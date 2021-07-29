Блискавка влучила в групу туристів на Закарпатті, - ДСНС
29 липня, в районі гори Кругла Боржавського хребта (Закарпатської обл.) у трьох туристів влучила блискавка.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
"Сьогодні, 29 липня, о 13:00 в ДСНС Закарпаття повідомили, що потребують допомоги троє туристів, в яких влучила блискавка. Це сталося, коли група з восьми осіб рухалася маршрутом в районі гора Кругла Боржавського хребта", - сказано в повідомленні.
Уточнюється, що для проведення пошуково-рятувальних робіт спецтехнікою вирушили фахівці Воловецької гірської пошуково-рятувальної групи.
"О 16:16 постраждалих було знайдено. Після надання їм першої долікарської допомоги рятувальники доставлять їх у смт Міжгір'я, де передадуть під опіку медиків. Рятувальні роботи в Карпатах тривають", - підкреслили в ДСНС.
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Есть еще такая магическая штука "активный громоотвод". Когда перед ударом молнии на нем начинает расти напряжение, он сам повышает напряжение на себе до сотен тысяч вольт. Магия в том, что он работает без питания, а от той же энергии, которую ему дает рост напряженности поля в районе удара.
Все зависит от мощности. Я бы Вам лекцию прочитал, но жаль времени. Найдите сами.
Тем более что 90% туристов вообще легкомысленно отностяся к грозе.
Ми одного разу відпочівали після підйому у невеличній впадині на горі, схожій на кратер - за і наочно бачили, як беспосередньо на нас наповзла за кілька хвилин хмара, так, що ми були у її середині, хоча за 15 хвилин до того - була безхмарна сонячна погода.
І ви забуваєте про те, що у вас є дім, з якого ви і виходите на кілька годин у гори. Туристи ж дома у горах не мають і виходять у гори на 1-2 тиждні. Маршрут жеж складається ще до виїзду у гори, коли погода невідома.
Ще раз для дубоголового пояснюю - по-перше - провідник - чужа людина у колективі, по-друге - спортивний туризм включає в себе орієнтування за місцевістю - тобто - провідник тут заважає, мало хто бажає бути бараном, що йде за провідником, по-третє - у спортивному туризмі, як і у будь-якому спорті є спортивні розряди. І отримати розряд, якщо тебе поведе якийсь місцевий "провідник" - не можливо - ти маєш орієнтуватись на місцевості САМ. По-четверте - двотиждневий похід - це від 140 до 250 кілометрів - ані ти, ані абсолютна більшість місцевих не знають гори на такому проміжку.
Ну і останньє - про "самогубство" будеш розповідати комусь іншому. У річці чи на морі, чи навіть у місті на вулиці у тебе не менше шансів загинути.
" тратите десятки тисяч на туристичні походи а не знаходите одну-дві тисячі на професійного провідника"
Які ще десятчи тисяч? На що десятки тисяч? Рюкзак, намет служать багато років і купуються раз на все життя - тому вкладати їх вартість у вартість одного походу - тупо. Спальники - майже так само. Казан та горілка мало того, що один раз на все життя - вони ще й необхідні в кількості 1-2 на всіх.
Що ще? Одяг у походах - звичайний. Взуття - теж служить як мінімум походів 5 і його носять не тільки у походи.
Що залишається - квитки на транспорт + їжа + паливо. І де там ці десятки тисяч, "професійний" ти наш? І який ще провідкин за 1-2 тисячі буде 2 тиждні мандрувати? Може за 1-2 тисячі на день? Якщо так, то це збільшує затрати на похід у 1,5 рази.
Ми теж беремо на 10х на день пів-пляшки коньяку - але ж тим не напитися - по 50 грамм ввечері у чай. А по п'яні далеко не дійдеш.
(это была шутка)