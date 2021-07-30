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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-сертификаты в "Дії" еще не гарантируют возможность выезда за границу, - Минцифры

COVID-сертификаты в

Руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник рассказал, что COVID-сертификаты все еще находятся на этапе бета-тестирования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське Радіо".

"COVID-сертификаты все еще находятся на бета-тестировании, нашлись некоторые недостатки по взаимодействию с e-health. Надеюсь, через несколько недель они уже будут доступны в "Дії", - отметил он.

По словам Баника,  это не означает, что с их помощью уже можно будет ехать за границу.

"Поскольку, чтобы украинский ковидный сертификат признавался за рубежом нужно не только настроить его технически, но и подписать соглашения с другими странами о признании этого документа", - добавил он.

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Автор: 

карантин (16729) сертификат (227) Минцифры (317) Дія (427) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Очередная...абсолютно бесполезная картинка в смартфоне...в дополнение к предыдущим...
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30.07.2021 10:18 Ответить
+5
Облом.ua
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30.07.2021 10:17 Ответить
+3
Всем остальным странам пох на вашу дию
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30.07.2021 10:24 Ответить
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Облом.ua
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30.07.2021 10:17 Ответить
Таки да. Уже можно смеяться с этой филькиной грамоты от зеленой пошести или еще подождать? Вез единой сертифицированной базы это все обычное надувательство.
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30.07.2021 11:13 Ответить
Очередная...абсолютно бесполезная картинка в смартфоне...в дополнение к предыдущим...
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30.07.2021 10:18 Ответить
А вам-то на лаптестане чего? Вас в любом случае принудительно ширнут скотомицином спутник-вектор и за границу не пустят.
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30.07.2021 10:38 Ответить
Тебе кацапу виднее сидя на бутылке...что там у вас в лаптестане..
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30.07.2021 10:54 Ответить
О! И снова ты, лапоть ольгинский, палишься своей любимой набутылочной темой
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30.07.2021 10:56 Ответить
...на этапе бета-тестирования... Это где? Нормальным языком объяснить можно?
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30.07.2021 10:19 Ответить
Нормальным языком -- без единой базы вакцинированных, сертифицированной по мировым стандартам, где по QR-коду можно получить полную информацию о вакцинации и самой вакцине -- это все просто развод для лохов.
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30.07.2021 11:20 Ответить
конечно, нечего о заграницах думать, тут своих проблем хватает

COVID-сертифікати в "Дії" ще не гарантують можливість виїзду за кордон, - Мінцифри - Цензор.НЕТ 1735
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30.07.2021 10:21 Ответить
Всем остальным странам пох на вашу дию
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30.07.2021 10:24 Ответить
Так и в Украине толку от этой дии ноль...
В чем заключается сакральный смысл картинки уведомляющей пользователя о том что у него есть загранааспорт неведомо никому...
Свой ИНН я знаю на память...и могу его продиктовать в любом месте...но везде нужна ксерокопия...для чего тот ИНН в той дие...опять таки не понятно..
Ну а свилетельство о рождении ребенка...это наверное что бы родители не забыли что у них есть дети...😀
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30.07.2021 11:17 Ответить
Простой инструкции как зарегистрировать свою ID карту в Дії нет, а без нее все там как мертвому припарки. Бот отвечает что очень занят потому что он отвечает на тысячи вопросов которые задали раньше.
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30.07.2021 10:26 Ответить
Помогал одному знакомому с обращением к телеграмм-боту "Дии" во время карантина. Ответ пришел через 4 месяца, когда это было ему уже до сраки. Країна в смартфоне...
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30.07.2021 11:17 Ответить
"зе" ,монеты народа распилила на "дию" ,которая для народа "не діє"
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30.07.2021 10:46 Ответить
 
 