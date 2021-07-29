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Строительство 19 ледовых арен стартует в регионах Украины, - замглавы ОП Тимошенко

Строительство 19 ледовых арен стартует в регионах Украины, - замглавы ОП Тимошенко

В регионах планируют построить 19 ледовых арен. Строительство стартует в этом году и в активную фазу войдет в 2022.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в ходе Всеукраинского форума "Украина 30. Децентрализация" заявил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

"Мы начали новый проект строительства хоккейных ледовых арен, в которых можно будет заниматься фигурным катанием и хоккеем. Это 19 ледовых арен в наших регионах. И это строительство начинается уже, я надеюсь, в этом году и в активную фазу войдет в следующем 2022 году", - рассказал он.

По словам замглавы ОП, ориентировочная стоимость проекта составляет 5,4 млрд гривен, из которых из государственного бюджета будет выделено финансирование в размере 4,7 млрд.

Кроме того, в рамках президентской программы "Большая стройка" в 2021 году будут построены и реконструированы 94 стадиона. В 2020 году было восстановлено 99 спортивных арен. Параллельно ведется также реконструкция и строительство бассейнов. В этом году работы ведутся уже на 38 объектах водной спортивной инфраструктуры.

Отмечается, что отдельным проектом стала реконструкция ДЮСШ и спортивных интернатов: "В Украине практически в каждом регионе есть спортивные интернаты, где учатся дети, и фактически потом идут в профессиональный спорт. Они действительно в ужасном состоянии. Именно поэтому буквально вчера мы завершили согласование концепции развития этих интернатов в начинаем их реконструкцию".

Всего планируется реконструировать 18 спортинтернатов и 100 ДЮСШ в каждом регионе Украины.

Отдельно запланировано также строительство 10 тыс. спортивных площадок практически в каждом дворе в Украине.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко заявил о старте программы "Здоровая Украина", которая реализуется совместными усилиями Офиса Президента и Министерств здравоохранения, молодежи и спорта, а также образования и науки.

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Автор: 

ледовая арена (3) Тимошенко Кирилл (432) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+29
Идиоты конченые. Арены ледовые в стране, где нет мусороперерабатывающих заводов, где дорог нормальных нет, где пенсионеры выживают на копейки, а медицина разрушена до основания - все платно и недоступно, где идет война и нет достаточного количества высокоточного дистанционного оружия, чтобы наши защитники не погибали каждый день, а им арены, *****. Геть, падлы, из власти!
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29.07.2021 16:25 Ответить
+27
Вошли во вкус сволочи зеленые...воровать уже готовы на чем угодно...рыги нервно курят в сторонке..
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29.07.2021 16:16 Ответить
+15
этто крутто...атдыхать...а работать и воевать когда?
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29.07.2021 16:17 Ответить
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Вошли во вкус сволочи зеленые...воровать уже готовы на чем угодно...рыги нервно курят в сторонке..
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29.07.2021 16:16 Ответить
Идиоты конченые. Арены ледовые в стране, где нет мусороперерабатывающих заводов, где дорог нормальных нет, где пенсионеры выживают на копейки, а медицина разрушена до основания - все платно и недоступно, где идет война и нет достаточного количества высокоточного дистанционного оружия, чтобы наши защитники не погибали каждый день, а им арены, *****. Геть, падлы, из власти!
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29.07.2021 16:25 Ответить
Дороги можна б було і не згадувати у своєму опусі бо вони стали досить пристойні у останній час...
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29.07.2021 20:24 Ответить
Где это пристойные? У тебя в Буркинафасо?
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29.07.2021 22:19 Ответить
У нас, в Україні, твоє москальське буркінафасо нас не цікавить...))
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30.07.2021 20:04 Ответить
А ты как раз и есть ольгинец, потому что я как раз из Украины и пишу в Цензоре уже 100 лет, а ты залетное кацапское лайно.
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30.07.2021 20:33 Ответить
Ого)) сто років брешеш)) да вы батенька горєц...))))))))
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31.07.2021 21:36 Ответить
Я пишу людям правду, а ты забежавшая сюда гнида брехливая и гадящая на честных комментаторов. Вон!
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01.08.2021 12:12 Ответить
Ты, товарищ, Гудман, оглянись вокруг, а не пой дифирамбы с намеком на тех, кто увел великi кошти на этих стройках! Зеленский (или его окружение), как человек совка, в чем можно уже многократно убедиться, хорошо понимает, что увести на стройке - это проше простого, где невозможно учесть, а тендеры уже прочно ушли в историю 2х-летней давности. Эти "кремлевские мечтатели" украинского розлива настолько оторвались от реальной жизни, что не могут понять, что подобного рода инициативы во время массового обнищания народа приведут в итоге на плаху всю эту зе-кодлу (о светлом будущем для Украины, даже не думают - их "якорит" от полной величественной невесомости вполне земное бабло, которого, как известно, никогда не бывает мало, особенно, когда, предположительно закрадывается чувство о "грандиозном шухере", как одном из вариантов развития... самосовершенствования.
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29.07.2021 23:33 Ответить
Ты, тавариісч, *** Nа, казочки про дєрєбан на будівництвах мені нє розповідай) я знаю как освоїть кошти і ми нє дєбіли мєчтатєлі, як ти...))))
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30.07.2021 20:09 Ответить
Он бот конченый, а не товарищ.
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01.08.2021 12:13 Ответить
Два кінчених бухаря тебе зробили)) під парканом, десь у кандалакші...)))
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08.08.2021 16:22 Ответить
Твой ответ подтверждает мои слова на 100%
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08.08.2021 19:06 Ответить
этто крутто...атдыхать...а работать и воевать когда?
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29.07.2021 16:17 Ответить
наш навчиться стояти на коньках і тоді
путіну не уникнути поразки у нічному матчі в сочі
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29.07.2021 17:19 Ответить
Врачи все и так живут за взятки, а коронавируса не существует. Даойж ледовые арены!
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29.07.2021 16:23 Ответить
Надеюсь, эти замечательные арены строятся в долг, под ОВГЗ процентов 15%?
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29.07.2021 16:21 Ответить
А как же? Он же не лох, ему 42+1 годика!
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29.07.2021 16:22 Ответить
Дайошь аквапарк на каждой улице!
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29.07.2021 16:21 Ответить
И диснейленд в каждом селе!
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29.07.2021 16:23 Ответить
Верю! Вот теперь верю, что эпоха бидности подолана! Все остальные проблемы решены! Страна стоит раком перед МВФ чисто шоб ледяных арен настроить...
На следующих выборах голосую за Зелю. Такого "паприколу" я никогда в жизни не видел .
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29.07.2021 16:21 Ответить
Будівництво 19 льодових арен стартує в регіонах України, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7909
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29.07.2021 20:51 Ответить
Говно строит якутский скульптор...,фирма Шапито заплатит с вашего кармана еще пару десятков объектов из говна...
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29.07.2021 16:22 Ответить
73 % баранов выбрали себе кумира...
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29.07.2021 16:24 Ответить
ПАЦАНЫ!!! Я теперь понял нахера Зеля покупает ледокол!!!!!!
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29.07.2021 16:25 Ответить
Вот чего нам сейчас остро не хватает, так это ледовых арен! 19 мало. Надо бы штук 100-150 на каждую область. Финансы? да в ковидном фонде возьмите! Оборонный бюджет можно пересмотреть, а то солдаты слишком много получать стали. Война закончилась, а они жируют.
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29.07.2021 16:25 Ответить
Ясный перец, на субсидиях и пенсиях много не украдешь, а на таких стройках и внукам ворованного хватит.
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29.07.2021 16:27 Ответить
Знаю я одного талантливого строителя ледовых арен в каждом колхозе. Так сейчас он зарабатывает тем, что иракцев в Литву Боингами завозит.
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29.07.2021 16:27 Ответить
Побудуйте краще спортивні зали по школах. Чи може зе мріє про лаври великих хокеїстів, на кшталт ху.йла з кацапії та лукашенка?
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29.07.2021 16:27 Ответить
В ***** на кожні дачі є льодова арена. Лукашенка теж любить погратись у хокей. Зейло теж зібрався у цю "теплу" компанію?
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29.07.2021 16:29 Ответить
Путлер приказал Вселенскому Православному Патриарху Варфоломею приезжать в Киев на торжества по случаю 1033 годовщины Крещения Киевской Руси...,
Быдло мавзолейное, а вы то тут причем?Между 988 годом и год образования Мацковии в 1237 году Ханом Батыем прошло 3 столетия ...Дятлы блин...у вас точно башню снесло в Мавзоллее... страна Идиотов...
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29.07.2021 16:30 Ответить
короче... уже даже не смешно
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29.07.2021 16:30 Ответить
И трупы будет теперь куда складывать, если шо
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29.07.2021 16:31 Ответить
Распиииил, распииииил, да здравствует распиииил!
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29.07.2021 16:32 Ответить
19 ледовых арен! Это ж **** как нужно хотеть украсть много денег, чтобы понастраивать столько бесполезных площадок!
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29.07.2021 16:34 Ответить
"Отдельно запланировано также строительство 10 тыс. спортивных площадок практически в каждом дворе в Украине"

а 10 000 спорт площадок не смущает?
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29.07.2021 16:47 Ответить
Зі спортмайданчиками простіше, вони практично є, підфарбувати і табличку з виборів "Зе-команда" наліпити.
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29.07.2021 16:53 Ответить
проще. но 10 000. это ж сколько они на них бабла распилят...явно не по тысяче на стройплощаку
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29.07.2021 17:00 Ответить
Що значить скільки, все розпилять, весь бюджет + займ.
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29.07.2021 17:03 Ответить
Ну накінець! Бо нарід вже вкінець розімлів від солодкого диття. Тепер буде де охолонути!
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29.07.2021 16:35 Ответить
нахуа это всё!???
в воюющей, доведённой до нищеты зекомандой, стране сорить одолженными "у Китая" деньгами, не на оборону и укрепление Украины, а "строить замки на песке", шоб лохторат выбрал безродного дебила-наркомана на второй срок.. ему хватит уже за первый - сидеть, если в правовом государстве, до конца дней своих..
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29.07.2021 16:35 Ответить
Это для мацковского цирка на льду- будут руцкий мир привозить и показывать 😀😀😀
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29.07.2021 17:06 Ответить
Краще за ці самі кошти зробіть 3-4 військові шпиталі (за стандартами США, а краще - Ізраїлю, з відповідним устаткуванням та фінансуванням)! (ІМХО)
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29.07.2021 16:37 Ответить
А когда цирки начнём строить? Или тот, что на Банковой, удовлетворяет потребности всей страны?
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29.07.2021 16:39 Ответить
я вот задумался... живу и чего же мне в жизни все-таки не хватает, дешевого электричества, качественных продуктов, качественного образования для ребенка, медицины, которая лечит а не семейного доктора "ты еще жив?", перспектив, достойной оплаты моего труда, доступный автомобиль и доступное жилье... ан нет.. оказывается мне ледовой гребаной арены не хватало!
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29.07.2021 16:39 Ответить
Це все добре.
Гроші на обслуговування всього цього добра вже є?
В смт Любар, житомирської обл вже почали будувати басейн, правда школа посеред містечка недобудована стоїть більше 20 років.
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29.07.2021 16:53 Ответить
От і зашибісь, тепер в Любарі буде хокейна команда і льодовий майданчик, правда лікарні не буде.
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29.07.2021 16:54 Ответить
А киевская будет встречать свой юбилей недостроя?
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29.07.2021 16:59 Ответить
"Слуги" готовы хоть в Антарктиде Завод по производству СНЕГА построить - лишь бы бабло РАСПИЛИТЬ!!!
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29.07.2021 17:01 Ответить
Так розумію, що Укроборонпром отримає заказ на млн клюшок.
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29.07.2021 17:06 Ответить
19 льодових арен , 200 лікарень , мільярд дерев , 3 аеропорти ,, польоти на екскурсії в Альфа Центавру .!!! І многоє другоє . .

Будівництво 19 льодових арен стартує в регіонах України, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7879 .
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29.07.2021 17:13 Ответить
Я 28 років живу на півдні України, район Одеси. Об'єктивно у нас температура нижче 0 буває місяць за рік. На чорта нам всі ці льодові арени,? Ми не в Фінляндії.
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29.07.2021 17:41 Ответить
Вот это правильно! Делайте, ребята на благо народа и будущих поколений! Не обращайте внимания на вопли обгадившихся в прошлом чинуш! Они понимают, что открытие всякого нового объекта- это еще один шаг, отдаляющий их от такой вожделенной власти!
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29.07.2021 17:42 Ответить
Открою секрет - все они будут платными на благо, а платить лечебным гашишем + налогом за повию.
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29.07.2021 17:51 Ответить
Когда их построят- потом посмотрим! Я на кофейной гуще не гадаю. А то, что будут строить- это здорово!!!
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29.07.2021 18:03 Ответить
Так же, как и сажать 1 лярд деревьев. К стати не подскажешь скока уже ты в месте с ************ высадил миллионов саженцов?
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29.07.2021 18:35 Ответить
Будь уверен-посадят! Сказали-посадят!
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29.07.2021 20:55 Ответить
Только вырубят один лярд деревьев, под это строительство и сразу стартует строительство арен.
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29.07.2021 17:49 Ответить
И как ты это просчитал? Поделись, если не скупой.
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29.07.2021 18:04 Ответить
Вам нечем крыть, ребята! Вы можете только матом!( как это у вас принято в расее). У вас ни аргументов , ни фактов! Сливайте воду!
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29.07.2021 18:07 Ответить
Мне кажется, что откаты К.Тимошенко и Ко уже не влезут в банки Дубая, куда он летал на Новый Год прятать бабло....
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29.07.2021 18:09 Ответить
Все проблемы решены, народ благоденствует, страна процветает... Чего ещё не хватает ? Правильно, - фигурного катания. Ну ещё, конечно, пару-тройку ледоколов прикупить. А почему бы и нет ? Бюджет у нас необъятный, внешних долгов нет и кредиты отдавать не нужно.
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29.07.2021 18:24 Ответить
Посмотри: кто , на чем, и с какой интенсивностью ездит на улицах. Любого из них спроси: хорошо ли он живет? Уверяю, скажет, что нет! Об этом знают все: и на низах и на верхах. Поэтому всякие стенания- это не продуктивно! Единственная категория действительно бедствующих в Украине, -это пенсионеры старшего поколения. Им нужна помощь!
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29.07.2021 18:50 Ответить
Пир во время чумы. Какие ледовые арены?
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29.07.2021 19:07 Ответить
Навіщо нам спорт, коли гине ціла країна? Скоро вже не буде кому ходити на ці арени!! Зелені шмарклі продалися кацапам!!
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29.07.2021 19:52 Ответить
Мабуть, Народ України (це той, що платить цим вилупкам зарплату і за чиї гроші вони усе "будують") не підтримає такого марнотратства.
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29.07.2021 20:24 Ответить
Країна потребує рятунку - передусім Армія(напередодні великої війни) і Медицина Напередодні чергової пандемії).
Льодові арени - то патологічні фантазії хворих мізків обдолбаних аморалів.
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29.07.2021 21:27 Ответить
Боже!
Врятуй нашу Україну від Зє-банаріума.
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29.07.2021 23:04 Ответить
И на хрена Зеленскому эти девятьнадцать ледовых арен ?? В каждой области вою задницу остужать? Придурки, сантехники и и кухарки!
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30.07.2021 14:39 Ответить
 
 