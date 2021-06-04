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Соцсеть Facebook заблокировала аккаунты Трампа до января 2023 года

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Соцсеть Facebook заблокировала аккаунты Трампа до января 2023 года

Компания Facebook сообщила в пятницу, что действие аккаунтов экс-президента США Дональда Трампа в этой социальной сети и в Instagram приостановлено на два года, начиная с 7 января 2021 года.

"Мы приостанавливаем его аккаунты на два года, начиная с даты изначального приостановления - с 7 января этого года", - говорится в сообщении вице-президента Facebook по международным делам и связям с общественностью Ника Клегга, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Клегга, такое решение принято после того, как совет по надзору за контентом в Facebook подверг критике "бессрочную" блокировку аккаунтов Трампа после беспорядков в Капитолии 6 января этого года. В совете заявили, что "для Facebook неуместно вводить неопределенное наказание в виде приостановления аккаунтов на неопределенный срок".

"Сегодня мы объявляем о новых протоколах правоприменения, которые будут использоваться в таких исключительных случаях, как этот, и подтверждаем временные санкции в соответствии с этими протоколами, которые мы применяем именно к аккаунту господина Трампа", - отмечается в сообщении.

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В публикации подчеркивается, что, по мнению Facebook, действия Трампа "представляют собой нарушение правил, которое заслуживает самого серьезного наказания, доступного в соответствии с новыми протоколами". Таким образом, как отмечает Facebook, два года отстранения от использования социальных сетей является достаточно продолжительным сроком для "обеспечения безопасного периода времени после актов подстрекательства" и "для сдерживания господина Трампа и других от совершения таких серьезных нарушений в будущем".

Отмечается, что в конце этого двухлетнего периода Facebook обратится к экспертам за оценкой того, уменьшился ли риск для общественной безопасности. В случае, если будет определено, что серьезный риск все еще существует, Facebook "продлит ограничение на определенный период времени".

Как сообщили в Facebook, после снятия ограничений Трамп в случае повторного нарушения правил столкнется с определенными санкциями "вплоть до необратимого удаления его страниц и аккаунтов".

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Основные американские соцсети, в частности, Facebook и Twitter, "заморозили" аккаунты Трампа, сочтя опасными его высказывания по поводу беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года. Данные соцсети отмечали, что публикации Трампа могут спровоцировать дальнейшее насилие.

Трамп же уже несколько лет заявляет, что американские соцсети имеют возможность как угодно манипулировать информацией, так как фактически их деятельность ничем не регулируется.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+7
Когда в трети штатов запретят модерирование контента (во Флориде уже практически) и они потеряют треть прибыли то посмотрим как пейсбук запоет. Пора их или закрывать или делить на части.
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05.06.2021 00:51
+5
Ця гидота весь час, що їй залишився, повинна писати тільки на своєму заборі! 😄
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05.06.2021 00:02
+5
Лучшая в мире "свобода слова" и никак не нарушение прав. Трампа СУД признал виновным в событиях в Капитолии? Нет. Тогда какая может быть подобная причина? Это просто уродская боязнь Трампа,его популярности. И какая там демократия если ТУПО закрывают рот? Он гражданин и не сделал НИКАКОГО преступления( до сегодняшнего момента НЕТ таких решений судов). Почему он поражается в правах? Это что за демократия такая? И даже если человек осужден ему что тряпочку на рот надо накидывать? Какая уродская демократия.
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05.06.2021 07:38
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Жал старого шерифа.
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04.06.2021 23:52 Ответить
Жаль т.е.
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04.06.2021 23:52 Ответить
прочитал "жальте"... Соцмережа Facebook заблокувала акаунти Трампа до січня 2023 року - Цензор.НЕТ 7222
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05.06.2021 03:05 Ответить
Если бы не facebook, то про Трампа бы и не вспомнили.
Соцмережа Facebook заблокувала акаунти Трампа до січня 2023 року - Цензор.НЕТ 3595
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04.06.2021 23:53 Ответить
Мил человек, Трамп - это лицо GOP, идеолог и неформальный лидер. И эта партия сейчас ведёт массовую операцию по наведению порядка в избирательном законодательстве различных штатов. Спокойно готовятся к выборам в Конгресс, предстоящим в следующем году. Дабы разгромить глобалистскую банду в порошок.
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05.06.2021 01:07 Ответить
Трамп был лицом GOP. Сейчас, это поехавший токсик, с которым ядовито иметь дела.
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05.06.2021 03:11 Ответить
Ця гидота весь час, що їй залишився, повинна писати тільки на своєму заборі! 😄
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05.06.2021 00:02 Ответить
ну почему же, если подлечится и справочку покажет, то можно и обратно в фейсбук пустить...
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05.06.2021 03:14 Ответить
А нам плакать или смеяться?
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05.06.2021 00:07 Ответить
А это смотря кого Вы поддерживали на выборах полгода назад.
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05.06.2021 01:04 Ответить
Сурово.В отношении Трампа,это может расцениваться как попытка довести самогубства Соцмережа Facebook заблокувала акаунти Трампа до січня 2023 року - Цензор.НЕТ 2055
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05.06.2021 00:42 Ответить
Когда в трети штатов запретят модерирование контента (во Флориде уже практически) и они потеряют треть прибыли то посмотрим как пейсбук запоет. Пора их или закрывать или делить на части.
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05.06.2021 00:51 Ответить
А в чем вообще вопрос? ну прикрыли поехавшего, ну и бог с ним)
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05.06.2021 03:09 Ответить
модерирование контента в штатах никто не запретит, потому что хейт спич попрет, а они его не приемлют. Ну а Цукер, думаю, сам решит, когда ему закрывать фейсбук без сопливых))
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05.06.2021 03:17 Ответить
игил, хейтспич, гебнявая нацыковская пропаганда... модерирование контента обязательно, чтобы всего этого не допустить
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05.06.2021 03:19 Ответить
Тогда с них надо снимать защиту от судебного преследования - пусть разоряются выплатой компенсаций, в конституции прописана свобода слова
Вон телефонная компания предоставляет сервис всем вот и фейсбук должен или доставлять контент без модерации либо быть готовым к судебным тяжбам
Как у нас говорят - You can't have your cake and eat it too
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05.06.2021 04:05 Ответить
Точно так же луганские боятся Пороха, со своей "деолигархизацией".
Боятся великих лидеров.
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05.06.2021 01:04 Ответить
его тоже в местной соцсети заблокировали?!
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05.06.2021 03:09 Ответить
Нет. По допросам таскают.
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05.06.2021 10:44 Ответить
Соцмережа Facebook заблокувала акаунти Трампа до січня 2023 року - Цензор.НЕТ 5891
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06.06.2021 01:30 Ответить
Ці "демократичні" мережі давно запровадили цензурування контенту і дискримінацію за расовими і політичними ознаками.
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05.06.2021 01:18 Ответить
А смысл демократию приплетать не по теме? Это ж тебе не государства.
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05.06.2021 03:09 Ответить
Демократия для дикарей.
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05.06.2021 06:56 Ответить
ГУЛАГ информационный.
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05.06.2021 07:01 Ответить
Лучшая в мире "свобода слова" и никак не нарушение прав. Трампа СУД признал виновным в событиях в Капитолии? Нет. Тогда какая может быть подобная причина? Это просто уродская боязнь Трампа,его популярности. И какая там демократия если ТУПО закрывают рот? Он гражданин и не сделал НИКАКОГО преступления( до сегодняшнего момента НЕТ таких решений судов). Почему он поражается в правах? Это что за демократия такая? И даже если человек осужден ему что тряпочку на рот надо накидывать? Какая уродская демократия.
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05.06.2021 07:38 Ответить
Все медиа, а теперь еще и власть в США в руках демократ-либеральной тусовки. С одной стороны это неплохо, избавиться от пропахших дедовскими портками республиканцев, застрявших в 20-м веке. С другой это уже становится похожим на диктатуру.
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05.06.2021 09:32 Ответить
 
 