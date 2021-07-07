Трамп подает в суд на Facebook, Twitter и Google
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что решил принять участие в подаче коллективного иска в суд против компаний Twitter, Facebook и Google, которые запретили ему доступ после захвата Конгресса США его сторонниками 6 января.
Об этом Трамп заявил во время выступления с трибуны в своем гольф-клубе в штате Нью-Джерси, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Вместе с Институтом политики "Америка - прежде всего" я подаю крупный коллективный иск против крупных технологических гигантов, включая Facebook, Google и Twitter, а также их руководителей", - заявил Трамп.
Он обвинил компании в том, что они якобы "вышли из-под контроля". При этом Трамп подчеркнул, что если они "забанили" действующего президента США, то "смогут сделать это с кем угодно".
Как сообщалось, аккаунты Дональда Трампа были заблокированы в Twitter и Facebook после того, как его сторонники штурмовали здание Капитолия 6 января. Тогда погибли люди, а правоохранительные органы США до сих пор продолжают задерживать участников произвол.
Социальные сети тогда выразили обеспокоенность что Трамп продолжит использовать их платформы, чтобы подстрекать к дальнейшему насилию. Тем не менее, бывший президент продолжал распространять ложь о выборах 2020 года, безосновательно заявляя, что победил, хотя государственные и местные органы власти, в том числе, суды признали эти заявления бездоказательными.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ніби якось наша влада цензурує неприємні про неї факти.
Випадків досить, щоб у це повірити.
Именно этим и хороша Америка.
но вот совок загнали под шконку именно респы.
и да, я вижу шо демократы в два раза меньше веруны чем ремпы. так шо - Хайль Обамка и эта шо любит щериться.
А, если фейсбук, твитер и гугл докажут в суде, что посты Трампа носили экстремистский характер, направленный на узурпацию власти (а это нефиг делать, имея всю историю его высеров), то еще и уголовку на основе прецедента.
Словестный понос.
Чи ви живете на окремій планеті, де немає московитів та їх території, на якій реальні строки отримують люди за пости в мережі? І, мабуть, не чули про звинувачення проти Федини та Звіробій?
А візу до своєї реальності ви видаєте всім, чи треба споживати якісь особливі препарати для цього?
Але те, що вас відправили в спам ще до моєї відповіді, свідчить про те, що асоциативне мислення, яке науковці приписують освіченим людям, не для вас.
Вчиться, дорослішайте і, можливо, вас почнуть ставити в приклад іншим...
Ну, сумасшедший, шо возмёшь. (с)
У Гугла будет что сказать на суде - Трампу очень не понравится.