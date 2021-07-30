Вакцинация подростков начнется на следующей неделе, - Кузин

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что со следующей недели можно будет сделать прививку от COVID-19 детям от 12 лет при условии соответствующего медицинского заключения врача или при выезде за границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Приказ подписан на этой неделе, и, по сути, со следующей это (вакцинацию детей от 12 лет. - Ред.) можно будет сделать... Вакцинация подростков доступна только по показаниям - или тяжелые соматические заболевания, или определенные гуманитарные вещи, которые связаны с выездом за границу или учебой за рубежом", - отметил главный санврач.

По его словам, есть четкий алгоритм, согласно которому можно будет вакцинировать от коронавируса подростков.

"Есть четкая инструкция, алгоритм, как это надо делать - основа состоит в том, что такому ребенку должно быть выдано медицинское заключение, и только с таким заключением он должен прийти в центр вакцинации. Или, если это обучение за рубежом, должна быть справка в произвольной форме, которая оформляется педиатром", - объяснил он.

Кузин также сообщил, что в Украине для прививки подростков будет использоваться только вакцина Pfizer.

"Другие вакцины невозможно использовать для вакцинации детей, потому что Pfizer проводил специальные исследования по безопасности, по эффективности вакцин именно для этой возрастной группы. По другим вакцинам такие исследования продолжаются, но пока доказательных данных нет", - добавил он.

В то же время, Кузин сказал, что массовая вакцинация детей не предусматривается.

"Мы ее пока не рассматриваем. Мы хотим убедиться, что сейчас все группы риска охвачены первично прививками", - подытожил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За месяц до начала учебного года вакцинирован 51% педагогов, - Кузин