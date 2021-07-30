В Японии хотят ввести чрезвычайное положение из-за стремительного роста случаев COVID-19
Сегодня, 30 июля правительство Японии предложило ввести чрезвычайное положение до 31 августа из-за рекордного роста случаев COVID-19. ЧС могут ввести в трех префектурах возле Токио, где проходят Олимпийские игры.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters
В частности, чрезвычайное положение могут ввести и в части острова Окинава.
Ожидается, что премьер-министр Японии Есихиде Суга официально объявит об этом решении после того, как эксперты одобрят его.
Указано, что страна сейчас пытается сдержать распространение нового штамма "Дельта", в то время как каждый день в Японии регистрируют рекордное количество случаев COVID-19.
По последним данным, 64% больничных коек в Токио заполнены больными COVID-19.
Напомним, за минувшие сутки на Олимпиаде в Токио среди участников и персонала зафиксировали 27 случаев COVID-19.
Добавим, вчера в Японии обнаружили более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки: это самый большой показатель за все время пандемии.
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Вот они кричат, что штамм "Дельта" такой опасный, что нам всем п..., но проводят Олимпиаду и Евро.
Они пускают вакцинированных беспрепятственно через границы, а оказывается они вирус переносят чуть ли не так же, как и заболевшие.
Логику уже давно поимели жестоко и в извращенной форме, чему удивляться.