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Молния попала в группу туристов на Закарпатье, - ГСЧС

Молния попала в группу туристов на Закарпатье, - ГСЧС

29 июля, в районе горы Круглая Боржавского хребта (Закарпатской обл.) в трех туристов попала молния.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Сегодня, 29 июля, в 13:00 в ГСЧС Закарпатья сообщили, что нуждаются в помощи трое туристов, в которых попала молния. Это случилось, когда группа из восьми человек двигалась по маршруту в районе гора Круглая Боржавского хребта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для проведения поисково-спасательных работ на спецтехнике отправились специалисты Воловецкой горной поисково-спасательной группы.

"В 16:16 пострадавшие были найдены. После оказания им первой доврачебной помощи спасатели доставят их в пгт Межгорье, где передадут под опеку медиков. Спасательные работы в Карпатах продолжаются", - подчеркнули в ГСЧС.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Молния попала в здание базы отдыха на Закарпатье: пожар тушили почти 6 часов. ФОТОрепортаж

Автор: 

Карпаты (306) молния (64) туристы (99)


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Топ комментарии
+7
Про телефон це міф.
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29.07.2021 18:48 Ответить
+6
В горах гроза налетает за 15-20 минут...Из-за других гор и хребтов не видно тучи так как на равнине.
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29.07.2021 18:50 Ответить
+5
В горах очень резко меняется погода. С горы убежать не успеешь.
Тем более что 90% туристов вообще легкомысленно отностяся к грозе.
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29.07.2021 18:52 Ответить
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Вот тварь!
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29.07.2021 18:41 Ответить
Мабуть шарахнула в телефон.
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29.07.2021 18:43 Ответить
Про телефон це міф.
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29.07.2021 18:48 Ответить
Та не скажы...
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29.07.2021 18:54 Ответить
Поддерживаемый в основном вовсе не мифом про антенны радиостанций, которые молнии как магнитом приманивают. То, что в телефоне и антенна давно за габариты аппарта не выходит, и мощность там в канале мизерная - про это как-то забывается.
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29.07.2021 18:54 Ответить
Ну высокоторчащие остроконечные предметы на открытом пространстве конечно "притягивают".
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29.07.2021 19:00 Ответить
Даже не "высокоторчащие". В стоящие в капонирах, работающие станции наведения ракет молнии бьют аж бегом, хотя рядом есть молниеотвод Потому что ВЧ поля от работающих передатчиков ионизируют воздух, повышая его проводимость и облегчая работу для https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F ответного стримера .
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29.07.2021 19:17 Ответить
ВЧ излучение передатчиков не является ионизирующим. Есть огромное количество работающих радиовышек, и молния бъет в передатчики очень редко.

Есть еще такая магическая штука "активный громоотвод". Когда перед ударом молнии на нем начинает расти напряжение, он сам повышает напряжение на себе до сотен тысяч вольт. Магия в том, что он работает без питания, а от той же энергии, которую ему дает рост напряженности поля в районе удара.
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29.07.2021 19:38 Ответить
ВЧ излучение передатчиков является ионизирующим.
Все зависит от мощности. Я бы Вам лекцию прочитал, но жаль времени. Найдите сами.
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30.07.2021 17:46 Ответить
Не является. Вы читаете лекции в институте любителей шапочек из фольги?
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30.07.2021 21:17 Ответить
З убогими не спілкуюсь. Учи матчастину.
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31.07.2021 17:47 Ответить
Поэтому на всех антеннах стоят грозоразрядники.
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29.07.2021 20:24 Ответить
Если они металлические или живые деревья в которых содержится сок, а сок как првило это вода, а вода есть хоть и намного хуже металла но всёже проводник. А положительно заряженные электроны всегда будут искать кратчайший путь к земле. Воздух даже сырой не очень хороший проводник, а вот металл или мокрое дерево торчащее из земли в самый раз. Физика...
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29.07.2021 20:06 Ответить
Положительно заряженные электроны?? Ну, знаете ли...
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30.07.2021 18:30 Ответить
Не будь так строг. Ну обмолвился, старый я уже... Вместо частиц написал электроны. Подууууумаешшшшш.... Мне простительно ))
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30.07.2021 21:08 Ответить
Ты абсолютно не прав!!!
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29.07.2021 19:37 Ответить
Кто ж в грозу передвигается
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29.07.2021 18:42 Ответить
получается туристы скупчились в одном месте? может под одним деревом или в одной палатке или как?... ну раз одним зарядом троим досталось..
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29.07.2021 18:43 Ответить
Тю, рядом просто шли.
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29.07.2021 18:47 Ответить
хороводы вокруг горы водили... кто ж по горам в такую погоду ходит? правила поведения во время грозы написаны кровью, болью, страданиями и обуглившимися головешками...
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29.07.2021 18:47 Ответить
В горах гроза налетает за 15-20 минут...Из-за других гор и хребтов не видно тучи так как на равнине.
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29.07.2021 18:50 Ответить
В горах очень резко меняется погода. С горы убежать не успеешь.
Тем более что 90% туристов вообще легкомысленно отностяся к грозе.
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29.07.2021 18:52 Ответить
В какую "такую погоду"? Целый день почти было солнечно и ясно, за пол-часа налетел ветер и началась гроза. Им как - телепортироваться с гор?
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29.07.2021 19:12 Ответить
Меня когда-то шибануло по ногам конкретно, так что я чуть сознание не потерял, когда молния попала в столб метрах в 50 от меня. Так что представление о том, что эти люди рядом стояли - в корне ошибочно. В Индии вон недавно молнией 26 человек убило, которые в грозу на какой-то средневековый замок за селфи полезли, они что, тоже в одной палатке были?
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29.07.2021 18:52 Ответить
Ненавижу враждебные молнии! Стрёмные они, суки.
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29.07.2021 18:56 Ответить
И на пуя тут твои ссылки на московитскую "ленту.сРу", попутал берега ?

Блискавка влучила в групу туристів на Закарпатті, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9083
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30.07.2021 01:06 Ответить
тебе забув запитати...
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30.07.2021 09:36 Ответить
наївні і необізнані туристи.... вони думали, що гроза в горах то забава...
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29.07.2021 18:47 Ответить
Ох які ж тут всі "коментатори" вумні... Гроза в горах може появитись за 15-20 хвилин як було чисте небо.
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29.07.2021 18:54 Ответить
Ну так присели в низине в кустах и переждать
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29.07.2021 20:07 Ответить
+3 новых экстрасенса.
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29.07.2021 18:55 Ответить
Таке дійсно трапляється. Не завжди це добре, а найпаче тоді, коли людина не має жодної готовності відчувати й бачити таке, що навіть свому ближньому не наважиться розповісти. Мені відомий такий випадок.
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30.07.2021 01:18 Ответить
Це тупа безпечнісь.По всім погодним сайтам передають в Карпатах грози але всі думають що їх то обійте,ось і маємо те що маємо.В горах тільки на протязі одного дня погода може зміноватись декілька разів.
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29.07.2021 18:55 Ответить
P.S.Як що група туристів була самостійна то вся провина лежить тільки на них самих я якщо йшли із провідником то вся відповідальність на проводнику так як знаючи щотаке грова в горах повів їх а гори.
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29.07.2021 18:58 Ответить
Яка провина? Що за маячню ви несете? Туристи йдуть у гори на тиждень, на два, а гроза налытає за пів-години - передбачити її неможливо.
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29.07.2021 19:13 Ответить
Провідники як правило місцевц жителі які прекрасно знають що під час грози на верхівках гір знаходитися категорично заборонено та треба спуститися в низовину.Та це знають даже місцеві діти.
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29.07.2021 19:18 Ответить
Ви явно ніколи не були у гірських турпоходах. Спуск. з гір може зайняти кілька годин, гроза у горах може налетіти за пів-години. Тас одного разу гроза спіймала взагалі на хребті серед ялинкового сланцю - там навіть зупинитися немає де, ледве знайши хвилин через 40 якусь прогалину, щоб поставили намети. Якщо б ми почали спускатися з гір, коли побачили наближення грози - якраз після її закінчення і спустилися б.
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29.07.2021 19:22 Ответить
Ви праві в походах не був так як я живу в Карпатах з однієї сторони в метрах 800 один кряж а із другої в 1-1.5 км другий кряж і в готах буваю раз на тиждень а деколи і частіше,залежить від сезону.
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29.07.2021 19:39 Ответить
Якщо живеш в горах, то маєш знати що дощ тут як обід, кожень день +- в один час, так що нічого страшного там не було, просто нещасний випадок.
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29.07.2021 20:08 Ответить
Просто я ніколи не забуваю перед виходом в гори дивитися прогноз погоди в своєму регіоні та відносно нього будую свій маршрут.
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29.07.2021 20:12 Ответить
Та який нафіг прогноз, дощ на висоті 500 + після обіду це норма, ну а блискавка то таке, або буде, або ні.
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29.07.2021 20:13 Ответить
Блискавки ніколи не бють в лісний масив.Вони бють у вершини гір,одинокі дерева та в крайні дерева лісного масиву.А грозовий фронт на полонинах видно за десятки кілометрів і по напрямку вітру можна відслідкувати в який бік гроза йде та можна спокійно встигнути прийняти забобіжні заходи.І про це знає кожен житель Карпат а ось такі горетуристи цим нехтують.Ось чому я писав про провідника.
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29.07.2021 20:19 Ответить
На полонинах може й видно, а от коли йдеш вздовж хребта - що робиться по інший бік - НЕ видно.
Ми одного разу відпочівали після підйому у невеличній впадині на горі, схожій на кратер - за і наочно бачили, як беспосередньо на нас наповзла за кілька хвилин хмара, так, що ми були у її середині, хоча за 15 хвилин до того - була безхмарна сонячна погода.
І ви забуваєте про те, що у вас є дім, з якого ви і виходите на кілька годин у гори. Туристи ж дома у горах не мають і виходять у гори на 1-2 тиждні. Маршрут жеж складається ще до виїзду у гори, коли погода невідома.
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30.07.2021 11:39 Ответить
Так, треба дуже швидко спуститися з гребеня.
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29.07.2021 21:30 Ответить
Так Ви це скажіть постраждалим.А туристи,як що не хочуть наражати себе на небезпеку,нехай не пожаліють декілька сотень на провідника.А то як показує практика дохнуть як мухи із за своєї тупої самовпевненості.
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29.07.2021 21:41 Ответить
P,S.Та і туристичний бізнес місцева влада зводить до відбирання грошей а не до безпеки подорожуючих.Я вже писав про копійкове вирішення цієї проблеми в зимовий період.
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29.07.2021 21:44 Ответить
Провідника можна винайняти, коли ти приіхав на авто і хочеш сходити глянути на якусь місцеву принаду. Якщо ти йдеш у гори на 2 тиждні - який там ще провідник? До того ж якщо це офиційний розрядний поход - ніяких "провідників" там не має бути.
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30.07.2021 11:41 Ответить
Ви просто путаєте гіда від ескурсовода.А їхати в гори без провідника це самогубство а тим більше на 2 тижні із міської квартири.Самовпевненність таких ,,двотижневих туристів,, кожен рік збирае десятки ,,відморозків,, та десятки ,,підсніжників,, яких можливо знайти тільки після таяння сніга.Ви самовпевненні ідіоти тратите десятки тисяч на туристичні походи а не знаходите одну-дві тисячі на професійного провідника.А це можна пояснити тільки ідіотською самовпевненостю та тупостю.
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30.07.2021 22:24 Ответить
"А їхати в гори без провідника це самогубство а тим більше на 2 тижні із міської квартири."

Ще раз для дубоголового пояснюю - по-перше - провідник - чужа людина у колективі, по-друге - спортивний туризм включає в себе орієнтування за місцевістю - тобто - провідник тут заважає, мало хто бажає бути бараном, що йде за провідником, по-третє - у спортивному туризмі, як і у будь-якому спорті є спортивні розряди. І отримати розряд, якщо тебе поведе якийсь місцевий "провідник" - не можливо - ти маєш орієнтуватись на місцевості САМ. По-четверте - двотиждневий похід - це від 140 до 250 кілометрів - ані ти, ані абсолютна більшість місцевих не знають гори на такому проміжку.

Ну і останньє - про "самогубство" будеш розповідати комусь іншому. У річці чи на морі, чи навіть у місті на вулиці у тебе не менше шансів загинути.

" тратите десятки тисяч на туристичні походи а не знаходите одну-дві тисячі на професійного провідника"

Які ще десятчи тисяч? На що десятки тисяч? Рюкзак, намет служать багато років і купуються раз на все життя - тому вкладати їх вартість у вартість одного походу - тупо. Спальники - майже так само. Казан та горілка мало того, що один раз на все життя - вони ще й необхідні в кількості 1-2 на всіх.
Що ще? Одяг у походах - звичайний. Взуття - теж служить як мінімум походів 5 і його носять не тільки у походи.
Що залишається - квитки на транспорт + їжа + паливо. І де там ці десятки тисяч, "професійний" ти наш? І який ще провідкин за 1-2 тисячі буде 2 тиждні мандрувати? Може за 1-2 тисячі на день? Якщо так, то це збільшує затрати на похід у 1,5 рази.
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31.07.2021 13:11 Ответить
Мабуть п*яні були то й блискавка й влупила по перегару...
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30.07.2021 04:50 Ответить
Одразу помітно, що судите ви по собі...
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30.07.2021 11:42 Ответить
Так, ми тверезі в походах не буваємо
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30.07.2021 11:45 Ответить
То у вас поход, мабуть, - вибратися кудись, стати там і квасити?
Ми теж беремо на 10х на день пів-пляшки коньяку - але ж тим не напитися - по 50 грамм ввечері у чай. А по п'яні далеко не дійдеш.
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30.07.2021 14:25 Ответить
Закарпатцы борются с затаптыванием природы с помощью молний.
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30.07.2021 10:29 Ответить
Вред природе Закарпатья приносят сами закарпатцы, вырубая леса. Настоящие туристы никакого вреда природе не наносят и мусор весь забирают с собой.
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30.07.2021 11:43 Ответить
За что их тогда молнией-то?
(это была шутка)
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30.07.2021 11:53 Ответить
Вред природе Закарпатья приносят сами закарпатцы, вырубая леса. Шутка юмора? Мені здається, що ті "закарпатці" в Києві сидять.
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30.07.2021 17:49 Ответить
 
 