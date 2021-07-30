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Новини Коронавірус і карантин
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Мобільні пункти вакцинації відкрилися на кінцевих зупинках автобусів у Кропивницькому

Мобільні пункти вакцинації відкрилися на кінцевих зупинках автобусів у Кропивницькому

30 липня в Кропивницькому почали роботу мобільні пункти вакцинації від COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба міської ради.

"На щеплення запрошують жителів Завадівки та Савинівки. З 9-ї ранку до 12-ї дня медики чекатимуть на охочих вакцинуватись проти небезпечної хвороби на кінцевій зупинці маршруту №8. А з 12-ї до 15-ї мобільний пункт вакцинації працюватиме на вулиці Котового.

У суботу з 9-ї до 12-ї щеплюватимуть жителів Старої Балашівки, біля магазину "Дельта". Паралельно, водночас пункт вакцинації розгорне роботу на Кущівці по вулиці Водоп’янова біля 30-ї школи", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Call-центри, що надавали послуги російським компаніям, викрили в Кропивницькому і Кривому Розі, - СБУ. ФОТО

карантин (18172) Кропивницький (350) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
и что Вас теперь не пустят?
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30.07.2021 10:32 Відповісти
+1
Вам можно.
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30.07.2021 11:02 Відповісти
+1
https://censor.net/ru/user/129908 Ви такі обізнані про лаптестан, та ще й українською мовою не володієте, що мені здається, що Ви сидите в окопі й зі страхом дивитесь на українськи окопи напроти себе та чекаєте підвозу чергової дози глоду щоб не виходити з звичного стану російського дурня...
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30.07.2021 11:04 Відповісти
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Конечно же на входе в эти пункты висят таблички "зэбаранам и пiд-рашкам вход запрещен!"
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30.07.2021 10:31 Відповісти
и что Вас теперь не пустят?
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30.07.2021 10:32 Відповісти
Обиделись? Напрасно - вы же и сами не очень хотели вакцинироваться
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30.07.2021 10:34 Відповісти
Не обиделась, а слёзно сочувствую
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30.07.2021 11:07 Відповісти
Под кислородиком будешь сочувствовать, если успеешь
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30.07.2021 11:11 Відповісти
Что под кислородиком, что без него я всегда сочувствую всяким мозгами блаженным
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30.07.2021 11:34 Відповісти
О! Так ты уже под кислородиком, лапоть! Ну терпи - тебе не долго осталось
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30.07.2021 11:36 Відповісти
ну и дурное ж это мужчинко аж плакать хочется представляя как ему живётся...
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30.07.2021 11:41 Відповісти
А по нику ты типа "женщино" - ты уж определись, а то палишься
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30.07.2021 11:42 Відповісти
оно точно тю-тю - смеётся постоянно...
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30.07.2021 11:50 Відповісти
Хе-хе. Спалили лаптя
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30.07.2021 11:55 Відповісти
это теперь можно прививаться по 10 раз катаясь по передвижным пунктам вакцинации?
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30.07.2021 10:31 Відповісти
Вам-то чего? Для вас на лаптестане что ширнуться скотомицином спутник-вектор, что не ширнуться - очередь в крематорий одна и та же.
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30.07.2021 10:35 Відповісти
https://censor.net/ru/user/129908 Ви такі обізнані про лаптестан, та ще й українською мовою не володієте, що мені здається, що Ви сидите в окопі й зі страхом дивитесь на українськи окопи напроти себе та чекаєте підвозу чергової дози глоду щоб не виходити з звичного стану російського дурня...
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30.07.2021 11:04 Відповісти
О! ольгинцам яндекс-переводчик завезли
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30.07.2021 11:06 Відповісти
Та йдіть вже у бліндаж до своєї Дуні Кулаковой або бажаного російського дружка , бо якийсь український воїн не витримає Ваших висовувань з окопа та й вляпає кулю в лоба по тихому...
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30.07.2021 11:30 Відповісти
О! Палишься, лапоть - кацапские нарративы из тебя попёрли, как черви из несвежего трупа
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30.07.2021 11:31 Відповісти
але цікаво,- воно до Дуні піде, чи до свого дружка, бо його не здивувало припущення про його стосунки з Дунею чи з таким як сам?
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30.07.2021 11:38 Відповісти
Хе-хе. лапоть демонстрирует свой кругозор. На этом его познания о мире закончились
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30.07.2021 11:41 Відповісти
Вам можно.
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30.07.2021 11:02 Відповісти
Спасибоооо... Я волновалась...
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30.07.2021 11:05 Відповісти
Вакцинируюсь китайским шмурдяком?
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30.07.2021 11:10 Відповісти
 
 