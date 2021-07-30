Вакцинація підлітків почнеться наступного тижня, - Кузін

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що з наступного тижня можна буде зробити щеплення від COVID-19 дітям від 12 років за умови відповідного медичного висновку лікаря або при виїзді за кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

"Наказ підписаний на цьому тижні, і, по суті, з наступного це (вакцинацію дітей від 12 років ) можна буде зробити... Вакцинація підлітків доступна тільки за показаннями - або важкі соматичні захворювання, або певні гуманітарні речі, які пов'язані з виїздом за кордон або навчанням за кордоном", - сказав він.

Головний санлікар зазначив, що є чіткий алгоритм, згідно з яким можна буде вакцинувати від коронавірусу підлітків.

"Є чітка інструкція, алгоритм, як це треба робити - основа полягає в тому, що такій дитині має бути видано медичний висновок, і тільки з таким висновком він повинен прийти в центр вакцинації. Або, якщо це навчання за кордоном, повинна бути довідка в довільній формі, яка оформляється педіатром", - повідомив він.

Кузін також зазначив, що в Україні для щеплення підлітків буде використовуватися тільки вакцина Pfizer.

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"Інші вакцини неможливо використовувати для вакцинації дітей, тому що Pfizer проводив спеціальні дослідження з безпеки, щодо ефективності вакцин саме для цієї вікової групи. Щодо інших вакцин такі дослідження тривають, але поки доказових даних немає", - додав він.

Головний санлікар зазначив, що зараз масова вакцинація дітей не передбачається.

"Ми її поки не розглядаємо. Ми хочемо переконатися, що зараз всі групи ризику охоплені первинно щепленнями", - сказав Кузін.

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