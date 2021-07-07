Трамп подает в суд на Facebook, Twitter и Google

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что решил принять участие в подаче коллективного иска в суд против компаний Twitter, Facebook и Google, которые запретили ему доступ после захвата Конгресса США его сторонниками 6 января.

Об этом Трамп заявил во время выступления с трибуны в своем гольф-клубе в штате Нью-Джерси, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Вместе с Институтом политики "Америка - прежде всего" я подаю крупный коллективный иск против крупных технологических гигантов, включая Facebook, Google и Twitter, а также их руководителей", - заявил Трамп.

Он обвинил компании в том, что они якобы "вышли из-под контроля". При этом Трамп подчеркнул, что если они "забанили" действующего президента США, то "смогут сделать это с кем угодно".

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Как сообщалось, аккаунты Дональда Трампа были заблокированы в Twitter и Facebook после того, как его сторонники штурмовали здание Капитолия 6 января. Тогда погибли люди, а правоохранительные органы США до сих пор продолжают задерживать участников произвол.

Социальные сети тогда выразили обеспокоенность что Трамп продолжит использовать их платформы, чтобы подстрекать к дальнейшему насилию. Тем не менее, бывший президент продолжал распространять ложь о выборах 2020 года, безосновательно заявляя, что победил, хотя государственные и местные органы власти, в том числе, суды признали эти заявления бездоказательными.

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