Google оштрафовали в России за отказ хранить данные внутри страны
Мировой интернет-гигант власти РФ обязали выплатить штраф в 3 млн рублей.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское издание "Коммерсант".
"Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ, компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн руб.", - сообщила пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук.
Штраф по этому обвинению компании выписывается впервые. Ранее Google обязывали выплатить крупные суммы за отказ удалять запрещенную информацию.
Теперь штрафы за отказ хранить данные на территории РФ грозят Twitter и Facebook. Эти компании могут заплатить до 18 млн рублей каждая.
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На сРачке. Не звизди, касаб. Никаких "зеркалных" серверов США не держит на паРаше.
Гугл замечен в подсматривании приватных данных своих клиентов, у них в этом плане не сильно хорошая репутация. И вполне может быть, что они не хотят ещё больше извазюкаться в грязи, когда приватные данные клиентов будет смотреть не только гугл, но и товарищ майор. Причём последствия просмотра товарищем майором станут известны сразу и громко.
Причини очевидні, та ще й )(уйло постійно торочить, що потрібен чебурнет, бо вороги слідкують за расієй. https://censor.net/ru/user/95438
Нужно просто игнорировать требования Рашки, не платить, не открывать своего офиса. Пусть Рашка сама отключает, если хочет.
Тому і бани почастішали.
цікаво, для чого?
а, вони її продають!!!!
"Гугл" найдёт как поиметь кремль в ответ - можно не сомневаться, у кого больше
фантазии и технологий.