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Трамп подає в суд на Facebook, Twitter і Google

Трамп подає в суд на Facebook, Twitter і Google

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що вирішив взяти участь в подачі колективного позову до суду проти компаній Facebook, Twitter і Google, які заборонили йому доступ після нападу його прихильників 6 січня на Конгрес США.

Про це Трамп заявив під час виступу з трибуни у своєму гольф-клубі в штаті Нью-Джерсі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Разом з Інститутом політики "Америка – передусім" я подаю крупний колективний позов проти великих технологічних гігантів, включаючи Facebook, Google і Twitter, а також їхніх керівників", - заявив Трамп.

Він звинуватив компанії в тому, що вони начебто "вийшли з-під контролю". При цьому, Трамп наголосив: якщо вони "забанили" діючого президента США, то "зможуть зробити це з ким завгодно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Популярну серед прихильників Трампа соцмережу Parler видалили з Google Play

Як повідомлялося, акаунти Дональда Трампа були заблоковані у Twitter і Facebook після того, як його прихильники штурмували будівлю Капітолію 6 січня. Тоді загинули люди, а правоохоронні органи США досі продовжують затримувати учасників свавілля.

Соціальні мережі тоді висловили занепокоєння, що Трамп продовжить використовувати їхні платформи, щоби підбурювати до подальшого насильства. Тим не менше, експрезидент продовжував поширювати брехню про вибори 2020 року, безпідставно заявляючи, що переміг, хоча державні та місцеві органи влади, у тому числі, суди, визнали ці заяви бездоказовими.

Читайте також: Соцмережа Facebook заблокувала акаунти Трампа до січня 2023 року

Автор: 

Facebook (725) Google (703) США (23043) Twitter (291) соціальні мережі (1186) Трамп Дональд (5806)


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Топ коментарі
+14
Таки нашелся один чувак которого в Гугле забанили..😀
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07.07.2021 21:09
+12
Та да...то что одноклассники или в контакте могут забанить ***** даже фантаст не напишет..😀
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07.07.2021 21:13
+10
ФБ давно пора нагнути. Дуже ********** ця лівацька контора.
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07.07.2021 21:06
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І правильно зробив-давно пора!
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07.07.2021 21:03 Відповісти
На СпортЛотто еще надо!
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07.07.2021 21:03 Відповісти
Я не знаю, але наші користувачі скаржаться на політично вмотивовані бани в ФБ.
Ніби якось наша влада цензурує неприємні про неї факти.
Випадків досить, щоб у це повірити.
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07.07.2021 21:05 Відповісти
Фэйсбук, Твитер, Гугли - это частные компании. Кого хотят, того и банят.
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08.07.2021 09:47 Відповісти
ФБ давно пора нагнути. Дуже ********** ця лівацька контора.
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07.07.2021 21:06 Відповісти
Ну таки частная сеть кого хотят того и банят .аж интересно что из этого выйдет
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07.07.2021 22:17 Відповісти
Заплатють Трампычу штрах в размере 1 доляр и дело в шляпе...
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07.07.2021 21:07 Відповісти
А за что? Даже доллар не заплатят. Пусть пользуется государственными каналами. Он же не платил за регистрацию. Так что даже права покупателя не нарушены.
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08.07.2021 09:50 Відповісти
"если они "забанили" действующего президента США, то "смогут сделать это с кем угодно"
Именно этим и хороша Америка.
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07.07.2021 21:07 Відповісти
Та да...то что одноклассники или в контакте могут забанить ***** даже фантаст не напишет..😀
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07.07.2021 21:13 Відповісти
Таки нашелся один чувак которого в Гугле забанили..😀
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07.07.2021 21:09 Відповісти
Є така поговірка. Коли собаці нема шо робити вона яйка лиже.
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07.07.2021 21:12 Відповісти
Трамп подает в суд на Facebook, Twitter и Google - Цензор.НЕТ 3607
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07.07.2021 21:19 Відповісти
оно правильно, но если читать Антиколорадоса, то Трамп уже почти труп.
но вот совок загнали под шконку именно респы.
и да, я вижу шо демократы в два раза меньше веруны чем ремпы. так шо - Хайль Обамка и эта шо любит щериться.
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07.07.2021 21:22 Відповісти
Один з олігархами бореться,інший-з соцмережами ...
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07.07.2021 21:22 Відповісти
Для профессионального адвоката выигрывать такие дела - это очередная победа в послужном списке
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07.07.2021 21:23 Відповісти
Будет у Трампа полный рот уйов.

А, если фейсбук, твитер и гугл докажут в суде, что посты Трампа носили экстремистский характер, направленный на узурпацию власти (а это нефиг делать, имея всю историю его высеров), то еще и уголовку на основе прецедента.
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07.07.2021 21:45 Відповісти
Idiot detected
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07.07.2021 22:02 Відповісти
Тоді треба насувати …уів всій демократичній партії! Як можна писати такі пости не володіючи доступною для всіх інформацією?!))))
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07.07.2021 22:04 Відповісти
Потому что он без мозгов, у них до сих пор методичка под названием "Трамп - агент кремля."
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07.07.2021 23:16 Відповісти
При чому, вже просто в очі кидається, що агентом Кремля і Пекіна являється дурнуватий старий пень Байден!
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07.07.2021 23:20 Відповісти
Для того что бы это признать, придется же через себя переступить, а это сделать сложнее всего. Хотя, уже все на виду и по делам за время президентства байдена уже всё ясно,но многие так и стоят на своем, жаль их.
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08.07.2021 08:20 Відповісти
Ага. Никак не угомонится старый маразматик. Пусть скажет спасибо, что импичмент не объявили. Так нет - он хочет кончить жизнь в тюрьме за госизмену.
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08.07.2021 09:54 Відповісти
Ти диви, як це нагадує московитів! Тай деяких наших нинішніх "керманичів" нагадує дуже
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07.07.2021 22:06 Відповісти
Что за поток сознания?
Словестный понос.
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07.07.2021 22:11 Відповісти
І скільки вам за цей пост перепало?
Чи ви живете на окремій планеті, де немає московитів та їх території, на якій реальні строки отримують люди за пости в мережі? І, мабуть, не чули про звинувачення проти Федини та Звіробій?
А візу до своєї реальності ви видаєте всім, чи треба споживати якісь особливі препарати для цього?
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08.07.2021 23:19 Відповісти
Що нагадує?!
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07.07.2021 22:14 Відповісти
Алгоритм дій. Особливо після повідомлень з московії про арешти блогерів та знищення мишок.
Але те, що вас відправили в спам ще до моєї відповіді, свідчить про те, що асоциативне мислення, яке науковці приписують освіченим людям, не для вас.
Вчиться, дорослішайте і, можливо, вас почнуть ставити в приклад іншим...
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08.07.2021 23:15 Відповісти
і тут, на цензорі банять за відверту брехню - щоправда, не так часто, як Трампа. І всього лиш на 3 дні.
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07.07.2021 22:11 Відповісти
Що і коли «збрехав» Трамп?
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07.07.2021 22:15 Відповісти
Все і завжди - це за висловами такого собі Антиколорадоса. Від мене - просто жарт про брехню від Президента.
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07.07.2021 22:45 Відповісти
Один литературный дурачок с мельницами отчаянно сражался, этот дурак, с дохлой белкой на бестолковой голове, с Гуглом...
Ну, сумасшедший, шо возмёшь. (с)
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07.07.2021 22:43 Відповісти
Звідки вас таких набирають?! Де написано про Гугл?!
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07.07.2021 23:21 Відповісти
Тута "Трамп подает в суд на Facebook, Twitter и Google"(с), бот. Глаза лечи
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07.07.2021 23:38 Відповісти
Разлупи свои бэньки, ватка...
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07.07.2021 23:48 Відповісти
Фейсбук і твіттер повно проукраїнських каналів заблокував і гугл також.Вони грають на стороні москалів.
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07.07.2021 22:53 Відповісти
Багато хто в світі вважає Трампа таким собі недалеким дурником, але, при всіх недоліках, він прямолінійна людина, і намагався захищати інтереси своєї країни, а не думав, як би не образити словами лівих, чорних, лгбт, зелених, мусульман, китайців.
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07.07.2021 22:53 Відповісти
Заставь дурака богу молиться, так он и лоб побьет.
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07.07.2021 22:58 Відповісти
ШТА?!
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07.07.2021 23:17 Відповісти
«Недалекий дурник» зробив міліарди і не язиком палякаючи, а як будівельник, а це дуже і дуже не просто!
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07.07.2021 23:18 Відповісти
ПІсля того, як воно "зробило" ті міліарди, хай тепер спробує сплатити з тих міліардів міліардні податкі... Робити міліарди, обкрадаючи та зраджуючі свою країну - багато розуму не треба. Біблійська історія про Іуду є цьому доказом. І чим вас, дибілів, тільки роблять...
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07.07.2021 23:55 Відповісти
Дурнык далжон лярды, таких обычно закапывают.
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08.07.2021 13:29 Відповісти
Шо прямо в "спортлато" или прямо в "тазз"
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07.07.2021 22:55 Відповісти
Трампаксу лучше сидеть тихо, а не хочет - выгребет по полной.
У Гугла будет что сказать на суде - Трампу очень не понравится.
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07.07.2021 23:29 Відповісти
Ці три монстри обов'язково виграють та залишать рудого додіка без трусів. А якщо його ще за спробу захопити владу посадять, а адвокати це доведуть, тому що незаконне захоплення Капітолію було і Трампон його організував. Він таки дотрендиться.
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07.07.2021 23:41 Відповісти
У Гугла адвокаты лучше. Они это дело выиграют, а потом выдвинут свои иски.
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08.07.2021 08:30 Відповісти
 
 