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Новости Коронавирус и карантин
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В Японии хотят ввести чрезвычайное положение из-за стремительного роста случаев COVID-19

В Японии хотят ввести чрезвычайное положение из-за стремительного роста случаев COVID-19

Сегодня, 30 июля правительство Японии предложило ввести чрезвычайное положение до 31 августа из-за рекордного роста случаев COVID-19. ЧС могут ввести в трех префектурах возле Токио, где проходят Олимпийские игры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters

В частности, чрезвычайное положение могут ввести и в части острова Окинава.

Ожидается, что премьер-министр Японии Есихиде Суга официально объявит об этом решении после того, как эксперты одобрят его.

Указано, что страна сейчас пытается сдержать распространение нового штамма "Дельта", в то время как каждый день в Японии регистрируют рекордное количество случаев COVID-19.

По последним данным, 64% больничных коек в Токио заполнены больными COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Дельта"-штамм коронавируса заразен, как ветрянка, и может передаваться вакцинированными, - Центр по контролю заболеваний США

Напомним, за минувшие сутки на Олимпиаде в Токио среди участников и персонала зафиксировали 27 случаев COVID-19.

Добавим, вчера в Японии обнаружили более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки: это самый большой показатель за все время пандемии.

карантин (16729) Япония (1311) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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30.07.2021 11:31 Ответить
Понаехали, картонные кровати ломают, заражают. Может пора уже прикрыть эту ярмарку тщеславия. Навсегда.
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30.07.2021 11:31 Ответить
В Японии хотят ввести чрезвычайное положение из-за стремительного роста случаев COVID-19 - Цензор.НЕТ 6470
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30.07.2021 11:37 Ответить
А кто додумался проводить олимпийские игры во времена паднемии? Просто японцы они не православные, они люди без Бога😇 и веры🙏 в душе. Крестных ходов не устраивают и не причащаются с одной ложечьки 🥄.
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30.07.2021 11:45 Ответить
Мир с ума сошел.
Вот они кричат, что штамм "Дельта" такой опасный, что нам всем п..., но проводят Олимпиаду и Евро.
Они пускают вакцинированных беспрепятственно через границы, а оказывается они вирус переносят чуть ли не так же, как и заболевшие.

Логику уже давно поимели жестоко и в извращенной форме, чему удивляться.
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30.07.2021 12:02 Ответить
После приезда российских спортсменов в Японии хотят ввести чрезвычайное положение из-за стремительного роста случаев COVID-19.
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30.07.2021 11:47 Ответить
У Японії хочуть запровадити надзвичайний стан через стрімке зростання випадків COVID-19 - Цензор.НЕТ 3080 Их пригласили на олимпиаду. Результат не заставил долго ждать. У Японії хочуть запровадити надзвичайний стан через стрімке зростання випадків COVID-19 - Цензор.НЕТ 9262 Приглашайте это быдло и в дальнейшем. Болезни, теракты, пожары вам обеспечены.
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30.07.2021 14:23 Ответить
 
 