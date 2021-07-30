"Укрзалізниця" призначила 4 додаткові поїзди в південному напрямку

"Укрзалізниця" призначила чотири додаткові поїзди в "курортних" напрямках - до Одеси і Запоріжжя.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Укрзалізниця" повідомляє в Telegram.

Зокрема, призначено поїзд № 258/257 Львів – Одеса. Він вирушатиме зі Львова з 30 липня по 10 вересня по парних числах о 17:30. З Одеси він відправлятиметься з 1 серпня по 11 вересня по непарних числах о 17:00.



Крім того, призначено поїзд № 242/241 Одеса – Харків. Він відправлятиметься з Одеси 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29 серпня о 23:37. Зворотно з Харкова він курсуватиме 6, 8, 16, 18, 20, 26 та 28 серпня о 17:36.



Також призначено поїзд № 246/245 Запоріжжя - Одеса. Він відправлятиметься з Запоріжжя 5, 15 та 25 серпня о 04:20.



Поїзд № 209 Харків - Запоріжжя вирушатиме з Харкова 11, 23 і 31 серпня о 1:40.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Додатковий поїзд із Харкова до Генічеська почне курсувати 17 липня, - "Укрзалізниця"