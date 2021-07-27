Главные новости 27 июля: отставка Хомчака, опрос о "едином народе"
Хомчака на посту главнокомандующего ВСУ сменит Залужный, украинцы рассказали, что думают о "едином народе", первая смерть от "дельта"-штамма коронавируса - главные новости Украины 27 июля.
Отставка Хомчака
Президент Владимир Зеленский отправил Руслана Хомчака в отставку с должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначен Валерий Залужный. Сам Хомчак станет первым заместителем секретаря СНБО (ранее эту должность занимал Михаил Коваль).
Комментируя перестановки, Владимир Зеленский отметил, что сфера обороны должна функционировать без недоразумений между руководителями.
Свежие рейтинги
Самого Зеленского на посту президента готовы поддержать 7,7% украинцев, Порошенко - 13,4%. 11,4% голосовали бы за Юлию Тимошенко, 10,1% - за Юрия Бойко, 7,8% - за Игоря Смешко, 6,1% - за Владимира Гройсмана, 6,0% - за Евгения Мураева, 4,1% - за Дмитрия Разумкова.
Среди партий результат опроса таков: "Слуга народа" - 24,1%, "Евросолидарность" - 14,3%, "Батькивщина" - 12,8%, ОПЗЖ - 12,4%, "Украинская стратегия" - 5,0%.
Что украинцы думают о "едином народе"
55% украинцев не согласны с заявлением Путина, что "русские и украинцы - один народ", 41% - согласились.
При этом на Востоке Украины, а также среди прихожан УПЦ МП с таким мнением согласны более 60% опрошенных. Среди жителей Западного региона, наоборот, более 70% не согласились с таким утверждением. Более 80% избирателей Оппозиционной платформы, партий Мураева и Шария соглашаются с тезисом об "одном народе".
Крестный ход УПЦ МП в Киеве
Украинская православная церковь Московского патриархата провела крестный ход по случаю Дня крещения Киевской Руси. Движение в центре столицы было перекрыто. По данным полиции, в крестном ходе приняли участие более 55 тыс. человек.
Первая смерть от "дельта"-штамма
В Александровской больнице в Киеве умер один из шести пациентов, у которого обнаружили "дельта"-штамм коронавируса. По словам медиков, болезнь у заразившихся этим штаммом развивается быстрее и протекает тяжелее.
Выговор для задержавших нардепа "СН" Брагара полицейских
По результатам службеного расследования двоим остановившим автомобиль нардепа "СН" Брагара полицейским объявили выговор. Командира роты понизили, командиру батальона вынесли замечание.
Дело в том, что при остановке Брагара стражи порядка не включили нагрудные видеорегистраторы. А составленный ими протокол за якобы вождение в состоянии наркотического опьянения пришлось отменять, когда экспертиза показала, что Брагар был трезв.
Скандал с группой Green Grey
Группа Green Grey утверждает, что Офис Президента пригласил их спеть на концерте к 30-летию Независимости песню "Под дождем", но потом отозвал приглашение, так как песня - на русском языке.
"К сожалению, форма, в которой представители группы Green Grey публично высказали свою позицию относительно закона о государственном языке, представляется организаторам некорректной, а желание привлечь к себе внимание на искусственно раздутом конфликте - непродуктивным", - пояснили в ОП.
А как быть в ситуации, когда сам руководитель это недоразумение?
https://mobile.twitter.com/SprechenFuehrer SprechenFührer (67%) @SprechenFuehrer
https://mobile.twitter.com/SprechenFuehrer https://mobile.twitter.com/SprechenFuehrer
О'кей, 24 серпня вже дуже незабаром, тож пора собі щось планувати.
Після офіційної частини буде хода ветеранів, волонтерів і інших причасних, збори починаються о 13:00 біля Червоного корпусу Шеви.
Тому запрошую приєднатись до твітерської коробочки, допомогти нести наші банери.
https://mobile.twitter.com/GrishaSilence Григорій від Ріната Леонідовича @GrishaSilence
https://mobile.twitter.com/GrishaSilence https://mobile.twitter.com/GrishaSilence
Ой, а шо такое?
Все, кто имел прямое отношение к Иловайской трагедии, исчезают из инфополя.
Не хотят ответить за штурм ахметовской ТЭЦ? Аваков, Семенченко, Хомчак...
Корбану приготовиться?)
обнимет, пред тем как нож в сердце воткнёт,
не вздумайте как-то сближаться с кацапом -
останеться кровь и ... кацапские лапы
http://ratinggroup.ua/research/ukraine/obschestvenno-***************************************-25_iyulya_2021.html
• 45% опитаних підтримують надання Томосу про автокефалію Православній Церкві України, 19% - не підтримують, для 31% - це байдуже. Найбільша підтримка надання Томосу серед мешканців Заходу і Центру, людей старшого віку, а також тих, хто відносить себе до греко-католиків та ПЦУ. Негативно ставляться до надання Томосу виборці Опозиційної платформи, партій Мураєва і Шарія.
• 75% опитаних вважають Україну спадкоємицею Київської Русі. росію - 8%, 9% - не вважають правонаступницею жодну з двох країн. Для усіх вікових груп та більшості електоратів наступницею Київської Русі є Україна, однак серед мешканців Сходу та виборців Опозиційної платформи, партій Мураєва й Шарія таких менше половини.
• Більшість опитаних (55%) не погодилися із нещодавньою заявою *********** росії пуйла, що «росіяни та українці - один народ, який належить до одного історичного і духовного простору», 41% - з цим згодні.
На Сході, а також серед прихожан УПЦ МП з такою думкою погоджуються більше 60%. Серед мешканців Західного регіону, навпаки, більше 70% незгоді з цим.
Більше 80% виборців Опозиційної платформи, партій Мураєва і Шарія погоджуються з тезою про «один народ».
Вопрос звучал так: «Недавно препизидент рассеи пуйло заявил, что «русские и украинцы - один народ, который принадлежит к одному историческому и духовному пространству». Согласны ли вы с этим?»
Результаты по регионам Украины:
Восток: да - 65%, нет - 30%, не знаю - 5%;
Юг: да - 56%, нет - 40%, не знаю - 4%;
Центр: да - 36%, нет - 60%, не знаю - 4%;
Запад: да - 22%, нет - 75%, не знаю - 3%;
Всего по стране этот бред препизидента рассеи поддержали 41% опрошенных, против нее высказались 55%.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/27/07/2021/610033819a7947c89020564e?from=from_main_5
звiдки беруться рюзьге )) прошу, панове.
https://youtu.be/sIe9yUZn2-M
Може Ви не згодитесь, але може нам треба менше гучних декларацій про те що нас ведуть в ЄС і НАТО, а будувати Європу у себе? Тим більше, що хтось із європейських лідерів сказав, що в Європу й НАТО треба йти тихо.
Ото ж треба розвивати промисловість і обороноздатність, розвивати демократію? Отут треба ривок.
Отаким способом тільки можна вести в Європу, а не гучними, популістськими, брехливими деклараціями. А то наші політики розказують нам, що ми демократична країна, а самі побудували олігархію і довели країну до найгірших показників у Європі майже по всім параметрам. Наприклад, 111 місце в світі по ВВП на душу населення. Із європейських країн і навіть з країн бувшого ссср тільки Молдова трохи гірше. А за своїми гучними брехливими деклараціями тільки крадуть. А ми тільки по деклараціям голосуємо.