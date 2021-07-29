Съезд "Голоса" исключил из партии семь народных депутатов, - Рудик. СПИСОК

На сегодняшнем съезде партии "Голос" семь народных депутатов исключили из ее состава.

Об этом, как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, на пресс-конференции заявила глава партии "Голос" Кира Рудик.

"Это Устинова, Стефанишина, Лозинский, Юрчишин, Бобровская, Цабаль и Клименко", - сказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Голос" на съезде обновил состав политсовета

По словам Рудик, ей, как главе партии, выразили поддержку 86% присутствующих на съезде.

Глава "Голоса" рассказала, что отчиталась перед однопартийцами за проделанную работу.

Также, как отметила Рудик, произошла замена двух членов политсовета партии.

Отвечая на вопросы журналистов, Рудик опровергла информацию, что не все делегаты были допущены на съезд.

В свою очередь лидер фракции "Голос" в Верховной Раде Ярослав Железняк подчеркнул, что съезд прошёл спокойно - "в нормальной, дружеской атмосфере".