Пять партий получили из бюджета 174 млн гривен
"СН", "ОПЗЖ", "Батькивщина", "ЕС" и "Голос" получили финансирование от государства.
Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, информирует Цензор.НЕТ.
Деньги перечислены партиям на осуществление уставной деятельности в третьем квартале 2021 года.
Финансирование получили такие политсилы:
- "Слуга народа" - 86,46 млн грн;
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 26,15 млн грн;
- "Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 16,39 млн грн;
- "Европейская солидарность" - 24,94 млн грн (из них 8,71 млн грн - за соблюдение предусмотренного законодательством гендерного принципа);
- "Голос" - 20,38 млн грн (из них 8,71 млн грн - за соблюдение предусмотренного законодательством гендерного принципа).
Всего партиям перечислено 174,32 млн грн.
Топ комментарии
+14 Олег Петрович #320765
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+7 Олександр Дніпро
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+6 Peter Meinor #440917
показать весь комментарий29.07.2021 23:41 Ответить Ссылка
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Решта, це кремлівсько-олігархічні проекти. Які зараз спокійно крадуть з Бюджету мільярди. А ці мільйончики вони навіть і не помітять...
Ця цитата - кращий доказ того, что потвора тимошонка має бути назавжди викинута із політики.
А під констатацією цього факту йде повний набір жупелів системної пропаганди про кабальний контракт, бабушку корупції, ні адін танк, хі-хі. От про колючий дріт чомусь забули.
шо бы создать видимость, шо буба ценит оппозицию и пытается с ней наладить диалог - для забугорных лохов короче....
отдал вы все маникюршам, клованам и тамадам - глядишь и цирк стал бы циркатее и ярче!
ворью дали наших 175 млн. гривен, а деткам с редкими заболеваниями не могут наскрести 200 тысяч который год...
Как там умники поносят, когда говорю, что это обреченная проклятая территория, изгаженная коррупцией и отсутствием правосудия - "чемодан, вокзал и что-то там еще..."
Офіційні автори законопроекту - народний депутат від Блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко, віце-спікер ВР Андрій Парубій та депутат від Самопомічі Єгор Соболєв.