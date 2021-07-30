Зеленський призначив послів в Індонезії, Австрії та Танзанії

Президент України Володимир Зеленський своїми указами призначив послів України в Республіці Індонезія, Республіці Австрія та Об'єднаній Республіці Танзанія.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні укази №335/2021, №337/2021 и №338/2021 опубліковані на сайті президента.

Так, згідно з документами, Василь Іванович Гамянін призначений надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Індонезія, Василь Васильович Химинець - послом України в Австрії.

Також Андрій Іванович Праведник, посол України в Республіці Кенія, за сумісництвом призначений послом України в Об'єднаній Республіці Танзанія.

Василь Гамянін - український дипломат і китаєзнавець. З 2011 року радник-посланник посольства України в КНР. У 2012 - 2013 рр.- тимчасовий повірений у справах України в Китайській Народній Республіці.

Василь Химинець - директор Першого європейського департаменту Міністерства закордонних справ України. У 2011-2012 рр. і в 2014 р - тимчасово повірений у справах України в Німеччині.

Андрій Праведник з вересня 2018 року - посол України в Кенії.

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