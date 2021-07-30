Вакцинація підлітків почнеться наступного тижня, - Кузін
Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що з наступного тижня можна буде зробити щеплення від COVID-19 дітям від 12 років за умови відповідного медичного висновку лікаря або при виїзді за кордон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".
"Наказ підписаний на цьому тижні, і, по суті, з наступного це (вакцинацію дітей від 12 років ) можна буде зробити... Вакцинація підлітків доступна тільки за показаннями - або важкі соматичні захворювання, або певні гуманітарні речі, які пов'язані з виїздом за кордон або навчанням за кордоном", - сказав він.
Головний санлікар зазначив, що є чіткий алгоритм, згідно з яким можна буде вакцинувати від коронавірусу підлітків.
"Є чітка інструкція, алгоритм, як це треба робити - основа полягає в тому, що такій дитині має бути видано медичний висновок, і тільки з таким висновком він повинен прийти в центр вакцинації. Або, якщо це навчання за кордоном, повинна бути довідка в довільній формі, яка оформляється педіатром", - повідомив він.
Кузін також зазначив, що в Україні для щеплення підлітків буде використовуватися тільки вакцина Pfizer.
"Інші вакцини неможливо використовувати для вакцинації дітей, тому що Pfizer проводив спеціальні дослідження з безпеки, щодо ефективності вакцин саме для цієї вікової групи. Щодо інших вакцин такі дослідження тривають, але поки доказових даних немає", - додав він.
Головний санлікар зазначив, що зараз масова вакцинація дітей не передбачається.
"Ми її поки не розглядаємо. Ми хочемо переконатися, що зараз всі групи ризику охоплені первинно щепленнями", - сказав Кузін.
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Например, крайняя по Киеву
https://censor.net/ua/news/3279972/za_dobu_vid_koronavirusu_v_kyyevi_pomerla_odna_lyudyna_vyyavleno_233_novi_vypadky_covid19_klychko_karta
Крайняя по Украине
https://censor.net/ua/news/3279924/**********************************************************************************************************
Можешь посмотреть и в предыдущих сводках. Правда, потребуется умение читать...
Ось тобі дані ще за листопад 2020
https://censor.net/ua/news/3279975/vaktsynatsiya_pidlitkiv_pochnetsya_nastupnogo_tyjnya_kuzin/sortby/tree/order/asc/page/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B0. (в оригіналі обдруківка "https://censor.net/ua/news/3279975/vaktsynatsiya_pidlitkiv_pochnetsya_nastupnogo_tyjnya_kuzin/sortby/tree/order/asc/page/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B0").
Или будут вакцинировать только выезжающих?
Вот тогда то вы должны будете выложить свои деньги , что бы привиться снова, иначе вы или погибните или почти умрёте. Вся эта кампания и была на это рассчитана с прицелом на будущие два годика. Так вот, как говорят эти специалисты, все компании, которые выпускают прививки очень разбогатеют, так как вы любые деньги будете выкладывать, что-бы не умереть. Вот и весь фокус. В 2021 году всех привьют бесплатно. А вот в 2022 говорят, что население здорово сократиться. Так как или денег не будет заплатить, или прививку не достать. А уж вирус нам подкинут, не сомневайтесь. Получается, что вам искусственно сделают... синдром приобретенного иммуна дефицита... Подумайте над этим.
Итак, рассмотрим 2 варианта.
1-й вариант. В организм ребенка при вакцинации вводится точно дозированное и неспособное к размножению крол-во м-РНК, кодирующее спайковый белок вируса. м-РНК проникает в клетки и начинается синтез участка спайкового белка, достаточный для распознавания и связывания антителами. м-РНК в клетках за несколько дней полностью разлагается. У организма вырабатывается некоторое минимальное кол-во антител, затем, через 3-4 недели, повторяют вакцинацию для плавного и щадящего увеличения титра антител до нужного уровня.
2-й вариант. В организм ребенка проникает вирус ковида. Он проникает в клетки, вводит РНК с таким же участком, как и в вакцине плюс огромный участок РНК, кодирующий протеины капсиды и фермента РНК зависимой РНК-полимеразы. Это все бесконтрольно размножается и вирусы всборе, части вирксов и остатки погибших от чрезмерной репликации клеток попадает в кровь. До конца латентного периода это все растет практически бесконтрольно. Антитела вырабатываются и на спайковый белок (точно так как и в вакцине, но с неконтролируемой концентрацией), так и на белки капсиды и на РНК зависимой полимеразы (которые для защиты от жизнеспособного вируса не нужны, но при гибели вирусов дадут воспалительную реакцию) и на ошметки протеинов умерших клеток (привет аутоиммунные заболевания).
При этом поражение легких тоже присутствует, но у молодого организма неплохие резервы и это скажется потом, когда на уроках физкультуры или подвижных играх вдруг проявится одышка, если не хуже.
Итак очевидно, что побочка от вакцин - это небольшое подмножество серьезных побочек от самого ковида. Но вакцину вводят, когда ребенок здоров и с первого дня наблюдают за ним, а ковид может наложиться и на ОРВИ и на обычный грипп или др. заболевания или на период прививки от другой болезни.