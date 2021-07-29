З'їзд "Голосу" виключив із партії сімох народних депутатів, - Рудик. СПИСОК

На сьогоднішньому з'їзді партії "Голос" сім народних депутатів виключили з її складу.

Про це, як інформує кореспондент Цензор.НЕТ, на пресконференції заявила голова партії "Голос" Кіра Рудик.

"Це Устинова, Стефанишина, Лозинський, Юрчишин, Бобровська, Цабаль і Клименко", - сказала вона.

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За словами Рудик, їй, як голові партії, висловили підтримку 86% присутніх на з'їзді.

Глава "Голосу" розповіла, що відзвітувала перед однопартійцями за виконану роботу.

Також, як зазначила Рудик, відбулася заміна двох членів політради партії.

Відповідаючи на питання журналістів, Рудик спростувала інформацію, що не всі делегати були допущені на з'їзд.

Зі свого боку лідер фракції "Голос" у Верховній Раді Ярослав Железняк підкреслив, що з'їзд минув спокійно - "в нормальній, дружній атмосфері".