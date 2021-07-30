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Новости Формула Штайнмайера
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"Формула Штайнмайера" на заседаниях ТКГ не обсуждалась, - член делегации Иванова

У Украины есть план деоккупации Донбасса, с которым она может участвовать в переговорах в Нормандском формате, если они состоятся.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявила член гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы Татьяна Иванова.

"С прошлого заседания Трехсторонней контактной группы прошло больше недели, и группа соберется не ранее конца августа, поэтому пока что новостей ТКГ нет. Однако я не согласна с тем, что Украина не имеет плана в отношении встречи в Нормандском формате, если она состоится. Я вошла в ТКГ в 2021 году, а "формула Штайнмайера" была принята в 2019 году. Я не помню, чтобы эта формула обсуждалась на каком-либо заседании группы. Однако в ТКГ очень активно обсуждался план Украины по деоккупации Донбасса. Была попытка разработать совместный документ, он так и не родился, однако такой план у Украины есть. Думаю, что именно с таким планом Украина будет ехать на международную встречу", - сказала Иванова.

Также она отметила, что по-прежнему никаких договоренностей об обмене пленными нет.

"Украина требует возврата абсолютно всех своих граждан, которые там сейчас незаконно удерживаются, это более 300 человек, я не могу сейчас сказать о датах, так как нет договоренностей о том, чтобы состоялся обмен. Когда такие договоренности будут, все будут проинформированы", - сказала член подгруппы.

Кроме того, Иванова рассказала, что состояние здоровья главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука никак не влияет на работу группы.

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Автор: 

Донбасс (26958) Трехсторонняя контактная группа (842) Формула Штайнмайера (324)


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Формула Молотов-Риббентроп просуществала всего ничего..., с 23 августа 1939 года по 22 июня 1841 года...
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30.07.2021 09:53 Ответить
1941г)))Sorry
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30.07.2021 09:54 Ответить
🤏🤣
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30.07.2021 10:06 Ответить
"Формула Штайнмайера" на заседаниях ТКГ не обсуждалась, - член делегации Иванова - Цензор.НЕТ 666
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30.07.2021 09:56 Ответить
Поподробней пжлста🍾🥂🥴
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30.07.2021 10:08 Ответить
Задницу подтереть осталось...Будапештским Меморандумом,Формулой Штайна,Минскими соглашениями,Бодягой Байден-Меркель... и закусить Северным Потёком Путлера...
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30.07.2021 09:57 Ответить
да да...Штанами Майера можно тока подтерется
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30.07.2021 10:49 Ответить
Формулу Штайнмайера не надо обсуждать. Она с 2016 г воплощается в жизнь. Вот Ермак уже возглавляет конгресс регионов.
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30.07.2021 10:14 Ответить
"Формула Штайнмайера" это как и Северный поток 2 умиротворение Путина от Германии...
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30.07.2021 10:22 Ответить
 
 