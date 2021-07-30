Мобильные пункты вакцинации открылись на конечных остановках автобусов в Кропивницком
30 июля в Кропивницком начали работу мобильные пункты вакцинации от COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба городского совета.
"На прививку приглашают жителей Завадовки и Савиновки. С 9 утра до 12 дня медики будут ждать желающих прививаться от опасной болезни на конечной остановке маршрута №8. А с 12:00 до 15:00 мобильный пункт вакцинации будет работать на улице Котова.
В субботу с 9:00 до 12:00 будут прививать жителей Старой Балашовки, возле магазина "Дельта". Параллельно, в то же время пункт вакцинации развернет работу на Кущевке по улице Водопьянова у 30-й школы", - говорится в сообщении.
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