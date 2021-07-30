РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9358 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
724 23

Мобильные пункты вакцинации открылись на конечных остановках автобусов в Кропивницком

Мобильные пункты вакцинации открылись на конечных остановках автобусов в Кропивницком

30 июля в Кропивницком начали работу мобильные пункты вакцинации от COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба городского совета. 

"На прививку приглашают жителей Завадовки и Савиновки. С 9 утра до 12 дня медики будут ждать желающих прививаться от опасной болезни на конечной остановке маршрута №8. А с 12:00 до 15:00 мобильный пункт вакцинации будет работать на улице Котова.

В субботу с 9:00 до 12:00 будут прививать жителей Старой Балашовки, возле магазина "Дельта". Параллельно, в то же время пункт вакцинации развернет работу на Кущевке по улице Водопьянова у 30-й школы", - говорится в сообщении.

Читайте также: Мэр Кропивницкого Райкович предлдожил развернуть пункты вакцинации от COVID-19 в общественном транспорте

карантин (16729) Кропивницький (547) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+2
и что Вас теперь не пустят?
показать весь комментарий
30.07.2021 10:32 Ответить
+1
Вам можно.
показать весь комментарий
30.07.2021 11:02 Ответить
+1
https://censor.net/ru/user/129908 Ви такі обізнані про лаптестан, та ще й українською мовою не володієте, що мені здається, що Ви сидите в окопі й зі страхом дивитесь на українськи окопи напроти себе та чекаєте підвозу чергової дози глоду щоб не виходити з звичного стану російського дурня...
показать весь комментарий
30.07.2021 11:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Конечно же на входе в эти пункты висят таблички "зэбаранам и пiд-рашкам вход запрещен!"
показать весь комментарий
30.07.2021 10:31 Ответить
и что Вас теперь не пустят?
показать весь комментарий
30.07.2021 10:32 Ответить
Обиделись? Напрасно - вы же и сами не очень хотели вакцинироваться
показать весь комментарий
30.07.2021 10:34 Ответить
Не обиделась, а слёзно сочувствую
показать весь комментарий
30.07.2021 11:07 Ответить
Под кислородиком будешь сочувствовать, если успеешь
показать весь комментарий
30.07.2021 11:11 Ответить
Что под кислородиком, что без него я всегда сочувствую всяким мозгами блаженным
показать весь комментарий
30.07.2021 11:34 Ответить
О! Так ты уже под кислородиком, лапоть! Ну терпи - тебе не долго осталось
показать весь комментарий
30.07.2021 11:36 Ответить
ну и дурное ж это мужчинко аж плакать хочется представляя как ему живётся...
показать весь комментарий
30.07.2021 11:41 Ответить
А по нику ты типа "женщино" - ты уж определись, а то палишься
показать весь комментарий
30.07.2021 11:42 Ответить
оно точно тю-тю - смеётся постоянно...
показать весь комментарий
30.07.2021 11:50 Ответить
Хе-хе. Спалили лаптя
показать весь комментарий
30.07.2021 11:55 Ответить
это теперь можно прививаться по 10 раз катаясь по передвижным пунктам вакцинации?
показать весь комментарий
30.07.2021 10:31 Ответить
Вам-то чего? Для вас на лаптестане что ширнуться скотомицином спутник-вектор, что не ширнуться - очередь в крематорий одна и та же.
показать весь комментарий
30.07.2021 10:35 Ответить
https://censor.net/ru/user/129908 Ви такі обізнані про лаптестан, та ще й українською мовою не володієте, що мені здається, що Ви сидите в окопі й зі страхом дивитесь на українськи окопи напроти себе та чекаєте підвозу чергової дози глоду щоб не виходити з звичного стану російського дурня...
показать весь комментарий
30.07.2021 11:04 Ответить
О! ольгинцам яндекс-переводчик завезли
показать весь комментарий
30.07.2021 11:06 Ответить
Та йдіть вже у бліндаж до своєї Дуні Кулаковой або бажаного російського дружка , бо якийсь український воїн не витримає Ваших висовувань з окопа та й вляпає кулю в лоба по тихому...
показать весь комментарий
30.07.2021 11:30 Ответить
О! Палишься, лапоть - кацапские нарративы из тебя попёрли, как черви из несвежего трупа
показать весь комментарий
30.07.2021 11:31 Ответить
але цікаво,- воно до Дуні піде, чи до свого дружка, бо його не здивувало припущення про його стосунки з Дунею чи з таким як сам?
показать весь комментарий
30.07.2021 11:38 Ответить
Хе-хе. лапоть демонстрирует свой кругозор. На этом его познания о мире закончились
показать весь комментарий
30.07.2021 11:41 Ответить
Вам можно.
показать весь комментарий
30.07.2021 11:02 Ответить
Спасибоооо... Я волновалась...
показать весь комментарий
30.07.2021 11:05 Ответить
Вакцинируюсь китайским шмурдяком?
показать весь комментарий
30.07.2021 11:10 Ответить
 
 