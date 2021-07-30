УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10073 відвідувача онлайн
Новини
4 603 9

"Укрзалізниця" призначила 4 додаткові поїзди в південному напрямку

"Укрзалізниця" призначила чотири додаткові поїзди в "курортних" напрямках - до Одеси і Запоріжжя.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Укрзалізниця" повідомляє в Telegram.

Зокрема, призначено поїзд № 258/257 Львів – Одеса. Він вирушатиме зі Львова з 30 липня по 10 вересня по парних числах о 17:30. З Одеси він відправлятиметься з 1 серпня по 11 вересня по непарних числах о 17:00.

Крім того, призначено поїзд № 242/241 Одеса – Харків. Він відправлятиметься з Одеси 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29 серпня о 23:37. Зворотно з Харкова він курсуватиме 6, 8, 16, 18, 20, 26 та 28 серпня о 17:36.

Також призначено поїзд № 246/245 Запоріжжя - Одеса. Він відправлятиметься з Запоріжжя 5, 15 та 25 серпня о 04:20.

Поїзд № 209 Харків - Запоріжжя вирушатиме з Харкова 11, 23 і 31 серпня о 1:40.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Додатковий поїзд із Харкова до Генічеська почне курсувати 17 липня, - "Укрзалізниця"

Автор: 

потяг (1992) Укрзалізниця (6928)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
это надо быть круглым дураком что бы ездить в поездах при 50 градусной жаре внутри украинского не охлаждаемого вагона
показати весь коментар
30.07.2021 02:12 Відповісти
Вы правы. Лучше пешком и по ночам. Времени, правда, уйдет на дорогу больше, зато не жарко.
показати весь коментар
30.07.2021 06:39 Відповісти
? закрыть вас в вангоне, где 60 чел и нет вентиляции на солнце, тогда поймёте
показати весь коментар
30.07.2021 08:46 Відповісти
не пешком а комфортным автобусом
показати весь коментар
30.07.2021 09:53 Відповісти
Ранувато... До піку туризму на морі - у жовтні-грудні, ще далеко!
показати весь коментар
30.07.2021 08:26 Відповісти
Не понимаю ваш сарказм. Самое большое количество людей перемещаются именно в августе.
показати весь коментар
30.07.2021 10:07 Відповісти
В червні-липні - теж!
показати весь коментар
31.07.2021 01:14 Відповісти
В Запоріжжі немає моря. А чого не призначити приміром до Бердянська та Маріуполя? Не дуже зручно літнім людям пересадки робити в Запріжжі. Зайве це.
показати весь коментар
30.07.2021 09:42 Відповісти
Так то бубочкины ставленники не совсем понимают, что в Запорожье моря нет. Про пересадкук это Вы придумали. Они ее не предусматривали.
показати весь коментар
30.07.2021 13:36 Відповісти
 
 