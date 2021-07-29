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Новини
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П'ять партій отримали з бюджету 174 млн гривень

П'ять партій отримали з бюджету 174 млн гривень

"СН", "ОПЗЖ", "Батьківщина", "ЄС" і "Голос" отримали фінансування від держави.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції, інформує Цензор.НЕТ.

Гроші перераховано партіям на здійснення статутної діяльності у третьому кварталі 2021 року.

Фінансування отримали такі політсили:

  • "Слуга народу" - 86,46 млн грн;
  • "Опозиційна платформа - За життя" - 26,15 млн грн;
  • "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - 16,39 млн грн;
  • "Європейська солідарність" - 24,94 млн грн (з них 8,71 млн грн - за дотримання передбаченого законодавством гендерного принципу);
  • "Голос" - 20,38 млн грн (з них 8,71 млн грн - за дотримання передбаченого законодавством гендерного принципу).

Всього партіям перераховано 174,32 млн грн.

Читайте також: Кожна громада зможе отримати до 2 млн грн від держави в рамках проєкту "Розвиток соціальних послуг", - Шмигаль

Автор: 

фінансування (3168) Батьківщина (587) НАЗК (1699) Слуга народу (2822) Голос партія (513) Європейська Солідарність (1093) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (492)


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Топ коментарі
+14
Неправильная формулировка . От государства денег нельзя получить,потому что денег у государства нет - в принципе.Это деньги Украинских налогоплательщиков.
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29.07.2021 23:04 Відповісти
+7
"Слуга народа" - 86,46 млн грн; +
Пять партий получили из бюджета 174 млн гривен - Цензор.НЕТ 9363
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29.07.2021 23:12 Відповісти
+6
Пусть прочитает каждый:
ворью дали наших 175 млн. гривен, а деткам с редкими заболеваниями не могут наскрести 200 тысяч который год...

Как там умники поносят, когда говорю, что это обреченная проклятая территория, изгаженная коррупцией и отсутствием правосудия - "чемодан, вокзал и что-то там еще..."
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29.07.2021 23:41 Відповісти
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Неправильная формулировка . От государства денег нельзя получить,потому что денег у государства нет - в принципе.Это деньги Украинских налогоплательщиков.
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29.07.2021 23:04 Відповісти
Цікаво,за яки подвиги та з чиєї кишені пряники???)))
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29.07.2021 23:04 Відповісти
За доведення українців до "веселого життя" !!!))))
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29.07.2021 23:05 Відповісти
А что там в Тунисе ?
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29.07.2021 23:06 Відповісти
Мало им в конвертах 😀🙂😀
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29.07.2021 23:07 Відповісти
Денег много не бывает .
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29.07.2021 23:08 Відповісти
"Слуга народа" - 86,46 млн грн; +
Пять партий получили из бюджета 174 млн гривен - Цензор.НЕТ 9363
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29.07.2021 23:12 Відповісти
Верещучка на малюнку задоволена подарунком !
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29.07.2021 23:14 Відповісти
закройте же эту лавочку потешную...эти поцы должны своих в гос.бюджет, ранее наворованных, возвертать на порядок больше))...коврики припорожные у народа обнищавшего ржут, от ваших гребанных законов, ворами для воров принятыми...
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29.07.2021 23:12 Відповісти
З них тільки одна справжня партія, це Батьківщина.
Решта, це кремлівсько-олігархічні проекти. Які зараз спокійно крадуть з Бюджету мільярди. А ці мільйончики вони навіть і не помітять...
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29.07.2021 23:15 Відповісти
А почему Жулька тогда кабальный газовый контракт подписала? И почему Жульку называют бабушкой украинской корупции?
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30.07.2021 00:35 Відповісти
Чайкам это не ведомо....
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30.07.2021 05:49 Відповісти
Хотилося щоб цины на комунальни послугы зараз булы такымы як пры юльки
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30.07.2021 11:19 Відповісти
ага, а зарплаты як зараз ...лохторат он такой лохторат...
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30.07.2021 12:14 Відповісти
"жоден танк не повинен виїхати з казарми" (28 лютого 2014-й рік)
Ця цитата - кращий доказ того, что потвора тимошонка має бути назавжди викинута із політики.
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30.07.2021 06:31 Відповісти
І цілком у логіці нашої реальності єдина справжня партія отримує найменше.
А під констатацією цього факту йде повний набір жупелів системної пропаганди про кабальний контракт, бабушку корупції, ні адін танк, хі-хі. От про колючий дріт чомусь забули.
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30.07.2021 09:27 Відповісти
гендерно солидарные слуги того народа..навыбиральсь...жрите..подставляйте...
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29.07.2021 23:26 Відповісти
"Европейская солидарность" и "Голос" тут тока для того,
шо бы создать видимость, шо буба ценит оппозицию и пытается с ней наладить диалог - для забугорных лохов короче....
отдал вы все маникюршам, клованам и тамадам - глядишь и цирк стал бы циркатее и ярче!
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29.07.2021 23:26 Відповісти
Маємо замість політичних партій угруповання під лідерів. Бюджетна підтримка лідерів аморальна й незаконна.
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29.07.2021 23:38 Відповісти
Пусть прочитает каждый:
ворью дали наших 175 млн. гривен, а деткам с редкими заболеваниями не могут наскрести 200 тысяч который год...

Как там умники поносят, когда говорю, что это обреченная проклятая территория, изгаженная коррупцией и отсутствием правосудия - "чемодан, вокзал и что-то там еще..."
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29.07.2021 23:41 Відповісти
Это за какие заслуги такие бабки им??? Украинский народ не согласен выдавать им эти бабки. это официальный запрет!
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29.07.2021 23:42 Відповісти
Каждый зарабатывает как может
П'ять партій отримали з бюджету 174 млн гривень - Цензор.НЕТ 9363
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29.07.2021 23:53 Відповісти
Каждому матьєвоіті
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30.07.2021 00:57 Відповісти
К празднику и по заслугам. Может их каждый год переизбирать?
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30.07.2021 01:00 Відповісти
ЗАЛИШАЄТЬСЯ НАГАДАТИ, ЩО...
Офіційні автори законопроекту - народний депутат від Блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко, віце-спікер ВР Андрій Парубій та депутат від Самопомічі Єгор Соболєв.
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30.07.2021 07:24 Відповісти
эти деньги забрали у народа Украины... и отдали мудакам.....
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30.07.2021 08:09 Відповісти
ВСЕ КОРМИМ НЕГОДЯЕВ --КОТОРЫЕ НЕСУТ РАЗЛАД В УКРАИНУ И ОБДИРАЮТ ЕЕ КАК ЛИПКУ !!!
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30.07.2021 08:21 Відповісти
Еще более подкормятся наши нардепы за народные денежки, особенно арохамиевцы..А говорят,что у нашего госбюджета огромная"дыра"..Врут наверное..?
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30.07.2021 12:33 Відповісти
 
 