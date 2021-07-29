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Google оштрафували в Росії за відмову зберігати дані всередині країни

Google оштрафували в Росії за відмову зберігати дані всередині країни

Світовий інтернет-гігант влади РФ зобов'язали виплатити штраф у 3 млн рублів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське видання "Коммерсант".

"Google LLC визнаний винним в скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ, компанії призначено покарання у вигляді адміністративного штрафу в розмірі 3 млн руб.", - повідомила прессекретар Таганського суду Москви Зульфія Гуринчук.

Штраф за цим звинуваченням компанії виписується вперше. Раніше Google зобов'язували виплатити великі суми за відмову видаляти заборонену інформацію.

Тепер штрафи за відмову зберігати дані на території РФ загрожують Twitter і Facebook. Ці компанії можуть заплатити до 18 млн рублів кожна.

Також читайте: Трамп подає в суд на Facebook, Twitter і Google

Google (710) росія (66461) штраф (1892)


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Топ коментарі
+23
Пришло время внедрять Чебурнет!
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29.07.2021 16:53 Відповісти
+16
Москалі пресують соціальні мережі, щоб ті пресували українців.
Тому і бани почастішали.
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29.07.2021 16:56 Відповісти
+13
Напугали ежа голой задницей. Гугл поосто размажет эти расходы по мордорским рекламодателям.
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29.07.2021 16:59 Відповісти
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чьо удумалі, окаянниє!
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29.07.2021 16:53 Відповісти
Пришло время внедрять Чебурнет!
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29.07.2021 16:53 Відповісти
нет, они от барышей не откажутся, лучше сдадут логи ***** прямо в руки
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29.07.2021 17:43 Відповісти
Американская компания Гугл (США: Маунтин-Вью, Калифорния), подчиняющаяся законам США, станет хранить личные данные пользователей на Московии, чтобы предоставить их фсб "россии"? Ну разве что во влажных мечтах Московии.
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30.07.2021 01:54 Відповісти
зеркалные сервера находятся на рачке...
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30.07.2021 11:52 Відповісти
"зеркалные сервера находятся на рачке..."

На сРачке. Не звизди, касаб. Никаких "зеркалных" серверов США не держит на паРаше.
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30.07.2021 18:47 Відповісти
Тебе-то откуда известно, лапоть?
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31.07.2021 08:26 Відповісти
Гуглу надо, надо выплатить штраф И ***** уйти из *********, а вернуться уже за баксы.
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29.07.2021 16:55 Відповісти
вы думаете гугл там чисто из чилавеколюбия сидит?
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29.07.2021 16:56 Відповісти
Думаю, что в случае разрыва Гугл потеряет 2-3% оборота, а россия весь Гугл с его сервисами. Если бы в моей фирме был клиент, приносящий 2% моего общего дохода и выносящий мозг 24/7, то я бы с удовольствием послал такого клиента на буй собачий ни секунды не сожалея.
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29.07.2021 17:49 Відповісти
Скорее всего даже 2% не потеряют. Но, подозреваю, там другие причины. Скорее всего в масштабах гугла тот штраф настолько мал, что его никто и не заметит.
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30.07.2021 01:26 Відповісти
Ви недооцінюєте жадібність великих корпорацій. Скоріш за все - зроблять для "товариша майора" окремий файл, з правом доступу до всіх данних, що їх потребує "закон", з розташуванням у тій самій Росіі.
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30.07.2021 01:34 Відповісти
Бабло - это ещё не всё. Есть ещё бренд. На моей памяти Эриксон отказался от очень выгодного тендера на поставку 3Ж в Укртелеком именно из-за того, что там надо было давать откаты и попилы, а это бросало тень на их кристально чистую репутацию. И вот они сказали, что им репутация дороже и послали УТ нахер.
Гугл замечен в подсматривании приватных данных своих клиентов, у них в этом плане не сильно хорошая репутация. И вполне может быть, что они не хотят ещё больше извазюкаться в грязи, когда приватные данные клиентов будет смотреть не только гугл, но и товарищ майор. Причём последствия просмотра товарищем майором станут известны сразу и громко.
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30.07.2021 01:42 Відповісти
Лучше чтоб твои данные подсматривала корпорация (им это нужно для рекламы), чем подсматривал российский гэбэшник, который твои данные использует против тебя
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30.07.2021 05:10 Відповісти
это вне всякого сомнения
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30.07.2021 11:06 Відповісти
https://censor.net/ru/user/95438

Причини очевидні, та ще й )(уйло постійно торочить, що потрібен чебурнет, бо вороги слідкують за расієй. https://censor.net/ru/user/95438
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30.07.2021 01:59 Відповісти
Зачем платить, уходить?
Нужно просто игнорировать требования Рашки, не платить, не открывать своего офиса. Пусть Рашка сама отключает, если хочет.
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29.07.2021 18:34 Відповісти
Москалі пресують соціальні мережі, щоб ті пресували українців.
Тому і бани почастішали.
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29.07.2021 16:56 Відповісти
Напугали ежа голой задницей. Гугл поосто размажет эти расходы по мордорским рекламодателям.
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29.07.2021 16:59 Відповісти
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30.07.2021 02:06 Відповісти
Ніпонял. У кацапів же Яндекс.
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29.07.2021 17:05 Відповісти
У всіх, хто встановив "Вінду" десятої серіі - той "Яндекс" вшито в програмне ядро "вінди", і відключити його - зась. От українцям щастя.
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30.07.2021 01:37 Відповісти
Яндекс вшит в ядро операционки? Лучше не комментировать, если не компетентен.
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31.07.2021 09:26 Відповісти
Фсб уже и подвал для гугловских данных подготовила. А они вишь как.
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29.07.2021 17:11 Відповісти
мало 3 млн, нужно 3 млрд. чтобы "гуглу" невыгодно стало ошиваться на паРаше.
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29.07.2021 17:18 Відповісти
так як я зрозумів, що браузери зберають інформацію про користувачів
цікаво, для чого?
а, вони її продають!!!!
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29.07.2021 17:19 Відповісти
без этого в твоей ленте будет такой шлак, что ты взвоешь... или пропаганда парашки которая будет пихать проплаченные посты не жалея на это денег. а так гугл просекает что ты сказал рукин куйло, и не показывает тебе это
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29.07.2021 19:14 Відповісти
Какой-то штраф смешной.
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29.07.2021 17:40 Відповісти
Для путина главное залллупиться - у него месячные. И с Крымом было так же.
"Гугл" найдёт как поиметь кремль в ответ - можно не сомневаться, у кого больше
фантазии и технологий.
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29.07.2021 18:09 Відповісти
"Гугл" просто брезгует: это как сдавать пальто в раздевалке бабке с алкогольным носом, который она сунет в каждый карман. И занесёт вшей и гепатит.
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29.07.2021 18:05 Відповісти
Дело тут не в месте хранения, а в доступе и контролле. Все социальные сети зарабатывают на личных данных. Вот и ФСБ РФ тоже хочет получить доступ хотябы к данным своих граждан.
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29.07.2021 18:07 Відповісти
ОТКЛЮЧАЙТЕ СВИФТ ЭТИМ ПДРАМ !!!
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29.07.2021 18:28 Відповісти
И ютюб заберите, шобы кацапам было меньше где срать
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29.07.2021 18:36 Відповісти
Ютуб - без возможности комментировать - пусть смотрят на мир и читают, что про них пишут.
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29.07.2021 19:19 Відповісти
а не простіше пі де рашку взагалі відключити від зовнішньго свіду і нехай продовжують "щи лаптями хлебать"
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29.07.2021 19:34 Відповісти
Google оштрафували в Росії за відмову зберігати дані всередині країни - Цензор.НЕТ 4353
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29.07.2021 20:49 Відповісти
А як там ваш "Гугель" мапу України, в самій рашці малює? З нашим-ненашим Кримом у складі Ресурсної Федерастиї, чи то відносить до "тимчасово оккупованої территорії" України?
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30.07.2021 01:31 Відповісти
 
 