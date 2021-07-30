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Сьогодні під Офісом Президента відбудеться ЛГБТ-прайд у форматі рейву, - Денісова

Сьогодні під Офісом Президента відбудеться ЛГБТ-прайд у форматі рейву, - Денісова

Сьогодні в Києві під Офісом Президента відбудеться ЛГБТ-прайд в форматі рейву.

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

"Учасники підтримають ухвалення законопроєкту про посилення відповідальності за дискримінацію будь-яких груп людей на ґрунті нетерпимості. Закликаю українців бути толерантними один до одного та поважати права кожного. Звертаюся до Київського міського голови Віталія Кличка здійснити контроль за додержанням громадського порядку під час проведення заходу, відповідно до статті 38 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Прошу керівництво Національної поліції України гарантувати безпеку учасників та забезпечити громадський порядок", - закликала Денісова.

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Сьогодні під Офісом Президента відбудеться ЛГБТ-прайд у форматі рейву, - Денісова 01

акція (1461) Денісова Людмила (883) ЛГБТ-спільнота (270) Офіс Президента (2034)


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Топ коментарі
+28
Ну, а собратья из ОП выйдут поддержать?
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30.07.2021 12:08 Відповісти
+21
Так в ОПе такое каждый день...
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30.07.2021 12:08 Відповісти
+16
Сегодня под Офисом Президента состоится ЛГБТ-прайд в формате рейва, - Денисова - Цензор.НЕТ 8298
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30.07.2021 12:17 Відповісти
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Під@раси!
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30.07.2021 12:29 Відповісти
Вообще если хотим быть в цивилизации то их нужно принять такими какими они есть....
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30.07.2021 12:29 Відповісти
Как их ущемляют когда они просто идут по своим делам, ходят на работу, занимаются чем хотят у себя дома?
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30.07.2021 12:36 Відповісти
Ну как. Бьют физически, с работы элементарно могут выгнать под надуманным предлогом, могут просто не взять если будет известно что ориентация не стандартная у человека (хотя кого это касается вне дома?). Посмотри сколько вот тут говна льётся на ровном месте, и вопрос отпадёт.
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30.07.2021 13:12 Відповісти
При приеме на работу интересуются ориентацией?
Даже в ВСУ есть геи.
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30.07.2021 13:23 Відповісти
та могут выгнать с работы кого угодно,если работник плохой,лгбт не индульгенция,вечной работы где-нибудь,которой вы хотите наверное,а я тебе скажу другое,вначале парад,потом квоты при трудоустройстве введут на законодательном уровне,и прийдет как-то парень традиционной ориентации устраиватся на работу., а ему скажут.от еслиб ты туда ето делал.то взяли бы.а так.не,и будет через поколение открытый трансвестит с кривыми волосатыми ногами в мини юбке твоему внуку в младших класах математику преподовать,вот благодать настанет.....
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30.07.2021 23:15 Відповісти
Приглашение Сержу Лещенко отправили?
И смотрите, чтобы ему "рейв" не порвали....
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30.07.2021 12:30 Відповісти
Один з учасників наполягає на окремій зустрічі з паном володимиром
Сьогодні під Офісом Президента відбудеться ЛГБТ-прайд у форматі рейву, - Денісова - Цензор.НЕТ 7262
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30.07.2021 12:32 Відповісти
Счас Colt обидится, что ты его фотку запостил
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30.07.2021 12:44 Відповісти
Нравится картинка ? Подрочи, болезный, и бегом на парад, а то за опоздание накажут !
Жёстко! В особо извращенной форме. Как ты любишь
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30.07.2021 13:16 Відповісти
Хе-хе. кацап признался, что это его фотка
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30.07.2021 13:46 Відповісти
Не понял, кто сверху, кто снизу?......
Рейв - это куда?.....

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30.07.2021 12:45 Відповісти
рейф- это когда сунут сначала в ж опу а потом оговнянный дадут пососать
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30.07.2021 13:02 Відповісти
на странные ты рейвы ходил, Мишаня... Потанцевать хоть дали? )))
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30.07.2021 13:09 Відповісти
и вкусно, когда друг в попке потолкется, потом тебе даст скуштувать?
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30.07.2021 13:26 Відповісти
мерзость
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30.07.2021 13:26 Відповісти
Наступий прайд проведуть копрофіли , ну а потім й некрофіли підтягнуться
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30.07.2021 12:47 Відповісти
Лемке не пугайте, с виду приличний чедовек а такие извращенные фантазии)
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30.07.2021 15:43 Відповісти
До епохи інтернету я й слів таких не знав!)
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30.07.2021 18:26 Відповісти
Иван Петрович Сидоров знает что геи, как и суслики, где то есть.Но вживую их, как и сусликов , не видит. И потому страдает от геев так же как и от сусликов-никак. Угрозу Иван Петрович Сидоров видит в идеологии правящего Украиной кодлана Коломойского, гражданина Израиля , военного союзника РФ. Политика кодлана: Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский . / Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский./ Экономика : продажа заводов, земли, продажа всего ещё не проданного и "Объявление Грецией дефолта - пример для Украины, - Коломойский. " Угроза в том, что украинцам кодланом Коломойского уготована судьба палестинцев.
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30.07.2021 12:54 Відповісти
"голубцы" к родственной душе потянулись... прямо в ОПУ
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30.07.2021 12:54 Відповісти
убогие сосатели хрена,обмусоленного в фекалиях
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30.07.2021 13:01 Відповісти
не проецируй свои фантазии на людей.
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30.07.2021 13:09 Відповісти
интересно...а когда любители минета потребуют прав?
или онанисты,а затем педофилы,потом некрофилы...мазохисты и садомазохисты?
надо всем дать права,а то дискриминация наблюдается.
чуть не забыл про кунилингусо-любителей))
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30.07.2021 13:10 Відповісти
То, что происходит в спальне, приличные люди на публику не выносят.
********* не могут осилить эту простую вещь.
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30.07.2021 13:10 Відповісти
Википедия говорит:
Пра́йд (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Pride) - семейная стая. Прайд состоит из одного или нескольких взрослых самцов (обычно не более 3-х), нескольких половозрелых самок (гарема самок) и их детенышей (львят обоих полов).
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30.07.2021 13:24 Відповісти
Короче, прайд шакалов пришел к своим, в ОПу.
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30.07.2021 16:21 Відповісти
Що це за матюки звуст омбудсмена? Прайд, рейв?
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30.07.2021 13:27 Відповісти
Свій до свого по своє.
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30.07.2021 13:28 Відповісти
Просто оставлю это тут
https://www.youtube.com/watch?v=4jxTCFXy_VU
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30.07.2021 13:35 Відповісти
В Україні ж інших проблем нема,крім як дозволити збоченцям трясти перед дітьми своїми причандалами . Лицеміри довбані при владі, ви правами пенсіонерів краще турбуйтеся і як їм виживати ,а не рекламою сексуальних відхилень.
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30.07.2021 15:13 Відповісти
Люблю рейв и трансов (пока платонически))), но под АП не пойду, мне кажется это акция с Зе согласована он еще попиариться на ней для Запада.
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30.07.2021 15:47 Відповісти
******* пришла к своим, в ОПу.
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30.07.2021 16:19 Відповісти
адепты Сладчайшего сбросили маски.
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31.07.2021 00:54 Відповісти
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