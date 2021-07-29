Зеленский подписал закон, регулирующий вопросы замены жилья для лиц с инвалидностью
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социальной защищенности лиц с инвалидностью".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Отмечается, что документ будет способствовать реализации прав и свобод лиц с инвалидностью в соответствии с требованиями Конвенции о правах лиц с инвалидностью.
Так, закон прописывает порядок обеспечения лиц с инвалидностью жильем, приспособленным к их потребностям. В частности это может происходить путем замены жилья, в котором проживает человек с инвалидностью, через обмен на условиях найма.
Также возможно предоставление лицу с инвалидностью приспособленного жилья, если оно передаст помещения, которые ей принадлежит, в собственность территориальной громады.
При этом жилье (жилое помещение), предоставляемое такому лицу в результате замены, должно соответствовать требованиям беспрепятственного доступа и быть приспособленным к его потребностям.
Порядок замены жилья (жилых помещений) утверждает Кабинет Министров Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://hromadske.ua/ru/posts/zelenskij-pokazal-deklaraciyu-v-2019-godu-ego-semya-zarabotala-286-milliona-griven-sredi-nedvizhimosti-kvartira-v-yalte Зеленским принадлежат : один жилой дом в Иванковичах Киевской области (353,5 квадратных метра) и один - в Италии (413 квадратных метров), земельный участок в Иванковичах на 1200 квадратных метров, пять квартир в Киеве, две в Великобритании и одна в Ялте (вместе с паркоместом). Британские квартиры Зеленские сдавали в аренду, заработав на этом 3,2 миллиона гривен ($119 тыс.) за отчетный период. Также семья президента владеет правами на четыре недостроенные гостиничные комнаты площадью по 70 квадратных метров в Грузии.
третя дешевша, а от перша то набагато дорожча.
АТОшікам інвалідність, там взагалі вакханалія.
Закон дилетанта.
В квартирі повинен бути доступний туалет, ванна(душ), вихід на вулицю, балкон, щоб виглянути на вулицю - Світ Божий, аварійний виклик спецслужби, коли "чортовий інвалід" завалився, на кухні вся ***** під інваліда, ручки на вікнах щоб були доступні для користування інваліду, відсутність порогів, електрорезетки і електровимикачі 1 м від підлоги.
Ну вибрався "чортовий інвалід" на Світ Божий і куди він може потрапити - біля аптеки кнопка виклику, в кафе зустрічають поглядом - якого хрена приперся, таксист корче морду - викликай спецтранспорт, на цвинтарі - бомжі та цигани зустрічають як конкурента, мер міста - нема коли, хай займеться замісник, в соцзабесі - чого приперся сам, міг би родичів прислати. в маршрутку - от тобі болт, чекай через час під'їде тролейбус з низьким полом.
А, щоб отримати інвалідний візок потрібно пройти курс реабілітації. Ну про ліжко, памперси і все інше то взагалі - абзац. Ще є сімейний лікар і швидка медична допомога, це окрема тема. Санаторій це не реально. Забезпечення автотранспортом уже ляпнуло.
Окрема тема, це родичі і друзі.
І взагалі, хто бачив справжнього інваліда у візку на Хрещатику?