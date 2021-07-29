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МВФ обеспокоен законопроектами о НАБУ и НБУ, - "слуга народа" Корниенко

МВФ обеспокоен законопроектами о НАБУ и НБУ, -

Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом может немного "притормозиться" из-за законопроектов о реформе НБУ и Национальном антикоррупционном бюро.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Насколько я знаю, есть две позиции, которые беспокоят наших партнеров (в МВФ. - Ред.). Это законопроект о НБУ, это продолжение реформы НБУ. Но есть и позиция по законопроекту о Национальном антикоррупционном бюро, там могут быть дискуссии, в (сессионном. - Ред.) зале было много версий, позиций, правок. История с НАБУ может нас в этом вопросе немного... не задержать, а притормозить. Я думаю, что это будет такой важный пункт, возможно, партнеры что-то добавят", - сказал парламентарий.

Также Корниенко подтвердил предоставление МВФ 2,7 млрд долларов, которые не являются очередным траншем.

"Отдельно ведется разговор о безусловном предоставлении определенной суммы, которую все страны получают сейчас (2,7 млрд долларов. - Ред.). Это другой механизм. Хотя мы будем от МВФ ждать информации, как они это видят, возможно, они какие-то тоже условия будут выставлять", - сказал "слуга народа".

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Автор: 

НАБУ (4241) МВФ (3335) НБУ (4836) Корниенко Александр (658)


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Щоб послати кловуна вжопу це не завадить
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29.07.2021 17:14 Ответить
Притормозится до полного импичмента шмаркли.
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29.07.2021 17:15 Ответить
"...не задержать, а притормозить".
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29.07.2021 17:22 Ответить
д'Єрмак і нікіфоров свистять, що з МВФ все погоджено, і місія - буде в вересні в Києві.
А МВФ каже "ми занепокоєні, почекаємо"...
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29.07.2021 17:23 Ответить
ЗЕбизяна готова получать деньги! А в МВФ не готов.
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29.07.2021 17:25 Ответить
А я вообще против, чтобы Украине чем-то помогали ибо население, которое выбрало это недоразумение, не заслуживает даже внимания
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29.07.2021 17:33 Ответить
Шмаркле не хватает кредитов и он уже нахватался на милиарды долларов от всех кто мог под 11% годовых.
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29.07.2021 18:42 Ответить
а зелох уже готов принимать со всех сторон
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29.07.2021 19:10 Ответить
Боюсь! що оці 2,7 лярдів -заміна газу з РФ. Насторожує заява, про "прєодолєніє"
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03.08.2021 13:55 Ответить
 
 