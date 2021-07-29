Строительство 19 ледовых арен стартует в регионах Украины, - замглавы ОП Тимошенко

В регионах планируют построить 19 ледовых арен. Строительство стартует в этом году и в активную фазу войдет в 2022.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в ходе Всеукраинского форума "Украина 30. Децентрализация" заявил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

"Мы начали новый проект строительства хоккейных ледовых арен, в которых можно будет заниматься фигурным катанием и хоккеем. Это 19 ледовых арен в наших регионах. И это строительство начинается уже, я надеюсь, в этом году и в активную фазу войдет в следующем 2022 году", - рассказал он.

По словам замглавы ОП, ориентировочная стоимость проекта составляет 5,4 млрд гривен, из которых из государственного бюджета будет выделено финансирование в размере 4,7 млрд.

Кроме того, в рамках президентской программы "Большая стройка" в 2021 году будут построены и реконструированы 94 стадиона. В 2020 году было восстановлено 99 спортивных арен. Параллельно ведется также реконструкция и строительство бассейнов. В этом году работы ведутся уже на 38 объектах водной спортивной инфраструктуры.

Отмечается, что отдельным проектом стала реконструкция ДЮСШ и спортивных интернатов: "В Украине практически в каждом регионе есть спортивные интернаты, где учатся дети, и фактически потом идут в профессиональный спорт. Они действительно в ужасном состоянии. Именно поэтому буквально вчера мы завершили согласование концепции развития этих интернатов в начинаем их реконструкцию".

Всего планируется реконструировать 18 спортинтернатов и 100 ДЮСШ в каждом регионе Украины.

Отдельно запланировано также строительство 10 тыс. спортивных площадок практически в каждом дворе в Украине.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко заявил о старте программы "Здоровая Украина", которая реализуется совместными усилиями Офиса Президента и Министерств здравоохранения, молодежи и спорта, а также образования и науки.

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