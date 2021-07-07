Трамп подає в суд на Facebook, Twitter і Google
Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що вирішив взяти участь в подачі колективного позову до суду проти компаній Facebook, Twitter і Google, які заборонили йому доступ після нападу його прихильників 6 січня на Конгрес США.
Про це Трамп заявив під час виступу з трибуни у своєму гольф-клубі в штаті Нью-Джерсі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Разом з Інститутом політики "Америка – передусім" я подаю крупний колективний позов проти великих технологічних гігантів, включаючи Facebook, Google і Twitter, а також їхніх керівників", - заявив Трамп.
Він звинуватив компанії в тому, що вони начебто "вийшли з-під контролю". При цьому, Трамп наголосив: якщо вони "забанили" діючого президента США, то "зможуть зробити це з ким завгодно".
Як повідомлялося, акаунти Дональда Трампа були заблоковані у Twitter і Facebook після того, як його прихильники штурмували будівлю Капітолію 6 січня. Тоді загинули люди, а правоохоронні органи США досі продовжують затримувати учасників свавілля.
Соціальні мережі тоді висловили занепокоєння, що Трамп продовжить використовувати їхні платформи, щоби підбурювати до подальшого насильства. Тим не менше, експрезидент продовжував поширювати брехню про вибори 2020 року, безпідставно заявляючи, що переміг, хоча державні та місцеві органи влади, у тому числі, суди, визнали ці заяви бездоказовими.
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Ніби якось наша влада цензурує неприємні про неї факти.
Випадків досить, щоб у це повірити.
Именно этим и хороша Америка.
но вот совок загнали под шконку именно респы.
и да, я вижу шо демократы в два раза меньше веруны чем ремпы. так шо - Хайль Обамка и эта шо любит щериться.
А, если фейсбук, твитер и гугл докажут в суде, что посты Трампа носили экстремистский характер, направленный на узурпацию власти (а это нефиг делать, имея всю историю его высеров), то еще и уголовку на основе прецедента.
Словестный понос.
Чи ви живете на окремій планеті, де немає московитів та їх території, на якій реальні строки отримують люди за пости в мережі? І, мабуть, не чули про звинувачення проти Федини та Звіробій?
А візу до своєї реальності ви видаєте всім, чи треба споживати якісь особливі препарати для цього?
Але те, що вас відправили в спам ще до моєї відповіді, свідчить про те, що асоциативне мислення, яке науковці приписують освіченим людям, не для вас.
Вчиться, дорослішайте і, можливо, вас почнуть ставити в приклад іншим...
Ну, сумасшедший, шо возмёшь. (с)
У Гугла будет что сказать на суде - Трампу очень не понравится.