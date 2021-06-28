Зеленский подписал закон о введении "налога на Google"
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о налогообложении электронных услуг нерезидентов.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Закон был принят Верховной Радой 3 июня. Документ определяет особый порядок налогообложения налогом на добавленную стоимость компаний-нерезидентов, предоставляющих электронные услуги украинцам.
"Это позволит увеличить поступления в государственный бюджет от НДС. Такие правила налогообложения уже становятся обычной практикой в иностранных государствах, например в странах Европейского Союза, Австралии, Беларуси, Казахстане и тому подобное", – сказано в сообщении на сайте президента.
Отмечается, что иностранные компании, которые поставляют украинцам электронные услуги, будут обязаны зарегистрироваться плательщиками налога на добавленную стоимость по упрощенной процедуре через специальный электронный сервис, если общая сумма от осуществления соответствующих операций превышает 1 млн грн в год. Нерезиденты будут заполнять упрощенную отчетность в электронной форме на украинском или английском языке.
При этом с 1 января 2022 года отменяется НДС при оплате украинскими компаниями услуг по производству или распространению рекламы за рубежом.
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