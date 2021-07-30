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Новини Коронавірус і карантин
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У Японії хочуть запровадити надзвичайний стан через стрімке зростання випадків COVID-19

У Японії хочуть запровадити надзвичайний стан через стрімке зростання випадків COVID-19

Сьогодні 30 липня уряд Японії запропонував запровадити надзвичайний стан до 31 серпня через рекордне зростання випадків COVID-19. НС можуть запровадити в трьох префектурах біля Токіо, де відбуваються Олімпійські ігри.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters

Зокрема, надзвичайний стан можуть запровадити і в частині острова Окінава.

Очікується, що прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга офіційно оголосить про це рішення після того, як експерти схвалять його.

Зазначено, що країна наразі намагається стримати розповсюдження нового штаму "Дельта" та кожного дня у Японії реєструють рекордну кількість випадків COVID-19.

За останніми даними, 64% лікарняних ліжок у Токіо заповнені хворими на COVID-19.

Також читайте: "Дельта"-штам коронавірусу заразний, як вітрянка, і може передаватися вакцинованими, - Центр із контролю захворювань США

Нагадаємо, за минулу добу на Олімпіаді в Токіо серед учасників і персоналу зафіксували 27 випадків COVID-19.

Додамо, вчора в Японії виявили понад 10 тисяч випадків зараження коронавірусом за добу: це найбільший показник за весь час пандемії.

Автор: 

карантин (18172) Японія (1213) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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30.07.2021 11:31 Відповісти
Понаехали, картонные кровати ломают, заражают. Может пора уже прикрыть эту ярмарку тщеславия. Навсегда.
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30.07.2021 11:31 Відповісти
В Японии хотят ввести чрезвычайное положение из-за стремительного роста случаев COVID-19 - Цензор.НЕТ 6470
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30.07.2021 11:37 Відповісти
А кто додумался проводить олимпийские игры во времена паднемии? Просто японцы они не православные, они люди без Бога😇 и веры🙏 в душе. Крестных ходов не устраивают и не причащаются с одной ложечьки 🥄.
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30.07.2021 11:45 Відповісти
Мир с ума сошел.
Вот они кричат, что штамм "Дельта" такой опасный, что нам всем п..., но проводят Олимпиаду и Евро.
Они пускают вакцинированных беспрепятственно через границы, а оказывается они вирус переносят чуть ли не так же, как и заболевшие.

Логику уже давно поимели жестоко и в извращенной форме, чему удивляться.
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30.07.2021 12:02 Відповісти
После приезда российских спортсменов в Японии хотят ввести чрезвычайное положение из-за стремительного роста случаев COVID-19.
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30.07.2021 11:47 Відповісти
У Японії хочуть запровадити надзвичайний стан через стрімке зростання випадків COVID-19 - Цензор.НЕТ 3080 Их пригласили на олимпиаду. Результат не заставил долго ждать. У Японії хочуть запровадити надзвичайний стан через стрімке зростання випадків COVID-19 - Цензор.НЕТ 9262 Приглашайте это быдло и в дальнейшем. Болезни, теракты, пожары вам обеспечены.
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30.07.2021 14:23 Відповісти
 
 