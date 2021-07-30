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Новини Боротьба з коронавірусом
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Вакцинація підлітків почнеться наступного тижня, - Кузін

Вакцинація підлітків почнеться наступного тижня, - Кузін

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що з наступного тижня можна буде зробити щеплення від COVID-19 дітям від 12 років за умови відповідного медичного висновку лікаря або при виїзді за кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

"Наказ підписаний на цьому тижні, і, по суті, з наступного це (вакцинацію дітей від 12 років ) можна буде зробити... Вакцинація підлітків доступна тільки за показаннями - або важкі соматичні захворювання, або певні гуманітарні речі, які пов'язані з виїздом за кордон або навчанням за кордоном", - сказав він.

Головний санлікар зазначив, що є чіткий алгоритм, згідно з яким можна буде вакцинувати від коронавірусу підлітків.

"Є чітка інструкція, алгоритм, як це треба робити - основа полягає в тому, що такій дитині має бути видано медичний висновок, і тільки з таким висновком він повинен прийти в центр вакцинації. Або, якщо це навчання за кордоном, повинна бути довідка в довільній формі, яка оформляється педіатром", - повідомив він.

Кузін також зазначив, що в Україні для щеплення підлітків буде використовуватися тільки вакцина Pfizer.

Також читайте: За місяць до початку навчального року вакциновано 51% педагогів, - Кузін

"Інші вакцини неможливо використовувати для вакцинації дітей, тому що Pfizer проводив спеціальні дослідження з безпеки, щодо ефективності вакцин саме для цієї вікової групи. Щодо інших вакцин такі дослідження тривають, але поки доказових даних немає", - додав він.

Головний санлікар зазначив, що зараз масова вакцинація дітей не передбачається.

"Ми її поки не розглядаємо. Ми хочемо переконатися, що зараз всі групи ризику охоплені первинно щепленнями", - сказав Кузін.

Також читайте: У Японії хочуть запровадити надзвичайний стан через стрімке зростання випадків COVID-19

вакцина (4419) підлітки (424) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+7
Дибіли...
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30.07.2021 12:19 Відповісти
+5
Уже и к детям при-стали.
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30.07.2021 12:28 Відповісти
+4
И тут же написали,что "новый вирус дельта" распространяется на вакцинированных),красиво лохов обувают)
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30.07.2021 12:28 Відповісти
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30.07.2021 12:00 Відповісти
Печально, что за детей решают родители, колотца или нет
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30.07.2021 12:00 Відповісти
так а толку, даже если хочу сделать прививку ребенку перед школой, но не еду за границу и он не соответствует 'при условии соответствующего медицинского заключения врача'
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30.07.2021 12:09 Відповісти
Дибіли...
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30.07.2021 12:19 Відповісти
Уже и к детям при-стали.
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30.07.2021 12:28 Відповісти
И тут же написали,что "новый вирус дельта" распространяется на вакцинированных),красиво лохов обувают)
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30.07.2021 12:28 Відповісти
Хоч один підліток за ці півтори року захворів короною? Тепер хтозна що буде...
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30.07.2021 12:31 Відповісти
Писатель, в каждой сводке на Цензоре дают информацию но возрастному составу заболевших
Например, крайняя по Киеву
https://censor.net/ua/news/3279972/za_dobu_vid_koronavirusu_v_kyyevi_pomerla_odna_lyudyna_vyyavleno_233_novi_vypadky_covid19_klychko_karta

Крайняя по Украине
https://censor.net/ua/news/3279924/**********************************************************************************************************

Можешь посмотреть и в предыдущих сводках. Правда, потребуется умение читать...
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30.07.2021 12:43 Відповісти
к чему такие сводки, как и ворлдометр, другие короноговносайты курируемые теми же ненасытными к баблу идиотами, в том числе и ты как пропагандист, и мутят это десятилетиями
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30.07.2021 14:32 Відповісти
Чтобы чокнутые антиваксеры меньше людям мозги засирали, как это делаешь ты.
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30.07.2021 14:37 Відповісти
Перехворіли безсимптомно.... Хоч один важкий випадок був?
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30.07.2021 20:07 Відповісти
Ти що, не в Україні живеш?
Ось тобі дані ще за листопад 2020
https://censor.net/ua/news/3279975/vaktsynatsiya_pidlitkiv_pochnetsya_nastupnogo_tyjnya_kuzin/sortby/tree/order/asc/page/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B0. (в оригіналі обдруківка "https://censor.net/ua/news/3279975/vaktsynatsiya_pidlitkiv_pochnetsya_nastupnogo_tyjnya_kuzin/sortby/tree/order/asc/page/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B0").
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30.07.2021 22:11 Відповісти
Вакцинація підлітків почнеться наступного тижня, - Кузін - Цензор.НЕТ 5864
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30.07.2021 13:04 Відповісти
"Киев готовится к очередному локдауну: движение в общественном транспорте ограничат". Не мытьем так катанием - преступники делают все чтобы заставить людей вакцинироваться бесполезной вакциной! Дельта-вариант так стремительно распространяется потому, что "прячется" от иммунной системы вакцинированного человека. На мутацию Дельта слабо влияют вызванные вакциной антитела против первичного вируса и поэтому не происходит распознавание вируса Дельта иммунной системой. Потому что Ковид19 и Дельта (ковид21) - разные штаммы.(с)
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30.07.2021 13:08 Відповісти
Тому шо хто ховається від "застуд", які часто викликані саме коронами, той важче хворіє на агресивні види цих самих корон.
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30.07.2021 14:42 Відповісти
Детей пожалейте!
Или будут вакцинировать только выезжающих?
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30.07.2021 13:29 Відповісти
ОБЬЯСНЕНИЯ ВИРУСОЛОГОВ НА ПРИВИВКУ COVID-19. Сама по себе прививка не страшна, а страшны последствия поведения иммунной системы после привития. Дело в том, что прививка берет всю борьбу с вирусом на себя, и иммунитет как-бы расслаблен. Он усыпает. И поэтому, когда вирус мутирует, нужно опять прививаться. ТОЕСТЬ вас посадят,,,, на иглу,,,, как наркомана. Есть прививка, организм живёт. Нет прививки, то любой вирус вас уничтожит. А прививка действует от шести до девяти месяцев. Именно от вируса разновидностей сезонного гриппа. Вам каждый опасный сезон, когда произошла очередная вспышка нужно бежать и прививаться по новой. Ваша имунка всю ответственность и борьбу за вашу жизнь перебросила на плечи прививки. Вот где ловушка. И сейчас вам сделают 2 прививки бесплатно. А вот через год, когда вспыхнет новый вирус, а он вспыхнет непременно. Так как каждый год весной и осенью вирусы гриппа возобновятся и мутируют.
Вот тогда то вы должны будете выложить свои деньги , что бы привиться снова, иначе вы или погибните или почти умрёте. Вся эта кампания и была на это рассчитана с прицелом на будущие два годика. Так вот, как говорят эти специалисты, все компании, которые выпускают прививки очень разбогатеют, так как вы любые деньги будете выкладывать, что-бы не умереть. Вот и весь фокус. В 2021 году всех привьют бесплатно. А вот в 2022 говорят, что население здорово сократиться. Так как или денег не будет заплатить, или прививку не достать. А уж вирус нам подкинут, не сомневайтесь. Получается, что вам искусственно сделают... синдром приобретенного иммуна дефицита... Подумайте над этим.
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30.07.2021 15:21 Відповісти
тут вчера хохмили про эксперименты над еврейскими детьми....но добрались и до наших уже...
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30.07.2021 15:40 Відповісти
А мы попросим Вас, как крупного форумного специалиста прокомментировать вот такие два сценария. А то Вы уже два дня сливаетесь от ответа на других ветках, наприме, здесь https://censor.net/ua/comments/locate/3279630/01921438-5e1c-71c4-85e2-ee7b1982c316
Итак, рассмотрим 2 варианта.
1-й вариант. В организм ребенка при вакцинации вводится точно дозированное и неспособное к размножению крол-во м-РНК, кодирующее спайковый белок вируса. м-РНК проникает в клетки и начинается синтез участка спайкового белка, достаточный для распознавания и связывания антителами. м-РНК в клетках за несколько дней полностью разлагается. У организма вырабатывается некоторое минимальное кол-во антител, затем, через 3-4 недели, повторяют вакцинацию для плавного и щадящего увеличения титра антител до нужного уровня.

2-й вариант. В организм ребенка проникает вирус ковида. Он проникает в клетки, вводит РНК с таким же участком, как и в вакцине плюс огромный участок РНК, кодирующий протеины капсиды и фермента РНК зависимой РНК-полимеразы. Это все бесконтрольно размножается и вирусы всборе, части вирксов и остатки погибших от чрезмерной репликации клеток попадает в кровь. До конца латентного периода это все растет практически бесконтрольно. Антитела вырабатываются и на спайковый белок (точно так как и в вакцине, но с неконтролируемой концентрацией), так и на белки капсиды и на РНК зависимой полимеразы (которые для защиты от жизнеспособного вируса не нужны, но при гибели вирусов дадут воспалительную реакцию) и на ошметки протеинов умерших клеток (привет аутоиммунные заболевания).
При этом поражение легких тоже присутствует, но у молодого организма неплохие резервы и это скажется потом, когда на уроках физкультуры или подвижных играх вдруг проявится одышка, если не хуже.
Итак очевидно, что побочка от вакцин - это небольшое подмножество серьезных побочек от самого ковида. Но вакцину вводят, когда ребенок здоров и с первого дня наблюдают за ним, а ковид может наложиться и на ОРВИ и на обычный грипп или др. заболевания или на период прививки от другой болезни.
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30.07.2021 17:25 Відповісти
 
 