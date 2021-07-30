COVID-сертификаты в "Дії" еще не гарантируют возможность выезда за границу, - Минцифры

Руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник рассказал, что COVID-сертификаты все еще находятся на этапе бета-тестирования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське Радіо".

"COVID-сертификаты все еще находятся на бета-тестировании, нашлись некоторые недостатки по взаимодействию с e-health. Надеюсь, через несколько недель они уже будут доступны в "Дії", - отметил он.

По словам Баника, это не означает, что с их помощью уже можно будет ехать за границу.

"Поскольку, чтобы украинский ковидный сертификат признавался за рубежом нужно не только настроить его технически, но и подписать соглашения с другими странами о признании этого документа", - добавил он.

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