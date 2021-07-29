Зеленский подписал закон, регулирующий вопросы замены жилья для лиц с инвалидностью

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социальной защищенности лиц с инвалидностью".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Отмечается, что документ будет способствовать реализации прав и свобод лиц с инвалидностью в соответствии с требованиями Конвенции о правах лиц с инвалидностью.

Так, закон прописывает порядок обеспечения лиц с инвалидностью жильем, приспособленным к их потребностям. В частности это может происходить путем замены жилья, в котором проживает человек с инвалидностью, через обмен на условиях найма.

Также возможно предоставление лицу с инвалидностью приспособленного жилья, если оно передаст помещения, которые ей принадлежит, в собственность территориальной громады.

При этом жилье (жилое помещение), предоставляемое такому лицу в результате замены, должно соответствовать требованиям беспрепятственного доступа и быть приспособленным к его потребностям.

Порядок замены жилья (жилых помещений) утверждает Кабинет Министров Украины.

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