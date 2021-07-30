Сьогодні під Офісом Президента відбудеться ЛГБТ-прайд у форматі рейву, - Денісова
Сьогодні в Києві під Офісом Президента відбудеться ЛГБТ-прайд в форматі рейву.
Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.
"Учасники підтримають ухвалення законопроєкту про посилення відповідальності за дискримінацію будь-яких груп людей на ґрунті нетерпимості. Закликаю українців бути толерантними один до одного та поважати права кожного. Звертаюся до Київського міського голови Віталія Кличка здійснити контроль за додержанням громадського порядку під час проведення заходу, відповідно до статті 38 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Прошу керівництво Національної поліції України гарантувати безпеку учасників та забезпечити громадський порядок", - закликала Денісова.
Топ коментарі
+28 belge
показати весь коментар30.07.2021 12:08 Відповісти Посилання
+21 Valery Greff
показати весь коментар30.07.2021 12:08 Відповісти Посилання
+16 Small Jerboa
показати весь коментар30.07.2021 12:17 Відповісти Посилання
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Даже в ВСУ есть геи.
И смотрите, чтобы ему "рейв" не порвали....
Жёстко! В особо извращенной форме. Как ты любишь
Рейв - это куда?.....
или онанисты,а затем педофилы,потом некрофилы...мазохисты и садомазохисты?
надо всем дать права,а то дискриминация наблюдается.
чуть не забыл про кунилингусо-любителей))
********* не могут осилить эту простую вещь.
Пра́йд (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Pride) - семейная стая. Прайд состоит из одного или нескольких взрослых самцов (обычно не более 3-х), нескольких половозрелых самок (гарема самок) и их детенышей (львят обоих полов).
https://www.youtube.com/watch?v=4jxTCFXy_VU