Слуга народу" - 24,1%, "Євросолідарність" - 14,3%, "Батьківщина" - 12,8%, ОПЗЖ - 12,4%, "Українська стратегія" - 5,0% .

Що українці думають про "єдиний народ"

55% українців не згодні з заявою Путіна, що "росіяни й українці - один народ", 41% - погодилися.

При цьому на Сході України, а також серед парафіян УПЦ МП з такою думкою згодні понад 60% опитаних. Серед жителів Західного регіону, навпаки, понад 70% не погодилися з таким твердженням. Понад 80% виборців Опозиційної платформи, партій Мураєва і Шарія погоджуються з тезою про "один народ".

Хресна хода УПЦ МП у Києві

Українська православна церква Московського патріархату провела хресну ходу з нагоди Дня хрещення Київської Русі. Рух у центрі столиці було перекрито. За даними поліції, в хресній ході взяли участь понад 55 тис. осіб.

Перша смерть від "дельта"-штаму

В Олександрівській лікарні в Києві помер один із шести пацієнтів, в якого виявили "дельта"-штам коронавірусу. За словами медиків, хвороба у тих, що заразилися цим штамом, розвивається швидше і протікає важче.

Догана для поліцейських, які затримали нардепа "СН" Брагара

За результатами службового розслідування двом поліцейським, які зупинили автомобіль нардепа "СН" Брагара оголосили догану. Командира роти понизили, командиру батальйону винесли зауваження.

Справа в тому, що при зупинці Брагара правоохоронці не включили нагрудні відеореєстратори. А складений ними протокол за нібито водіння в стані наркотичного сп'яніння довелося скасовувати, коли експертиза показала, що Брагар був тверезий.

Скандал із групою Green Grey

Група Green Grey стверджує, що Офіс президента запросив їх заспівати на концерті до 30-річчя Незалежності пісню "Під дощем", але потім відкликав запрошення, оскільки пісня - російською мовою.

"На жаль, форма, в якій представники групи Green Grey публічно висловили свою позицію щодо закону про державну мову, видається організаторам некоректною, а бажання привернути до себе увагу на штучно роздутому конфлікті - непродуктивним", - повідомили в ОП.

Автор: 

День Незалежності (714) опитування (2060) рейтинг (1684) УПЦ МП (1230) ЗСУ (7944) Залужний Валерій (747) Хомчак Руслан (246) Брагар Євген (44) COVID-19 (19768)
+11
Про те, що в Україні відсутня соціологія, а є лише продажна імітація, якій платять і танцюють - очевидно. І, якби в Україні була б СБУ, вона б поцікавилась хто і для чого проводить такі опитування? Хто зацікавлений в формуванні думки, що 41 відсоток українців вважають кацапів, які напали на Україну, "братами"? Це куди більш важливе питання?
27.07.2021 22:24 Відповісти
+9
Владимир Зеленский отметил, что

А как быть в ситуации, когда сам руководитель это недоразумение?

А как быть в ситуации, когда сам руководитель это недоразумение?
27.07.2021 22:11 Відповісти
+9
Опрос о "едином народе" - "...русские и украинцы - один народ", 41% - согласились."

Главные новости 27 июля: отставка Хомчака, опрос о "едином народе" - Цензор.НЕТ 4659
27.07.2021 22:34 Відповісти
27.07.2021 22:11 Відповісти
27.07.2021 22:11 Відповісти
Журавля Зеля кинув помирати на полі.
27.07.2021 22:16 Відповісти
всі це знають. і оцінку цьому повинен дати суд. чи довічне, чи довічне з конфіскацією.
27.07.2021 22:19 Відповісти
Після того як Х@ло напав на нашу країну він сам же розсіяв цей міф що ми є єдиним народом.
27.07.2021 22:12 Відповісти
https://mobile.twitter.com/SprechenFuehrer

https://mobile.twitter.com/SprechenFuehrer SprechenFührer (67%) @SprechenFuehrer

https://mobile.twitter.com/SprechenFuehrer https://mobile.twitter.com/SprechenFuehrer



О'кей, 24 серпня вже дуже незабаром, тож пора собі щось планувати.
Після офіційної частини буде хода ветеранів, волонтерів і інших причасних, збори починаються о 13:00 біля Червоного корпусу Шеви.
Тому запрошую приєднатись до твітерської коробочки, допомогти нести наші банери.

Главные новости 27 июля: отставка Хомчака, опрос о "едином народе" - Цензор.НЕТ 6544
27.07.2021 22:19 Відповісти
Про те, що в Україні відсутня соціологія, а є лише продажна імітація, якій платять і танцюють - очевидно. І, якби в Україні була б СБУ, вона б поцікавилась хто і для чого проводить такі опитування? Хто зацікавлений в формуванні думки, що 41 відсоток українців вважають кацапів, які напали на Україну, "братами"? Це куди більш важливе питання?
27.07.2021 22:24 Відповісти
https://mobile.twitter.com/GrishaSilence

https://mobile.twitter.com/GrishaSilence Григорій від Ріната Леонідовича @GrishaSilence

https://mobile.twitter.com/GrishaSilence https://mobile.twitter.com/GrishaSilence



Ой, а шо такое?
Все, кто имел прямое отношение к Иловайской трагедии, исчезают из инфополя.
Не хотят ответить за штурм ахметовской ТЭЦ? Аваков, Семенченко, Хомчак...
Корбану приготовиться?)
27.07.2021 22:26 Відповісти
Украинцы и мокша, мордва не могут быть одним народом!! Это совершенно разные популяции
27.07.2021 22:28 Відповісти
27.07.2021 22:34 Відповісти
кацап, со словами "единый народ" -
обнимет, пред тем как нож в сердце воткнёт,
не вздумайте как-то сближаться с кацапом -
останеться кровь и ... кацапские лапы
27.07.2021 22:35 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27018355.html У оператора отказали ноги, но он продолжил снимать Респект таким парням!

Главные новости 27 июля: отставка Хомчака, опрос о "едином народе" - Цензор.НЕТ 9974

TAGS Путлер , *****
27.07.2021 22:35 Відповісти
27.07.2021 22:52 Відповісти
як старанно працює, щоб добавити курдуплику на свiтлинi десь сантиметрiв 15-20 ))
27.07.2021 22:57 Відповісти
Головні новини 27 липня: відставка Хомчака, опитування про "єдиний народ" - Цензор.НЕТ 5098
27.07.2021 22:48 Відповісти
в Украине тезис ***********-узурпатора эрэфии пуйла о том, что рюзьге и украинцы - адинарот активнее всего поддержали жители востока страны, там его посчитали правильным 65% опрошенных. Исследование проводила социологическая группа «Рейтинг», его результаты опубликованы на сайте организации.
http://ratinggroup.ua/research/ukraine/obschestvenno-***************************************-25_iyulya_2021.html

• 45% опитаних підтримують надання Томосу про автокефалію Православній Церкві України, 19% - не підтримують, для 31% - це байдуже. Найбільша підтримка надання Томосу серед мешканців Заходу і Центру, людей старшого віку, а також тих, хто відносить себе до греко-католиків та ПЦУ. Негативно ставляться до надання Томосу виборці Опозиційної платформи, партій Мураєва і Шарія.
• 75% опитаних вважають Україну спадкоємицею Київської Русі. росію - 8%, 9% - не вважають правонаступницею жодну з двох країн. Для усіх вікових груп та більшості електоратів наступницею Київської Русі є Україна, однак серед мешканців Сходу та виборців Опозиційної платформи, партій Мураєва й Шарія таких менше половини.
• Більшість опитаних (55%) не погодилися із нещодавньою заявою *********** росії пуйла, що «росіяни та українці - один народ, який належить до одного історичного і духовного простору», 41% - з цим згодні.

На Сході, а також серед прихожан УПЦ МП з такою думкою погоджуються більше 60%. Серед мешканців Західного регіону, навпаки, більше 70% незгоді з цим.
Більше 80% виборців Опозиційної платформи, партій Мураєва і Шарія погоджуються з тезою про «один народ».
Вопрос звучал так: «Недавно препизидент рассеи пуйло заявил, что «русские и украинцы - один народ, который принадлежит к одному историческому и духовному пространству». Согласны ли вы с этим?»

Результаты по регионам Украины:

Восток: да - 65%, нет - 30%, не знаю - 5%;
Юг: да - 56%, нет - 40%, не знаю - 4%;
Центр: да - 36%, нет - 60%, не знаю - 4%;
Запад: да - 22%, нет - 75%, не знаю - 3%;

Всего по стране этот бред препизидента рассеи поддержали 41% опрошенных, против нее высказались 55%.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/27/07/2021/610033819a7947c89020564e?from=from_main_5
27.07.2021 22:50 Відповісти
Я РЮЗЬГЕ

звiдки беруться рюзьге )) прошу, панове.

https://youtu.be/sIe9yUZn2-M

Головні новини 27 липня: відставка Хомчака, опитування про "єдиний народ" - Цензор.НЕТ 7418
27.07.2021 23:21 Відповісти
Еще вначале года я писал, что авторы "опросов" постепенно будут подтягивать Гройсмана и за ним Разумкова. Как президентство так и по партиям. Их постепенно разместят на 5 и 6 места, постепенно других оттеснив вниз. Технологии. Это для того, чтобы использовать настрой людей выбирать из нарисованных лидеров.
27.07.2021 23:53 Відповісти
Это для того чтобы украинцам был широкий еврейский выбор.
27.07.2021 23:57 Відповісти
Вот уже по партиям Гройсмана вывели на 5 место.
29.07.2021 03:56 Відповісти
На рахунок цього «адинрот»:в мене є знайома.Хороша старша жіночка,з Хмельницької обл,україномовна,побожна,спокійна,як двері.Знаю її вже давно,але на рівні-«добрий день,як справи...»В 19році,коли дома сталася істерика,бо виборами це назвати трудно,я зустрічаю цю жінку і вона мені розказує,що їде до дому у відпуск і якраз попадаючи на вибори буде голосувати за Зе.Я така:»пані Оль,а чи Ви не чокнулися,бува,на тій своїй тяжкій роботі?Чому?»А вона мені:»розумієш,дитино,моя молодша донька їздила до Петербургу на заробітки,там познайомилася з москальом,вийшла за нього заміж і там лишилася жити.А тут Порошенко,взяв і заборонив москалям-чоловікам приїзжати в Україну,а в мене зять-москаль.Тому не буду за Порошенка голосувати.Хай,буде хто не будь,тільки не він.»Я їй:»пані Оль,а що Ваш зять-москаль так часто приїзжав до України,що йому ця заборона є така неприємна?»Відповідь:»ні разу не був.Ні разу,бо каже,що я в тій Україні забув.Але ж він може передумати і захотіти приїхати,а тут порошенківська заборона.Як я то зятю поясню?».Ось і вся логіка.З одної сторони нерви беруть за таку телячу покірність,з якої виходе «чому дурний-бо бідний,чому бідний-бо дурний».А з другої сторони-ну в чому винити цю просту жінку?Як то кажуть,поживеш серед га.м.на-вимажешся.Ми дуже довго жили в ситуацїї «адинрот» і вийти з цього в один момент,одним ривком-є трудно.Треба трохи часу і терпіння.
28.07.2021 01:09 Відповісти
Абсолютно згодний, що треба трохи часу і терпіння. А намагання ривка може сприяти розривам і до катастроф. Одна із таких катастроф і є Зе-президент.
Може Ви не згодитесь, але може нам треба менше гучних декларацій про те що нас ведуть в ЄС і НАТО, а будувати Європу у себе? Тим більше, що хтось із європейських лідерів сказав, що в Європу й НАТО треба йти тихо.
Ото ж треба розвивати промисловість і обороноздатність, розвивати демократію? Отут треба ривок.
Отаким способом тільки можна вести в Європу, а не гучними, популістськими, брехливими деклараціями. А то наші політики розказують нам, що ми демократична країна, а самі побудували олігархію і довели країну до найгірших показників у Європі майже по всім параметрам. Наприклад, 111 місце в світі по ВВП на душу населення. Із європейських країн і навіть з країн бувшого ссср тільки Молдова трохи гірше. А за своїми гучними брехливими деклараціями тільки крадуть. А ми тільки по деклараціям голосуємо.
28.07.2021 10:33 Відповісти
Знаєте,для мене ось це «йти у Європу»-є чимось парадоксальним,тому що ми Європою завжди були,є і будемо.Просто,так сталося,що Україна дуже довгий період була колонією азіатщини і тою азіатщиною Україна замулилася,як багном.І тепер з того багна треба вилізти,відмитися і висмердітися.Але так як,в тому багні Україна сиділа дуже і дуже довго,то процес відмивання мусе бути терпеливим і обережним,щоб разом з багном не зірвати з себе кусок власної шкіри.
28.07.2021 14:08 Відповісти
 
 