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Пять партий получили из бюджета 174 млн гривен

Пять партий получили из бюджета 174 млн гривен

"СН", "ОПЗЖ", "Батькивщина", "ЕС" и "Голос" получили финансирование от государства.

Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

Деньги перечислены партиям на осуществление уставной деятельности в третьем квартале 2021 года.

Финансирование получили такие политсилы:

  • "Слуга народа" - 86,46 млн грн;
  • "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 26,15 млн грн;
  • "Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 16,39 млн грн;
  • "Европейская солидарность" - 24,94 млн грн (из них 8,71 млн грн - за соблюдение предусмотренного законодательством гендерного принципа);
  • "Голос" - 20,38 млн грн (из них 8,71 млн грн - за соблюдение предусмотренного законодательством гендерного принципа).

Всего партиям перечислено 174,32 млн грн.

Читайте: Счетная палата о выполнении Госбюджета-2021: Расходы Минобороны меньше плана на 4,3 млрд грн, из них 1,9 млрд - на подготовку кадров, 1,8 млрд - на закупку вооружения

Автор: 

финансирование (1814) Батькивщина (2014) НАПК (1227) Слуга народа (2638) Голос партия (500) Европейская Солидарность (1063) Оппозиционная платформа - За жизнь (453)


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Топ комментарии
+14
Неправильная формулировка . От государства денег нельзя получить,потому что денег у государства нет - в принципе.Это деньги Украинских налогоплательщиков.
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29.07.2021 23:04 Ответить
+7
"Слуга народа" - 86,46 млн грн; +
Пять партий получили из бюджета 174 млн гривен - Цензор.НЕТ 9363
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29.07.2021 23:12 Ответить
+6
Пусть прочитает каждый:
ворью дали наших 175 млн. гривен, а деткам с редкими заболеваниями не могут наскрести 200 тысяч который год...

Как там умники поносят, когда говорю, что это обреченная проклятая территория, изгаженная коррупцией и отсутствием правосудия - "чемодан, вокзал и что-то там еще..."
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29.07.2021 23:41 Ответить
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Неправильная формулировка . От государства денег нельзя получить,потому что денег у государства нет - в принципе.Это деньги Украинских налогоплательщиков.
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29.07.2021 23:04 Ответить
Цікаво,за яки подвиги та з чиєї кишені пряники???)))
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29.07.2021 23:04 Ответить
За доведення українців до "веселого життя" !!!))))
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29.07.2021 23:05 Ответить
А что там в Тунисе ?
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29.07.2021 23:06 Ответить
Мало им в конвертах 😀🙂😀
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29.07.2021 23:07 Ответить
Денег много не бывает .
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29.07.2021 23:08 Ответить
"Слуга народа" - 86,46 млн грн; +
Пять партий получили из бюджета 174 млн гривен - Цензор.НЕТ 9363
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29.07.2021 23:12 Ответить
Верещучка на малюнку задоволена подарунком !
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29.07.2021 23:14 Ответить
закройте же эту лавочку потешную...эти поцы должны своих в гос.бюджет, ранее наворованных, возвертать на порядок больше))...коврики припорожные у народа обнищавшего ржут, от ваших гребанных законов, ворами для воров принятыми...
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29.07.2021 23:12 Ответить
З них тільки одна справжня партія, це Батьківщина.
Решта, це кремлівсько-олігархічні проекти. Які зараз спокійно крадуть з Бюджету мільярди. А ці мільйончики вони навіть і не помітять...
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29.07.2021 23:15 Ответить
А почему Жулька тогда кабальный газовый контракт подписала? И почему Жульку называют бабушкой украинской корупции?
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30.07.2021 00:35 Ответить
Чайкам это не ведомо....
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30.07.2021 05:49 Ответить
Хотилося щоб цины на комунальни послугы зараз булы такымы як пры юльки
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30.07.2021 11:19 Ответить
ага, а зарплаты як зараз ...лохторат он такой лохторат...
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30.07.2021 12:14 Ответить
"жоден танк не повинен виїхати з казарми" (28 лютого 2014-й рік)
Ця цитата - кращий доказ того, что потвора тимошонка має бути назавжди викинута із політики.
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30.07.2021 06:31 Ответить
І цілком у логіці нашої реальності єдина справжня партія отримує найменше.
А під констатацією цього факту йде повний набір жупелів системної пропаганди про кабальний контракт, бабушку корупції, ні адін танк, хі-хі. От про колючий дріт чомусь забули.
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30.07.2021 09:27 Ответить
гендерно солидарные слуги того народа..навыбиральсь...жрите..подставляйте...
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29.07.2021 23:26 Ответить
"Европейская солидарность" и "Голос" тут тока для того,
шо бы создать видимость, шо буба ценит оппозицию и пытается с ней наладить диалог - для забугорных лохов короче....
отдал вы все маникюршам, клованам и тамадам - глядишь и цирк стал бы циркатее и ярче!
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29.07.2021 23:26 Ответить
Маємо замість політичних партій угруповання під лідерів. Бюджетна підтримка лідерів аморальна й незаконна.
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29.07.2021 23:38 Ответить
Пусть прочитает каждый:
ворью дали наших 175 млн. гривен, а деткам с редкими заболеваниями не могут наскрести 200 тысяч который год...

Как там умники поносят, когда говорю, что это обреченная проклятая территория, изгаженная коррупцией и отсутствием правосудия - "чемодан, вокзал и что-то там еще..."
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29.07.2021 23:41 Ответить
Это за какие заслуги такие бабки им??? Украинский народ не согласен выдавать им эти бабки. это официальный запрет!
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29.07.2021 23:42 Ответить
Каждый зарабатывает как может
П'ять партій отримали з бюджету 174 млн гривень - Цензор.НЕТ 9363
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29.07.2021 23:53 Ответить
Каждому матьєвоіті
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30.07.2021 00:57 Ответить
К празднику и по заслугам. Может их каждый год переизбирать?
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30.07.2021 01:00 Ответить
ЗАЛИШАЄТЬСЯ НАГАДАТИ, ЩО...
Офіційні автори законопроекту - народний депутат від Блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко, віце-спікер ВР Андрій Парубій та депутат від Самопомічі Єгор Соболєв.
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30.07.2021 07:24 Ответить
эти деньги забрали у народа Украины... и отдали мудакам.....
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30.07.2021 08:09 Ответить
ВСЕ КОРМИМ НЕГОДЯЕВ --КОТОРЫЕ НЕСУТ РАЗЛАД В УКРАИНУ И ОБДИРАЮТ ЕЕ КАК ЛИПКУ !!!
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30.07.2021 08:21 Ответить
Еще более подкормятся наши нардепы за народные денежки, особенно арохамиевцы..А говорят,что у нашего госбюджета огромная"дыра"..Врут наверное..?
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30.07.2021 12:33 Ответить
 
 