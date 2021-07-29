МВФ обеспокоен законопроектами о НАБУ и НБУ, - "слуга народа" Корниенко

Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом может немного "притормозиться" из-за законопроектов о реформе НБУ и Национальном антикоррупционном бюро.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Насколько я знаю, есть две позиции, которые беспокоят наших партнеров (в МВФ. - Ред.). Это законопроект о НБУ, это продолжение реформы НБУ. Но есть и позиция по законопроекту о Национальном антикоррупционном бюро, там могут быть дискуссии, в (сессионном. - Ред.) зале было много версий, позиций, правок. История с НАБУ может нас в этом вопросе немного... не задержать, а притормозить. Я думаю, что это будет такой важный пункт, возможно, партнеры что-то добавят", - сказал парламентарий.

Также Корниенко подтвердил предоставление МВФ 2,7 млрд долларов, которые не являются очередным траншем.

"Отдельно ведется разговор о безусловном предоставлении определенной суммы, которую все страны получают сейчас (2,7 млрд долларов. - Ред.). Это другой механизм. Хотя мы будем от МВФ ждать информации, как они это видят, возможно, они какие-то тоже условия будут выставлять", - сказал "слуга народа".

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