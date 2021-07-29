Блискавка влучила в групу туристів на Закарпатті, - ДСНС

29 липня, в районі гори Кругла Боржавського хребта (Закарпатської обл.) у трьох туристів влучила блискавка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні, 29 липня, о 13:00 в ДСНС Закарпаття повідомили, що потребують допомоги троє туристів, в яких влучила блискавка. Це сталося, коли група з восьми осіб рухалася маршрутом в районі гора Кругла Боржавського хребта", - сказано в повідомленні.

Уточнюється, що для проведення пошуково-рятувальних робіт спецтехнікою вирушили фахівці Воловецької гірської пошуково-рятувальної групи.

"О 16:16 постраждалих було знайдено. Після надання їм першої долікарської допомоги рятувальники доставлять їх у смт Міжгір'я, де передадуть під опіку медиків. Рятувальні роботи в Карпатах тривають", - підкреслили в ДСНС.

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