Google оштрафовали в России за отказ хранить данные внутри страны

Мировой интернет-гигант власти РФ обязали выплатить штраф в 3 млн рублей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское издание "Коммерсант".

"Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ, компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн руб.", - сообщила пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук.

Штраф по этому обвинению компании выписывается впервые. Ранее Google обязывали выплатить крупные суммы за отказ удалять запрещенную информацию.

Теперь штрафы за отказ хранить данные на территории РФ грозят Twitter и Facebook. Эти компании могут заплатить до 18 млн рублей каждая.

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