Трамп подає в суд на Facebook, Twitter і Google

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що вирішив взяти участь в подачі колективного позову до суду проти компаній Facebook, Twitter і Google, які заборонили йому доступ після нападу його прихильників 6 січня на Конгрес США.

Про це Трамп заявив під час виступу з трибуни у своєму гольф-клубі в штаті Нью-Джерсі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Разом з Інститутом політики "Америка – передусім" я подаю крупний колективний позов проти великих технологічних гігантів, включаючи Facebook, Google і Twitter, а також їхніх керівників", - заявив Трамп.

Він звинуватив компанії в тому, що вони начебто "вийшли з-під контролю". При цьому, Трамп наголосив: якщо вони "забанили" діючого президента США, то "зможуть зробити це з ким завгодно".

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Як повідомлялося, акаунти Дональда Трампа були заблоковані у Twitter і Facebook після того, як його прихильники штурмували будівлю Капітолію 6 січня. Тоді загинули люди, а правоохоронні органи США досі продовжують затримувати учасників свавілля.

Соціальні мережі тоді висловили занепокоєння, що Трамп продовжить використовувати їхні платформи, щоби підбурювати до подальшого насильства. Тим не менше, експрезидент продовжував поширювати брехню про вибори 2020 року, безпідставно заявляючи, що переміг, хоча державні та місцеві органи влади, у тому числі, суди, визнали ці заяви бездоказовими.

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