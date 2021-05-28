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Facebook більше не видалятиме публікації про лабораторне походження COVID-19

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Facebook більше не видалятиме публікації про лабораторне походження COVID-19

Компанія "Facebook" більше не видалятиме пости в соціальній мережі про штучне походження COVID-19, тому що розслідування з цього питання триває.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Associated Press.

"Ми продовжуємо працювати з експертами з охорони здоров'я, щоб йти в ногу з мінливою природою пандемії і регулярно оновлювати нашу політику, коли з'являються нові факти і тренди", - заявив віцепрезидент Facebook Гай Розен.

У лютому 2021 р. компанія оголосила, що забороняє писати пости, в яких йдеться про те, що коронавірус був нібито створений у китайській лабораторії, а також про неефективність або отруйність вакцин. Але після того, як президент США Джо Байден попросив розвідку "подвоїти" зусилля з пошуку джерела COVID-19, і в числі іншого розглянути "питання щодо Китаю", компанія вирішила переглянути свою політику.

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Група експертів ВООЗ раніше відвідала Уханьський інститут вірусології. У доповіді про результати відвідування був зроблений висновок, що витік вірусів з лабораторії інституту "вкрай малоймовірний".

Однак американські ЗМІ раніше в травні повідомляли, що розвідслужби США вивчають повідомлення про те, що в 2019 році, ще до того, як влада Китаю повідомила про перший випадок коронавірусу, в лабораторії в Ухані сильно захворіли кілька співробітників. У Китаї цю версію відкинули.

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Топ коментарі
+9
О, да? Фейсбук милостиво соизволил позволить холопам писать что они думают...
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28.05.2021 09:26
+7
а шо ж такое, китай перестал платить цукенбергу за удаление такой неудобной информации? Facebook больше не будет удалять публикации о лабораторном происхождении COVID-19 - Цензор.НЕТ 8191
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28.05.2021 09:18
+7
Потому что нада быть полным зебилом, что бы поверить, что коронавирус появился из-за того, что бабуся в поселке Вухань скушала летучего кажана. 5000 лет китайской цивилизации, всю жизнь они жрали этих мышей, а венцом в цепи эволюции вируса стала какая-то бабуся Facebook больше не будет удалять публикации о лабораторном происхождении COVID-19 - Цензор.НЕТ 4793
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28.05.2021 09:22
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а шо ж такое, китай перестал платить цукенбергу за удаление такой неудобной информации? Facebook больше не будет удалять публикации о лабораторном происхождении COVID-19 - Цензор.НЕТ 8191
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28.05.2021 09:18 Відповісти
Потому что нада быть полным зебилом, что бы поверить, что коронавирус появился из-за того, что бабуся в поселке Вухань скушала летучего кажана. 5000 лет китайской цивилизации, всю жизнь они жрали этих мышей, а венцом в цепи эволюции вируса стала какая-то бабуся Facebook больше не будет удалять публикации о лабораторном происхождении COVID-19 - Цензор.НЕТ 4793
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28.05.2021 09:22 Відповісти
пора называть вещи своими именами это не ковид а китайский вирус - за последствия которого это недострана не несет никакой ответственности.
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28.05.2021 09:18 Відповісти
недострана говоришь? Это ты серьёзно или прикалываешься? Facebook більше не видалятиме публікації про лабораторне походження COVID-19 - Цензор.НЕТ 7572
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28.05.2021 09:24 Відповісти
название мордор уже занято,геополитический моральный урод или глобальная угроза тебе больше нравится?
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28.05.2021 09:36 Відповісти
ааааааа, ты про рашу - ну так выражайся правильно - называй страну
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28.05.2021 18:15 Відповісти
О, да? Фейсбук милостиво соизволил позволить холопам писать что они думают...
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28.05.2021 09:26 Відповісти
Правильное решение .Лучше поздно ,чем никогда.
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28.05.2021 09:30 Відповісти
летучие мыши были очень удобными стрелочниками ( не могут ни защититься ни опровергнуть ) но к сожалению некоторых китайских товарищей отмазка непроканала Facebook більше не видалятиме публікації про лабораторне походження COVID-19 - Цензор.НЕТ 9743
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28.05.2021 09:33 Відповісти
Да не может быть, ну и ну... ) Марк что же ты делаешь... было же уплОчено...
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28.05.2021 09:49 Відповісти
Как вообще возможно, что какие- ч то чмошники из пейсбука решают, что можно писать??
Какие дебилы вообще после этого им пользуются???
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28.05.2021 09:49 Відповісти
Ты хочешь читать про распятых мальчиков и хунтовских карателей? К сожалению проплаченые посты от ботоферм это реальность и с ними как-то нужно бороться.
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28.05.2021 10:31 Відповісти
Потому и не пользуюсь фейсбагом
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28.05.2021 09:59 Відповісти
Ну наконец-то. Это настоящая оттепель после лютого ковидного тоталитаризма.😷
Особенно в вопросе ядовитости прививок.💉
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28.05.2021 10:53 Відповісти
Йой, а що сі в лісі здохло? Байден президентом став? Які ж вони всі там брехливі і двуличні мерзоти!
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28.05.2021 11:45 Відповісти
перезулися в повітрі, виродки
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28.05.2021 12:13 Відповісти
А як же "найдосвідченіші вірусологи з економістів та фінансістів" VoxUA харчуватись будуть? Facebook більше не видалятиме публікації про лабораторне походження COVID-19 - Цензор.НЕТ 3630
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28.05.2021 13:24 Відповісти
 
 