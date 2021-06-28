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Зеленский подписал закон о введении "налога на Google"

Зеленский подписал закон о введении

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о налогообложении электронных услуг нерезидентов.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Закон был принят Верховной Радой 3 июня. Документ определяет особый порядок налогообложения налогом на добавленную стоимость компаний-нерезидентов, предоставляющих электронные услуги украинцам.

"Это позволит увеличить поступления в государственный бюджет от НДС. Такие правила налогообложения уже становятся обычной практикой в иностранных государствах, например в странах Европейского Союза, Австралии, Беларуси, Казахстане и тому подобное", – сказано в сообщении на сайте президента.

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Отмечается, что иностранные компании, которые поставляют украинцам электронные услуги, будут обязаны зарегистрироваться плательщиками налога на добавленную стоимость по упрощенной процедуре через специальный электронный сервис, если общая сумма от осуществления соответствующих операций превышает 1 млн грн в год. Нерезиденты будут заполнять упрощенную отчетность в электронной форме на украинском или английском языке.

При этом с 1 января 2022 года отменяется НДС при оплате украинскими компаниями услуг по производству или распространению рекламы за рубежом.

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Автор: 

Google (136) закон (3177) Зеленский Владимир (20343) налоги (3238) нерезидент (4)


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Топ комментарии
+44
Відвертий дегенерат.
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28.06.2021 20:24
+41
Янтарь и табак когда налогом обложат или никогда?
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28.06.2021 20:20
+37
вот пид@р...
73% жрите лохи позорные
а осенью, совсем скоро скоро, вам прилетит от вашего Зеленского ещё +30% к коммуналке и + 200% к электричеству....
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28.06.2021 20:27
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Цікаво, що сам пан Зе не дуже охоче сплачував податки зі свого шапіто... І суми мізерні, і офшорів - вагон.
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29.06.2021 10:51 Ответить
коли я заплачу податок на гугл і тей самий гугл не буде працювати чи "глючити", то я офіційно зможу подати заявку про нероботу сервісу в державні органи (верховна Рада, поліція, президент чи суд)?
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29.06.2021 11:45 Ответить
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