Google оштрафували в Росії за відмову зберігати дані всередині країни
Світовий інтернет-гігант влади РФ зобов'язали виплатити штраф у 3 млн рублів.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське видання "Коммерсант".
"Google LLC визнаний винним в скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ, компанії призначено покарання у вигляді адміністративного штрафу в розмірі 3 млн руб.", - повідомила прессекретар Таганського суду Москви Зульфія Гуринчук.
Штраф за цим звинуваченням компанії виписується вперше. Раніше Google зобов'язували виплатити великі суми за відмову видаляти заборонену інформацію.
Тепер штрафи за відмову зберігати дані на території РФ загрожують Twitter і Facebook. Ці компанії можуть заплатити до 18 млн рублів кожна.
Топ коментарі
+23 Red_Sky_On
показати весь коментар29.07.2021 16:53 Відповісти Посилання
+16 Ksenia VB
показати весь коментар29.07.2021 16:56 Відповісти Посилання
+13 Pacersoft Assa
показати весь коментар29.07.2021 16:59 Відповісти Посилання
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На сРачке. Не звизди, касаб. Никаких "зеркалных" серверов США не держит на паРаше.
Гугл замечен в подсматривании приватных данных своих клиентов, у них в этом плане не сильно хорошая репутация. И вполне может быть, что они не хотят ещё больше извазюкаться в грязи, когда приватные данные клиентов будет смотреть не только гугл, но и товарищ майор. Причём последствия просмотра товарищем майором станут известны сразу и громко.
Причини очевидні, та ще й )(уйло постійно торочить, що потрібен чебурнет, бо вороги слідкують за расієй. https://censor.net/ru/user/95438
Нужно просто игнорировать требования Рашки, не платить, не открывать своего офиса. Пусть Рашка сама отключает, если хочет.
Тому і бани почастішали.
цікаво, для чого?
а, вони її продають!!!!
"Гугл" найдёт как поиметь кремль в ответ - можно не сомневаться, у кого больше
фантазии и технологий.