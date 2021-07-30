Вакцинация подростков начнется на следующей неделе, - Кузин
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что со следующей недели можно будет сделать прививку от COVID-19 детям от 12 лет при условии соответствующего медицинского заключения врача или при выезде за границу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
"Приказ подписан на этой неделе, и, по сути, со следующей это (вакцинацию детей от 12 лет. - Ред.) можно будет сделать... Вакцинация подростков доступна только по показаниям - или тяжелые соматические заболевания, или определенные гуманитарные вещи, которые связаны с выездом за границу или учебой за рубежом", - отметил главный санврач.
По его словам, есть четкий алгоритм, согласно которому можно будет вакцинировать от коронавируса подростков.
"Есть четкая инструкция, алгоритм, как это надо делать - основа состоит в том, что такому ребенку должно быть выдано медицинское заключение, и только с таким заключением он должен прийти в центр вакцинации. Или, если это обучение за рубежом, должна быть справка в произвольной форме, которая оформляется педиатром", - объяснил он.
Кузин также сообщил, что в Украине для прививки подростков будет использоваться только вакцина Pfizer.
"Другие вакцины невозможно использовать для вакцинации детей, потому что Pfizer проводил специальные исследования по безопасности, по эффективности вакцин именно для этой возрастной группы. По другим вакцинам такие исследования продолжаются, но пока доказательных данных нет", - добавил он.
В то же время, Кузин сказал, что массовая вакцинация детей не предусматривается.
"Мы ее пока не рассматриваем. Мы хотим убедиться, что сейчас все группы риска охвачены первично прививками", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Например, крайняя по Киеву
https://censor.net/ua/news/3279972/za_dobu_vid_koronavirusu_v_kyyevi_pomerla_odna_lyudyna_vyyavleno_233_novi_vypadky_covid19_klychko_karta
Крайняя по Украине
https://censor.net/ua/news/3279924/**********************************************************************************************************
Можешь посмотреть и в предыдущих сводках. Правда, потребуется умение читать...
Ось тобі дані ще за листопад 2020
https://censor.net/ua/news/3279975/vaktsynatsiya_pidlitkiv_pochnetsya_nastupnogo_tyjnya_kuzin/sortby/tree/order/asc/page/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B0. (в оригіналі обдруківка "https://censor.net/ua/news/3279975/vaktsynatsiya_pidlitkiv_pochnetsya_nastupnogo_tyjnya_kuzin/sortby/tree/order/asc/page/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B0").
Или будут вакцинировать только выезжающих?
Вот тогда то вы должны будете выложить свои деньги , что бы привиться снова, иначе вы или погибните или почти умрёте. Вся эта кампания и была на это рассчитана с прицелом на будущие два годика. Так вот, как говорят эти специалисты, все компании, которые выпускают прививки очень разбогатеют, так как вы любые деньги будете выкладывать, что-бы не умереть. Вот и весь фокус. В 2021 году всех привьют бесплатно. А вот в 2022 говорят, что население здорово сократиться. Так как или денег не будет заплатить, или прививку не достать. А уж вирус нам подкинут, не сомневайтесь. Получается, что вам искусственно сделают... синдром приобретенного иммуна дефицита... Подумайте над этим.
Итак, рассмотрим 2 варианта.
1-й вариант. В организм ребенка при вакцинации вводится точно дозированное и неспособное к размножению крол-во м-РНК, кодирующее спайковый белок вируса. м-РНК проникает в клетки и начинается синтез участка спайкового белка, достаточный для распознавания и связывания антителами. м-РНК в клетках за несколько дней полностью разлагается. У организма вырабатывается некоторое минимальное кол-во антител, затем, через 3-4 недели, повторяют вакцинацию для плавного и щадящего увеличения титра антител до нужного уровня.
2-й вариант. В организм ребенка проникает вирус ковида. Он проникает в клетки, вводит РНК с таким же участком, как и в вакцине плюс огромный участок РНК, кодирующий протеины капсиды и фермента РНК зависимой РНК-полимеразы. Это все бесконтрольно размножается и вирусы всборе, части вирксов и остатки погибших от чрезмерной репликации клеток попадает в кровь. До конца латентного периода это все растет практически бесконтрольно. Антитела вырабатываются и на спайковый белок (точно так как и в вакцине, но с неконтролируемой концентрацией), так и на белки капсиды и на РНК зависимой полимеразы (которые для защиты от жизнеспособного вируса не нужны, но при гибели вирусов дадут воспалительную реакцию) и на ошметки протеинов умерших клеток (привет аутоиммунные заболевания).
При этом поражение легких тоже присутствует, но у молодого организма неплохие резервы и это скажется потом, когда на уроках физкультуры или подвижных играх вдруг проявится одышка, если не хуже.
Итак очевидно, что побочка от вакцин - это небольшое подмножество серьезных побочек от самого ковида. Но вакцину вводят, когда ребенок здоров и с первого дня наблюдают за ним, а ковид может наложиться и на ОРВИ и на обычный грипп или др. заболевания или на период прививки от другой болезни.