Зеленський підписав закон про запровадеження "податку на Google"

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про оподаткування електронних послуг нерезидентів.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Закон був прийнятий Верховною Радою 3 червня. Документ визначає особливий порядок оподаткування податком на додану вартість компаній-нерезидентів, які надають електронні послуги українцям.

"Це дасть змогу збільшити надходження до державного бюджету від ПДВ. Такі правила оподаткування вже стають звичною практикою в іноземних державах, наприклад у країнах Європейського Союзу, Австралії, Білорусі, Казахстані тощо", - сказано в повідомленні на сайті президента.

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Зазначається, що іноземні компанії, які постачають українцям електронні послуги, будуть зобов'язані зареєструватися платниками податку на додану вартість за спрощеною процедурою через спеціальний електронний сервіс, якщо загальна сума від здійснення відповідних операцій перевищує 1 млн грн на рік. Нерезиденти складатимуть спрощену звітність в електронній формі державною або англійською мовою.

При цьому з 1 січня 2022 року скасовується ПДВ при оплаті українськими компаніями послуг з виробництва або розповсюдження реклами за кордоном.