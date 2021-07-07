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Трамп подает в суд на Facebook, Twitter и Google

Трамп подает в суд на Facebook, Twitter и Google

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что решил принять участие в подаче коллективного иска в суд против компаний Twitter, Facebook и Google, которые запретили ему доступ после захвата Конгресса США его сторонниками 6 января.

Об этом Трамп заявил во время выступления с трибуны в своем гольф-клубе в штате Нью-Джерси, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Вместе с Институтом политики "Америка - прежде всего" я подаю крупный коллективный иск против крупных технологических гигантов, включая Facebook, Google и Twitter, а также их руководителей", - заявил Трамп.

Он обвинил компании в том, что они якобы "вышли из-под контроля". При этом Трамп подчеркнул, что если они "забанили" действующего президента США, то "смогут сделать это с кем угодно".

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Как сообщалось, аккаунты Дональда Трампа были заблокированы в Twitter и Facebook после того, как его сторонники штурмовали здание Капитолия 6 января. Тогда погибли люди, а правоохранительные органы США до сих пор продолжают задерживать участников произвол.

Социальные сети тогда выразили обеспокоенность что Трамп продолжит использовать их платформы, чтобы подстрекать к дальнейшему насилию. Тем не менее, бывший президент продолжал распространять ложь о выборах 2020 года, безосновательно заявляя, что победил, хотя государственные и местные органы власти, в том числе, суды признали эти заявления бездоказательными.

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Автор: 

Facebook (391) Google (136) США (26835) Twitter (134) социальные сети (643) Трамп Дональд (5368)


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Топ комментарии
+14
Таки нашелся один чувак которого в Гугле забанили..😀
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07.07.2021 21:09
+12
Та да...то что одноклассники или в контакте могут забанить ***** даже фантаст не напишет..😀
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07.07.2021 21:13
+10
ФБ давно пора нагнути. Дуже ********** ця лівацька контора.
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07.07.2021 21:06
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І правильно зробив-давно пора!
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07.07.2021 21:03 Ответить
На СпортЛотто еще надо!
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07.07.2021 21:03 Ответить
Я не знаю, але наші користувачі скаржаться на політично вмотивовані бани в ФБ.
Ніби якось наша влада цензурує неприємні про неї факти.
Випадків досить, щоб у це повірити.
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07.07.2021 21:05 Ответить
Фэйсбук, Твитер, Гугли - это частные компании. Кого хотят, того и банят.
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08.07.2021 09:47 Ответить
ФБ давно пора нагнути. Дуже ********** ця лівацька контора.
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07.07.2021 21:06 Ответить
Ну таки частная сеть кого хотят того и банят .аж интересно что из этого выйдет
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07.07.2021 22:17 Ответить
Заплатють Трампычу штрах в размере 1 доляр и дело в шляпе...
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07.07.2021 21:07 Ответить
А за что? Даже доллар не заплатят. Пусть пользуется государственными каналами. Он же не платил за регистрацию. Так что даже права покупателя не нарушены.
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08.07.2021 09:50 Ответить
"если они "забанили" действующего президента США, то "смогут сделать это с кем угодно"
Именно этим и хороша Америка.
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07.07.2021 21:07 Ответить
Та да...то что одноклассники или в контакте могут забанить ***** даже фантаст не напишет..😀
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07.07.2021 21:13 Ответить
Таки нашелся один чувак которого в Гугле забанили..😀
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07.07.2021 21:09 Ответить
Є така поговірка. Коли собаці нема шо робити вона яйка лиже.
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07.07.2021 21:12 Ответить
Трамп подает в суд на Facebook, Twitter и Google - Цензор.НЕТ 3607
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07.07.2021 21:19 Ответить
оно правильно, но если читать Антиколорадоса, то Трамп уже почти труп.
но вот совок загнали под шконку именно респы.
и да, я вижу шо демократы в два раза меньше веруны чем ремпы. так шо - Хайль Обамка и эта шо любит щериться.
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07.07.2021 21:22 Ответить
Один з олігархами бореться,інший-з соцмережами ...
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07.07.2021 21:22 Ответить
Для профессионального адвоката выигрывать такие дела - это очередная победа в послужном списке
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07.07.2021 21:23 Ответить
Будет у Трампа полный рот уйов.

А, если фейсбук, твитер и гугл докажут в суде, что посты Трампа носили экстремистский характер, направленный на узурпацию власти (а это нефиг делать, имея всю историю его высеров), то еще и уголовку на основе прецедента.
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07.07.2021 21:45 Ответить
Idiot detected
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07.07.2021 22:02 Ответить
Тоді треба насувати …уів всій демократичній партії! Як можна писати такі пости не володіючи доступною для всіх інформацією?!))))
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07.07.2021 22:04 Ответить
Потому что он без мозгов, у них до сих пор методичка под названием "Трамп - агент кремля."
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07.07.2021 23:16 Ответить
При чому, вже просто в очі кидається, що агентом Кремля і Пекіна являється дурнуватий старий пень Байден!
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07.07.2021 23:20 Ответить
Для того что бы это признать, придется же через себя переступить, а это сделать сложнее всего. Хотя, уже все на виду и по делам за время президентства байдена уже всё ясно,но многие так и стоят на своем, жаль их.
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08.07.2021 08:20 Ответить
Ага. Никак не угомонится старый маразматик. Пусть скажет спасибо, что импичмент не объявили. Так нет - он хочет кончить жизнь в тюрьме за госизмену.
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08.07.2021 09:54 Ответить
Ти диви, як це нагадує московитів! Тай деяких наших нинішніх "керманичів" нагадує дуже
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07.07.2021 22:06 Ответить
Что за поток сознания?
Словестный понос.
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07.07.2021 22:11 Ответить
І скільки вам за цей пост перепало?
Чи ви живете на окремій планеті, де немає московитів та їх території, на якій реальні строки отримують люди за пости в мережі? І, мабуть, не чули про звинувачення проти Федини та Звіробій?
А візу до своєї реальності ви видаєте всім, чи треба споживати якісь особливі препарати для цього?
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08.07.2021 23:19 Ответить
Що нагадує?!
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07.07.2021 22:14 Ответить
Алгоритм дій. Особливо після повідомлень з московії про арешти блогерів та знищення мишок.
Але те, що вас відправили в спам ще до моєї відповіді, свідчить про те, що асоциативне мислення, яке науковці приписують освіченим людям, не для вас.
Вчиться, дорослішайте і, можливо, вас почнуть ставити в приклад іншим...
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08.07.2021 23:15 Ответить
і тут, на цензорі банять за відверту брехню - щоправда, не так часто, як Трампа. І всього лиш на 3 дні.
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07.07.2021 22:11 Ответить
Що і коли «збрехав» Трамп?
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07.07.2021 22:15 Ответить
Все і завжди - це за висловами такого собі Антиколорадоса. Від мене - просто жарт про брехню від Президента.
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07.07.2021 22:45 Ответить
Один литературный дурачок с мельницами отчаянно сражался, этот дурак, с дохлой белкой на бестолковой голове, с Гуглом...
Ну, сумасшедший, шо возмёшь. (с)
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07.07.2021 22:43 Ответить
Звідки вас таких набирають?! Де написано про Гугл?!
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07.07.2021 23:21 Ответить
Тута "Трамп подает в суд на Facebook, Twitter и Google"(с), бот. Глаза лечи
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07.07.2021 23:38 Ответить
Разлупи свои бэньки, ватка...
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07.07.2021 23:48 Ответить
Фейсбук і твіттер повно проукраїнських каналів заблокував і гугл також.Вони грають на стороні москалів.
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07.07.2021 22:53 Ответить
Багато хто в світі вважає Трампа таким собі недалеким дурником, але, при всіх недоліках, він прямолінійна людина, і намагався захищати інтереси своєї країни, а не думав, як би не образити словами лівих, чорних, лгбт, зелених, мусульман, китайців.
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07.07.2021 22:53 Ответить
Заставь дурака богу молиться, так он и лоб побьет.
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07.07.2021 22:58 Ответить
ШТА?!
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07.07.2021 23:17 Ответить
«Недалекий дурник» зробив міліарди і не язиком палякаючи, а як будівельник, а це дуже і дуже не просто!
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07.07.2021 23:18 Ответить
ПІсля того, як воно "зробило" ті міліарди, хай тепер спробує сплатити з тих міліардів міліардні податкі... Робити міліарди, обкрадаючи та зраджуючі свою країну - багато розуму не треба. Біблійська історія про Іуду є цьому доказом. І чим вас, дибілів, тільки роблять...
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07.07.2021 23:55 Ответить
Дурнык далжон лярды, таких обычно закапывают.
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08.07.2021 13:29 Ответить
Шо прямо в "спортлато" или прямо в "тазз"
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07.07.2021 22:55 Ответить
Трампаксу лучше сидеть тихо, а не хочет - выгребет по полной.
У Гугла будет что сказать на суде - Трампу очень не понравится.
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07.07.2021 23:29 Ответить
Ці три монстри обов'язково виграють та залишать рудого додіка без трусів. А якщо його ще за спробу захопити владу посадять, а адвокати це доведуть, тому що незаконне захоплення Капітолію було і Трампон його організував. Він таки дотрендиться.
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07.07.2021 23:41 Ответить
У Гугла адвокаты лучше. Они это дело выиграют, а потом выдвинут свои иски.
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08.07.2021 08:30 Ответить
 
 