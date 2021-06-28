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Зеленський підписав закон про запровадеження "податку на Google"

Зеленський підписав закон про запровадеження

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про оподаткування електронних послуг нерезидентів.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Закон був прийнятий Верховною Радою 3 червня. Документ визначає особливий порядок оподаткування податком на додану вартість компаній-нерезидентів, які надають електронні послуги українцям.

"Це дасть змогу збільшити надходження до державного бюджету від ПДВ. Такі правила оподаткування вже стають звичною практикою в іноземних державах, наприклад у країнах Європейського Союзу, Австралії, Білорусі, Казахстані тощо", - сказано в повідомленні на сайті президента.

Також читайте: Рада запровадила "податок на Google"

Зазначається, що іноземні компанії, які постачають українцям електронні послуги, будуть зобов'язані зареєструватися платниками податку на додану вартість за спрощеною процедурою через спеціальний електронний сервіс, якщо загальна сума від здійснення відповідних операцій перевищує 1 млн грн на рік. Нерезиденти складатимуть спрощену звітність в електронній формі державною або англійською мовою.

При цьому з 1 січня 2022 року скасовується ПДВ при оплаті українськими компаніями послуг з виробництва або розповсюдження реклами за кордоном.

Автор: 

Google (702) закон (2830) Зеленський Володимир (23810) податки (3832) нерезидент (9)


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Топ коментарі
+44
Відвертий дегенерат.
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28.06.2021 20:24
+41
Янтарь и табак когда налогом обложат или никогда?
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28.06.2021 20:20
+37
вот пид@р...
73% жрите лохи позорные
а осенью, совсем скоро скоро, вам прилетит от вашего Зеленского ещё +30% к коммуналке и + 200% к электричеству....
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28.06.2021 20:27
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Цікаво, що сам пан Зе не дуже охоче сплачував податки зі свого шапіто... І суми мізерні, і офшорів - вагон.
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29.06.2021 10:51 Відповісти
коли я заплачу податок на гугл і тей самий гугл не буде працювати чи "глючити", то я офіційно зможу подати заявку про нероботу сервісу в державні органи (верховна Рада, поліція, президент чи суд)?
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29.06.2021 11:45 Відповісти
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