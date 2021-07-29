Google оштрафували в Росії за відмову зберігати дані всередині країни

Світовий інтернет-гігант влади РФ зобов'язали виплатити штраф у 3 млн рублів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське видання "Коммерсант".

"Google LLC визнаний винним в скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ, компанії призначено покарання у вигляді адміністративного штрафу в розмірі 3 млн руб.", - повідомила прессекретар Таганського суду Москви Зульфія Гуринчук.

Штраф за цим звинуваченням компанії виписується вперше. Раніше Google зобов'язували виплатити великі суми за відмову видаляти заборонену інформацію.

Тепер штрафи за відмову зберігати дані на території РФ загрожують Twitter і Facebook. Ці компанії можуть заплатити до 18 млн рублів кожна.

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