Сегодня под Офисом Президента состоится ЛГБТ-прайд в формате рейва, - Денисова
Сегодня в Киеве под Офисом Президента состоится ЛГБТ-прайд в формате рейва.
Об этом сообщила обмбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.
"Участники поддержат принятие законопроекта об усилении ответственности за дискриминацию любых групп людей на почве нетерпимости. Призываю украинцев быть толерантными друг к другу и уважать права каждого. Обращаюсь к Киевскому городскому голове Виталию Кличко осуществить контроль за соблюдением общественного порядка во время проведения мероприятия. Прошу руководство Национальной полиции Украины обеспечить безопасность участников и обеспечить общественный порядок", - призвала Денисова.
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Даже в ВСУ есть геи.
И смотрите, чтобы ему "рейв" не порвали....
Жёстко! В особо извращенной форме. Как ты любишь
Рейв - это куда?.....
или онанисты,а затем педофилы,потом некрофилы...мазохисты и садомазохисты?
надо всем дать права,а то дискриминация наблюдается.
чуть не забыл про кунилингусо-любителей))
********* не могут осилить эту простую вещь.
Пра́йд (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Pride) - семейная стая. Прайд состоит из одного или нескольких взрослых самцов (обычно не более 3-х), нескольких половозрелых самок (гарема самок) и их детенышей (львят обоих полов).
https://www.youtube.com/watch?v=4jxTCFXy_VU