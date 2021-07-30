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Новости Борьба с коронавирусом
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Вакцинация подростков начнется на следующей неделе, - Кузин

Вакцинация подростков начнется на следующей неделе, - Кузин

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что со следующей недели можно будет сделать прививку от COVID-19 детям от 12 лет при условии соответствующего медицинского заключения врача или при выезде за границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Приказ подписан на этой неделе, и, по сути, со следующей это (вакцинацию детей от 12 лет. - Ред.) можно будет сделать... Вакцинация подростков доступна только по показаниям - или тяжелые соматические заболевания, или определенные гуманитарные вещи, которые связаны с выездом за границу или учебой за рубежом", - отметил главный санврач.

По его словам, есть четкий алгоритм, согласно которому можно будет вакцинировать от коронавируса подростков.

"Есть четкая инструкция, алгоритм, как это надо делать - основа состоит в том, что такому ребенку должно быть выдано медицинское заключение, и только с таким заключением он должен прийти в центр вакцинации. Или, если это обучение за рубежом, должна быть справка в произвольной форме, которая оформляется педиатром", - объяснил он.

Кузин также сообщил, что в Украине для прививки подростков будет использоваться только вакцина Pfizer.

"Другие вакцины невозможно использовать для вакцинации детей, потому что Pfizer проводил специальные исследования по безопасности, по эффективности вакцин именно для этой возрастной группы. По другим вакцинам такие исследования продолжаются, но пока доказательных данных нет", - добавил он.

В то же время, Кузин сказал, что массовая вакцинация детей не предусматривается.

"Мы ее пока не рассматриваем. Мы хотим убедиться, что сейчас все группы риска охвачены первично прививками", - подытожил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За месяц до начала учебного года вакцинирован 51% педагогов, - Кузин

Автор: 

вакцина (3815) подростки (462) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+7
Дибіли...
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30.07.2021 12:19 Ответить
+5
Уже и к детям при-стали.
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30.07.2021 12:28 Ответить
+4
И тут же написали,что "новый вирус дельта" распространяется на вакцинированных),красиво лохов обувают)
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30.07.2021 12:28 Ответить
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30.07.2021 12:00 Ответить
Печально, что за детей решают родители, колотца или нет
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30.07.2021 12:00 Ответить
так а толку, даже если хочу сделать прививку ребенку перед школой, но не еду за границу и он не соответствует 'при условии соответствующего медицинского заключения врача'
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30.07.2021 12:09 Ответить
Дибіли...
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30.07.2021 12:19 Ответить
Уже и к детям при-стали.
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30.07.2021 12:28 Ответить
И тут же написали,что "новый вирус дельта" распространяется на вакцинированных),красиво лохов обувают)
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30.07.2021 12:28 Ответить
Хоч один підліток за ці півтори року захворів короною? Тепер хтозна що буде...
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30.07.2021 12:31 Ответить
Писатель, в каждой сводке на Цензоре дают информацию но возрастному составу заболевших
Например, крайняя по Киеву
https://censor.net/ua/news/3279972/za_dobu_vid_koronavirusu_v_kyyevi_pomerla_odna_lyudyna_vyyavleno_233_novi_vypadky_covid19_klychko_karta

Крайняя по Украине
https://censor.net/ua/news/3279924/**********************************************************************************************************

Можешь посмотреть и в предыдущих сводках. Правда, потребуется умение читать...
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30.07.2021 12:43 Ответить
к чему такие сводки, как и ворлдометр, другие короноговносайты курируемые теми же ненасытными к баблу идиотами, в том числе и ты как пропагандист, и мутят это десятилетиями
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30.07.2021 14:32 Ответить
Чтобы чокнутые антиваксеры меньше людям мозги засирали, как это делаешь ты.
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30.07.2021 14:37 Ответить
Перехворіли безсимптомно.... Хоч один важкий випадок був?
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30.07.2021 20:07 Ответить
Ти що, не в Україні живеш?
Ось тобі дані ще за листопад 2020
https://censor.net/ua/news/3279975/vaktsynatsiya_pidlitkiv_pochnetsya_nastupnogo_tyjnya_kuzin/sortby/tree/order/asc/page/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B0. (в оригіналі обдруківка "https://censor.net/ua/news/3279975/vaktsynatsiya_pidlitkiv_pochnetsya_nastupnogo_tyjnya_kuzin/sortby/tree/order/asc/page/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B0").
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30.07.2021 22:11 Ответить
Вакцинація підлітків почнеться наступного тижня, - Кузін - Цензор.НЕТ 5864
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30.07.2021 13:04 Ответить
"Киев готовится к очередному локдауну: движение в общественном транспорте ограничат". Не мытьем так катанием - преступники делают все чтобы заставить людей вакцинироваться бесполезной вакциной! Дельта-вариант так стремительно распространяется потому, что "прячется" от иммунной системы вакцинированного человека. На мутацию Дельта слабо влияют вызванные вакциной антитела против первичного вируса и поэтому не происходит распознавание вируса Дельта иммунной системой. Потому что Ковид19 и Дельта (ковид21) - разные штаммы.(с)
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30.07.2021 13:08 Ответить
Тому шо хто ховається від "застуд", які часто викликані саме коронами, той важче хворіє на агресивні види цих самих корон.
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30.07.2021 14:42 Ответить
Детей пожалейте!
Или будут вакцинировать только выезжающих?
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30.07.2021 13:29 Ответить
ОБЬЯСНЕНИЯ ВИРУСОЛОГОВ НА ПРИВИВКУ COVID-19. Сама по себе прививка не страшна, а страшны последствия поведения иммунной системы после привития. Дело в том, что прививка берет всю борьбу с вирусом на себя, и иммунитет как-бы расслаблен. Он усыпает. И поэтому, когда вирус мутирует, нужно опять прививаться. ТОЕСТЬ вас посадят,,,, на иглу,,,, как наркомана. Есть прививка, организм живёт. Нет прививки, то любой вирус вас уничтожит. А прививка действует от шести до девяти месяцев. Именно от вируса разновидностей сезонного гриппа. Вам каждый опасный сезон, когда произошла очередная вспышка нужно бежать и прививаться по новой. Ваша имунка всю ответственность и борьбу за вашу жизнь перебросила на плечи прививки. Вот где ловушка. И сейчас вам сделают 2 прививки бесплатно. А вот через год, когда вспыхнет новый вирус, а он вспыхнет непременно. Так как каждый год весной и осенью вирусы гриппа возобновятся и мутируют.
Вот тогда то вы должны будете выложить свои деньги , что бы привиться снова, иначе вы или погибните или почти умрёте. Вся эта кампания и была на это рассчитана с прицелом на будущие два годика. Так вот, как говорят эти специалисты, все компании, которые выпускают прививки очень разбогатеют, так как вы любые деньги будете выкладывать, что-бы не умереть. Вот и весь фокус. В 2021 году всех привьют бесплатно. А вот в 2022 говорят, что население здорово сократиться. Так как или денег не будет заплатить, или прививку не достать. А уж вирус нам подкинут, не сомневайтесь. Получается, что вам искусственно сделают... синдром приобретенного иммуна дефицита... Подумайте над этим.
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30.07.2021 15:21 Ответить
тут вчера хохмили про эксперименты над еврейскими детьми....но добрались и до наших уже...
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30.07.2021 15:40 Ответить
А мы попросим Вас, как крупного форумного специалиста прокомментировать вот такие два сценария. А то Вы уже два дня сливаетесь от ответа на других ветках, наприме, здесь https://censor.net/ua/comments/locate/3279630/01921438-5e1c-71c4-85e2-ee7b1982c316
Итак, рассмотрим 2 варианта.
1-й вариант. В организм ребенка при вакцинации вводится точно дозированное и неспособное к размножению крол-во м-РНК, кодирующее спайковый белок вируса. м-РНК проникает в клетки и начинается синтез участка спайкового белка, достаточный для распознавания и связывания антителами. м-РНК в клетках за несколько дней полностью разлагается. У организма вырабатывается некоторое минимальное кол-во антител, затем, через 3-4 недели, повторяют вакцинацию для плавного и щадящего увеличения титра антител до нужного уровня.

2-й вариант. В организм ребенка проникает вирус ковида. Он проникает в клетки, вводит РНК с таким же участком, как и в вакцине плюс огромный участок РНК, кодирующий протеины капсиды и фермента РНК зависимой РНК-полимеразы. Это все бесконтрольно размножается и вирусы всборе, части вирксов и остатки погибших от чрезмерной репликации клеток попадает в кровь. До конца латентного периода это все растет практически бесконтрольно. Антитела вырабатываются и на спайковый белок (точно так как и в вакцине, но с неконтролируемой концентрацией), так и на белки капсиды и на РНК зависимой полимеразы (которые для защиты от жизнеспособного вируса не нужны, но при гибели вирусов дадут воспалительную реакцию) и на ошметки протеинов умерших клеток (привет аутоиммунные заболевания).
При этом поражение легких тоже присутствует, но у молодого организма неплохие резервы и это скажется потом, когда на уроках физкультуры или подвижных играх вдруг проявится одышка, если не хуже.
Итак очевидно, что побочка от вакцин - это небольшое подмножество серьезных побочек от самого ковида. Но вакцину вводят, когда ребенок здоров и с первого дня наблюдают за ним, а ковид может наложиться и на ОРВИ и на обычный грипп или др. заболевания или на период прививки от другой болезни.
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30.07.2021 17:25 Ответить
 
 