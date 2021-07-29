МВФ занепокоєний законопроєктами про НАБУ і НБУ, - "слуга народу" Корнієнко

Співпраця України з Міжнародним валютним фондом може трохи "пригальмуватися" через законопроєкти про реформу НБУ і Національне антикорупційне бюро.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Наскільки я знаю, є дві позиції, які турбують наших партнерів (в МВФ. - Ред.). Це законопроєкт про НБУ, це продовження реформи НБУ. Але є і позиція щодо законопроєкту про Національне антикорупційне бюро, там можуть бути дискусії, в (сесійній. - Ред.) залі було багато версій, позицій, правок. Історія з НАБУ може нас у цьому питанні трохи... не затримати, а пригальмувати. Я думаю, що це буде такий важливий пункт, можливо, партнери щось додадуть", - сказав парламентарій.

Також Корнієнко підтвердив надання МВФ 2,7 млрд доларів, які не є черговим траншем.

"Окремо ведеться розмова про безумовне надання певної суми, яку всі країни отримують зараз (2,7 млрд доларів. - Ред.). Це інший механізм. Хоча ми будемо від МВФ чекати інформації, як вони це бачать, можливо, вони якісь теж умови будуть виставляти", - сказав "слуга народу".

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