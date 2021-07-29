П'ять партій отримали з бюджету 174 млн гривень
"СН", "ОПЗЖ", "Батьківщина", "ЄС" і "Голос" отримали фінансування від держави.
Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції, інформує Цензор.НЕТ.
Гроші перераховано партіям на здійснення статутної діяльності у третьому кварталі 2021 року.
Фінансування отримали такі політсили:
- "Слуга народу" - 86,46 млн грн;
- "Опозиційна платформа - За життя" - 26,15 млн грн;
- "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - 16,39 млн грн;
- "Європейська солідарність" - 24,94 млн грн (з них 8,71 млн грн - за дотримання передбаченого законодавством гендерного принципу);
- "Голос" - 20,38 млн грн (з них 8,71 млн грн - за дотримання передбаченого законодавством гендерного принципу).
Всього партіям перераховано 174,32 млн грн.
Топ коментарі
+14 Олег Петрович #320765
показати весь коментар29.07.2021 23:04 Відповісти Посилання
+7 Олександр Дніпро
показати весь коментар29.07.2021 23:12 Відповісти Посилання
+6 Peter Meinor #440917
показати весь коментар29.07.2021 23:41 Відповісти Посилання
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Решта, це кремлівсько-олігархічні проекти. Які зараз спокійно крадуть з Бюджету мільярди. А ці мільйончики вони навіть і не помітять...
Ця цитата - кращий доказ того, что потвора тимошонка має бути назавжди викинута із політики.
А під констатацією цього факту йде повний набір жупелів системної пропаганди про кабальний контракт, бабушку корупції, ні адін танк, хі-хі. От про колючий дріт чомусь забули.
шо бы создать видимость, шо буба ценит оппозицию и пытается с ней наладить диалог - для забугорных лохов короче....
отдал вы все маникюршам, клованам и тамадам - глядишь и цирк стал бы циркатее и ярче!
ворью дали наших 175 млн. гривен, а деткам с редкими заболеваниями не могут наскрести 200 тысяч который год...
Как там умники поносят, когда говорю, что это обреченная проклятая территория, изгаженная коррупцией и отсутствием правосудия - "чемодан, вокзал и что-то там еще..."
Офіційні автори законопроекту - народний депутат від Блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко, віце-спікер ВР Андрій Парубій та депутат від Самопомічі Єгор Соболєв.