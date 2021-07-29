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МВФ занепокоєний законопроєктами про НАБУ і НБУ, - "слуга народу" Корнієнко

МВФ занепокоєний законопроєктами про НАБУ і НБУ, -

Співпраця України з Міжнародним валютним фондом може трохи "пригальмуватися" через законопроєкти про реформу НБУ і Національне антикорупційне бюро.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Наскільки я знаю, є дві позиції, які турбують наших партнерів (в МВФ. - Ред.). Це законопроєкт про НБУ, це продовження реформи НБУ. Але є і позиція щодо законопроєкту про Національне антикорупційне бюро, там можуть бути дискусії, в (сесійній. - Ред.) залі було багато версій, позицій, правок. Історія з НАБУ може нас у цьому питанні трохи... не затримати, а пригальмувати. Я думаю, що це буде такий важливий пункт, можливо, партнери щось додадуть", - сказав парламентарій.

Також Корнієнко підтвердив надання МВФ 2,7 млрд доларів, які не є черговим траншем.

"Окремо ведеться розмова про безумовне надання певної суми, яку всі країни отримують зараз (2,7 млрд доларів. - Ред.). Це інший механізм. Хоча ми будемо від МВФ чекати інформації, як вони це бачать, можливо, вони якісь теж умови будуть виставляти", - сказав "слуга народу".

Читайте також: Місія МВФ відвідає Україну у вересні, - глава МВФ Георгієва

Автор: 

НАБУ (5114) МВФ (3078) НБУ (10505) Корнієнко Олександр (666)


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Щоб послати кловуна вжопу це не завадить
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29.07.2021 17:14 Відповісти
Притормозится до полного импичмента шмаркли.
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29.07.2021 17:15 Відповісти
"...не задержать, а притормозить".
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29.07.2021 17:22 Відповісти
д'Єрмак і нікіфоров свистять, що з МВФ все погоджено, і місія - буде в вересні в Києві.
А МВФ каже "ми занепокоєні, почекаємо"...
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29.07.2021 17:23 Відповісти
ЗЕбизяна готова получать деньги! А в МВФ не готов.
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29.07.2021 17:25 Відповісти
А я вообще против, чтобы Украине чем-то помогали ибо население, которое выбрало это недоразумение, не заслуживает даже внимания
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29.07.2021 17:33 Відповісти
Шмаркле не хватает кредитов и он уже нахватался на милиарды долларов от всех кто мог под 11% годовых.
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29.07.2021 18:42 Відповісти
а зелох уже готов принимать со всех сторон
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29.07.2021 19:10 Відповісти
Боюсь! що оці 2,7 лярдів -заміна газу з РФ. Насторожує заява, про "прєодолєніє"
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03.08.2021 13:55 Відповісти
 
 