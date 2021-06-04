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Соцмережа Facebook заблокувала акаунти Трампа до січня 2023 року

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Соцмережа Facebook заблокувала акаунти Трампа до січня 2023 року

Компанія Facebook повідомила у п'ятницю, що дію акаунтів експрезидента США Дональда Трампа в цій соціальній мережі та в Instagram призупинено на два роки, починаючи з 7 січня 2021 року.

"Ми призупиняємо його акаунти на два роки, починаючи з дати першого призупинення - з 7 січня цього року", - сказано в повідомленні віцепрезидента Facebook у міжнародних справах і зв'язків із громадськістю Ніка Клегга, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Клегга, таке рішення ухвалено після того, як рада з нагляду за контентом у Facebook розкритикувала "безстрокове" блокування акаунтів Трампа після заворушень у Капітолії 6 січня цього року. В раді заявили, що "для Facebook недоречно впроваджувати невизначене покарання у вигляді призупинення акаунтів на невизначений термін".

"Сьогодні ми оголошуємо про нові протоколи правозастосування, які використовуватимуться в таких виняткових випадках, як цей, і підтверджуємо тимчасові санкції відповідно до цих протоколів, які ми застосовуємо саме до акаунта пана Трампа", - зазначається в повідомленні.

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У публікації наголошується, що, на думку Facebook, дії Трампа "є порушенням правил, яке заслуговує на найсерйозніше покарання, доступне відповідно до нових протоколів". Отже, як зазначає Facebook, два роки усунення від використання соціальних мереж є досить тривалим терміном для "гарантування безпечного періоду часу після актів підбурювання" і "для стримування пана Трампа й інших від вчинення таких серйозних порушень у майбутньому".

Зазначається, що наприкінці цього дворічного періоду Facebook звернеться до експертів щодо оцінки того, чи зменшився ризик для громадської безпеки. У разі, якщо буде визначено, що серйозний ризик усе ще існує, Facebook "продовжить обмеження на певний період часу".

Як повідомили у Facebook, після зняття обмежень до Трампа в разі повторного порушення буде застосовано певні санкції, "аж до видалення його сторінок і акаунтів назавжди".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Facebook, Instagram і Twitter на деякий час заблокували акаунти Трампа

Основні американські соцмережі, зокрема, Facebook і Twitter, "заморозили" акаунти Трампа, визнавши небезпечними його висловлювання щодо заворушень у Капітолії 6 січня 2021 року. Ці соцмережі зазначали, що публікації Трампа можуть спровокувати подальше насильство.

Трамп уже протягом кількох років заявляє, що американські соцмережі мають можливість як завгодно маніпулювати інформацією, оскільки фактично їхня діяльність нічим не регулюється.
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Топ коментарі
+7
Когда в трети штатов запретят модерирование контента (во Флориде уже практически) и они потеряют треть прибыли то посмотрим как пейсбук запоет. Пора их или закрывать или делить на части.
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05.06.2021 00:51
+5
Ця гидота весь час, що їй залишився, повинна писати тільки на своєму заборі! 😄
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05.06.2021 00:02
+5
Лучшая в мире "свобода слова" и никак не нарушение прав. Трампа СУД признал виновным в событиях в Капитолии? Нет. Тогда какая может быть подобная причина? Это просто уродская боязнь Трампа,его популярности. И какая там демократия если ТУПО закрывают рот? Он гражданин и не сделал НИКАКОГО преступления( до сегодняшнего момента НЕТ таких решений судов). Почему он поражается в правах? Это что за демократия такая? И даже если человек осужден ему что тряпочку на рот надо накидывать? Какая уродская демократия.
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05.06.2021 07:38
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Жал старого шерифа.
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04.06.2021 23:52 Відповісти
Жаль т.е.
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04.06.2021 23:52 Відповісти
прочитал "жальте"... Соцмережа Facebook заблокувала акаунти Трампа до січня 2023 року - Цензор.НЕТ 7222
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05.06.2021 03:05 Відповісти
Если бы не facebook, то про Трампа бы и не вспомнили.
Соцмережа Facebook заблокувала акаунти Трампа до січня 2023 року - Цензор.НЕТ 3595
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04.06.2021 23:53 Відповісти
Мил человек, Трамп - это лицо GOP, идеолог и неформальный лидер. И эта партия сейчас ведёт массовую операцию по наведению порядка в избирательном законодательстве различных штатов. Спокойно готовятся к выборам в Конгресс, предстоящим в следующем году. Дабы разгромить глобалистскую банду в порошок.
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05.06.2021 01:07 Відповісти
Трамп был лицом GOP. Сейчас, это поехавший токсик, с которым ядовито иметь дела.
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05.06.2021 03:11 Відповісти
Ця гидота весь час, що їй залишився, повинна писати тільки на своєму заборі! 😄
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05.06.2021 00:02 Відповісти
ну почему же, если подлечится и справочку покажет, то можно и обратно в фейсбук пустить...
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05.06.2021 03:14 Відповісти
А нам плакать или смеяться?
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05.06.2021 00:07 Відповісти
А это смотря кого Вы поддерживали на выборах полгода назад.
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05.06.2021 01:04 Відповісти
Сурово.В отношении Трампа,это может расцениваться как попытка довести самогубства Соцмережа Facebook заблокувала акаунти Трампа до січня 2023 року - Цензор.НЕТ 2055
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05.06.2021 00:42 Відповісти
Когда в трети штатов запретят модерирование контента (во Флориде уже практически) и они потеряют треть прибыли то посмотрим как пейсбук запоет. Пора их или закрывать или делить на части.
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05.06.2021 00:51 Відповісти
А в чем вообще вопрос? ну прикрыли поехавшего, ну и бог с ним)
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05.06.2021 03:09 Відповісти
модерирование контента в штатах никто не запретит, потому что хейт спич попрет, а они его не приемлют. Ну а Цукер, думаю, сам решит, когда ему закрывать фейсбук без сопливых))
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05.06.2021 03:17 Відповісти
игил, хейтспич, гебнявая нацыковская пропаганда... модерирование контента обязательно, чтобы всего этого не допустить
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05.06.2021 03:19 Відповісти
Тогда с них надо снимать защиту от судебного преследования - пусть разоряются выплатой компенсаций, в конституции прописана свобода слова
Вон телефонная компания предоставляет сервис всем вот и фейсбук должен или доставлять контент без модерации либо быть готовым к судебным тяжбам
Как у нас говорят - You can't have your cake and eat it too
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05.06.2021 04:05 Відповісти
Точно так же луганские боятся Пороха, со своей "деолигархизацией".
Боятся великих лидеров.
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05.06.2021 01:04 Відповісти
его тоже в местной соцсети заблокировали?!
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05.06.2021 03:09 Відповісти
Нет. По допросам таскают.
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05.06.2021 10:44 Відповісти
Соцмережа Facebook заблокувала акаунти Трампа до січня 2023 року - Цензор.НЕТ 5891
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06.06.2021 01:30 Відповісти
Ці "демократичні" мережі давно запровадили цензурування контенту і дискримінацію за расовими і політичними ознаками.
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05.06.2021 01:18 Відповісти
А смысл демократию приплетать не по теме? Это ж тебе не государства.
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05.06.2021 03:09 Відповісти
Демократия для дикарей.
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05.06.2021 06:56 Відповісти
ГУЛАГ информационный.
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05.06.2021 07:01 Відповісти
Лучшая в мире "свобода слова" и никак не нарушение прав. Трампа СУД признал виновным в событиях в Капитолии? Нет. Тогда какая может быть подобная причина? Это просто уродская боязнь Трампа,его популярности. И какая там демократия если ТУПО закрывают рот? Он гражданин и не сделал НИКАКОГО преступления( до сегодняшнего момента НЕТ таких решений судов). Почему он поражается в правах? Это что за демократия такая? И даже если человек осужден ему что тряпочку на рот надо накидывать? Какая уродская демократия.
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05.06.2021 07:38 Відповісти
Все медиа, а теперь еще и власть в США в руках демократ-либеральной тусовки. С одной стороны это неплохо, избавиться от пропахших дедовскими портками республиканцев, застрявших в 20-м веке. С другой это уже становится похожим на диктатуру.
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05.06.2021 09:32 Відповісти
 
 