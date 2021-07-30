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"Укрзализныця" назначила 4 дополнительных поезда в южном направлении

"Укрзализныця" назначила четыре дополнительных поезда в "курортных" направлениях – в Одессу и Запорожье.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Укрзализныця" сообщает в Telegram

В частности, назначен поезд № 258/257 Львов – Одесса. Он будет отправляться из Львова с 30 июля по 10 сентября по четным числам в 17:30. Из Одессы он отправляется с 1 августа по 11 сентября по нечетным числам в 17:00.

Кроме того, назначен поезд № 242/241 Одесса – Харьков, который будет отправляться из Одессы 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29 августа в 23:37. Назад он будет курсировать 6, 8, 16, 18, 20, 26 и 28 августа в 17:36.

Также назначен поезд № 246/245 Запорожье – Одесса. Он будет отправляться из Запорожья 5, 15 и 25 августа в 4:20.

Поезд № 209 Харьков – Запорожье будет отправляться из Харькова 11, 23 и 31 августа в 1:40.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дополнительный поезд из Харькова в Геническ начнет курсировать 17 июля, - Укрзализныця

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это надо быть круглым дураком что бы ездить в поездах при 50 градусной жаре внутри украинского не охлаждаемого вагона
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30.07.2021 02:12 Ответить
Вы правы. Лучше пешком и по ночам. Времени, правда, уйдет на дорогу больше, зато не жарко.
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30.07.2021 06:39 Ответить
? закрыть вас в вангоне, где 60 чел и нет вентиляции на солнце, тогда поймёте
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30.07.2021 08:46 Ответить
не пешком а комфортным автобусом
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30.07.2021 09:53 Ответить
Ранувато... До піку туризму на морі - у жовтні-грудні, ще далеко!
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30.07.2021 08:26 Ответить
Не понимаю ваш сарказм. Самое большое количество людей перемещаются именно в августе.
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30.07.2021 10:07 Ответить
В червні-липні - теж!
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31.07.2021 01:14 Ответить
В Запоріжжі немає моря. А чого не призначити приміром до Бердянська та Маріуполя? Не дуже зручно літнім людям пересадки робити в Запріжжі. Зайве це.
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30.07.2021 09:42 Ответить
Так то бубочкины ставленники не совсем понимают, что в Запорожье моря нет. Про пересадкук это Вы придумали. Они ее не предусматривали.
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30.07.2021 13:36 Ответить
 
 