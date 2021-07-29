Съезд "Голоса" исключил из партии семь народных депутатов, - Рудик. СПИСОК
На сегодняшнем съезде партии "Голос" семь народных депутатов исключили из ее состава.
Об этом, как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, на пресс-конференции заявила глава партии "Голос" Кира Рудик.
"Это Устинова, Стефанишина, Лозинский, Юрчишин, Бобровская, Цабаль и Клименко", - сказала она.
По словам Рудик, ей, как главе партии, выразили поддержку 86% присутствующих на съезде.
Глава "Голоса" рассказала, что отчиталась перед однопартийцами за проделанную работу.
Также, как отметила Рудик, произошла замена двух членов политсовета партии.
Отвечая на вопросы журналистов, Рудик опровергла информацию, что не все делегаты были допущены на съезд.
В свою очередь лидер фракции "Голос" в Верховной Раде Ярослав Железняк подчеркнул, что съезд прошёл спокойно - "в нормальной, дружеской атмосфере".
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,коли його позбавили депутатського мандату.
І тут увірвався Порошенко весь в сльозах і соплях - Тимошенко-...
https://www.facebook.com/watch/?v=1968576666689667
Про Киру Рудык мало кто знал, правда потом оказалось, что это протеже олигарха Пинчука, которая спелась хорошо с Офисом Президента Ермаком.
"Голос" для меня умер.
ёжик
и туман
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом.
Все кто были нормальные в голосе, те и свалили из партии. Теперь у рудик развязаны руки и она сможет с чистой совестью голосовать по звонку от дерьмака. Ведь как известно - грязные деньги не воняют
Ти дописуєш за гроші Рошена. І це не так смердить?
Досить з нас блазнів і бариг!
дился что ни одного олигарха во власти (или его подсадных) быть не должно вот только как
это сделать...........