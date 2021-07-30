Сьогодні під Офісом Президента відбудеться ЛГБТ-прайд у форматі рейву, - Денісова

Сьогодні в Києві під Офісом Президента відбудеться ЛГБТ-прайд в форматі рейву.

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

"Учасники підтримають ухвалення законопроєкту про посилення відповідальності за дискримінацію будь-яких груп людей на ґрунті нетерпимості. Закликаю українців бути толерантними один до одного та поважати права кожного. Звертаюся до Київського міського голови Віталія Кличка здійснити контроль за додержанням громадського порядку під час проведення заходу, відповідно до статті 38 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Прошу керівництво Національної поліції України гарантувати безпеку учасників та забезпечити громадський порядок", - закликала Денісова.

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