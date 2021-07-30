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COVID-сертификаты в "Дії" еще не гарантируют возможность выезда за границу, - Минцифры
Руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник рассказал, что COVID-сертификаты все еще находятся на этапе бета-тестирования.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське Радіо".
"COVID-сертификаты все еще находятся на бета-тестировании, нашлись некоторые недостатки по взаимодействию с e-health. Надеюсь, через несколько недель они уже будут доступны в "Дії", - отметил он.
По словам Баника, это не означает, что с их помощью уже можно будет ехать за границу.
"Поскольку, чтобы украинский ковидный сертификат признавался за рубежом нужно не только настроить его технически, но и подписать соглашения с другими странами о признании этого документа", - добавил он.
Топ комментарии
+8 Привет
показать весь комментарий30.07.2021 10:18 Ответить Ссылка
+5 belge
показать весь комментарий30.07.2021 10:17 Ответить Ссылка
+3 Eugen Mk
показать весь комментарий30.07.2021 10:24 Ответить Ссылка
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В чем заключается сакральный смысл картинки уведомляющей пользователя о том что у него есть загранааспорт неведомо никому...
Свой ИНН я знаю на память...и могу его продиктовать в любом месте...но везде нужна ксерокопия...для чего тот ИНН в той дие...опять таки не понятно..
Ну а свилетельство о рождении ребенка...это наверное что бы родители не забыли что у них есть дети...😀