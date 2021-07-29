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Зеленский подписал закон о платежных услугах

Зеленский подписал закон о платежных услугах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О платежных услугах" № 1591- ІХ, принятый парламентом 30 июня 2021 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис президента Украины.

Закон направлен на модернизацию и дальнейшее развитие рынка платежных услуг и будет способствовать внедрению инноваций в финансовой сфере Украины.

"Документ адаптирует украинское законодательство к правовому полю ЕС, что в будущем позволит интегрировать платежную систему Украины с системой ЕС. Новый закон базируется на современных требованиях и учитывает нормы европейских регуляторных актов, в частности Второй платежной директивы (PSD2) и Директивы по электронных денег (EMD)", - сказано в сообщении.

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Также документ усиливает защиту прав потребителей платежных услуг и обеспечивает прозрачность их предоставления.

Согласно закону, в Украине будет определено девять категорий поставщиков платежных услуг. Появятся новые участники рынка - учреждения электронных денег, филиалы иностранных платежных учреждений, поставщиков услуг по предоставлению сведений из счетов, платежные учреждения.

Так, будут существовать девять платежных услуг, из которых две - нефинансовые (услуга по инициированию платежной операции и услуга по предоставлению сведений из счетов).

"Небанковские предоставители платежных услуг смогут открывать платежные счета, выпускать платежные карты и электронные деньги. От небанковских финансовых учреждений не будет требоваться участие в платежных системах для осуществления перевода", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Нацбанк Украины получит право выпускать "цифровую валюту Национального банка Украины", а также создать регуляторную "песочницу" - платформу для тестирования услуг, технологий и инструментов на платежном рынке, основанных на инновационных технологиях".

Также закон создает условия для внедрения в Украине концепции открытого банкинга (Open banking), которая должна объединить различных поставщиков платежных услуг и технологические платформы в единую платежную экосистему.

Планируется, что Open banking заработает в Украине в 2023 году.

Кроме того, с целью минимизации кибермошенничества усиливается ответственность за незаконные действия с платежными инструментами и средствами доступа к банковским и/или платежным счетам.

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Закон вступает в силу на следующий день после опубликования и вводится в действие через 12 месяцев, за исключением отдельных статей.

Как сообщалось, 30 июня Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект "О платежных услугах" без поправки об ограничении размера комиссии интерчейндж (законопроект №4364).

За законопроект на заседании в среду проголосовал 241 народный депутат.

Ранее в НБУ отметили, что действующий закон о платежных системах и переводе средств в Украине, принятый еще в 2001 году, морально устарел и не соответствует современным требованиям и международным практикам.

Автор: 

Зеленский Владимир (21057) платежные системы (47) платежи (38)


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Топ комментарии
+7
Кто такой Зеленский??
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29.07.2021 20:56 Ответить
+5
півшостий недоумок.
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29.07.2021 21:07 Ответить
+3
ЗЕбики главное помните - теперь вы все преЗЕденти
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29.07.2021 20:59 Ответить
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а у народа нет бабла
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29.07.2021 20:55 Ответить
"Коренной украинец", в силу обетованной национальности, всегда охотно подпишет всё, что касается "платежей" от кого-нибудь себе в карман.
Это - закон без исключений.
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29.07.2021 21:22 Ответить
Кто такой Зеленский??
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29.07.2021 20:56 Ответить
півшостий недоумок.
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29.07.2021 21:07 Ответить
Писюатый писианист. Лауреат писиального жанра 95 Хвартала.
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30.07.2021 07:20 Ответить
ну вы поняли... конец платёжным системам
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29.07.2021 20:56 Ответить
ЗЕбики главное помните - теперь вы все преЗЕденти
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29.07.2021 20:59 Ответить
А когда будет принят Закон про фейковые интернетовские ботоферм ? И уголовная ответственность за фейки и перепечатыванике фейков в информ ресурсах ?
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29.07.2021 21:01 Ответить
А пропагандонов кремлёвско - ЗЕбильных с Г+Г когда будут садить? типа журнашлюхи сливного бачка Мосейчукчи-скабеевой. От них вреда намного больше чем от ботов в интернетах
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29.07.2021 21:04 Ответить
Якась чергова х.уйня від зебобів
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29.07.2021 23:29 Ответить
чем дальше тем глубже в нашу личную жизнь...
скоро примут закон сдавать им наши какашки что бы оно (государство) знало что мы вчера ели и не слишком ли "жирно" питаемся что бы если шо, то добавить ещё каких ни будь пару налогов или обязательств на пример установить видеокамеру в спальне и подключить её к системе общегосударственного видео слежения ,- а не часто ли мы ЭТО делаем вместо того что бы работать и платить больше налогов?
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30.07.2021 03:55 Ответить
....всё понятно, самая жирная рыба ловиться в МУТНОЙ воде. Ура, мыздобулы: платишь копейку, рубь отдай барину...ппц, это уже не Украина, а Майданек (осталось штаны в полоску застосувать)
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30.07.2021 05:46 Ответить
 
 