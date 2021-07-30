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Зеленський призначив послів в Індонезії, Австрії та Танзанії

Зеленський призначив послів в Індонезії, Австрії та Танзанії

Президент України Володимир Зеленський своїми указами призначив послів України в Республіці Індонезія, Республіці Австрія та Об'єднаній Республіці Танзанія.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні укази №335/2021, №337/2021 и №338/2021 опубліковані на сайті президента.

Так, згідно з документами, Василь Іванович Гамянін призначений надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Індонезія, Василь Васильович Химинець - послом України в Австрії.

Також Андрій Іванович Праведник, посол України в Республіці Кенія, за сумісництвом призначений послом України в Об'єднаній Республіці Танзанія.

Василь Гамянін - український дипломат і китаєзнавець. З 2011 року радник-посланник посольства України в КНР. У 2012 - 2013 рр.- тимчасовий повірений у справах України в Китайській Народній Республіці.

Василь Химинець - директор Першого європейського департаменту Міністерства закордонних справ України. У 2011-2012 рр. і в 2014 р - тимчасово повірений у справах України в Німеччині.

Андрій Праведник з вересня 2018 року - посол України в Кенії.

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Австрія (986) Індонезія (150) посол (1111) Танзанія (13)


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Стоило нацполиции арестовать наркотиков на 70 млн грн., как у потерпевшего вiслюка вдруг работоспособность повысилась до невероятных значений
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30.07.2021 11:26 Відповісти
Cывачьолого надо а Танзанию
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30.07.2021 11:33 Відповісти
А оно доедет?
Зеленський призначив послів в Індонезії, Австрії та Танзанії - Цензор.НЕТ 9626
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30.07.2021 11:49 Відповісти
Всю эту шоблу надо потом собрать и выгнать на свежий воздух.
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30.07.2021 12:12 Відповісти
А как там у нас с Гондурасом, вакансий не предвидится? Тринидад и Тобаго, Сейшелы, Острова Зеленого Мыса, Вануату, что там с послами, это же наши стратегические союзники.
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30.07.2021 12:12 Відповісти
На острова Кергелен надо первым делом назначить!
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30.07.2021 12:40 Відповісти
 
 