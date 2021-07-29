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Съезд "Голоса" исключил из партии семь народных депутатов, - Рудик. СПИСОК

Съезд

На сегодняшнем съезде партии "Голос" семь народных депутатов исключили из ее состава.

Об этом, как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, на пресс-конференции заявила глава партии "Голос" Кира Рудик.

"Это Устинова, Стефанишина, Лозинский, Юрчишин, Бобровская, Цабаль и Клименко", - сказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Голос" на съезде обновил состав политсовета

По словам Рудик, ей, как главе партии, выразили поддержку 86% присутствующих на съезде.

Глава "Голоса" рассказала, что отчиталась перед однопартийцами за проделанную работу.

Также, как отметила Рудик, произошла замена двух членов политсовета партии.

Отвечая на вопросы журналистов, Рудик опровергла информацию, что не все делегаты были допущены на съезд.

В свою очередь лидер фракции "Голос" в Верховной Раде Ярослав Железняк подчеркнул, что съезд прошёл спокойно - "в нормальной, дружеской атмосфере".

Автор: 

съезд (367) Юрчишин Ярослав (158) Стефанишина Ольга нардеп (79) Голос партия (500) Клименко Юлия (24) Бобровская Соломия (49) Железняк Ярослав (440) Устинова Александра (112) Цабаль (9) Лозинский Роман (39) Рудик Кира (97)


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Топ комментарии
+34
Усе. Приплыли. Партии конец. Но есть финал достойный , а есть унизительный. "Дети" певца пошли по второму пути. Обидно. Единственный плюс со всей этой ситуации , карьера политика для Славика закрылась на всегда. Еще раз ему поверить , и клюнуть на его удочку , дурнив нэма.
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29.07.2021 16:10 Ответить
+27


Съезд "Голоса" исключил из партии семь народных депутатов, - Рудик - Цензор.НЕТ 3317
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29.07.2021 16:06 Ответить
+27
Устинова, Стефанишина, Лозинский, Юрчишин, Бобровская, Цабаль и Клименко больше на политиков похожи, чем все остальные в "Голосе" включая Вакарчука, которые такие же слуги Пинчука, как Зеля у Коломойского.
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29.07.2021 16:15 Ответить
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Съезд "Голоса" исключил из партии семь народных депутатов, - Рудик - Цензор.НЕТ 3317
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29.07.2021 16:06 Ответить
Ценность этой писульки такая-же. Поздно пить "Боржоми", когда по уши в дерьме.
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29.07.2021 16:44 Ответить
Пам'ятаю, як Юлька-колясочниця показушно, на камери, писала "заяву" про зняття з неї депутатської недоторканості. Тоді в цей фарс повірили лише найупоротіші віруни із червоносердечної секти.
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29.07.2021 18:57 Ответить
Краще розкажи про реакцію агента російських спецслужб Порошенко.
,коли його позбавили депутатського мандату.
І тут увірвався Порошенко весь в сльозах і соплях - Тимошенко-...
https://www.facebook.com/watch/?v=1968576666689667

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30.07.2021 08:59 Ответить
О, свинобарига парАшенка - то окрема історія. Я на цьому форумі - ветеран війни з *********, через що десятки разів був у бані від адмінів, які тут на підсосі у парАшенкі
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30.07.2021 21:29 Ответить
А их разве не ШЕСТЬ???)Или они опжзешника захватили)))
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29.07.2021 16:10 Ответить
Усе. Приплыли. Партии конец. Но есть финал достойный , а есть унизительный. "Дети" певца пошли по второму пути. Обидно. Единственный плюс со всей этой ситуации , карьера политика для Славика закрылась на всегда. Еще раз ему поверить , и клюнуть на его удочку , дурнив нэма.
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29.07.2021 16:10 Ответить
он ещё раз прохарчит янесдамсябезбою и дураки тут как тут
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29.07.2021 16:14 Ответить
Даремно ви так. Наш нарід мудрий....і позбавлений памяті та логічного мислення. Тільки емоції. Буде весь час нюхати те саме лайно..
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29.07.2021 16:40 Ответить
ну с этого певца политик , как с придворного комика президент , у кого с мозгами нормально это понимали , непонимали только амебы с одной извилиной !!
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29.07.2021 21:49 Ответить
Дурні є. У нас голосують "серцем", що передбачає повну відсутність логічного мислення. Славік ще молодий, третя ходка буде по любому.
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30.07.2021 08:55 Ответить
Ну у Львові "розумніукраїнськівиборці"обирають ж високі тарифи,зашкалюючі ціни на продукти і ліки 7 - омий рік під ряд за одну з "партій"яка міняє назву партіі як рукавички.І на Славка знайдуться.
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30.07.2021 09:07 Ответить
Туалетная бумага не разу не использованная.
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29.07.2021 16:11 Ответить
Удачи вам на следующих выборах ! 0, 3% - предел возможного ! Но ,вы крепитесь , фортуна переменчива и главный приз еще не разыгран.
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29.07.2021 16:12 Ответить
Смешная партия. Вакарчук 15 раз входит выходит, в парламенте пять человек и постоянно кресла не могут поделить 😀
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29.07.2021 16:12 Ответить
Рогулиха Рудык таки купила необходимые ей голоса, ну все, теперь будут торговать голосованиями в Раде как Тимошенко.
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29.07.2021 16:14 Ответить
Устинова, Стефанишина, Лозинский, Юрчишин, Бобровская, Цабаль и Клименко больше на политиков похожи, чем все остальные в "Голосе" включая Вакарчука, которые такие же слуги Пинчука, как Зеля у Коломойского.
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29.07.2021 16:15 Ответить
Я как раз и голосовала за "Голос", потому что там были эти люди (Юрчишин, Устинова, Бобровская).
Про Киру Рудык мало кто знал, правда потом оказалось, что это протеже олигарха Пинчука, которая спелась хорошо с Офисом Президента Ермаком.
"Голос" для меня умер.
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29.07.2021 19:57 Ответить
ну,у них и эмблема такая,как пересеченная местность .и круто обрывается в пропасть
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29.07.2021 16:15 Ответить
пропасть
ёжик
и туман
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29.07.2021 19:39 Ответить
З'їзд "Голосу" виключив із партії сімох народних депутатів, - Рудик - Цензор.НЕТ 9697
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29.07.2021 16:24 Ответить
Без закона-механизма отзыва избирателями народных депутатов, который кстати нам обещал принять одним из первых Зеленый Гандон, это депутатское ******** будет длиться вечно...
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом.
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29.07.2021 16:27 Ответить
а 73% поверили....
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29.07.2021 20:42 Ответить
Даремно ви так , Константине, "гондон" це - дмитро ільїч, а "зєльоний - просто, шмаркля, хоча і смердюча,ніде правди діти.
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29.07.2021 21:43 Ответить
"Это Устинова, Стефанишина, Лозинский, Юрчишин, Бобровская, Цабаль и Клименко", - сказала она.

Все кто были нормальные в голосе, те и свалили из партии. Теперь у рудик развязаны руки и она сможет с чистой совестью голосовать по звонку от дерьмака. Ведь как известно - грязные деньги не воняют
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29.07.2021 16:28 Ответить
Не было там нормальных от слова совсем. Типа, когда шли в Раду за деньги Пинчука, то не понимали как оно будет? Просто название "Голос" стало супер токсичным, вот и побежали крысеныши. Да поздно уже, измарались вовсю.
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29.07.2021 16:49 Ответить
"Гроші Пінчука"?
Ти дописуєш за гроші Рошена. І це не так смердить?
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29.07.2021 18:35 Ответить
Я не за гроши, а за конкретные тортики и шоколадки. А вот ты, действительно, за зеленое вонючее дерьмо. Но, как говорят -- каждому свое, такова се-ля-ви. Смачного и не сильно обляпайся.

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29.07.2021 19:23 Ответить
Партия сдохла, сила и совесть партии ушли, осталась продажная, пинчуковская сволота7, во главе с продажной баблисткой.
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29.07.2021 16:41 Ответить
Т.е. до июля 2019 года им деньги Пинчука типа не пахли, а тут вдруг завоняло и они стали силой и совестью?
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29.07.2021 16:52 Ответить
Шикарно, я считаю. Боролись с Порошенко и ЕС, а развалились сами
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29.07.2021 16:43 Ответить
Кто бы сейчас спросил работника ротом Притулу к кому же должна присоединится ЕС. А понтов было ....
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29.07.2021 16:54 Ответить
А понтов было...
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29.07.2021 17:09 Ответить
Голос пішов в ср...у.
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29.07.2021 16:46 Ответить
Раптово пропав "Голос"- буває. От тільки схоже, що назавжди.
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29.07.2021 16:49 Ответить
Ну, тепер головне до кінця каденції депутатських мандатів "капусти" гарно нарубати...Ганьба "Голосу" і Вакарчуку ! Люди вам довірилися,віддали свої голоси, а ви...засранці....! Краще б замість вас "Свобода" зайшла,чи Смєшко,чи Ляшко ! Толку було б більше...
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29.07.2021 16:57 Ответить
Тільки не головний Гебіст Смешко !
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29.07.2021 17:25 Ответить
Та и хер с ним, с тем Голосом! Чи не партия, грызутся там как пауки в банке. Скорее бы уже и Слуги Урода пересрались между собой
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29.07.2021 16:58 Ответить
на наступних виборах Іво Бобула візьміть в команду разом з Кіркоровим
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29.07.2021 17:04 Ответить
Це вже занадто 😀😂😂😂
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29.07.2021 17:27 Ответить
Так их там всего 15, и они исключили половину, короче по факту этой партии уже нет.
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29.07.2021 17:14 Ответить
Там Рахманин вроде адекватный.Где он?
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29.07.2021 17:22 Ответить
Нормальний не піде в партію Сяви за пінчуковське бабло !
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29.07.2021 17:26 Ответить
Очистили свои ряди)
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29.07.2021 17:41 Ответить
А вы,друзья,как ни садитесь,все в музыканты не годитесь. Це була цитата,якщо що...
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29.07.2021 17:47 Ответить
Это фактическая ликвидация партии "Голос" по заказу олигархов и тех, кто за ними стоит. Интересно только откуда взялась эта Рудик?
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29.07.2021 17:57 Ответить
Отже, є шанс, що в Україні з'явиться політична партія, за яку не соромно буде голосувати.
Досить з нас блазнів і бариг!
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29.07.2021 18:37 Ответить
вляпався в лайно славік....і не кається...
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29.07.2021 19:51 Ответить
Славко наивен как могольский юноша и попользовали его олигархи как лоха..... ещё раз убе-
дился что ни одного олигарха во власти (или его подсадных) быть не должно вот только как
это сделать...........
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29.07.2021 20:47 Ответить
Пінчуку щось не фортить з партєйками
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29.07.2021 21:43 Ответить
знатная стерва ця Рудик а была то просто дояркой
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29.07.2021 21:47 Ответить
Це порнографія, а не партія + тепер алергія на Славка депутата-співака.
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29.07.2021 21:56 Ответить
Взагалі-то Вакарчук здався без бою. І тепер на ньому хрест не тільки як на політику, але і на співаку...
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29.07.2021 22:36 Ответить
"голос" як партія відсутня більше року в соціологічних дослідженнях про,що мова?
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30.07.2021 09:21 Ответить
 
 