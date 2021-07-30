Зеленский назначил послов в Индонезии, Австрии и Танзании

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами назначил послов Украины в Республике Индонезия, Республике Австрия и Объединенной Республике Танзания.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие указы №335/2021, №337/2021 и №338/2021 опубликованы на сайте президента.

Так, согласно документам, Василий Иванович Гамянин назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Индонезия, Василий Васильевич Химинец - послом Украины в Австрии.

Также Андрей Иванович Праведник, посол Украины в Республике Кения, по совместительству назначен послом Украины в Объединенной Республике Танзания.

Василий Гамянин - украинский дипломат и китаевед. С 2011 года советник-посланник посольства Украины в КНР. В 2012 - 2013 гг.- временный поверенный в делах Украины в Китайской Народной Республике.

Василий Химинец - директор Первого европейского департамента Министерства иностранных дел Украины. В 2011-2012 гг. и в 2014 г. - временно поверенный в делах Украины в Германии.

Андрей Праведник с сентября 2018 года – посол Украины в Кении.

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