З'їзд "Голосу" виключив із партії сімох народних депутатів, - Рудик. СПИСОК
На сьогоднішньому з'їзді партії "Голос" сім народних депутатів виключили з її складу.
Про це, як інформує кореспондент Цензор.НЕТ, на пресконференції заявила голова партії "Голос" Кіра Рудик.
"Це Устинова, Стефанишина, Лозинський, Юрчишин, Бобровська, Цабаль і Клименко", - сказала вона.
За словами Рудик, їй, як голові партії, висловили підтримку 86% присутніх на з'їзді.
Глава "Голосу" розповіла, що відзвітувала перед однопартійцями за виконану роботу.
Також, як зазначила Рудик, відбулася заміна двох членів політради партії.
Відповідаючи на питання журналістів, Рудик спростувала інформацію, що не всі делегати були допущені на з'їзд.
Зі свого боку лідер фракції "Голос" у Верховній Раді Ярослав Железняк підкреслив, що з'їзд минув спокійно - "в нормальній, дружній атмосфері".
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,коли його позбавили депутатського мандату.
І тут увірвався Порошенко весь в сльозах і соплях - Тимошенко-...
https://www.facebook.com/watch/?v=1968576666689667
Про Киру Рудык мало кто знал, правда потом оказалось, что это протеже олигарха Пинчука, которая спелась хорошо с Офисом Президента Ермаком.
"Голос" для меня умер.
ёжик
и туман
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом.
Все кто были нормальные в голосе, те и свалили из партии. Теперь у рудик развязаны руки и она сможет с чистой совестью голосовать по звонку от дерьмака. Ведь как известно - грязные деньги не воняют
Ти дописуєш за гроші Рошена. І це не так смердить?
Досить з нас блазнів і бариг!
дился что ни одного олигарха во власти (или его подсадных) быть не должно вот только как
это сделать...........