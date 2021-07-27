Главные новости 27 июля: отставка Хомчака, опрос о "едином народе"

Хомчака на посту главнокомандующего ВСУ сменит Залужный, украинцы рассказали, что думают о "едином народе", первая смерть от "дельта"-штамма коронавируса - главные новости Украины 27 июля.

Отставка Хомчака

Президент Владимир Зеленский отправил Руслана Хомчака в отставку с должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначен Валерий Залужный. Сам Хомчак станет первым заместителем секретаря СНБО (ранее эту должность занимал Михаил Коваль).

Комментируя перестановки, Владимир Зеленский отметил, что сфера обороны должна функционировать без недоразумений между руководителями.

Свежие рейтинги

Самого Зеленского на посту президента готовы поддержать 7,7% украинцев, Порошенко - 13,4%. 11,4% голосовали бы за Юлию Тимошенко, 10,1% - за Юрия Бойко, 7,8% - за Игоря Смешко, 6,1% - за Владимира Гройсмана, 6,0% - за Евгения Мураева, 4,1% - за Дмитрия Разумкова.

Среди партий результат опроса таков: "Слуга народа" - 24,1%, "Евросолидарность" - 14,3%, "Батькивщина" - 12,8%, ОПЗЖ - 12,4%, "Украинская стратегия" - 5,0%.

Что украинцы думают о "едином народе"

55% украинцев не согласны с заявлением Путина, что "русские и украинцы - один народ", 41% - согласились.

При этом на Востоке Украины, а также среди прихожан УПЦ МП с таким мнением согласны более 60% опрошенных. Среди жителей Западного региона, наоборот, более 70% не согласились с таким утверждением. Более 80% избирателей Оппозиционной платформы, партий Мураева и Шария соглашаются с тезисом об "одном народе".

Крестный ход УПЦ МП в Киеве

Украинская православная церковь Московского патриархата провела крестный ход по случаю Дня крещения Киевской Руси. Движение в центре столицы было перекрыто. По данным полиции, в крестном ходе приняли участие более 55 тыс. человек.

Первая смерть от "дельта"-штамма

В Александровской больнице в Киеве умер один из шести пациентов, у которого обнаружили "дельта"-штамм коронавируса. По словам медиков, болезнь у заразившихся этим штаммом развивается быстрее и протекает тяжелее.

Выговор для задержавших нардепа "СН" Брагара полицейских

По результатам службеного расследования двоим остановившим автомобиль нардепа "СН" Брагара полицейским объявили выговор. Командира роты понизили, командиру батальона вынесли замечание.

Дело в том, что при остановке Брагара стражи порядка не включили нагрудные видеорегистраторы. А составленный ими протокол за якобы вождение в состоянии наркотического опьянения пришлось отменять, когда экспертиза показала, что Брагар был трезв.

Скандал с группой Green Grey

Группа Green Grey утверждает, что Офис Президента пригласил их спеть на концерте к 30-летию Независимости песню "Под дождем", но потом отозвал приглашение, так как песня - на русском языке.

"К сожалению, форма, в которой представители группы Green Grey публично высказали свою позицию относительно закона о государственном языке, представляется организаторам некорректной, а желание привлечь к себе внимание на искусственно раздутом конфликте - непродуктивным", - пояснили в ОП.