Цензор.НЕТ
Новости
5 487 27

Главные новости 27 июля: отставка Хомчака, опрос о "едином народе"

Хомчака на посту главнокомандующего ВСУ сменит Залужный, украинцы рассказали, что думают о "едином народе", первая смерть от "дельта"-штамма коронавируса - главные новости Украины 27 июля.

Отставка Хомчака

Президент Владимир Зеленский отправил Руслана Хомчака в отставку с должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначен Валерий Залужный. Сам Хомчак станет первым заместителем секретаря СНБО (ранее эту должность занимал Михаил Коваль).

Комментируя перестановки, Владимир Зеленский отметил, что сфера обороны должна функционировать без недоразумений между руководителями.

Свежие рейтинги

Самого Зеленского на посту президента готовы поддержать 7,7% украинцев, Порошенко - 13,4%. 11,4% голосовали бы за Юлию Тимошенко, 10,1% - за Юрия Бойко, 7,8% - за Игоря Смешко, 6,1% - за Владимира Гройсмана, 6,0% - за Евгения Мураева, 4,1% - за Дмитрия Разумкова.

Среди партий результат опроса таков: "Слуга народа" - 24,1%, "Евросолидарность" - 14,3%, "Батькивщина" - 12,8%, ОПЗЖ - 12,4%, "Украинская стратегия" - 5,0%.

Что украинцы думают о "едином народе"

55% украинцев не согласны с заявлением Путина, что "русские и украинцы - один народ", 41% - согласились.

При этом на Востоке Украины, а также среди прихожан УПЦ МП с таким мнением согласны более 60% опрошенных. Среди жителей Западного региона, наоборот, более 70% не согласились с таким утверждением. Более 80% избирателей Оппозиционной платформы, партий Мураева и Шария соглашаются с тезисом об "одном народе".

Крестный ход УПЦ МП в Киеве

Украинская православная церковь Московского патриархата провела крестный ход по случаю Дня крещения Киевской Руси. Движение в центре столицы было перекрыто. По данным полиции, в крестном ходе приняли участие более 55 тыс. человек.

Первая смерть от "дельта"-штамма

В Александровской больнице в Киеве умер один из шести пациентов, у которого обнаружили "дельта"-штамм коронавируса. По словам медиков, болезнь у заразившихся этим штаммом развивается быстрее и протекает тяжелее.

Выговор для задержавших нардепа "СН" Брагара полицейских

По результатам службеного расследования двоим остановившим автомобиль нардепа "СН" Брагара полицейским объявили выговор. Командира роты понизили, командиру батальона вынесли замечание.

Дело в том, что при остановке Брагара стражи порядка не включили нагрудные видеорегистраторы. А составленный ими протокол за якобы вождение в состоянии наркотического опьянения пришлось отменять, когда экспертиза показала, что Брагар был трезв.

Скандал с группой Green Grey

Группа Green Grey утверждает, что Офис Президента пригласил их спеть на концерте к 30-летию Независимости песню "Под дождем", но потом отозвал приглашение, так как песня - на русском языке.

"К сожалению, форма, в которой представители группы Green Grey публично высказали свою позицию относительно закона о государственном языке, представляется организаторам некорректной, а желание привлечь к себе внимание на искусственно раздутом конфликте - непродуктивным", - пояснили в ОП.

День Независимости опрос рейтинг УПЦ МП ВСУ Залужный Валерий Хомчак Руслан Брагар Евгений COVID-19
+11
Про те, що в Україні відсутня соціологія, а є лише продажна імітація, якій платять і танцюють - очевидно. І, якби в Україні була б СБУ, вона б поцікавилась хто і для чого проводить такі опитування? Хто зацікавлений в формуванні думки, що 41 відсоток українців вважають кацапів, які напали на Україну, "братами"? Це куди більш важливе питання?
27.07.2021 22:24 Ответить
+9
А как быть в ситуации, когда сам руководитель это недоразумение?
27.07.2021 22:11 Ответить
+9
27.07.2021 22:34 Ответить
27.07.2021 22:11 Ответить
Главные новости 27 июля: отставка Хомчака, опрос о "едином народе" - Цензор.НЕТ 6081
27.07.2021 22:11 Ответить
Журавля Зеля кинув помирати на полі.
27.07.2021 22:16 Ответить
всі це знають. і оцінку цьому повинен дати суд. чи довічне, чи довічне з конфіскацією.
27.07.2021 22:19 Ответить
Після того як Х@ло напав на нашу країну він сам же розсіяв цей міф що ми є єдиним народом.
27.07.2021 22:12 Ответить
https://mobile.twitter.com/SprechenFuehrer

https://mobile.twitter.com/SprechenFuehrer SprechenFührer (67%) @SprechenFuehrer

https://mobile.twitter.com/SprechenFuehrer https://mobile.twitter.com/SprechenFuehrer



О'кей, 24 серпня вже дуже незабаром, тож пора собі щось планувати.
Після офіційної частини буде хода ветеранів, волонтерів і інших причасних, збори починаються о 13:00 біля Червоного корпусу Шеви.
Тому запрошую приєднатись до твітерської коробочки, допомогти нести наші банери.

Главные новости 27 июля: отставка Хомчака, опрос о "едином народе" - Цензор.НЕТ 6544
27.07.2021 22:19 Ответить
Про те, що в Україні відсутня соціологія, а є лише продажна імітація, якій платять і танцюють - очевидно. І, якби в Україні була б СБУ, вона б поцікавилась хто і для чого проводить такі опитування? Хто зацікавлений в формуванні думки, що 41 відсоток українців вважають кацапів, які напали на Україну, "братами"? Це куди більш важливе питання?
27.07.2021 22:24 Ответить
https://mobile.twitter.com/GrishaSilence

https://mobile.twitter.com/GrishaSilence Григорій від Ріната Леонідовича @GrishaSilence

https://mobile.twitter.com/GrishaSilence https://mobile.twitter.com/GrishaSilence



Ой, а шо такое?
Все, кто имел прямое отношение к Иловайской трагедии, исчезают из инфополя.
Не хотят ответить за штурм ахметовской ТЭЦ? Аваков, Семенченко, Хомчак...
Корбану приготовиться?)
27.07.2021 22:26 Ответить
Украинцы и мокша, мордва не могут быть одним народом!! Это совершенно разные популяции
27.07.2021 22:28 Ответить
27.07.2021 22:34 Ответить
кацап, со словами "единый народ" -
обнимет, пред тем как нож в сердце воткнёт,
не вздумайте как-то сближаться с кацапом -
останеться кровь и ... кацапские лапы
27.07.2021 22:35 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27018355.html У оператора отказали ноги, но он продолжил снимать Респект таким парням!

Главные новости 27 июля: отставка Хомчака, опрос о "едином народе" - Цензор.НЕТ 9974

TAGS https://ibigdan.livejournal.com/tag/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80 Путлер , https://ibigdan.livejournal.com/tag/%D0%A4%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8F *****
27.07.2021 22:35 Ответить
27.07.2021 22:52 Ответить
як старанно працює, щоб добавити курдуплику на свiтлинi десь сантиметрiв 15-20 ))
27.07.2021 22:57 Ответить
Головні новини 27 липня: відставка Хомчака, опитування про "єдиний народ" - Цензор.НЕТ 5098
27.07.2021 22:48 Ответить
в Украине тезис ***********-узурпатора эрэфии пуйла о том, что рюзьге и украинцы - адинарот активнее всего поддержали жители востока страны, там его посчитали правильным 65% опрошенных. Исследование проводила социологическая группа «Рейтинг», его результаты опубликованы на сайте организации.
http://ratinggroup.ua/research/ukraine/obschestvenno-***************************************-25_iyulya_2021.html

• 45% опитаних підтримують надання Томосу про автокефалію Православній Церкві України, 19% - не підтримують, для 31% - це байдуже. Найбільша підтримка надання Томосу серед мешканців Заходу і Центру, людей старшого віку, а також тих, хто відносить себе до греко-католиків та ПЦУ. Негативно ставляться до надання Томосу виборці Опозиційної платформи, партій Мураєва і Шарія.
• 75% опитаних вважають Україну спадкоємицею Київської Русі. росію - 8%, 9% - не вважають правонаступницею жодну з двох країн. Для усіх вікових груп та більшості електоратів наступницею Київської Русі є Україна, однак серед мешканців Сходу та виборців Опозиційної платформи, партій Мураєва й Шарія таких менше половини.
• Більшість опитаних (55%) не погодилися із нещодавньою заявою *********** росії пуйла, що «росіяни та українці - один народ, який належить до одного історичного і духовного простору», 41% - з цим згодні.

На Сході, а також серед прихожан УПЦ МП з такою думкою погоджуються більше 60%. Серед мешканців Західного регіону, навпаки, більше 70% незгоді з цим.
Більше 80% виборців Опозиційної платформи, партій Мураєва і Шарія погоджуються з тезою про «один народ».
Вопрос звучал так: «Недавно препизидент рассеи пуйло заявил, что «русские и украинцы - один народ, который принадлежит к одному историческому и духовному пространству». Согласны ли вы с этим?»

Результаты по регионам Украины:

Восток: да - 65%, нет - 30%, не знаю - 5%;
Юг: да - 56%, нет - 40%, не знаю - 4%;
Центр: да - 36%, нет - 60%, не знаю - 4%;
Запад: да - 22%, нет - 75%, не знаю - 3%;

Всего по стране этот бред препизидента рассеи поддержали 41% опрошенных, против нее высказались 55%.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/27/07/2021/610033819a7947c89020564e?from=from_main_5
27.07.2021 22:50 Ответить
Я РЮЗЬГЕ

звiдки беруться рюзьге )) прошу, панове.

https://youtu.be/sIe9yUZn2-M

Головні новини 27 липня: відставка Хомчака, опитування про "єдиний народ" - Цензор.НЕТ 7418
27.07.2021 23:21 Ответить
Еще вначале года я писал, что авторы "опросов" постепенно будут подтягивать Гройсмана и за ним Разумкова. Как президентство так и по партиям. Их постепенно разместят на 5 и 6 места, постепенно других оттеснив вниз. Технологии. Это для того, чтобы использовать настрой людей выбирать из нарисованных лидеров.
27.07.2021 23:53 Ответить
Это для того чтобы украинцам был широкий еврейский выбор.
27.07.2021 23:57 Ответить
Вот уже по партиям Гройсмана вывели на 5 место.
29.07.2021 03:56 Ответить
На рахунок цього «адинрот»:в мене є знайома.Хороша старша жіночка,з Хмельницької обл,україномовна,побожна,спокійна,як двері.Знаю її вже давно,але на рівні-«добрий день,як справи...»В 19році,коли дома сталася істерика,бо виборами це назвати трудно,я зустрічаю цю жінку і вона мені розказує,що їде до дому у відпуск і якраз попадаючи на вибори буде голосувати за Зе.Я така:»пані Оль,а чи Ви не чокнулися,бува,на тій своїй тяжкій роботі?Чому?»А вона мені:»розумієш,дитино,моя молодша донька їздила до Петербургу на заробітки,там познайомилася з москальом,вийшла за нього заміж і там лишилася жити.А тут Порошенко,взяв і заборонив москалям-чоловікам приїзжати в Україну,а в мене зять-москаль.Тому не буду за Порошенка голосувати.Хай,буде хто не будь,тільки не він.»Я їй:»пані Оль,а що Ваш зять-москаль так часто приїзжав до України,що йому ця заборона є така неприємна?»Відповідь:»ні разу не був.Ні разу,бо каже,що я в тій Україні забув.Але ж він може передумати і захотіти приїхати,а тут порошенківська заборона.Як я то зятю поясню?».Ось і вся логіка.З одної сторони нерви беруть за таку телячу покірність,з якої виходе «чому дурний-бо бідний,чому бідний-бо дурний».А з другої сторони-ну в чому винити цю просту жінку?Як то кажуть,поживеш серед га.м.на-вимажешся.Ми дуже довго жили в ситуацїї «адинрот» і вийти з цього в один момент,одним ривком-є трудно.Треба трохи часу і терпіння.
28.07.2021 01:09 Ответить
Абсолютно згодний, що треба трохи часу і терпіння. А намагання ривка може сприяти розривам і до катастроф. Одна із таких катастроф і є Зе-президент.
Може Ви не згодитесь, але може нам треба менше гучних декларацій про те що нас ведуть в ЄС і НАТО, а будувати Європу у себе? Тим більше, що хтось із європейських лідерів сказав, що в Європу й НАТО треба йти тихо.
Ото ж треба розвивати промисловість і обороноздатність, розвивати демократію? Отут треба ривок.
Отаким способом тільки можна вести в Європу, а не гучними, популістськими, брехливими деклараціями. А то наші політики розказують нам, що ми демократична країна, а самі побудували олігархію і довели країну до найгірших показників у Європі майже по всім параметрам. Наприклад, 111 місце в світі по ВВП на душу населення. Із європейських країн і навіть з країн бувшого ссср тільки Молдова трохи гірше. А за своїми гучними брехливими деклараціями тільки крадуть. А ми тільки по деклараціям голосуємо.
28.07.2021 10:33 Ответить
Знаєте,для мене ось це «йти у Європу»-є чимось парадоксальним,тому що ми Європою завжди були,є і будемо.Просто,так сталося,що Україна дуже довгий період була колонією азіатщини і тою азіатщиною Україна замулилася,як багном.І тепер з того багна треба вилізти,відмитися і висмердітися.Але так як,в тому багні Україна сиділа дуже і дуже довго,то процес відмивання мусе бути терпеливим і обережним,щоб разом з багном не зірвати з себе кусок власної шкіри.
28.07.2021 14:08 Ответить
 
 