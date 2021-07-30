Мобільні пункти вакцинації відкрилися на кінцевих зупинках автобусів у Кропивницькому
30 липня в Кропивницькому почали роботу мобільні пункти вакцинації від COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба міської ради.
"На щеплення запрошують жителів Завадівки та Савинівки. З 9-ї ранку до 12-ї дня медики чекатимуть на охочих вакцинуватись проти небезпечної хвороби на кінцевій зупинці маршруту №8. А з 12-ї до 15-ї мобільний пункт вакцинації працюватиме на вулиці Котового.
У суботу з 9-ї до 12-ї щеплюватимуть жителів Старої Балашівки, біля магазину "Дельта". Паралельно, водночас пункт вакцинації розгорне роботу на Кущівці по вулиці Водоп’янова біля 30-ї школи", - йдеться в повідомленні.
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