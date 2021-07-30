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Сегодня под Офисом Президента состоится ЛГБТ-прайд в формате рейва, - Денисова

Сегодня под Офисом Президента состоится ЛГБТ-прайд в формате рейва, - Денисова

Сегодня в Киеве под Офисом Президента состоится ЛГБТ-прайд в формате рейва.

Об этом сообщила обмбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Участники поддержат принятие законопроекта об усилении ответственности за дискриминацию любых групп людей на почве нетерпимости. Призываю украинцев быть толерантными друг к другу и уважать права каждого. Обращаюсь к Киевскому городскому голове Виталию Кличко осуществить контроль за соблюдением общественного порядка во время проведения мероприятия. Прошу руководство Национальной полиции Украины обеспечить безопасность участников и обеспечить общественный порядок", - призвала Денисова.

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Сегодня под Офисом Президента состоится ЛГБТ-прайд в формате рейва, - Денисова 01

Автор: 

акция (2425) Денисова Людмила (996) ЛГБТ-сообщество (336) Офис Президента (1803)


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Топ комментарии
+28
Ну, а собратья из ОП выйдут поддержать?
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30.07.2021 12:08 Ответить
+21
Так в ОПе такое каждый день...
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30.07.2021 12:08 Ответить
+16
Сегодня под Офисом Президента состоится ЛГБТ-прайд в формате рейва, - Денисова - Цензор.НЕТ 8298
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30.07.2021 12:17 Ответить
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Під@раси!
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30.07.2021 12:29 Ответить
Вообще если хотим быть в цивилизации то их нужно принять такими какими они есть....
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30.07.2021 12:29 Ответить
Как их ущемляют когда они просто идут по своим делам, ходят на работу, занимаются чем хотят у себя дома?
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30.07.2021 12:36 Ответить
Ну как. Бьют физически, с работы элементарно могут выгнать под надуманным предлогом, могут просто не взять если будет известно что ориентация не стандартная у человека (хотя кого это касается вне дома?). Посмотри сколько вот тут говна льётся на ровном месте, и вопрос отпадёт.
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30.07.2021 13:12 Ответить
При приеме на работу интересуются ориентацией?
Даже в ВСУ есть геи.
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30.07.2021 13:23 Ответить
та могут выгнать с работы кого угодно,если работник плохой,лгбт не индульгенция,вечной работы где-нибудь,которой вы хотите наверное,а я тебе скажу другое,вначале парад,потом квоты при трудоустройстве введут на законодательном уровне,и прийдет как-то парень традиционной ориентации устраиватся на работу., а ему скажут.от еслиб ты туда ето делал.то взяли бы.а так.не,и будет через поколение открытый трансвестит с кривыми волосатыми ногами в мини юбке твоему внуку в младших класах математику преподовать,вот благодать настанет.....
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30.07.2021 23:15 Ответить
Приглашение Сержу Лещенко отправили?
И смотрите, чтобы ему "рейв" не порвали....
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30.07.2021 12:30 Ответить
Один з учасників наполягає на окремій зустрічі з паном володимиром
Сьогодні під Офісом Президента відбудеться ЛГБТ-прайд у форматі рейву, - Денісова - Цензор.НЕТ 7262
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30.07.2021 12:32 Ответить
Счас Colt обидится, что ты его фотку запостил
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30.07.2021 12:44 Ответить
Нравится картинка ? Подрочи, болезный, и бегом на парад, а то за опоздание накажут !
Жёстко! В особо извращенной форме. Как ты любишь
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30.07.2021 13:16 Ответить
Хе-хе. кацап признался, что это его фотка
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30.07.2021 13:46 Ответить
Не понял, кто сверху, кто снизу?......
Рейв - это куда?.....

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30.07.2021 12:45 Ответить
рейф- это когда сунут сначала в ж опу а потом оговнянный дадут пососать
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30.07.2021 13:02 Ответить
на странные ты рейвы ходил, Мишаня... Потанцевать хоть дали? )))
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30.07.2021 13:09 Ответить
и вкусно, когда друг в попке потолкется, потом тебе даст скуштувать?
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30.07.2021 13:26 Ответить
мерзость
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30.07.2021 13:26 Ответить
Наступий прайд проведуть копрофіли , ну а потім й некрофіли підтягнуться
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30.07.2021 12:47 Ответить
Лемке не пугайте, с виду приличний чедовек а такие извращенные фантазии)
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30.07.2021 15:43 Ответить
До епохи інтернету я й слів таких не знав!)
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30.07.2021 18:26 Ответить
Иван Петрович Сидоров знает что геи, как и суслики, где то есть.Но вживую их, как и сусликов , не видит. И потому страдает от геев так же как и от сусликов-никак. Угрозу Иван Петрович Сидоров видит в идеологии правящего Украиной кодлана Коломойского, гражданина Израиля , военного союзника РФ. Политика кодлана: Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский . / Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский./ Экономика : продажа заводов, земли, продажа всего ещё не проданного и "Объявление Грецией дефолта - пример для Украины, - Коломойский. " Угроза в том, что украинцам кодланом Коломойского уготована судьба палестинцев.
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30.07.2021 12:54 Ответить
"голубцы" к родственной душе потянулись... прямо в ОПУ
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30.07.2021 12:54 Ответить
убогие сосатели хрена,обмусоленного в фекалиях
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30.07.2021 13:01 Ответить
не проецируй свои фантазии на людей.
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30.07.2021 13:09 Ответить
интересно...а когда любители минета потребуют прав?
или онанисты,а затем педофилы,потом некрофилы...мазохисты и садомазохисты?
надо всем дать права,а то дискриминация наблюдается.
чуть не забыл про кунилингусо-любителей))
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30.07.2021 13:10 Ответить
То, что происходит в спальне, приличные люди на публику не выносят.
********* не могут осилить эту простую вещь.
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30.07.2021 13:10 Ответить
Википедия говорит:
Пра́йд (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Pride) - семейная стая. Прайд состоит из одного или нескольких взрослых самцов (обычно не более 3-х), нескольких половозрелых самок (гарема самок) и их детенышей (львят обоих полов).
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30.07.2021 13:24 Ответить
Короче, прайд шакалов пришел к своим, в ОПу.
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30.07.2021 16:21 Ответить
Що це за матюки звуст омбудсмена? Прайд, рейв?
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30.07.2021 13:27 Ответить
Свій до свого по своє.
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30.07.2021 13:28 Ответить
Просто оставлю это тут
https://www.youtube.com/watch?v=4jxTCFXy_VU
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30.07.2021 13:35 Ответить
В Україні ж інших проблем нема,крім як дозволити збоченцям трясти перед дітьми своїми причандалами . Лицеміри довбані при владі, ви правами пенсіонерів краще турбуйтеся і як їм виживати ,а не рекламою сексуальних відхилень.
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30.07.2021 15:13 Ответить
Люблю рейв и трансов (пока платонически))), но под АП не пойду, мне кажется это акция с Зе согласована он еще попиариться на ней для Запада.
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30.07.2021 15:47 Ответить
******* пришла к своим, в ОПу.
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30.07.2021 16:19 Ответить
адепты Сладчайшего сбросили маски.
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31.07.2021 00:54 Ответить
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