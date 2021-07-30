Сегодня под Офисом Президента состоится ЛГБТ-прайд в формате рейва, - Денисова

Сегодня в Киеве под Офисом Президента состоится ЛГБТ-прайд в формате рейва.

Об этом сообщила обмбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Участники поддержат принятие законопроекта об усилении ответственности за дискриминацию любых групп людей на почве нетерпимости. Призываю украинцев быть толерантными друг к другу и уважать права каждого. Обращаюсь к Киевскому городскому голове Виталию Кличко осуществить контроль за соблюдением общественного порядка во время проведения мероприятия. Прошу руководство Национальной полиции Украины обеспечить безопасность участников и обеспечить общественный порядок", - призвала Денисова.

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