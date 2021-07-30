У Японії хочуть запровадити надзвичайний стан через стрімке зростання випадків COVID-19
Сьогодні 30 липня уряд Японії запропонував запровадити надзвичайний стан до 31 серпня через рекордне зростання випадків COVID-19. НС можуть запровадити в трьох префектурах біля Токіо, де відбуваються Олімпійські ігри.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters
Зокрема, надзвичайний стан можуть запровадити і в частині острова Окінава.
Очікується, що прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга офіційно оголосить про це рішення після того, як експерти схвалять його.
Зазначено, що країна наразі намагається стримати розповсюдження нового штаму "Дельта" та кожного дня у Японії реєструють рекордну кількість випадків COVID-19.
За останніми даними, 64% лікарняних ліжок у Токіо заповнені хворими на COVID-19.
Нагадаємо, за минулу добу на Олімпіаді в Токіо серед учасників і персоналу зафіксували 27 випадків COVID-19.
Додамо, вчора в Японії виявили понад 10 тисяч випадків зараження коронавірусом за добу: це найбільший показник за весь час пандемії.
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Вот они кричат, что штамм "Дельта" такой опасный, что нам всем п..., но проводят Олимпиаду и Евро.
Они пускают вакцинированных беспрепятственно через границы, а оказывается они вирус переносят чуть ли не так же, как и заболевшие.
Логику уже давно поимели жестоко и в извращенной форме, чему удивляться.